Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Mercoledì 10 Settembre 2025

Francesco Passaro ITA, 2001.01.07
CH Szczecin – terra – (🌦️ 22-15)
R16 Matuszewski /Nouza – Burruchaga /Pellegrino Non prima 17:00
Il match deve ancora iniziare
R16 Passaro – Squire 2° inc. ore 13
Il match deve ancora iniziare
R16 Galan /Passaro – Arribage /Jacq 2° inc. ore 16:30
Il match deve ancora iniziare
CH Guangzhou – hard – (🌤️ 34-26)
R16 Binda
/Simakin
– Kadhe
/Prashanth Non prima 07:30
Il match deve ancora iniziare
CH Rennes – Indoor Hard
R16 Hermans /Zahraj – Moroni /Ursu 3° inc. ore 11
Il match deve ancora iniziare
CH Targu Mures – terra – (🌥️ 26-15)
R32 Gima – Picchione Inizio 10:00
ATP Targu Mures
Sebastian Gima
0
0
Andrea Picchione
0
0
R16 Rincon – Agamenone Inizio 12:00
Il match deve ancora iniziare
CH Biella – terra – (🌦️ 19-12)
R16 Ritschard – Cadenasso Inizio 11:00
Il match deve ancora iniziare
R16 Feldbausch – Cecchinato 2° inc. ore 11
Il match deve ancora iniziare
R16 Andreozzi /Golubev – Fonio /Napolitano 3° inc. ore 11
Il match deve ancora iniziare
R16 Agostini /Carboni – Dalla Valle /Oradini 2° inc. ore 11
Il match deve ancora iniziare
R16 Gadamauri /Sels – Arnaboldi /Iannaccone 3° inc. ore 11
Il match deve ancora iniziare
R16 Kopp /Weis – Kalender /Verbin 2° inc. ore 11
ATP Biella
Sandro Kopp / Alexander Weis
0
6
7
0
Admir Kalender / Pavel Verbin [4]•
0
7
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
1*-2
2*-2
3-2*
3-3*
3*-4
4*-4
4-5*
4-6*
5*-6
6*-6
7-6*
7-7*
8*-7
6-6 → 7-6
A. Kalender / Verbin
6-5 → 6-6
A. Kalender / Verbin
5-4 → 5-5
A. Kalender / Verbin
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-4 → 4-4
A. Kalender / Verbin
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
2-3 → 2-4
A. Kalender / Verbin
1-2 → 1-3
A. Kalender / Verbin
0-1 → 0-2
S. Kopp / Weis
0-15
15-30
30-30
30-40
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
0-3*
0-4*
0*-5
0*-6
1-6*
6-6 → 6-7
S. Kopp / Weis
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-6 → 6-6
A. Kalender / Verbin
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-5 → 5-6
S. Kopp / Weis
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
5-4 → 5-5
A. Kalender / Verbin
4-4 → 5-4
A. Kalender / Verbin
15-0
30-0
30-15
30-30
df
30-40
40-40
3-3 → 3-4
S. Kopp / Weis
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 3-3
A. Kalender / Verbin
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
S. Kopp / Weis
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
1-2 → 2-2
A. Kalender / Verbin
15-0
15-15
30-15
30-30
df
30-40
40-40
1-1 → 1-2
A. Kalender / Verbin
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
ace
0-0 → 0-1
Huzhou 125 – terra – (🌦️ 30-25)
1T Plipuech /Zheng – Cherubini /Pieri 4 incontro dalle 05:00
Il match deve ancora iniziare
Ljubljana 125 – terra – (⛈️ 18-13)
1T Juvan – Pedone 2 incontro dalle 10:00
Il match deve ancora iniziare
1T Kucmova /Zaar – Fomina-Klotz /Pedone 4 incontro dalle 10:00
Il match deve ancora iniziare
Guadalajara 500 – hard – (⛈️ 24-17)
1T Stephens – Stefanini ore 23:00
WTA Guadalajara 500
Sloane Stephens•
0
4
5
Lucrezia Stefanini
0
6
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Sloane Stephens
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-3 → 5-3
Lucrezia Stefanini
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-2 → 4-3
Sloane Stephens
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-2 → 4-2
Lucrezia Stefanini
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-1 → 3-2
Sloane Stephens
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Lucrezia Stefanini
1-1 → 2-1
Sloane Stephens
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Lucrezia Stefanini
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Lucrezia Stefanini
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-5 → 4-5
Sloane Stephens
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-5 → 3-5
Lucrezia Stefanini
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-4 → 2-5
Sloane Stephens
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-4 → 2-4
Lucrezia Stefanini
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-3 → 1-4
Sloane Stephens
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-2 → 1-3
Lucrezia Stefanini
1-1 → 1-2
Lucrezia Stefanini
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
2 commenti
Intanto Pallino è 199 nella live…
Per me la carriera della Stefanini rimane un mistero. Alcune qualificazioni slam ma praticamente inesistente a livello wta => 250. Boh