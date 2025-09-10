Landaluce sorprende: nuovo look rasato in vista del finale di stagione
Non sappiamo se sia stato Carlos Alcaraz a riportare di moda il taglio rasato dopo essersi presentato così agli US Open 2025, ma di certo non è l’unico a sperimentare. In questi giorni, infatti, anche Martín Landaluce ha deciso di cambiare radicalmente il proprio look.
Il giovane talento spagnolo, che ci aveva abituati a una chioma folta e inconfondibile, è apparso nei suoi allenamenti alla Rafa Nadal Academy con il capo completamente rasato. Un cambio d’immagine improvviso e vistoso, che non è passato inosservato e che lo accompagnerà in questo ultimo tratto della stagione.
Che piaccia o meno, la speranza è che questo nuovo look possa portargli buona fortuna nei tornei che lo attendono nelle prossime settimane, fondamentali per blindare un posto nelle Next Gen Finals di Jeddah.
Per Landaluce, che continua il suo percorso di crescita e consolidamento tra i professionisti, potrebbe essere l’occasione giusta per associare a un cambiamento estetico anche un passo avanti sul campo.
TAG: Martin Landaluce
7 commenti
Si tagli i capelli come gli pare, tanto Cinà a fine anno lo supera…
CHE
U O M O
(cit.)
😀
Vabbuo’ : un poco di leggerezza dopo la lunga e calda stagione nordamericana e prima della inutile parentesi (cinese) ci può pure stare, o no?
Ma che: credesse nella storia di Sansone, all’incontrario?
Ma che notizie sono? Questo che si rasa, l’altro si fa biondo, ma cosa c’entra col tennis?
Ma certo cosa vi aspettavate?
E’ uno degli infiniti “comandamenti” di Landaluce nella notte.
Cito dal suo ultimo libro intitolato: “Se sei un tennista che fa le Olimpiadi ti SPACCHI, anzi se fai qualsiasi cosa ti SPACCHI”.
Al secondo capitolo, terzo paragrafo: “i capelli? possono essere un peso eccessivo ma sopratutto oscurarti la visuale se crescono troppo e farti cadere, per cui se non li rapi a zero di certo ti SPACCHI” (anche se tre righe dopo dice: “coi capelli corti sicuramenti prendi troppo freddo d’inverno oppure d’estate con l’aria condizionata, per cui di certo ti SPACCHI”, ma tutto il libro è così…).
ragazzo molto intelligente ma dubito che il taglio avrà lo stesso effetto di carlitos