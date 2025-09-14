WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Caldas da Rainha: Il Tabellone Principale. Nessuna presenza italiana

14/09/2025 15:19 4 commenti
Tamara Korpatsch nella foto
WTA 125 Caldas da Rainha 🇵🇹 – Tabellone Principale, cemento
(1) Petra Marcinko CRO vs Qualifier
(WC) Ines Murta POR vs Harmony Tan FRA
Kayla Cross CAN vs Qualifier
Amandine Hesse FRA vs (5) Kaitlin Quevedo ESP

(3) Alina Korneeva RUS vs Renata Jamrichova SVK
Qualifier vs Harriet Dart GBR
(WC) Karolina Pliskova CZE vs Tessah Andrianjafitrimo FRA
Polina Iatcenko RUS vs (6) Matilde Jorge POR

(8) Eva Vedder NED vs Katherine Sebov CAN
Gabriela Knutson CZE vs Qualifier
Lina Glushko ISR vs Kristina Dmitruk BLR
Julie Belgraver FRA vs (4) Daria Snigur UKR

(7) Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah FRA vs Valentina Ryser SUI
Vitalia Diatchenko RUS vs Carol Young Suh Lee PNG
Elvina Kalieva USA vs (WC) Mariia Nozdrachova UKR
(WC) Ana Filipa Santos POR vs (2) Tamara Korpatsch GER

4 commenti

MATTEO 14-09-2025 16:07

Korpatsch

Korneeva

Marcinko
Knutson

Quevedo
Jorge
Belgraver
Ryser

 4
Marklaar 14-09-2025 16:00

korpatsch

marcinko

pliskova
snigur

cross
dart
vedder
diatchenko

 3
Rafan96 14-09-2025 15:54

Korpatsch

Korneeva

Marcinko
Vedder

Cross
Ka.Pliskova
Snigur
Lee

 2
l Occhio di Sauron 14-09-2025 15:39

PLISKOVA

SNIGUR

MARCINKO
KORPATSCH

KROSS
DART
KNUTSON
DIATCHENKO

 1
