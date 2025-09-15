Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Lunedì 15 Settembre 2025

15/09/2025 09:51 1 commento
Gianluca Cadenasso nella foto
ARG CH 75 Villa Maria – terra
R32 Maestrelli ITA – Rodriguez ARG Non prima 18:00

Il match deve ancora iniziare

Q2 Juarez ITA – Huertas Del Pino Cordova PER Inizio 15:00

Il match deve ancora iniziare



AUT CH 125 Bad Waltersdorf – terra
Q2 Piraino ITA – Novak AUT 2° inc. ore 10

Il match deve ancora iniziare

R32 Passaro ITA – Lajovic SRB 2° inc. ore 13:30

Il match deve ancora iniziare



ROU CH 50 Targu Mures 2 – terra
Q1 Cadenasso ITA – Berge Nourescu ROU 3° inc. ore 10

Il match deve ancora iniziare

Q1 Compagnucci ITA – Palosi ROU 4° inc. ore 10

Il match deve ancora iniziare

Q1 Miletich ITA – Tomescu ROU 4° inc. ore 10

Il match deve ancora iniziare

Q1 Martin Manzano ITA – Faurel FRA Inizio 10:00

ATP Targu Mures
Juan Cruz Martin Manzano
0
4
Thomas Faurel [12]
0
4
Q1 Raynel FRA – Romano ITA 3° inc. ore 10

Il match deve ancora iniziare

Q1 Pennaforti ITA – Lopez Morillo ESP 4° inc. ore 10

Il match deve ancora iniziare



FRA CH 125 Saint-Tropez – hard
Q2 Geerts BEL – Potenza ITA Inizio 10:30

ATP Saint-Tropez
Michael Geerts [6]
0
3
Luca Potenza [10]
0
3
ITA Tolentino 125 – terra
TDQ Curmi MLT – Meliss ITA ore 10:00

WTA Tolentino 125
Francesca Curmi [3]
0
6
0
Verena Meliss
0
4
0
2T Basiletti ITA – Rame FRA ore 12:00

Il match deve ancora iniziare

2T Rocchetti ITA – Palicova CZE 2 incontro dalle 12:00

Il match deve ancora iniziare

2T Salkova CZE – Ambrosio ITA ore 18:00

Il match deve ancora iniziare

2T Bejlek CZE – Brancaccio ITA ore 20:00

Il match deve ancora iniziare

TDQ Zantedeschi ITA – Pieri ITA ore 10:00

WTA Tolentino 125
Aurora Zantedeschi [2]
15
2
0
Tatiana Pieri [6]
30
6
1
2T Zidansek SLO – Ruggeri ITA 2 incontro dalle 12:00

Il match deve ancora iniziare

QF Moratelli ITA/Zantedeschi ITA – Basiletti ITA/Urgesi ITA 3 incontro dalle 12:00

Il match deve ancora iniziare

None Urgesi ITA – Diaz Adrover ESP 2 incontro dalle 10:00

Il match deve ancora iniziare

1 commento

pablito 15-09-2025 10:31

Iannis Miletich 20a. #744

Juan Cruz Martin Manzano 20a. #703

Qualcuno ha piú notizie ? 😉

