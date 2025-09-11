Flavio Cobolli lancia l’Olbia Challenger 125. Il tennista a Olbia annuncia l’ appuntamento di ottobre 2025. Il tennista romano protagonista di un training al circolo: “Per me è bellissimo tornare qui, dove feci uno dei miei tornei migliori a livello Challenger”

L’Olbia Challenger 125 non poteva avere testimonial migliore. Il torneo di tennis che si svolgerà al TC Terranova di Olbia, dal 12 al 19 ottobre, è stato presentato questa mattina insieme a Flavio Cobolli, attuale numero 25 al mondo, uno dei tennisti italiani più conosciuti e apprezzati, reduce dalla sfida persa agli Us Open con Lorenzo Musetti, ma anche dai quarti di finale a Wimbledon, miglior risultato personale in una prova del Grande Slam. Cobolli ha approfittato di qualche giorno di vacanza, nei quali non ha mai smesso di allenarsi, per far visita al circolo del parco “Fausto Noce” e girare per l’emittente televisiva SuperTennis un’intervista sull’Olbia Challenger e sulla sua carriera.

Una visita accolta con entusiasmo dal circolo e dagli appassionati di tennis a Olbia, dopo che Cobolli era già entrato nel cuore di tutti gli sportivi di Olbia, della Gallura e dell’intera Sardegna con la finale conquistata nel 2023 all’Olbia Challenger, dove venne battuto in finale dal francese Kyrian Jacquet.

“Per me è bellissimo tornare qui a Olbia e in questo circolo, ritrovare Marcello Marchesini di Mef Tennis Events e tanti amici del Tc Terranova mi emoziona, qui ho fatto uno dei miei tornei migliori a livello Challenger – ha dichiarato Flavio Cobolli -. C’era un clima stupendo in tutto il circolo, dai soci al pubblico, tanti bambini; quindi, è bello tornare su questi campi e vedere tante persone che mi sono state vicine in quel torneo e di cui conservo un bellissimo ricordo”.

“So da dove sono partito e anche grazie a questi tornei sono diventato quello che sono, mi hanno aiutato sempre e ringrazio per questo, so quanto lavoro c’è dietro un giocatore professionista e devo continuare a impegnarmi per ottenere risultati sempre migliori e raggiungere i miei sogni”.

La terza edizione dell’Olbia Challenger promette spettacolo. Il torneo Atp Challenger 125, organizzato da Mef Tennis Events, si svolgerà sui campi in greenset del Tennis club Terranova di Olbia dal 12 ottobre, il primo giorno nel quale si svolgeranno le partite di qualificazione, ma entrerà nel vivo con il tabellone principale da lunedì 13 ottobre e si concluderà domenica 19 ottobre con la finalissima sul centrale del Tc Terranova Olbia. Con una entry list che promette grande tennis e nomi importanti del circuito Atp e che saranno comunicati ufficialmente in una conferenza stampa di presentazione del torneo a fine settembre.

La seconda edizione dell’Olbia Challenger era stata vinta da Martin Landaluce, diciottenne talento spagnolo, che aveva superato in finale con un doppio 6-4 Mattia Bellucci, che aveva lottato come un leone ma aveva dovuto cedere, vinto dalla maggiore regolarità dello spagnolo.

Se c’è grande attesa in città per la terza edizione dell’Olbia Challenger 125 maschile, bisognerà aspettare per vedere al Tc Terranova anche quello femminile. Si è deciso, infatti, per motivi organizzativi, di rinviare l’Olbia Challenger femminile.

Il Tc Terranova per l’Olbia Challenger 2025 avrà poi un campo in più, con la trasformazione di quello che era in erba sintetica, che è stato convertito in greenset e che fungerà nello specifico da campo di allenamento per gli atleti durante lo svolgimento dell’Olbia Challenger 125

Il Tennis Club Terranova di Olbia era stato scelto a luglio dalla federazione italiana tennis e padel per ospitare la prima tappa del Tour Trophy, esponendo due simboli storici dello sport mondiale: la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup. I due prestigiosi trofei – la leggendaria “Insalatiera” della Davis e la coppa intitolata a Billie Jean King – sono rimasti a disposizione del grande pubblico gallurese nella club house del circolo, prima tappa del tour in Sardegna, per celebrare i recenti e straordinari successi dell’Italia nelle competizioni a squadre più importanti del tennis internazionale.