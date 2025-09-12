WTA 500 Seoul: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani
WTA 500 Seoul – Tabellone Principale – hard
(1) Alycia Parks vs Chloe Paquet
(WC) Boyoung Jeong vs (12) Linda Fruhvirtova
(2) Suzan Lamens vs (WC) Eunhye Lee
Yafan Wang vs (7) Caty McNally
(3) Anna Blinkova vs Kyoka Okamura
Jessika Ponchet vs (11) Maria Lourdes Carle
(4) Katerina Siniakova vs Astra Sharma
(WC) Su Jeong Jang vs (10) Talia Gibson
(5) Anastasia Zakharova vs (WC) Gaeul Jang
Mai Hontama vs (8) Ella Seidel
(6) Varvara Gracheva vs Tatiana Prozorova
Hanna Chang vs (9) Katie Volynets
Centre Court – Ore: 04:00
Hanna Chang vs (9) Katie Volynets (Inizio 04:00)
Su Jeong Jang vs (10) Talia Gibson
Boyoung Jeong vs (12) Linda Fruhvirtova
(5) Anastasia Zakharova vs Gaeul Jang
Grandstand – Ore: 04:00
(6) Varvara Gracheva vs Tatiana Prozorova (Inizio 04:00)
(2) Suzan Lamens vs Eunhye Lee
(1) Alycia Parks vs Chloe Paquet
Mai Hontama vs (8) Ella Seidel (Non prima 09:00)
Show Court 1 – Ore: 04:00
Yafan Wang vs (7) Caty McNally (Inizio 04:00)
(4) Katerina Siniakova vs Astra Sharma
Jessika Ponchet vs (11) Maria Lourdes Carle
(3) Anna Blinkova vs Kyoka Okamura (Non prima 09:00)
TAG: WTA 500 Seoul
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit