WTA 125 Caldas da Rainha: Il Tabellone Principale. Nessuna presenza italiana
WTA 125 Caldas da Rainha 🇵🇹 – Tabellone Principale, cemento
(1) Petra Marcinko vs Qualifier
(WC) Ines Murta vs Harmony Tan
Kayla Cross vs Qualifier
Amandine Hesse vs (5) Kaitlin Quevedo
(3) Alina Korneeva vs Renata Jamrichova
Qualifier vs Harriet Dart
(WC) Karolina Pliskova vs Tessah Andrianjafitrimo
Polina Iatcenko vs (6) Matilde Jorge
(8) Eva Vedder vs Katherine Sebov
Gabriela Knutson vs Qualifier
Lina Glushko vs Kristina Dmitruk
Julie Belgraver vs (4) Daria Snigur
(7) Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah vs Valentina Ryser
Vitalia Diatchenko vs Carol Young Suh Lee
Elvina Kalieva vs (WC) Mariia Nozdrachova
(WC) Ana Filipa Santos vs (2) Tamara Korpatsch
