Challenger Biella, Szcsecin, Rennes, Guangzhou, Winston Salem e Târgu Mureș 1: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale (LIVE)

12/09/2025 08:54 Nessun commento
Stefano Napolitano nella foto
CHALLENGER Biella 🇮🇹 – Quarti di Finale, terra battuta

Campo Centrale – ore 12:30
Gianluca Cadenasso ITA vs Jelle Sels NED
Il match deve ancora iniziare

Stefano Napolitano ITA vs Pol Martin Tiffon ESP (Non prima 14:30)

Il match deve ancora iniziare

Sandro Kopp AUT / Alexander Weis ITA vs Gianluca Cadenasso ITA / Filippo Romano ITA

Il match deve ancora iniziare



Campo 3 Biella Collezioni – ore 12:30
Marko Topo GER vs Kilian Feldbausch SUI

Il match deve ancora iniziare

Luka Mikrut CRO vs Zdenek Kolar CZE

Il match deve ancora iniziare

Buvaysar Gadamauri BEL / Jelle Sels NED vs Adil Kalyanpur IND / Parikshit Somani IND

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Guangzhou 2 🇨🇳 – Quarti di Finale, cemento

09:00 🇦🇺 O’Connell C. – 🇺🇿 Sharipov M.
ATP Guangzhou
Christopher O'Connell [1]
0
6
5
Marat Sharipov
0
4
4
Mostra dettagli

10:30 🇺🇸 Basavareddy N. – 🇨🇱 Tabilo A.

Il match deve ancora iniziare

12:00 🇬🇧 Evans D. – 🇦🇷 Cerundolo J. M.

Il match deve ancora iniziare

12:00 🇬🇧 Harris B. – 🇧🇪 Onclin G.

Il match deve ancora iniziare

09:00 🇷🇼 Isaro P. / 🇮🇳 Kaliyanda Poonacha N. – 🇺🇸 Lammons N. / 🇳🇱 Rojer J-J.

ATP Guangzhou
Pruchya Isaro / Niki Kaliyanda Poonacha
40
7
0
Nathaniel Lammons / Jean-Julien Rojer [3]
15
6
0
Mostra dettagli

09:00 🇯🇵 Uesugi K. / 🇯🇵 Watanabe S. – 🇺🇸 Kirkov V. / 🇺🇸 Stevens B.

ATP Guangzhou
Kaito Uesugi / Seita Watanabe
1
6
3
0
Vasil Kirkov / Bart Stevens [2]
0
2
6
0
Mostra dettagli

10:30 🇦🇺 Romios M. C. / 🇺🇸 Seggerman R. – 🇮🇹 Binda A. / 🇷🇺 Simakin I.

Il match deve ancora iniziare

10:30 🇮🇳 Chandrasekar A. / 🇨🇭 Stalder R. – 🇮🇱 Bar Biryukov P. / 🇺🇿 Sharipov M.

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Rennes 🇫🇷 – Quarti di Finale, cemento (indoor)

Le Liberte – ore 12:00
Hendrik Jebens GER / Albano Olivetti FRA vs Matteo Martineau FRA / Joshua Paris GBR
Il match deve ancora iniziare

Harold Mayot FRA vs Clement Chidekh FRA (Non prima 14:00)

Il match deve ancora iniziare

Hugo Gaston FRA vs Eliakim Coulibaly CIV (Non prima 16:00)

Il match deve ancora iniziare

Michael Geerts BEL vs Stan Wawrinka SUI (Non prima 19:00)

Il match deve ancora iniziare

Patrick Zahraj GER vs Cannon Kingsley USA

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Szczecin 🇵🇱 – Quarti di Finale, terra battuta

13:00 🇸🇰 Kovalik J. – 🇦🇷 Tirante T. A.
ATP Szczecin
Jozef Kovalik
15
3
6
5
Thiago Agustin Tirante [2]
40
6
4
6
Mostra dettagli

13:00 🇩🇪 Squire H. – 🇦🇷 Diaz Acosta F.

Il match deve ancora iniziare

14:30 🇨🇿 Kopriva V. – 🇪🇸 Llamas Ruiz P.

Il match deve ancora iniziare

16:30 🇮🇹 Pellegrino A. – 🇫🇷 Blancaneaux G.

Il match deve ancora iniziare

13:30 🇵🇱 Matuszewski P. / 🇨🇿 Nouza P. – 🇷🇴 Cornea V. V. / 🇦🇷 Rodriguez Taverna S.

Il match deve ancora iniziare

15:00 🇧🇷 Luz O. / 🇧🇴 Zeballos F. – 🇺🇦 Molchanov D. / 🇦🇹 Pichler D.

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Târgu Mureș 🇷🇴 – Quarti di Finale, terra battuta

Court 1 – ore 12:00
Mili Poljicak CRO vs Cezar Cretu ROU
Il match deve ancora iniziare

Marco Trungelliti ARG vs Franco Agamenone ITA

Il match deve ancora iniziare

Filip Cristian Jianu ROU vs Stefan Palosi ROU (Non prima 15:30)

Il match deve ancora iniziare

Filip Cristian Jianu ROU vs Stefan Palosi ROU (Non prima 15:30) (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 13:00
Andrea Picchione ITA vs Jay Clarke GBR

Il match deve ancora iniziare

Neil Oberleitner AUT / Mili Poljicak CRO vs Dragos Nicolae Cazacu ROU / Maximilian Neuchrist AUT (Non prima 15:00)

Il match deve ancora iniziare

Jay Clarke GBR / Corentin Denolly FRA vs Alexandru Cristian Dumitru ROU / Dan Alexandru Tomescu ROU

Il match deve ancora iniziare






CHALLENGER Winston-Salem 🇺🇸 – Quarti di Finale, cemento

Court 5 – ore 17:00
Trevor Svajda USA vs Murphy Cassone USA
Il match deve ancora iniziare

Christian Langmo USA vs Antoine Ghibaudo FRA

Il match deve ancora iniziare

Luca Pow GBR / Kacper Szymkowiak POL vs Andrew Fenty USA / Noah Schachter USA

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 17:00
Rafael Jodar ESP vs Mitchell Krueger USA

Il match deve ancora iniziare

Jack Pinnington Jones GBR vs Aidan Kim USA

Il match deve ancora iniziare

Juan Jose Bianchi VEN / Daniel Milavsky USA vs Patrick Harper AUS / Johannus Monday GBR

Il match deve ancora iniziare

