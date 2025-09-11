Challenger Biella, Szcsecin, Rennes, Guangzhou, Winston Salem e Târgu Mureș 1: I risultati completi con il dettaglio del Day 4 (LIVE)

Federico Cina ITA, 30.03.2007
CHALLENGER Biella 🇮🇹 – 2° Turno, terra battuta
Campo Centrale – ore 12:00
Enrico Dalla Valle
/ Giovanni Oradini
vs Gianluca Cadenasso
/ Filippo Romano
Il match deve ancora iniziare
Giovanni Fonio vs Zdenek Kolar
Il match deve ancora iniziare
Federico Arnaboldi vs Stefano Napolitano
Il match deve ancora iniziare
Zachary Fuchs / Wally Thayne vs Sandro Kopp / Alexander Weis
Il match deve ancora iniziare
Campo 3 Biella Collezioni – ore 12:00
Guido Andreozzi / Daniil Golubev vs Buvaysar Gadamauri / Jelle Sels
Il match deve ancora iniziare
Oleg Prihodko vs Luka Mikrut
Il match deve ancora iniziare
Pol Martin Tiffon vs Alejandro Moro Canas
Il match deve ancora iniziare
Adil Kalyanpur / Parikshit Somani vs Stefan Popovic / Volodoymyr Uzhylovskyi
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Guangzhou 2 🇨🇳 – 2° Turno, cemento
CENTER COURT – ore 05:00
Christopher O’Connell
vs Christopher Eubanks
ATP Guangzhou
Christopher O'Connell [1]
3
6
6
Christopher Eubanks
6
3
4
Vincitore: O'Connell
Servizio
Svolgimento
Set 3
C. Eubanks
0-15
df
15-15
15-30
30-30
ace
30-40
4-4 → 5-4
C. O'Connell
0-15
df
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
ace
3-4 → 4-4
C. Eubanks
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
3-3 → 3-4
C. Eubanks
0-15
df
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
df
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
C. O'Connell
0-15
15-15
ace
30-15
ace
40-15
1-2 → 2-2
C. Eubanks
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
1-1 → 1-2
C. O'Connell
15-0
30-0
ace
40-0
ace
ace
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. O'Connell
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
ace
5-3 → 6-3
C. Eubanks
0-15
0-30
df
15-30
30-30
ace
40-30
5-2 → 5-3
C. O'Connell
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-2 → 5-2
C. O'Connell
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
ace
3-1 → 4-1
C. Eubanks
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
40-40
40-A
2-1 → 3-1
C. Eubanks
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
1-0 → 1-1
C. O'Connell
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Eubanks
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
2-4 → 2-5
C. O'Connell
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
1-4 → 2-4
C. O'Connell
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
ace
40-A
1-2 → 1-3
C. Eubanks
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
df
A-40
1-1 → 1-2
C. Eubanks
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
df
ace
0-0 → 0-1
Nishesh Basavareddy vs Giulio Zeppieri
ATP Guangzhou
Nishesh Basavareddy [3]•
0
6
1
Giulio Zeppieri
0
4
0
Vincitore: Basavareddy
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. Zeppieri
15-0
15-15
df
30-15
40-15
5-3 → 5-4
N. Basavareddy
15-0
30-0
40-0
40-15
df
ace
4-3 → 5-3
G. Zeppieri
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
3-1 → 3-2
G. Zeppieri
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
ace
40-A
df
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Matthew Christopher Romios / Ryan Seggerman vs Rigele Te / Aoran Wang
ATP Guangzhou
Matthew Christopher Romios / Ryan Seggerman [1]
6
5
10
Rigele Te / Aoran Wang
4
7
6
Vincitore: Romios / Seggerman
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Christopher Romios / Seggerman
1-0
1-1
1-2
2-2
3-2
4-2
4-3
5-3
6-3
6-4
6-5
7-5
8-5
9-5
9-6
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Christopher Romios / Seggerman
0-15
df
15-15
15-30
15-40
5-5 → 5-6
R. Te / Wang
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
5-4 → 5-5
M. Christopher Romios / Seggerman
0-15
0-30
df
0-40
15-40
30-40
df
5-3 → 5-4
M. Christopher Romios / Seggerman
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-2 → 5-2
R. Te / Wang
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
4-1 → 4-2
M. Christopher Romios / Seggerman
3-1 → 4-1
R. Te / Wang
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
2-1 → 3-1
M. Christopher Romios / Seggerman
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
1-1 → 2-1
M. Christopher Romios / Seggerman
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
df
40-30
df
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Te / Wang
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
5-4 → 6-4
M. Christopher Romios / Seggerman
4-4 → 5-4
R. Te / Wang
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-3 → 4-4
M. Christopher Romios / Seggerman
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
4-2 → 4-3
M. Christopher Romios / Seggerman
0-15
df
0-30
df
15-30
15-40
30-40
40-40
3-1 → 4-1
R. Te / Wang
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
2-1 → 3-1
M. Christopher Romios / Seggerman
0-15
df
15-15
ace
30-15
40-15
1-1 → 2-1
R. Te / Wang
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
1-0 → 1-1
M. Christopher Romios / Seggerman
0-0 → 1-0
COURT 1 – ore 05:00
Daniel Evans vs Oliver Crawford
ATP Guangzhou
Daniel Evans [7]
3
7
6
Oliver Crawford
6
6
1
Vincitore: Evans
Servizio
Svolgimento
Set 3
O. Crawford
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
5-1 → 6-1
D. Evans
15-0
30-0
ace
30-15
df
40-15
ace
4-1 → 5-1
D. Evans
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
ace
3-0 → 4-0
O. Crawford
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
0*-3
1*-3
1-4*
1-5*
2*-5
3*-5
ace
4-5*
5-5*
5*-6
6*-6
7-6*
7-7*
8*-7
6-6 → 7-6
O. Crawford
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
df
A-40
40-40
A-40
6-5 → 6-6
D. Evans
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-5 → 6-5
D. Evans
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
4-4 → 5-4
O. Crawford
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
4-3 → 4-4
D. Evans
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
O. Crawford
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-3 → 3-3
D. Evans
15-0
15-15
df
30-15
ace
ace
1-3 → 2-3
O. Crawford
0-15
df
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
1-2 → 1-3
D. Evans
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 1-2
O. Crawford
0-15
df
15-15
ace
30-15
40-15
ace
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
O. Crawford
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-5 → 3-6
D. Evans
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
df
40-40
40-A
3-4 → 3-5
O. Crawford
0-15
0-30
0-40
df
15-40
30-40
ace
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
D. Evans
0-15
df
15-15
ace
30-15
40-15
1-2 → 2-2
O. Crawford
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-2 → 1-2
D. Evans
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
O. Crawford
15-0
ace
15-15
df
30-15
40-15
40-30
df
0-0 → 0-1
Gauthier Onclin vs James McCabe
ATP Guangzhou
Gauthier Onclin
40
6
4
James McCabe•
15
1
1
Vincitore: Onclin
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. McCabe
0-15
15-15
15-30
15-40
df
G. Onclin
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
3-1 → 4-1
J. McCabe
0-15
15-15
15-30
df
30-40
2-1 → 3-1
G. Onclin
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
J. McCabe
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. Onclin
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
4-1 → 5-1
J. McCabe
15-0
30-0
30-15
30-30
df
30-40
40-40
A-40
ace
4-0 → 4-1
G. Onclin
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-0 → 4-0
J. McCabe
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
30-40
2-0 → 3-0
J. McCabe
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Siddhant Banthia / Ramkumar Ramanathan vs Nathaniel Lammons / Jean-Julien Rojer
ATP Guangzhou
Siddhant Banthia / Ramkumar Ramanathan
4
2
Nathaniel Lammons / Jean-Julien Rojer [3]
6
6
Vincitore: Lammons / Rojer
Servizio
Svolgimento
Set 2
N. Lammons / Rojer
2-5 → 2-6
S. Banthia / Ramanathan
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
df
2-4 → 2-5
N. Lammons / Rojer
2-3 → 2-4
S. Banthia / Ramanathan
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
1-3 → 2-3
N. Lammons / Rojer
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
1-2 → 1-3
S. Banthia / Ramanathan
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
40-30
40-40
1-1 → 1-2
N. Lammons / Rojer
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
1-0 → 1-1
S. Banthia / Ramanathan
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
N. Lammons / Rojer
4-5 → 4-6
S. Banthia / Ramanathan
3-5 → 4-5
N. Lammons / Rojer
3-4 → 3-5
S. Banthia / Ramanathan
0-15
15-15
15-30
15-40
df
30-40
40-40
2-4 → 3-4
N. Lammons / Rojer
0-15
0-30
df
15-30
ace
30-30
40-30
2-3 → 2-4
S. Banthia / Ramanathan
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
1-3 → 2-3
N. Lammons / Rojer
1-2 → 1-3
S. Banthia / Ramanathan
15-0
15-15
df
30-15
40-15
0-2 → 1-2
N. Lammons / Rojer
0-1 → 0-2
S. Banthia / Ramanathan
0-15
0-30
15-30
15-40
df
30-40
40-40
0-0 → 0-1
Ye Cong Mo / Tianhui Zhang vs Vasil Kirkov / Bart Stevens
ATP Guangzhou
Ye Cong Mo / Tianhui Zhang
1
2
Vasil Kirkov / Bart Stevens [2]
6
6
Vincitore: Kirkov / Stevens
Servizio
Svolgimento
Set 2
V. Kirkov / Stevens
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-5 → 2-6
Y. Cong Mo / Zhang
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-4 → 2-5
V. Kirkov / Stevens
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 2-4
Y. Cong Mo / Zhang
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-3 → 2-3
V. Kirkov / Stevens
0-15
df
15-15
30-30
40-30
40-40
1-2 → 1-3
Y. Cong Mo / Zhang
0-15
df
0-30
0-40
df
15-40
1-1 → 1-2
V. Kirkov / Stevens
1-0 → 1-1
Y. Cong Mo / Zhang
0-15
0-30
15-40
30-40
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
V. Kirkov / Stevens
15-0
15-15
15-30
df
15-40
df
40-40
1-5 → 1-6
Y. Cong Mo / Zhang
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
0-5 → 1-5
V. Kirkov / Stevens
0-15
df
15-15
30-15
40-15
ace
0-4 → 0-5
Y. Cong Mo / Zhang
0-3 → 0-4
V. Kirkov / Stevens
0-2 → 0-3
Y. Cong Mo / Zhang
0-1 → 0-2
V. Kirkov / Stevens
0-0 → 0-1
COURT 2 – ore 05:00
Alejandro Tabilo vs Yu Hsiou Hsu
ATP Guangzhou
Yu Hsiou Hsu
2
1
Alejandro Tabilo [6]
6
6
Vincitore: Tabilo
Servizio
Svolgimento
Set 2
Y. Hsiou Hsu
15-0
15-15
15-30
df
15-40
1-5 → 1-6
Y. Hsiou Hsu
0-15
df
15-15
15-30
15-40
1-3 → 1-4
A. Tabilo
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
ace
1-2 → 1-3
Y. Hsiou Hsu
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-2 → 1-2
Y. Hsiou Hsu
15-0
15-15
15-30
df
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Tabilo
15-0
15-15
15-30
15-40
df
30-40
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-5 → 2-6
Y. Hsiou Hsu
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
2-4 → 2-5
A. Tabilo
0-15
df
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
40-40
A-40
2-3 → 2-4
Y. Hsiou Hsu
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
0-2 → 1-2
A. Tabilo
15-0
15-15
df
30-15
40-15
ace
0-1 → 0-2
Billy Harris vs Arthur Gea
ATP Guangzhou
Billy Harris [8]
7
7
Arthur Gea
5
6
Vincitore: Harris
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
2-2*
2*-3
3*-3
3-4*
4-4*
4*-5
5*-5
6-5*
6-6*
7*-6
6-6 → 7-6
B. Harris
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-6 → 6-6
A. Gea
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-3 → 5-4
B. Harris
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
4-3 → 5-3
B. Harris
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
40-40
A-40
3-2 → 4-2
A. Gea
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
df
A-40
ace
3-1 → 3-2
B. Harris
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
40-30
ace
2-1 → 3-1
A. Gea
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
40-40
df
A-40
ace
2-0 → 2-1
B. Harris
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 2-0
A. Gea
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
30-40
df
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
B. Harris
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
6-5 → 7-5
A. Gea
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
ace
5-5 → 6-5
B. Harris
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
df
5-4 → 5-5
B. Harris
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-3 → 5-3
B. Harris
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
ace
ace
3-2 → 4-2
B. Harris
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
0-1 → 1-1
A. Gea
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Anirudh Chandrasekar / Reese Stalder vs Yuichiro Inui / Yuta Kikuchi
ATP Guangzhou
Anirudh Chandrasekar / Reese Stalder [4]
7
3
10
Yuichiro Inui / Yuta Kikuchi
5
6
5
Vincitore: Chandrasekar / Stalder
Servizio
Svolgimento
Set 3
Y. Inui / Kikuchi
0-1
1-1
2-1
2-2
2-3
2-4
3-4
3-5
3-6
4-6
5-6
5-7
5-8
5-9
Servizio
Svolgimento
Set 2
Y. Inui / Kikuchi
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
3-5 → 3-6
A. Chandrasekar / Stalder
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-5 → 3-5
Y. Inui / Kikuchi
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-4 → 2-5
A. Chandrasekar / Stalder
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
1-4 → 2-4
Y. Inui / Kikuchi
1-3 → 1-4
A. Chandrasekar / Stalder
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-3 → 1-3
Y. Inui / Kikuchi
0-2 → 0-3
A. Chandrasekar / Stalder
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Y. Inui / Kikuchi
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Chandrasekar / Stalder
6-5 → 7-5
Y. Inui / Kikuchi
15-0
30-0
ace
df
30-15
df
30-30
30-40
5-5 → 6-5
A. Chandrasekar / Stalder
15-0
15-15
30-15
30-30
40-40
4-5 → 5-5
Y. Inui / Kikuchi
4-4 → 4-5
A. Chandrasekar / Stalder
3-4 → 4-4
Y. Inui / Kikuchi
3-3 → 3-4
A. Chandrasekar / Stalder
15-0
30-0
ace
30-15
df
30-30
30-40
3-2 → 3-3
Y. Inui / Kikuchi
3-1 → 3-2
A. Chandrasekar / Stalder
2-1 → 3-1
Y. Inui / Kikuchi
15-0
15-15
df
15-30
15-40
30-40
40-40
2-0 → 2-1
A. Chandrasekar / Stalder
1-0 → 2-0
Y. Inui / Kikuchi
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
0-0 → 1-0
COURT 5 – ore 05:00
Marat Sharipov vs Luca Castelnuovo
ATP Guangzhou
Luca Castelnuovo
6
6
2
Marat Sharipov
3
7
6
Vincitore: Sharipov
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Sharipov
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
2-4 → 2-5
L. Castelnuovo
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
df
40-40
40-A
2-3 → 2-4
L. Castelnuovo
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
M. Sharipov
15-0
40-0
ace
40-15
df
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-1*
2*-2
3-3*
3*-4
ace
4*-4
4-5*
5-5*
5*-6
6-6 → 6-7
M. Sharipov
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
6-5 → 6-6
L. Castelnuovo
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-5 → 6-5
L. Castelnuovo
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
4-4 → 5-4
M. Sharipov
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
40-40
A-40
4-3 → 4-4
L. Castelnuovo
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
3-3 → 4-3
M. Sharipov
0-15
15-15
ace
30-15
ace
30-30
df
30-40
40-40
A-40
ace
3-2 → 3-3
M. Sharipov
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
L. Castelnuovo
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
1-1 → 2-1
L. Castelnuovo
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Sharipov
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
40-30
ace
40-40
df
A-40
ace
40-40
40-A
5-3 → 6-3
M. Sharipov
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
df
df
3-3 → 4-3
L. Castelnuovo
15-0
30-0
ace
40-0
ace
ace
2-3 → 3-3
L. Castelnuovo
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
A-40
40-40
df
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
1-2 → 2-2
M. Sharipov
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
40-30
df
40-40
df
A-40
1-1 → 1-2
M. Sharipov
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
ace
0-0 → 0-1
Alexandr Binda / Ilia Simakin vs Arjun Kadhe / Vijay Sundar Prashanth (Non prima 05:30)
ATP Guangzhou
Alexandr Binda / Ilia Simakin
7
2
10
Arjun Kadhe / Vijay Sundar Prashanth
6
6
6
Vincitore: Binda / Simakin
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Binda / Simakin
1-0
ace
1-1
1-2
2-2
2-3
3-3
4-3
5-3
5-4
6-4
7-4
7-5
df
8-5
ace
9-5
9-6
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Kadhe / Sundar Prashanth
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-5 → 2-6
A. Binda / Simakin
0-15
0-30
df
0-40
15-40
30-40
40-40
df
2-4 → 2-5
A. Kadhe / Sundar Prashanth
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 2-4
A. Binda / Simakin
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
2-2 → 2-3
A. Kadhe / Sundar Prashanth
2-1 → 2-2
A. Binda / Simakin
1-1 → 2-1
A. Kadhe / Sundar Prashanth
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
A. Binda / Simakin
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
2-1*
3-1*
df
4*-1
4*-2
5-2*
6-2*
6*-3
6*-4
6-6 → 7-6
A. Binda / Simakin
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
5-6 → 6-6
A. Kadhe / Sundar Prashanth
5-5 → 5-6
A. Binda / Simakin
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
4-5 → 5-5
A. Kadhe / Sundar Prashanth
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
df
4-4 → 4-5
A. Binda / Simakin
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
3-4 → 4-4
A. Kadhe / Sundar Prashanth
3-3 → 3-4
A. Binda / Simakin
15-0
ace
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
40-40
2-3 → 3-3
A. Kadhe / Sundar Prashanth
2-2 → 2-3
A. Binda / Simakin
1-2 → 2-2
A. Kadhe / Sundar Prashanth
1-1 → 1-2
A. Binda / Simakin
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
0-1 → 1-1
A. Kadhe / Sundar Prashanth
0-0 → 0-1
Pruchya Isaro / Niki Kaliyanda Poonacha vs Pavel Kotov / Denis Yevseyev
ATP Guangzhou
Pruchya Isaro / Niki Kaliyanda Poonacha
7
6
Pavel Kotov / Denis Yevseyev
6
3
Vincitore: Isaro / Kaliyanda Poonacha
Servizio
Svolgimento
Set 2
P. Isaro / Kaliyanda Poonacha
5-3 → 6-3
P. Kotov / Yevseyev
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
df
4-3 → 5-3
P. Isaro / Kaliyanda Poonacha
3-3 → 4-3
P. Kotov / Yevseyev
3-2 → 3-3
P. Isaro / Kaliyanda Poonacha
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
ace
40-30
df
2-2 → 3-2
P. Kotov / Yevseyev
15-0
ace
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
40-40
2-1 → 2-2
P. Isaro / Kaliyanda Poonacha
1-1 → 2-1
P. Kotov / Yevseyev
1-0 → 1-1
P. Isaro / Kaliyanda Poonacha
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
1-2*
2-2*
3*-2
4*-2
4-3*
5-3*
5*-4
6*-4
6-5*
6-6 → 7-6
P. Isaro / Kaliyanda Poonacha
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-6 → 6-6
P. Kotov / Yevseyev
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-5 → 5-6
P. Isaro / Kaliyanda Poonacha
4-5 → 5-5
P. Kotov / Yevseyev
4-4 → 4-5
P. Isaro / Kaliyanda Poonacha
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-4 → 4-4
P. Kotov / Yevseyev
2-4 → 3-4
P. Isaro / Kaliyanda Poonacha
0-15
15-15
ace
15-30
15-40
2-3 → 2-4
P. Kotov / Yevseyev
2-2 → 2-3
P. Isaro / Kaliyanda Poonacha
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
P. Kotov / Yevseyev
0-15
df
15-15
30-15
40-15
1-1 → 1-2
P. Isaro / Kaliyanda Poonacha
0-1 → 1-1
P. Kotov / Yevseyev
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
df
0-0 → 0-1
Yu Hsiou Hsu / Yuta Shimizu vs Petr Bar Biryukov / Marat Sharipov
ATP Guangzhou
Yu Hsiou Hsu / Yuta Shimizu
6
6
6
Petr Bar Biryukov / Marat Sharipov
7
3
10
Vincitore: Bar Biryukov / Sharipov
Servizio
Svolgimento
Set 3
P. Bar Biryukov / Sharipov
1-0
ace
2-0
2-1
3-1
3-2
3-3
4-3
4-4
5-4
ace
6-4
6-5
7-5
8-5
9-5
9-6
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Y. Hsiou Hsu / Shimizu
5-3 → 6-3
P. Bar Biryukov / Sharipov
5-2 → 5-3
Y. Hsiou Hsu / Shimizu
4-2 → 5-2
P. Bar Biryukov / Sharipov
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
4-1 → 4-2
Y. Hsiou Hsu / Shimizu
3-1 → 4-1
P. Bar Biryukov / Sharipov
0-15
15-30
ace
30-30
40-30
40-40
3-0 → 3-1
Y. Hsiou Hsu / Shimizu
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-0 → 3-0
P. Bar Biryukov / Sharipov
15-0
30-15
df
30-30
30-40
40-40
1-0 → 2-0
Y. Hsiou Hsu / Shimizu
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
1-2*
1-3*
1*-4
2*-4
3-4*
3-5*
3*-6
4*-6
6-6 → 6-7
Y. Hsiou Hsu / Shimizu
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
6-5 → 6-6
P. Bar Biryukov / Sharipov
5-5 → 6-5
Y. Hsiou Hsu / Shimizu
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-5 → 5-5
P. Bar Biryukov / Sharipov
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
df
4-4 → 4-5
Y. Hsiou Hsu / Shimizu
3-4 → 4-4
P. Bar Biryukov / Sharipov
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-3 → 3-4
Y. Hsiou Hsu / Shimizu
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 3-3
P. Bar Biryukov / Sharipov
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
ace
2-2 → 2-3
Y. Hsiou Hsu / Shimizu
1-2 → 2-2
P. Bar Biryukov / Sharipov
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Y. Hsiou Hsu / Shimizu
0-1 → 1-1
P. Bar Biryukov / Sharipov
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
CHALLENGER Rennes 🇫🇷 – 2° Turno, cemento (indoor)
Le Liberte – ore 11:00
Arthur Bouquier
vs Patrick Zahraj
ATP Rennes
Arthur Bouquier [8]
0
6
0
Patrick Zahraj•
0
1
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Bouquier
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-1 → 6-1
P. Zahraj
0-15
0-30
df
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
df
A-40
5-0 → 5-1
A. Bouquier
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
ace
4-0 → 5-0
P. Zahraj
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
30-40
40-40
40-A
3-0 → 4-0
A. Bouquier
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-0 → 3-0
P. Zahraj
0-15
df
15-15
30-15
30-30
30-40
df
1-0 → 2-0
A. Bouquier
15-0
ace
15-15
30-15
40-30
ace
0-0 → 1-0
Federico Cina vs Michael Geerts (Non prima 14:00)
Il match deve ancora iniziare
Harold Mayot vs Gregoire Barrere (Non prima 16:30)
Il match deve ancora iniziare
Dan Added vs Stan Wawrinka (Non prima 19:00)
Il match deve ancora iniziare
Cannon Kingsley vs Titouan Droguet
Il match deve ancora iniziare
Colette Besson – ore 14:00
Hendrik Jebens / Albano Olivetti vs Clement Chidekh / Jody Maginley
Il match deve ancora iniziare
Matteo Martineau / Joshua Paris vs Mats Hermans / Patrick Zahraj
Il match deve ancora iniziare
Egor Gerasimov / Mikhail Kukushkin vs Michael Geerts / Thijmen Loof
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Szczecin 🇵🇱 – 2° Turno, terra battuta
COURT BOHDAN TOMASZEWSKI – ore 13:00
Geoffrey Blancaneaux
vs Daniel Elahi Galan
Il match deve ancora iniziare
Andrea Pellegrino vs Rudolf Molleker
Il match deve ancora iniziare
Jozef Kovalik vs Thiago Agustin Tirante (Non prima 16:30)
Il match deve ancora iniziare
Piotr Matuszewski / Petr Nouza vs Victor Cornea / Santiago Rodriguez Taverna (Non prima 19:00)
Il match deve ancora iniziare
COURT 1 – ore 13:00
Denys Molchanov / David Pichler vs Theo Arribage / Gregoire Jacq
Il match deve ancora iniziare
Vitaliy Sachko vs Tiago Pereira
Il match deve ancora iniziare
Inigo Cervantes / Szymon Walkow vs Orlando Luz / Federico Zeballos (Non prima 16:30)
Il match deve ancora iniziare
COURT 2 – ore 16:30
Geoffrey Blancaneaux / Mick Veldheer vs Ivan Liutarevich / Bruno Pujol Navarro
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Târgu Mureș 🇷🇴 – 2° Turno, terra battuta
Court 1 – ore 12:00
Corentin Denolly
vs Andrea Picchione
Il match deve ancora iniziare
Filip Cristian Jianu vs Maximilian Neuchrist
Il match deve ancora iniziare
Alex Marti Pujolras vs Stefan Palosi (Non prima 16:00)
Il match deve ancora iniziare
Ryan Nijboer / Daniel Rincon vs Dragos Nicolae Cazacu / Maximilian Neuchrist
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 12:00
Alexandru Cristian Dumitru / Dan Alexandru Tomescu vs Miguel Damas / Mathys Erhard
Il match deve ancora iniziare
Radu Mihai Papoe vs Jay Clarke
Il match deve ancora iniziare
Dan Martin / Nikita Mashtakov vs Jay Clarke / Corentin Denolly (Non prima 16:00)
Il match deve ancora iniziare
Neil Oberleitner / Mili Poljicak vs Franco Agamenone / Lorenzo Lorusso
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Winston-Salem 🇺🇸 – Quarti di Finale, cemento
Court 5 – ore 16:00
Andrew Delgado
/ Stefan Dostanic
vs Juan Jose Bianchi
/ Daniel Milavsky
Il match deve ancora iniziare
Luca Pow / Kacper Szymkowiak vs Martin Damm / Alex Rybakov
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 16:00
Andrew Fenty / Noah Schachter vs Mitchell Krueger / Joshua Sheehy
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 16:00
Patrick Harper / Johannus Monday vs Justin Boulais / James Trotter
Il match deve ancora iniziare
