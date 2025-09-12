Challenger Biella, Szcsecin, Rennes, Guangzhou, Winston Salem e Târgu Mureș 1: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale (LIVE)

Stefano Napolitano nella foto
CHALLENGER Biella 🇮🇹 – Quarti di Finale, terra battuta
Campo Centrale – ore 12:30
Gianluca Cadenasso
vs Jelle Sels
Il match deve ancora iniziare
Stefano Napolitano vs Pol Martin Tiffon (Non prima 14:30)
Il match deve ancora iniziare
Sandro Kopp / Alexander Weis vs Gianluca Cadenasso / Filippo Romano
Il match deve ancora iniziare
Campo 3 Biella Collezioni – ore 12:30
Marko Topo vs Kilian Feldbausch
Il match deve ancora iniziare
Luka Mikrut vs Zdenek Kolar
Il match deve ancora iniziare
Buvaysar Gadamauri / Jelle Sels vs Adil Kalyanpur / Parikshit Somani
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Guangzhou 2 🇨🇳 – Quarti di Finale, cemento
09:00 🇦🇺 O’Connell C. – 🇺🇿 Sharipov M.
ATP Guangzhou
Christopher O'Connell [1]•
0
6
5
Marat Sharipov
0
4
4
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Sharipov
0-15
df
15-15
30-15
30-30
30-40
4-4 → 5-4
C. O'Connell
15-0
ace
30-0
30-15
df
40-15
40-30
3-4 → 4-4
C. O'Connell
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
ace
2-3 → 3-3
C. O'Connell
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
1-2 → 2-2
M. Sharipov
15-0
ace
15-15
df
30-15
40-15
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. O'Connell
0-15
15-15
ace
15-30
df
30-30
40-30
40-40
A-40
2-3 → 3-3
C. O'Connell
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
1-2 → 2-2
C. O'Connell
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
0-1 → 1-1
10:30 🇺🇸 Basavareddy N. – 🇨🇱 Tabilo A.
Il match deve ancora iniziare
12:00 🇬🇧 Evans D. – 🇦🇷 Cerundolo J. M.
Il match deve ancora iniziare
12:00 🇬🇧 Harris B. – 🇧🇪 Onclin G.
Il match deve ancora iniziare
09:00 🇷🇼 Isaro P. / 🇮🇳 Kaliyanda Poonacha N. – 🇺🇸 Lammons N. / 🇳🇱 Rojer J-J.
ATP Guangzhou
Pruchya Isaro / Niki Kaliyanda Poonacha•
40
7
0
Nathaniel Lammons / Jean-Julien Rojer [3]
15
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
P. Isaro / Kaliyanda Poonacha
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
3-1*
4*-1
5*-1
5-2*
5-3*
6*-3
df
6-6 → 7-6
P. Isaro / Kaliyanda Poonacha
5-6 → 6-6
N. Lammons / Rojer
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
5-5 → 5-6
P. Isaro / Kaliyanda Poonacha
4-5 → 5-5
N. Lammons / Rojer
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-4 → 4-5
P. Isaro / Kaliyanda Poonacha
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
df
4-3 → 4-4
N. Lammons / Rojer
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-2 → 4-3
P. Isaro / Kaliyanda Poonacha
3-2 → 4-2
N. Lammons / Rojer
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
df
2-2 → 3-2
P. Isaro / Kaliyanda Poonacha
1-2 → 2-2
N. Lammons / Rojer
15-0
15-15
df
30-15
40-15
1-1 → 1-2
P. Isaro / Kaliyanda Poonacha
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
40-40
0-1 → 1-1
N. Lammons / Rojer
0-0 → 0-1
09:00 🇯🇵 Uesugi K. / 🇯🇵 Watanabe S. – 🇺🇸 Kirkov V. / 🇺🇸 Stevens B.
ATP Guangzhou
Kaito Uesugi / Seita Watanabe
1
6
3
0
Vasil Kirkov / Bart Stevens [2]•
0
2
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
V. Kirkov / Stevens
3-5 → 3-6
K. Uesugi / Watanabe
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
2-5 → 3-5
V. Kirkov / Stevens
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-4 → 2-5
K. Uesugi / Watanabe
1-4 → 2-4
V. Kirkov / Stevens
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
40-40
df
1-3 → 1-4
K. Uesugi / Watanabe
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
df
40-40
1-2 → 1-3
V. Kirkov / Stevens
1-1 → 1-2
K. Uesugi / Watanabe
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
0-1 → 1-1
V. Kirkov / Stevens
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Uesugi / Watanabe
5-2 → 6-2
V. Kirkov / Stevens
4-2 → 5-2
K. Uesugi / Watanabe
3-2 → 4-2
V. Kirkov / Stevens
0-15
0-30
0-40
df
15-40
30-40
40-40
2-2 → 3-2
K. Uesugi / Watanabe
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
1-2 → 2-2
V. Kirkov / Stevens
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
K. Uesugi / Watanabe
0-1 → 1-1
V. Kirkov / Stevens
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
40-30
df
0-0 → 0-1
10:30 🇦🇺 Romios M. C. / 🇺🇸 Seggerman R. – 🇮🇹 Binda A. / 🇷🇺 Simakin I.
Il match deve ancora iniziare
10:30 🇮🇳 Chandrasekar A. / 🇨🇭 Stalder R. – 🇮🇱 Bar Biryukov P. / 🇺🇿 Sharipov M.
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Rennes 🇫🇷 – Quarti di Finale, cemento (indoor)
Le Liberte – ore 12:00
Hendrik Jebens
/ Albano Olivetti
vs Matteo Martineau
/ Joshua Paris
Il match deve ancora iniziare
Harold Mayot vs Clement Chidekh (Non prima 14:00)
Il match deve ancora iniziare
Hugo Gaston vs Eliakim Coulibaly (Non prima 16:00)
Il match deve ancora iniziare
Michael Geerts vs Stan Wawrinka (Non prima 19:00)
Il match deve ancora iniziare
Patrick Zahraj vs Cannon Kingsley
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Szczecin 🇵🇱 – Quarti di Finale, terra battuta
13:00 🇸🇰 Kovalik J. – 🇦🇷 Tirante T. A.
ATP Szczecin
Jozef Kovalik•
15
3
6
5
Thiago Agustin Tirante [2]
40
6
4
6
Servizio
Svolgimento
Set 3
J. Kovalik
15-0
15-15
15-30
15-40
df
T. Agustin Tirante
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
ace
5-5 → 5-6
J. Kovalik
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
5-4 → 5-5
T. Agustin Tirante
4-4 → 5-4
J. Kovalik
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
3-4 → 4-4
T. Agustin Tirante
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 3-4
J. Kovalik
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
df
40-40
A-40
2-3 → 3-3
T. Agustin Tirante
0-15
0-30
15-30
15-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
2-2 → 2-3
T. Agustin Tirante
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
T. Agustin Tirante
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Kovalik
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-4 → 6-4
T. Agustin Tirante
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
4-4 → 5-4
J. Kovalik
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-4 → 4-4
T. Agustin Tirante
0-15
df
15-15
15-30
30-30
30-40
2-4 → 3-4
T. Agustin Tirante
2-2 → 2-3
J. Kovalik
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
1-2 → 2-2
T. Agustin Tirante
1-1 → 1-2
J. Kovalik
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
T. Agustin Tirante
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Kovalik
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
df
3-5 → 3-6
T. Agustin Tirante
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
A-40
ace
3-4 → 3-5
T. Agustin Tirante
2-3 → 2-4
T. Agustin Tirante
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
1-2 → 1-3
T. Agustin Tirante
1-0 → 1-1
J. Kovalik
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
ace
0-0 → 1-0
13:00 🇩🇪 Squire H. – 🇦🇷 Diaz Acosta F.
Il match deve ancora iniziare
14:30 🇨🇿 Kopriva V. – 🇪🇸 Llamas Ruiz P.
Il match deve ancora iniziare
16:30 🇮🇹 Pellegrino A. – 🇫🇷 Blancaneaux G.
Il match deve ancora iniziare
13:30 🇵🇱 Matuszewski P. / 🇨🇿 Nouza P. – 🇷🇴 Cornea V. V. / 🇦🇷 Rodriguez Taverna S.
Il match deve ancora iniziare
15:00 🇧🇷 Luz O. / 🇧🇴 Zeballos F. – 🇺🇦 Molchanov D. / 🇦🇹 Pichler D.
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Târgu Mureș 🇷🇴 – Quarti di Finale, terra battuta
Court 1 – ore 12:00
Mili Poljicak
vs Cezar Cretu
Il match deve ancora iniziare
Marco Trungelliti vs Franco Agamenone
Il match deve ancora iniziare
Filip Cristian Jianu vs Stefan Palosi (Non prima 15:30)
Il match deve ancora iniziare
Filip Cristian Jianu vs Stefan Palosi (Non prima 15:30) (Non prima 18:00)
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 13:00
Andrea Picchione vs Jay Clarke
Il match deve ancora iniziare
Neil Oberleitner / Mili Poljicak vs Dragos Nicolae Cazacu / Maximilian Neuchrist (Non prima 15:00)
Il match deve ancora iniziare
Jay Clarke / Corentin Denolly vs Alexandru Cristian Dumitru / Dan Alexandru Tomescu
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Winston-Salem 🇺🇸 – Quarti di Finale, cemento
Court 5 – ore 17:00
Trevor Svajda
vs Murphy Cassone
Il match deve ancora iniziare
Christian Langmo vs Antoine Ghibaudo
Il match deve ancora iniziare
Luca Pow / Kacper Szymkowiak vs Andrew Fenty / Noah Schachter
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 17:00
Rafael Jodar vs Mitchell Krueger
Il match deve ancora iniziare
Jack Pinnington Jones vs Aidan Kim
Il match deve ancora iniziare
Juan Jose Bianchi / Daniel Milavsky vs Patrick Harper / Johannus Monday
Il match deve ancora iniziare
