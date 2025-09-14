WTA 125 Tolentino Copertina, WTA

WTA 125 Tolentino: Il Tabellone Principale. Saranno almeno sette le azzurre al via

14/09/2025 15:35 3 commenti
Martina Trevisan nella foto

WTA 125 Tolentino 🇮🇹 – Tabellone Principale, terra battuta
(1) Mayar Sherif EGY vs Celine Naef SUI
Ekaterine Gorgodze GEO vs Hanne Vandewinkel BEL
Qualifier vs Qualifier
Tara Wuerth CRO vs (6) Arantxa Rus NED

(3) Sara Bejlek CZE vs Nuria Brancaccio ITA
(WC) Samira De Stefano ITA vs Kaja Juvan SLO
Caroline Werner GER vs Lola Radivojevic SRB
Martina Trevisan ITA vs (5) Sinja Kraus AUT

(7) Dominika Salkova CZE vs Silvia Ambrosio ITA
(WC) Sofia Rocchetti ITA vs Barbora Palicova CZE
(WC) Noemi Basiletti ITA vs Alice Rame FRA
Anouk Koevermans NED vs (4) Simona Waltert SUI

(8) Tamara Zidansek SLO vs (WC) Jennifer Ruggeri ITA
Ylena In-Albon SUI vs Carson Branstine CAN
Oleksandra Oliynykova UKR vs Qualifier
Qualifier vs (2) Darja Semenistaja LAT

MATTEO 14-09-2025 16:09

Bejlek

Semenistaja

Rus
Salkova

Vandewinkel
Kraus
Koevermans
Zidansek

Marklaar 14-09-2025 16:02

bejlek

zidansek

rus
salkova

sherif
trevisan
waltert
semenistaja

Rafan96 14-09-2025 15:57

Sherif

Waltert

Kraus
Zidansek

Rus
Juvan
Ambrosio
Semenistaja

