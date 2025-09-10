Djokovic riparte dalla Grecia: allenamenti con il figlio Stefan dopo l’US Open (Video)
Dopo la sconfitta in semifinale contro Carlos Alcaraz allo US Open 2025, Novak Djokovic non ha perso tempo nel lasciare gli Stati Uniti. Il serbo, infatti, è stato avvistato in Grecia, ma non per vacanza: la racchetta è rimasta ben salda nelle sue mani.
Djokovic ha ripreso subito ad allenarsi, questa volta in compagnia speciale: il figlio Stefan, che già da tempo mostra passione per il tennis e segue con entusiasmo le orme del padre. Le immagini dei due insieme sul campo hanno fatto il giro dei social, mostrando un Nole sorridente e rilassato, lontano dalle pressioni del circuito.
Novak Djokovic was training with his son, Stefan! in Greece pic.twitter.com/TSseuvuzZb
— pete_shaw (@petexiao1) September 9, 2025
Resta però un’incognita sul suo futuro immediato: non è ancora chiaro se il campione di Belgrado disputerà altri tornei da qui a fine stagione. La sua programmazione è avvolta nell’incertezza, alimentata anche dai dubbi sulla partecipazione alle prossime ATP Finals di Torino, evento che già in passato ha deciso di saltare.
Per ora, l’unica certezza è che Djokovic non smette mai di vivere il tennis, e lo fa trasmettendo la sua passione direttamente in famiglia.
TAG: Novak Djokovic
Non so se Djokovic tornerà in campo prima della trasferta oceanica di inizio 2026. A Shanghai difende la finale del 2024, gli conviene non perdere altre posizioni per avere una tds decente a Melbourne. Altre alternative sarebbero il Masters di Parigi o le Finals di Torino. Non vedo altri possibili tornei a parte il 250 di Atene che è erede diretto di quello di Belgrado organizzato dal fratello.