Challenger Biella, Szcsecin, Rennes, Guangzhou, Winston Salem e Târgu Mureș 1: I risultati completi con il dettaglio delle Finali. In campo Stefano Napolitano nella finale di Biella (LIVE)
CHALLENGER Biella 🇮🇹 – Finale, terra battuta
Campo Centrale – ore 11:30
Stefano Napolitano vs Kilian Feldbausch
CHALLENGER Guangzhou 2 🇨🇳 – Finale, cemento
CENTER COURT – ore 11:00
Alejandro Tabilo vs Juan Manuel Cerundolo
CHALLENGER Rennes 🇫🇷 – Finali, cemento (indoor)
Le Liberte – ore 13:00
Hendrik Jebens / Albano Olivetti vs Patrik Niklas-Salminen / Matej Vocel
Hugo Gaston vs Stan Wawrinka (Non prima 15:00)
CHALLENGER Szczecin 🇵🇱 – Finali, terra battuta
COURT BOHDAN TOMASZEWSKI – ore 10:00
Maciej Dowbor vs Dariusz Lewandowski
Pablo Llamas Ruiz vs Thiago Agustin Tirante (Non prima 12:00)
CHALLENGER Târgu Mureș 🇷🇴 – Finale, terra battuta
Court 1 – ore 16:00
Marco Trungelliti vs Mili Poljicak
CHALLENGER Winston-Salem 🇺🇸 – Finale, cemento
Court 5 – ore 17:00
Jack Pinnington Jones vs Trevor Svajda
TAG: Circuito Challenger, Stefano Napolitano
1 commento
Belle partite oggi, pur trattandosi di challenger sono comunque finali.
Interessante oltre a quella di Napo, la partita di Wawrinka, curioso di vedere se sara’ in grado a 40 anni di vincere un challenger 100.
Certo che non gli poteva capitare un avversario peggiore, infatti con il tocco sopraffino di cui e’ dotato, Gaston cerchera’, malignamente, di mettere in luce gli inevitabili limiti dovuti all’eta’ del Waw!