Stan Wawrinka, a 40 anni, incanta ancora: colpo da cineteca al Challenger di Rennes (Video)

Il tempo sembra non scalfire la passione e il talento di Stan Wawrinka. A 40 anni compiuti, il campione svizzero continua a calcare i campi con la stessa grinta che lo ha portato a vincere tre Slam in carriera, tra cui lo US Open 2016. Proprio a New York, poche settimane fa, gli era stata negata una wild card per disputare il torneo che lo aveva consacrato nove anni fa.

Stan Wawrinka hits a RIDICULOUS tweener passing shot. 40 years old… he’s still got it. Sensational Stanimal. 😤 pic.twitter.com/4JvKLmm8zq — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 11, 2025

Lungi dall’arrendersi, Wawrinka ha deciso di rimettersi in gioco nel circuito Challenger, iscrivendosi al torneo di Rennes (Francia). Qui ha dimostrato che, nonostante l’età e i tanti acciacchi fisici superati, resta capace di regalare al pubblico emozioni autentiche.

Giovedì, negli ottavi di finale, il fuoriclasse elvetico ha tirato fuori dal cilindro uno dei colpi più spettacolari degli ultimi tempi: un winner che ha fatto il giro dei social.