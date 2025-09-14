WTA 125 Tolentino: Il Tabellone Principale. Saranno almeno sette le azzurre al via
WTA 125 Tolentino 🇮🇹 – Tabellone Principale, terra battuta
(1) Mayar Sherif vs Celine Naef
Ekaterine Gorgodze vs Hanne Vandewinkel
Qualifier vs Qualifier
Tara Wuerth vs (6) Arantxa Rus
(3) Sara Bejlek vs Nuria Brancaccio
(WC) Samira De Stefano vs Kaja Juvan
Caroline Werner vs Lola Radivojevic
Martina Trevisan vs (5) Sinja Kraus
(7) Dominika Salkova vs Silvia Ambrosio
(WC) Sofia Rocchetti vs Barbora Palicova
(WC) Noemi Basiletti vs Alice Rame
Anouk Koevermans vs (4) Simona Waltert
(8) Tamara Zidansek vs (WC) Jennifer Ruggeri
Ylena In-Albon vs Carson Branstine
Oleksandra Oliynykova vs Qualifier
Qualifier vs (2) Darja Semenistaja
