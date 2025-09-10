Davis Cup: il confronto tra Canada e Israele sarà giocato a porte chiuse per motivi di sicurezza

Tennis Canada ha comunicato che l’incontro di Davis Cup del Group I tra la squadra nordamericana e Israele, previsto i prossimi 12 e 13 settembre al Scotiabank Centre di Halifax, verrà giocato a porte chiuse per motivi di sicurezza. La delicatezza della situazione internazionale e in particolare quella del paese ospite, impegnato da molti mesi in un aspro conflitto, hanno spinto gli organizzatori della sfida ad optare per questa soluzione, che spiegano nel comunicato che riportiamo.

“Questa decisione non è stata presa alla leggera ed è stata adottata in consultazione con la Federazione Internazionale di Tennis (ITF). Tennis Canada ha agito alla luce delle crescenti preoccupazioni per la sicurezza. Le informazioni ricevute dalle autorità locali e dalle agenzie di sicurezza nazionale, unite alle tensioni registrate in altri eventi recenti sia in Canada che a livello internazionale, hanno evidenziato un rischio concreto di gravi disordini durante la manifestazione” si legge nel comunicato diffuso alla stampa. “Garantire la sicurezza di tutti i coinvolti — atleti, tifosi, staff, volontari e anche minori come i raccattapalle — resta la nostra priorità assoluta”.

“Al centro di questa difficile decisione c’è la nostra responsabilità di proteggere le persone e allo stesso tempo assicurare che questo confronto di Coppa Davis possa comunque disputarsi” ha dichiarato Gavin Ziv, CEO di Tennis Canada. “Siamo stati costretti a concludere che giocare a porte chiuse fosse l’unico modo per salvaguardare i partecipanti e, al contempo, preservare l’evento stesso. Anche se questo esito è molto deludente, consente alla sfida di andare avanti ad Halifax e garantisce ai nostri atleti la possibilità di continuare a competere. Non vediamo l’ora di tornare ad Halifax con il Team Canada nei prossimi anni per portare avanti la nostra missione di promuovere il tennis e creare opportunità per i fan e i giocatori di vivere questo sport in Nuova Scozia e in tutto il Paese”.

L’incontro è uno spareggio importante: chi vincerà infatti nel 2026 affronterà i “Davis Cup Qualifiers”, mentre la squadra sconfitta ripartirà l’anno prossimo dai World Group I Play-offs.

Mario Cecchi