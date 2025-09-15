Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Lunedì 15 Settembre 2025

Gianluca Cadenasso nella foto
CH 75 Villa Maria – terra
R32 Maestrelli – Rodriguez Non prima 18:00
Il match deve ancora iniziare
Q2 Juarez – Huertas Del Pino Cordova Inizio 15:00
Il match deve ancora iniziare
CH 125 Bad Waltersdorf – terra
Q2 Piraino – Novak 2° inc. ore 10
Il match deve ancora iniziare
R32 Passaro – Lajovic 2° inc. ore 13:30
Il match deve ancora iniziare
CH 50 Targu Mures 2 – terra
Q1 Cadenasso – Berge Nourescu 3° inc. ore 10
Il match deve ancora iniziare
Q1 Compagnucci – Palosi 4° inc. ore 10
Il match deve ancora iniziare
Q1 Miletich – Tomescu 4° inc. ore 10
Il match deve ancora iniziare
Q1 Martin Manzano – Faurel Inizio 10:00
ATP Targu Mures
Juan Cruz Martin Manzano•
0
4
Thomas Faurel [12]
0
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Faurel
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
40-40
40-A
3-4 → 4-4
J. Cruz Martin Manzano
3-3 → 3-4
T. Faurel
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
2-3 → 3-3
J. Cruz Martin Manzano
2-2 → 2-3
T. Faurel
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
2-1 → 2-2
J. Cruz Martin Manzano
1-1 → 2-1
T. Faurel
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
J. Cruz Martin Manzano
15-0
15-15
15-30
30-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Q1 Raynel – Romano 3° inc. ore 10
Il match deve ancora iniziare
Q1 Pennaforti – Lopez Morillo 4° inc. ore 10
Il match deve ancora iniziare
CH 125 Saint-Tropez – hard
Q2 Geerts – Potenza Inizio 10:30
ATP Saint-Tropez
Michael Geerts [6]
0
3
Luca Potenza [10]•
0
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Potenza
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
df
40-A
40-40
ace
A-40
2-2 → 2-3
M. Geerts
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
L. Potenza
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
1-1 → 1-2
L. Potenza
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
0-0 → 0-1
Tolentino 125 – terra
TDQ Curmi – Meliss ore 10:00
WTA Tolentino 125
Francesca Curmi [3]•
0
6
0
Verena Meliss
0
4
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Verena Meliss
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
5-3 → 5-4
Francesca Curmi
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-3 → 5-3
Verena Meliss
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-2 → 4-3
Francesca Curmi
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Francesca Curmi
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
2T Basiletti – Rame ore 12:00
Il match deve ancora iniziare
2T Rocchetti – Palicova 2 incontro dalle 12:00
Il match deve ancora iniziare
2T Salkova – Ambrosio ore 18:00
Il match deve ancora iniziare
2T Bejlek – Brancaccio ore 20:00
Il match deve ancora iniziare
TDQ Zantedeschi – Pieri ore 10:00
WTA Tolentino 125
Aurora Zantedeschi [2]
15
2
0
Tatiana Pieri [6]•
30
6
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Aurora Zantedeschi
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tatiana Pieri
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-5 → 2-6
Aurora Zantedeschi
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-4 → 2-5
Tatiana Pieri
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-3 → 2-4
Aurora Zantedeschi
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-2 → 2-3
Tatiana Pieri
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Aurora Zantedeschi
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Tatiana Pieri
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Aurora Zantedeschi
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
2T Zidansek – Ruggeri 2 incontro dalle 12:00
Il match deve ancora iniziare
QF Moratelli /Zantedeschi – Basiletti /Urgesi 3 incontro dalle 12:00
Il match deve ancora iniziare
None Urgesi – Diaz Adrover 2 incontro dalle 10:00
Il match deve ancora iniziare
