Challenger Biella, Szcsecin, Rennes, Guangzhou, Winston Salem e Târgu Mureș 1: I risultati completi con il dettaglio del Day 4 (LIVE)

11/09/2025
Federico Cina ITA, 30.03.2007
Federico Cina ITA, 30.03.2007

CHALLENGER Biella 🇮🇹 – 2° Turno, terra battuta

Campo Centrale – ore 12:00
Enrico Dalla Valle ITA / Giovanni Oradini ITA vs Gianluca Cadenasso ITA / Filippo Romano ITA
Il match deve ancora iniziare

Giovanni Fonio ITA vs Zdenek Kolar CZE

Il match deve ancora iniziare

Federico Arnaboldi ITA vs Stefano Napolitano ITA

Il match deve ancora iniziare

Zachary Fuchs USA / Wally Thayne USA vs Sandro Kopp AUT / Alexander Weis ITA

Il match deve ancora iniziare



Campo 3 Biella Collezioni – ore 12:00
Guido Andreozzi ARG / Daniil Golubev RUS vs Buvaysar Gadamauri BEL / Jelle Sels NED

Il match deve ancora iniziare

Oleg Prihodko UKR vs Luka Mikrut CRO

Il match deve ancora iniziare

Pol Martin Tiffon ESP vs Alejandro Moro Canas ESP

Il match deve ancora iniziare

Adil Kalyanpur IND / Parikshit Somani IND vs Stefan Popovic SRB / Volodoymyr Uzhylovskyi UKR

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Guangzhou 2 🇨🇳 – 2° Turno, cemento

CENTER COURT – ore 05:00
Christopher O’Connell AUS vs Christopher Eubanks USA
ATP Guangzhou
Christopher O'Connell [1]
3
6
6
Christopher Eubanks
6
3
4
Vincitore: O'Connell
Mostra dettagli

Nishesh Basavareddy USA vs Giulio Zeppieri ITA

ATP Guangzhou
Nishesh Basavareddy [3]
0
6
1
Giulio Zeppieri
0
4
0
Vincitore: Basavareddy
Mostra dettagli

Matthew Christopher Romios AUS / Ryan Seggerman USA vs Rigele Te CHN / Aoran Wang CHN

ATP Guangzhou
Matthew Christopher Romios / Ryan Seggerman [1]
6
5
10
Rigele Te / Aoran Wang
4
7
6
Vincitore: Romios / Seggerman
Mostra dettagli



COURT 1 – ore 05:00
Daniel Evans GBR vs Oliver Crawford GBR

ATP Guangzhou
Daniel Evans [7]
3
7
6
Oliver Crawford
6
6
1
Vincitore: Evans
Mostra dettagli

Gauthier Onclin BEL vs James McCabe AUS

ATP Guangzhou
Gauthier Onclin
40
6
4
James McCabe
15
1
1
Vincitore: Onclin
Mostra dettagli

Siddhant Banthia IND / Ramkumar Ramanathan IND vs Nathaniel Lammons USA / Jean-Julien Rojer NED

ATP Guangzhou
Siddhant Banthia / Ramkumar Ramanathan
4
2
Nathaniel Lammons / Jean-Julien Rojer [3]
6
6
Vincitore: Lammons / Rojer
Mostra dettagli

Ye Cong Mo CHN / Tianhui Zhang CHN vs Vasil Kirkov USA / Bart Stevens NED

ATP Guangzhou
Ye Cong Mo / Tianhui Zhang
1
2
Vasil Kirkov / Bart Stevens [2]
6
6
Vincitore: Kirkov / Stevens
Mostra dettagli



COURT 2 – ore 05:00
Alejandro Tabilo CHI vs Yu Hsiou Hsu TPE

ATP Guangzhou
Yu Hsiou Hsu
2
1
Alejandro Tabilo [6]
6
6
Vincitore: Tabilo
Mostra dettagli

Billy Harris GBR vs Arthur Gea FRA

ATP Guangzhou
Billy Harris [8]
7
7
Arthur Gea
5
6
Vincitore: Harris
Mostra dettagli

Anirudh Chandrasekar IND / Reese Stalder USA vs Yuichiro Inui JPN / Yuta Kikuchi JPN

ATP Guangzhou
Anirudh Chandrasekar / Reese Stalder [4]
7
3
10
Yuichiro Inui / Yuta Kikuchi
5
6
5
Vincitore: Chandrasekar / Stalder
Mostra dettagli



COURT 5 – ore 05:00
Marat Sharipov RUS vs Luca Castelnuovo SUI

ATP Guangzhou
Luca Castelnuovo
6
6
2
Marat Sharipov
3
7
6
Vincitore: Sharipov
Mostra dettagli

Alexandr Binda ITA / Ilia Simakin RUS vs Arjun Kadhe IND / Vijay Sundar Prashanth IND (Non prima 05:30)

ATP Guangzhou
Alexandr Binda / Ilia Simakin
7
2
10
Arjun Kadhe / Vijay Sundar Prashanth
6
6
6
Vincitore: Binda / Simakin
Mostra dettagli

Pruchya Isaro THA / Niki Kaliyanda Poonacha IND vs Pavel Kotov RUS / Denis Yevseyev KAZ

ATP Guangzhou
Pruchya Isaro / Niki Kaliyanda Poonacha
7
6
Pavel Kotov / Denis Yevseyev
6
3
Vincitore: Isaro / Kaliyanda Poonacha
Mostra dettagli

Yu Hsiou Hsu TPE / Yuta Shimizu JPN vs Petr Bar Biryukov RUS / Marat Sharipov RUS

ATP Guangzhou
Yu Hsiou Hsu / Yuta Shimizu
6
6
6
Petr Bar Biryukov / Marat Sharipov
7
3
10
Vincitore: Bar Biryukov / Sharipov
Mostra dettagli





CHALLENGER Rennes 🇫🇷 – 2° Turno, cemento (indoor)

Le Liberte – ore 11:00
Arthur Bouquier FRA vs Patrick Zahraj GER
ATP Rennes
Arthur Bouquier [8]
0
6
0
Patrick Zahraj
0
1
0
Mostra dettagli

Federico Cina ITA vs Michael Geerts BEL (Non prima 14:00)

Il match deve ancora iniziare

Harold Mayot FRA vs Gregoire Barrere FRA (Non prima 16:30)

Il match deve ancora iniziare

Harold Mayot FRA vs Gregoire Barrere FRA (Non prima 16:30)

Il match deve ancora iniziare

Dan Added FRA vs Stan Wawrinka SUI (Non prima 19:00)

Il match deve ancora iniziare

Cannon Kingsley USA vs Titouan Droguet FRA

Il match deve ancora iniziare



Colette Besson – ore 14:00
Hendrik Jebens GER / Albano Olivetti FRA vs Clement Chidekh FRA / Jody Maginley ANT

Il match deve ancora iniziare

Matteo Martineau FRA / Joshua Paris GBR vs Mats Hermans NED / Patrick Zahraj GER

Il match deve ancora iniziare

Egor Gerasimov BLR / Mikhail Kukushkin KAZ vs Michael Geerts BEL / Thijmen Loof NED

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Szczecin 🇵🇱 – 2° Turno, terra battuta

COURT BOHDAN TOMASZEWSKI – ore 13:00
Geoffrey Blancaneaux FRA vs Daniel Elahi Galan COL
Il match deve ancora iniziare

Andrea Pellegrino ITA vs Rudolf Molleker GER

Il match deve ancora iniziare

Jozef Kovalik SVK vs Thiago Agustin Tirante ARG (Non prima 16:30)

Il match deve ancora iniziare

Piotr Matuszewski POL / Petr Nouza CZE vs Victor Cornea ROU / Santiago Rodriguez Taverna ARG (Non prima 19:00)

Il match deve ancora iniziare



COURT 1 – ore 13:00
Denys Molchanov UKR / David Pichler AUT vs Theo Arribage FRA / Gregoire Jacq FRA

Il match deve ancora iniziare

Vitaliy Sachko UKR vs Tiago Pereira POR

Il match deve ancora iniziare

Inigo Cervantes ESP / Szymon Walkow POL vs Orlando Luz BRA / Federico Zeballos BOL (Non prima 16:30)

Il match deve ancora iniziare



COURT 2 – ore 16:30
Geoffrey Blancaneaux FRA / Mick Veldheer NED vs Ivan Liutarevich BLR / Bruno Pujol Navarro ESP

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Târgu Mureș 🇷🇴 – 2° Turno, terra battuta

Court 1 – ore 12:00
Corentin Denolly FRA vs Andrea Picchione ITA
Il match deve ancora iniziare

Filip Cristian Jianu ROU vs Maximilian Neuchrist AUT

Il match deve ancora iniziare

Alex Marti Pujolras ESP vs Stefan Palosi ROU (Non prima 16:00)

Il match deve ancora iniziare

Ryan Nijboer NED / Daniel Rincon ESP vs Dragos Nicolae Cazacu ROU / Maximilian Neuchrist AUT

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 12:00
Alexandru Cristian Dumitru ROU / Dan Alexandru Tomescu ROU vs Miguel Damas ESP / Mathys Erhard FRA

Il match deve ancora iniziare

Radu Mihai Papoe ROU vs Jay Clarke GBR

Il match deve ancora iniziare

Dan Martin CAN / Nikita Mashtakov UKR vs Jay Clarke GBR / Corentin Denolly FRA (Non prima 16:00)

Il match deve ancora iniziare

Neil Oberleitner AUT / Mili Poljicak CRO vs Franco Agamenone ITA / Lorenzo Lorusso ITA

Il match deve ancora iniziare






CHALLENGER Winston-Salem 🇺🇸 – Quarti di Finale, cemento

Court 5 – ore 16:00
Andrew Delgado USA / Stefan Dostanic USA vs Juan Jose Bianchi VEN / Daniel Milavsky USA
Il match deve ancora iniziare

Luca Pow GBR / Kacper Szymkowiak POL vs Martin Damm USA / Alex Rybakov USA

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 16:00
Andrew Fenty USA / Noah Schachter USA vs Mitchell Krueger USA / Joshua Sheehy USA

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 16:00
Patrick Harper AUS / Johannus Monday GBR vs Justin Boulais CAN / James Trotter JPN

Il match deve ancora iniziare

