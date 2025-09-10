Landaluce sorprende: nuovo look rasato in vista del finale di stagione

Non sappiamo se sia stato Carlos Alcaraz a riportare di moda il taglio rasato dopo essersi presentato così agli US Open 2025, ma di certo non è l’unico a sperimentare. In questi giorni, infatti, anche Martín Landaluce ha deciso di cambiare radicalmente il proprio look.

Il giovane talento spagnolo, che ci aveva abituati a una chioma folta e inconfondibile, è apparso nei suoi allenamenti alla Rafa Nadal Academy con il capo completamente rasato. Un cambio d’immagine improvviso e vistoso, che non è passato inosservato e che lo accompagnerà in questo ultimo tratto della stagione.

Che piaccia o meno, la speranza è che questo nuovo look possa portargli buona fortuna nei tornei che lo attendono nelle prossime settimane, fondamentali per blindare un posto nelle Next Gen Finals di Jeddah.

Per Landaluce, che continua il suo percorso di crescita e consolidamento tra i professionisti, potrebbe essere l’occasione giusta per associare a un cambiamento estetico anche un passo avanti sul campo.