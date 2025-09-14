Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Biella, Szcsecin, Rennes, Guangzhou, Winston Salem e Târgu Mureș 1: I risultati completi con il dettaglio delle Finali. In campo Stefano Napolitano nella finale di Biella (LIVE)

14/09/2025 11:30 1 commento
Stefano Napolitano nella foto
Stefano Napolitano nella foto

CHALLENGER Biella 🇮🇹 – Finale, terra battuta

Campo Centrale – ore 11:30
Stefano Napolitano ITA vs Kilian Feldbausch SUI
ATP Biella
Stefano Napolitano
0
2
Kilian Feldbausch
0
4
Mostra dettagli





CHALLENGER Guangzhou 2 🇨🇳 – Finale, cemento

CENTER COURT – ore 11:00
Alejandro Tabilo CHI vs Juan Manuel Cerundolo ARG
ATP Guangzhou
Alejandro Tabilo [6]
0
2
2
Juan Manuel Cerundolo [2]
0
6
3
Mostra dettagli





CHALLENGER Rennes 🇫🇷 – Finali, cemento (indoor)

Le Liberte – ore 13:00
Hendrik Jebens GER / Albano Olivetti FRA vs Patrik Niklas-Salminen FIN / Matej Vocel CZE
Il match deve ancora iniziare

Hugo Gaston FRA vs Stan Wawrinka SUI (Non prima 15:00)

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Szczecin 🇵🇱 – Finali, terra battuta

COURT BOHDAN TOMASZEWSKI – ore 10:00
Maciej Dowbor POL vs Dariusz Lewandowski POL
Il match deve ancora iniziare

Pablo Llamas Ruiz ESP vs Thiago Agustin Tirante ARG (Non prima 12:00)

ATP Szczecin
Pablo Llamas Ruiz
0
0
Thiago Agustin Tirante [2]
0
0
Mostra dettagli





CHALLENGER Târgu Mureș 🇷🇴 – Finale, terra battuta

Court 1 – ore 16:00
Marco Trungelliti ARG vs Mili Poljicak CRO
Il match deve ancora iniziare






CHALLENGER Winston-Salem 🇺🇸 – Finale, cemento

Court 5 – ore 17:00
Jack Pinnington Jones GBR vs Trevor Svajda USA
Il match deve ancora iniziare

TAG: ,

1 commento

Giuliano da Viareggio (Guest) 14-09-2025 08:54

Belle partite oggi, pur trattandosi di challenger sono comunque finali.
Interessante oltre a quella di Napo, la partita di Wawrinka, curioso di vedere se sara’ in grado a 40 anni di vincere un challenger 100.
Certo che non gli poteva capitare un avversario peggiore, infatti con il tocco sopraffino di cui e’ dotato, Gaston cerchera’, malignamente, di mettere in luce gli inevitabili limiti dovuti all’eta’ del Waw!

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!