Circuito WTA Copertina, WTA

WTA 500 Guadalajara, WTA 250 Sao Paulo e WTA 125 San Sebastián, Huzhou e Lubiana: I risultati completi del Day 3 (LIVE)

10/09/2025 08:59 Nessun commento
Lucrezia Stefanini ITA, 15.05.1998
Lucrezia Stefanini ITA, 15.05.1998

WTA 500 Guadalajara 🇲🇽 – 1° – 2° Turno, cemento

Akron Stadium – ore 22:00
Darja Vidmanova CZE vs Nikola Bartunkova CZE
Il match deve ancora iniziare

Sloane Stephens USA vs Lucrezia Stefanini ITA Non prima 23:00

WTA Guadalajara 500
Sloane Stephens
0
4
5
Lucrezia Stefanini
0
6
3
Mostra dettagli

Rebecca Marino CAN vs (6) Tatjana Maria GER

Il match deve ancora iniziare

(1) Elise Mertens BEL vs Elsa Jacquemot FRA Non prima 02:00

Il match deve ancora iniziare

Victoria Jimenez Kasintseva AND vs (2) Veronika Kudermetova RUS

Il match deve ancora iniziare



Grandstand – ore 22:00
Jessie Aney USA / Quinn Gleason USA vs (4) Sabrina Santamaria USA / (4) Qianhui Tang CHN

Il match deve ancora iniziare

Maria Kozyreva RUS / Iryna Shymanovich BLR vs Monica Niculescu ROU / Camila Osorio COL Non prima 23:00

Il match deve ancora iniziare

Fernanda Contreras MEX / Rebecca Marino CAN vs (2) Giuliana Olmos MEX / (2) Aldila Sutjiadi INA

Il match deve ancora iniziare






WTA 250 São Paulo 🇧🇷 – 2° Turno, cemento

Quadra Central Maria Esther Bueno – ore 20:00
(6) Francesca Jones GBR vs Whitney Osuigwe USA
Il match deve ancora iniziare

Nauhany Vitoria Leme Da Silva BRA vs (2) Solana Sierra ARG Non prima 22:30

Il match deve ancora iniziare

Julia Riera ARG vs (3) Alexandra Eala PHI

Il match deve ancora iniziare



Quadra 1 – ore 20:00
Victoria Rodriguez MEX vs Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah FRA

Il match deve ancora iniziare

(1) Timea Babos HUN / (1) Luisa Stefani BRA vs Alicia Barnett GBR / Elixane Lechemia FRA

Il match deve ancora iniziare

Leolia Jeanjean FRA / Victoria Rodriguez MEX vs (3) Ingrid Martins BRA / (3) Laura Pigossi BRA

Il match deve ancora iniziare




Quadra 2 – ore 20:00
Janice Tjen INA vs Martina Okalova SVK
Il match deve ancora iniziare

Haley Giavara USA / Rasheeda McAdoo USA vs Valeriya Strakhova UKR / Panna Udvardy HUN

Il match deve ancora iniziare

Madeleine Brooks GBR / Jessica Failla USA vs (2) Emily Appleton GBR / (2) Isabelle Haverlag NED

Il match deve ancora iniziare






WTA 125 San Sebastián 🇪🇸 – 1° – 2° Turno, terra battuta

Center Court – ore 10:00
(6) Leyre Romero Gormaz ESP vs Charo Esquiva Banuls ESP
WTA San Sebastian 125
Leyre Romero Gormaz [6]
0
6
6
0
Charo Esquiva Banuls
0
2
0
0
Vincitore: Romero Gormaz
Mostra dettagli

Aliona Bolsova ESP vs (7) Arantxa Rus NED

WTA San Sebastian 125
Aliona Bolsova
40
3
6
2
Arantxa Rus [7]
15
6
1
4
Mostra dettagli

Oksana Selekhmeteva RUS vs Ane Mintegi Del Olmo ESP Non prima 13:00

Il match deve ancora iniziare

it vs it

Il match deve ancora iniziare

(5) Julia Grabher AUT vs Carson Branstine CAN

Il match deve ancora iniziare




Court 7 – ore 10:00
Angela Fita Boluda ESP vs Carlota Martinez Cirez ESP
WTA San Sebastian 125
Angela Fita Boluda
3
6
7
Carlota Martinez Cirez
6
2
6
Vincitore: Fita Boluda
Mostra dettagli

(3) Anca Todoni ROU vs Lola Radivojevic SRB

WTA San Sebastian 125
Anca Todoni [3]
0
0
Lola Radivojevic
0
0
Vincitore: Radivojevic
Mostra dettagli

(1) Mayar Sherif EGY vs Tamara Korpatsch GER Non prima 13:00

WTA San Sebastian 125
Mayar Sherif [1]
15
1
Tamara Korpatsch
15
2
Mostra dettagli

Anouk Koevermans NED vs (2) Sara Bejlek CZE

Il match deve ancora iniziare

Irene Burillo ESP vs (4) Darja Semenistaja LAT

Il match deve ancora iniziare





WTA 125 Huzhou 🇨🇳 – 2° Turno, terra battuta

Court 1 – ore 05:00
(6) Mai Hontama JPN vs Xinxin Yao CHN
WTA Huzhou 125
Mai Hontama [6]
0
7
7
0
Xinxin Yao
0
6
5
0
Vincitore: Hontama
Mostra dettagli

Kyoka Okamura JPN vs (7) Sijia Wei CHN

WTA Huzhou 125
Kyoka Okamura
0
3
7
4
Sijia Wei [7]
0
6
5
2
Vincitore: Okamura
Mostra dettagli

(1) I-Hsuan Cho TPE / (1) Yi-Tsen Cho TPE vs Meiling Wang CHN / Chengyiyi Yuan CHN

WTA Huzhou 125
I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho [1]
0
6
7
0
Meiling Wang / Chengyiyi Yuan
0
3
6
0
Vincitore: Cho / Cho
Mostra dettagli

Peangtarn Plipuech THA / Wushuang Zheng CHN vs Diletta Cherubini ITA / Jessica Pieri ITA

WTA Huzhou 125
Peangtarn Plipuech / Wushuang Zheng
6
3
10
Diletta Cherubini / Jessica Pieri
3
6
5
Vincitore: Plipuech / Zheng
Mostra dettagli




Court 2 – ore 05:00
(8) Maria Timofeeva RUS vs Anna-Lena Friedsam GER
WTA Huzhou 125
Maria Timofeeva [8]
6
6
6
Anna-Lena Friedsam
2
7
7
Vincitore: Friedsam
Mostra dettagli

Anastasia Gasanova RUS vs (5) Lanlana Tararudee THA

WTA Huzhou 125
Anastasia Gasanova
0
6
6
0
Lanlana Tararudee [5]
0
3
4
0
Vincitore: Gasanova
Mostra dettagli

Eudice Chong HKG / En-Shuo Liang TPE vs (2) Veronika Erjavec SLO / (2) Zhibek Kulambayeva KAZ

WTA Huzhou 125
Eudice Chong / En-Shuo Liang
0
6
4
0
Veronika Erjavec / Zhibek Kulambayeva [2]
0
7
6
0
Vincitore: Erjavec / Kulambayeva
Mostra dettagli






WTA 125 Ljubljana 🇸🇮 – 2° Turno, terra battuta

Center Court – ore 10:00
Anastasiia Sobolieva UKR vs (6) Hanne Vandewinkel BEL
Il match deve ancora iniziare

(5) Kaja Juvan SLO vs Giorgia Pedone ITA

Il match deve ancora iniziare

Dalila Jakupovic SLO / Nika Radisic SLO vs (4) Freya Christie GBR / (4) Anita Wagner BIH

Il match deve ancora iniziare

Kaja Juvan SLO / Kristina Novak SLO vs Nala Kovacic SLO / Alja Senica SLO

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 10:00
Amarissa Toth HUN vs (2) Sinja Kraus AUT

Il match deve ancora iniziare

(4) Dominika Salkova CZE vs Renata Jamrichova SVK

Il match deve ancora iniziare

(1) Miriam Skoch CZE / (1) Simona Waltert SUI vs Anastasiia Sobolieva UKR / Amarissa Toth HUN

Il match deve ancora iniziare

(3) Aneta Kucmova CZE / (3) Lisa Zaar SWE vs Alena Fomina-Klotz GER / Giorgia Pedone ITA

Il match deve ancora iniziare

TAG: