Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Mercoledì 10 Settembre 2025

10/09/2025 08:20 2 commenti
Francesco Passaro ITA, 2001.01.07

POL CH Szczecin – terra – (🌦️ 22-15)
R16 Matuszewski POL/Nouza CZE – Burruchaga ARG/Pellegrino ITA Non prima 17:00

Il match deve ancora iniziare

R16 Passaro ITA – Squire GER 2° inc. ore 13

Il match deve ancora iniziare

R16 Galan COL/Passaro ITA – Arribage FRA/Jacq FRA 2° inc. ore 16:30

Il match deve ancora iniziare




CHN CH Guangzhou – hard – (🌤️ 34-26)
R16 Binda ITA/Simakin RUS – Kadhe IND/Prashanth IND Non prima 07:30
Il match deve ancora iniziare



FRA CH Rennes – Indoor Hard
R16 Hermans NED/Zahraj GER – Moroni ITA/Ursu UKR 3° inc. ore 11

Il match deve ancora iniziare



ROU CH Targu Mures – terra – (🌥️ 26-15)
R32 Gima ROU – Picchione ITA Inizio 10:00

ATP Targu Mures
Sebastian Gima
0
0
Andrea Picchione
0
0
R16 Rincon ESP – Agamenone ITA Inizio 12:00

Il match deve ancora iniziare



ITA CH Biella – terra – (🌦️ 19-12)
R16 Ritschard SUI – Cadenasso ITA Inizio 11:00

Il match deve ancora iniziare

R16 Feldbausch SUI – Cecchinato ITA 2° inc. ore 11

Il match deve ancora iniziare

R16 Andreozzi ARG/Golubev RUS – Fonio ITA/Napolitano ITA 3° inc. ore 11

Il match deve ancora iniziare

R16 Agostini ITA/Carboni ITA – Dalla Valle ITA/Oradini ITA 2° inc. ore 11

Il match deve ancora iniziare

R16 Gadamauri BEL/Sels NED – Arnaboldi ITA/Iannaccone ITA 3° inc. ore 11

Il match deve ancora iniziare

R16 Kopp AUT/Weis ITA – Kalender CRO/Verbin RUS 2° inc. ore 11

ATP Biella
Sandro Kopp / Alexander Weis
0
6
7
0
Admir Kalender / Pavel Verbin [4]
0
7
6
0
CHN Huzhou 125 – terra – (🌦️ 30-25)
1T Plipuech THA/Zheng CHN – Cherubini ITA/Pieri ITA 4 incontro dalle 05:00

Il match deve ancora iniziare



SLO Ljubljana 125 – terra – (⛈️ 18-13)
1T Juvan SLO – Pedone ITA 2 incontro dalle 10:00

Il match deve ancora iniziare

1T Kucmova CZE/Zaar SWE – Fomina-Klotz GER/Pedone ITA 4 incontro dalle 10:00

Il match deve ancora iniziare



MEX Guadalajara 500 – hard – (⛈️ 24-17)
1T Stephens USA – Stefanini ITA ore 23:00

WTA Guadalajara 500
Sloane Stephens
0
4
5
Lucrezia Stefanini
0
6
3
2 commenti

Carlo Magno (Guest) 10-09-2025 09:08

Intanto Pallino è 199 nella live…

 2
Sangalletto (Guest) 10-09-2025 08:51

Per me la carriera della Stefanini rimane un mistero. Alcune qualificazioni slam ma praticamente inesistente a livello wta => 250. Boh

 1
