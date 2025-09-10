Notizie dal mondo Copertina, Generica

Djokovic riparte dalla Grecia: allenamenti con il figlio Stefan dopo l’US Open (Video)

10/09/2025 10:34 1 commento
Novak Djokovic con il figlio - Foto getty images

Dopo la sconfitta in semifinale contro Carlos Alcaraz allo US Open 2025, Novak Djokovic non ha perso tempo nel lasciare gli Stati Uniti. Il serbo, infatti, è stato avvistato in Grecia, ma non per vacanza: la racchetta è rimasta ben salda nelle sue mani.

Djokovic ha ripreso subito ad allenarsi, questa volta in compagnia speciale: il figlio Stefan, che già da tempo mostra passione per il tennis e segue con entusiasmo le orme del padre. Le immagini dei due insieme sul campo hanno fatto il giro dei social, mostrando un Nole sorridente e rilassato, lontano dalle pressioni del circuito.

Resta però un’incognita sul suo futuro immediato: non è ancora chiaro se il campione di Belgrado disputerà altri tornei da qui a fine stagione. La sua programmazione è avvolta nell’incertezza, alimentata anche dai dubbi sulla partecipazione alle prossime ATP Finals di Torino, evento che già in passato ha deciso di saltare.
Per ora, l’unica certezza è che Djokovic non smette mai di vivere il tennis, e lo fa trasmettendo la sua passione direttamente in famiglia.

1 commento

JOA20 (Guest) 10-09-2025 14:01

Non so se Djokovic tornerà in campo prima della trasferta oceanica di inizio 2026. A Shanghai difende la finale del 2024, gli conviene non perdere altre posizioni per avere una tds decente a Melbourne. Altre alternative sarebbero il Masters di Parigi o le Finals di Torino. Non vedo altri possibili tornei a parte il 250 di Atene che è erede diretto di quello di Belgrado organizzato dal fratello.

