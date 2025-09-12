Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 125 Szczecin: Andrea Pellegrino si ferma ai quarti di finale

12/09/2025 18:51 9 commenti
Andrea Pellegrino nella foto
Andrea Pellegrino nella foto

Andrea Pellegrino (n.126 ATP), quinta testa di serie, si è qualificato per i quarti di finale del Challenger di Stettino (🇵🇱, 181.250€, terra battuta) battendo il qualificato tedesco Rudolf Molleker (n.412) con il punteggio di 6-3 6-2. Oggi il tennista azzurro è stato sconfitto dalfrancese Geoffrey Blancaneaux (n.272) in due set.

POL CH Szczecin

Quarti di finale

QF
Ore 16:30

Pellegrino ITA vs Blancaneaux FRA
Superficie: terra
Meteo: 🌦️ 18°C → 11°C
H2H: 1-0
ATP Szczecin
Andrea Pellegrino [5]
4
2
Geoffrey Blancaneaux
6
6
Vincitore: Blancaneaux
Mostra dettagli
TAG:

9 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

patric25 12-09-2025 19:26

a Pellegrino un po come Nardi gli basta galleggiare nei challenger, a lui piace girare il mondo e godersi la palestra

 9
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JOA20 (Guest) 12-09-2025 19:08

Pelle manca di continuità, ma non lo scopriamo certo ora… Peccato. Vediamo se va in Austria o stacca per una settimana prima di andare a Lisbona. A fine mese difende i quarti a Braga, poi scarta pochissimi punti fino a fine anno

 8
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Kent carlsson (Guest) 12-09-2025 18:53

@ Lo Scriba (#4481963)

Irritante l’ultimo game non matura mai

 7
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Lo Scriba 12-09-2025 18:37

Prestazione pessima di Pellegrino contro un giocatore ampiamente alla sua portata.
Ha cominciato la partita in modo indolente per finire peggio con gli ultimi due games dove ha sparacchiato tutti i colpi.
Giocatore che avrebbe potuto fare una carriera nei primi 100 ma che evidentemente non ha mai avuto veramente voglia di migliorarsi e di sacrificarsi per raggiungere questo traguardo.

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Deportivo la carogna (Guest) 12-09-2025 18:02

Pellegrino è un caso patologico ..ogni anno come arriva vicino ai 100 inizia a giocare di merda. Ci vuole coraggio per perdere contro Biancaneve

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Gigio (Guest) 12-09-2025 17:33

Se il pelle decidesse di fare il tour su terra sudamericano potrebbe davvero finire l’anno nei 100 o a ridosso, forza pelle!

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
mattia saracino 12-09-2025 16:37

Forza pellegrino.

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Djidji 12-09-2025 14:29

Addirittura

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
pablito 12-09-2025 14:10

“Focus”

sui quarti di finale (anzi, su UN quarto di finale) del challenger di Stettino ? 😉

New deal ? 🙁

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!