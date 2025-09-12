Challenger 125 Szczecin: Andrea Pellegrino si ferma ai quarti di finale

Andrea Pellegrino nella foto
Andrea Pellegrino (n.126 ATP), quinta testa di serie, si è qualificato per i quarti di finale del Challenger di Stettino (🇵🇱, 181.250€, terra battuta) battendo il qualificato tedesco Rudolf Molleker (n.412) con il punteggio di 6-3 6-2. Oggi il tennista azzurro è stato sconfitto dalfrancese Geoffrey Blancaneaux (n.272) in due set.
CH Szczecin
Quarti di finale
Pellegrino
vs Blancaneaux
Superficie: terra
Meteo: 🌦️ 18°C → 11°C
H2H: 1-0
ATP Szczecin
Andrea Pellegrino [5]
4
2
Geoffrey Blancaneaux
6
6
Vincitore: Blancaneaux
Servizio
Svolgimento
Set 2
G. Blancaneaux
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-3 → 2-4
A. Pellegrino
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-3 → 2-3
A. Pellegrino
0-15
df
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. Blancaneaux
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
4-5 → 4-6
A. Pellegrino
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-5 → 4-5
G. Blancaneaux
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-4 → 3-5
G. Blancaneaux
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
df
40-40
A-40
40-40
df
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 1-3
A. Pellegrino
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-1 → 1-2
a Pellegrino un po come Nardi gli basta galleggiare nei challenger, a lui piace girare il mondo e godersi la palestra
Pelle manca di continuità, ma non lo scopriamo certo ora… Peccato. Vediamo se va in Austria o stacca per una settimana prima di andare a Lisbona. A fine mese difende i quarti a Braga, poi scarta pochissimi punti fino a fine anno
@ Lo Scriba (#4481963)
Irritante l’ultimo game non matura mai
Prestazione pessima di Pellegrino contro un giocatore ampiamente alla sua portata.
Ha cominciato la partita in modo indolente per finire peggio con gli ultimi due games dove ha sparacchiato tutti i colpi.
Giocatore che avrebbe potuto fare una carriera nei primi 100 ma che evidentemente non ha mai avuto veramente voglia di migliorarsi e di sacrificarsi per raggiungere questo traguardo.
Pellegrino è un caso patologico ..ogni anno come arriva vicino ai 100 inizia a giocare di merda. Ci vuole coraggio per perdere contro Biancaneve
Se il pelle decidesse di fare il tour su terra sudamericano potrebbe davvero finire l’anno nei 100 o a ridosso, forza pelle!
Forza pellegrino.
Addirittura
“Focus”
sui quarti di finale (anzi, su UN quarto di finale) del challenger di Stettino ? 😉
New deal ? 🙁