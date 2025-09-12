WTA 500 Seoul Copertina, WTA

WTA 500 Seoul: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani

12/09/2025 16:04 Nessun commento
Alycia Parks USA, 31-12-2000 - Foto Getty Images
KOR WTA 500 Seoul – Tabellone Principale – hard
(1) Alycia Parks USA vs Chloe Paquet FRA
(WC) Boyoung Jeong KOR vs (12) Linda Fruhvirtova CZE

(2) Suzan Lamens NED vs (WC) Eunhye Lee KOR
Yafan Wang CHN vs (7) Caty McNally USA

(3) Anna Blinkova RUS vs Kyoka Okamura JPN
Jessika Ponchet FRA vs (11) Maria Lourdes Carle ARG

(4) Katerina Siniakova CZE vs Astra Sharma AUS
(WC) Su Jeong Jang KOR vs (10) Talia Gibson AUS

(5) Anastasia Zakharova RUS vs (WC) Gaeul Jang KOR
Mai Hontama JPN vs (8) Ella Seidel GER

(6) Varvara Gracheva FRA vs Tatiana Prozorova RUS
Hanna Chang USA vs (9) Katie Volynets USA

Centre Court – Ore: 04:00
Hanna Chang USA vs (9) Katie Volynets USA (Inizio 04:00)
Su Jeong Jang KOR vs (10) Talia Gibson AUS
Boyoung Jeong KOR vs (12) Linda Fruhvirtova CZE
(5) Anastasia Zakharova RUS vs Gaeul Jang KOR

Grandstand – Ore: 04:00
(6) Varvara Gracheva FRA vs Tatiana Prozorova RUS (Inizio 04:00)
(2) Suzan Lamens NED vs Eunhye Lee KOR
(1) Alycia Parks USA vs Chloe Paquet FRA
Mai Hontama JPN vs (8) Ella Seidel GER (Non prima 09:00)

Show Court 1 – Ore: 04:00
Yafan Wang CHN vs (7) Caty McNally USA (Inizio 04:00)
(4) Katerina Siniakova CZE vs Astra Sharma AUS
Jessika Ponchet FRA vs (11) Maria Lourdes Carle ARG
(3) Anna Blinkova RUS vs Kyoka Okamura JPN (Non prima 09:00)

