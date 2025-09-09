Alcaraz: 6 Slam vinti a 22 anni. Il confronto con gli altri big dell’Era moderna (in varie categorie)
“La finale di US Open 2025 è stata miglior partita in carriera di Carlos Alcaraz”. Così esordisce l’autorevole BBC in uno degli articoli che hanno descritto la spettacolare prestazione e vittoria dello spagnolo ai danni di Jannik Sinner a New York domenica scorsa. Un tennis maiuscolo sotto ogni punto di vista che ha permesso a Carlos di volare sul campo, potente e sicuro, e trionfare per la seconda volta a Flushing Meadows, in quello che è diventato il sesto trofeo Major nella sua bacheca. La sensazione è che Charlie dovrà trovare il posto per molte altre coppe altrettanto prestigiose, vista la sua giovanissima età, solo 22 anni. La precocità non è l’aspetto più importante, ma è interessante andare a vedere quanto avevano vinto i più grandi campioni dell’Era moderna prima di compiere 23 anni. Alcaraz è davvero fenomenale anche la per classe e rapidità con la quale è arrivato a vincere due US Open, due Roland Garros e due Wimbledon alla sua età. Per fare un primo confronto, due leggende come Rafa Nadal e Mats Wilander hanno vinto due Major sulle tre superfici (cemento, terra ed erba) a 24 anni ciascuno, mentre Djokovic c’è arrivato solo a 34 anni (col secondo titolo a Parigi nel 2021). Borg arrivò a sei vittorie Slam nel 1978 con 18 major disputati, Alcaraz è appena dietro con 19 presenze e sei titoli. Ma ci sono altri numeri molto significativi a favore di Alcaraz.
Carlos è arrivato a quota sei Slam prima di compiere 23 anni: come lui solo Nadal e Borg. Sampras prima di spegnere ventitré candeline era a quota 5 Slam; McEnroe, Wilander e Becker a 4 Slam; Federer, Connors, Edberg e Courier a tre titoli Slam; Agassi, Sinner e Djokovic solo a 1.
Nel 2025 Carlos ha vinto 24 match in stagione nei tornei dello Slam: prima dei 23 anni, è il migliore per numero di partite vinte insieme a Nadal (anno 2008). Sampras nel 1993 si è fermato a 23 partite vinte in stagione nei soli Major, Becker arrivò a 22 partite vinte nel 1989 e poi ancora Nadal, nel 2007, con 20 successi annuali.
Ma è ancor più significativa la percentuale di partite vinte negli Slam sotto i 23 anni. Alcaraz con 84 match portati a casa e solo 13 sconfitte, quindi l’86,6% di successi, nell’era moderna è dietro solo a Borg che a pari età segnò un record di 91/12, per l’88,3% di rendimento positivo, il migliore in assoluto. Dietro allo spagnolo troviamo McEnroe (86,2%), Nadal (85,7%) e Courier (82,8%). In pratica nei maggiori appuntamenti dell’anno Carlos non perde quasi mai.
C’è un ultimo dato statistico davvero impressionante, relativa alla qualità del servizio di Alcaraz in quest’ultima edizione di US Open. La battuta è stata terribilmente decisiva per portare Carlos al successo contro Sinner in finale, ma questo colpo è stato perfetto in tutto il torneo. Lo dimostra il fatto che il murciano ha trionfato vincendo le canoniche sette partite cedendo solo un set (in finale, a Sinner) e concedendo la miseria di 10 palle break in totale nella sua corsa verso il titolo. Da quando vengono tenute queste statistiche (1991) nessuno ha fatto meglio di lui negli Slam! Sampras vinse a Wimbledon 1993 concedendo 12 palle break, come Federer a Wimbledon 2006. Agassi vinse gli Australian Open 1995 con sole 15 chance di break concesse agli avversari, segue ancora Federer con 17 a Wimbledon 2005.
Tanti numeri e una sola certezza: Carlos Alcaraz sta vincendo con qualità eccezionale e lo sta facendo con la precocità dei predestinati.
Marco Mazzoni
TAG: Carlos Alcaraz, Marco Mazzoni, Record, Statistiche
Se entri in una qualsiasi palestra di ragazzi di quell’età grossi come è più di Alcaraz ne trovi a bizzeffe e non sto parlando di culturisti, né di ossessionati ma di ragazzi normali (studenti, lavoratori) che si allenano per hobby. Con un lavoro specifico, magari aiutato da una buna genetica ottenere quel tipo di sviluppo muscolare non è per nulla difficile, specie se parliamo di un atleta professionista seguito opportunamente.
BracaPantalone a che non si evidenzi il deretano….. anziché no! Bravissimo di sicuro, ma la sorte dalla sua come per…quasi…. nessuno, checché se ne dica!
Brancalone!
Nessun dubbio che Alcaraz sia un fenomeno assoluto, nessun dubbio che vincerà tantissimo, nessun dubbio che a NY abbia giocato la miglior partita della sua carriera. Merita i miei applausi sinceri. Ora si va avanti. Jannik non è morto, ma ha la testa giusta per imparare dalle vicende negative e risollevarsi, lo ha già dimostrato. Nessun dubbio che in futuro lo spagnolo dovrà sempre fare i conti con Jannik e non credo che per lui saranno sempre rose e fiori.
Diciamolo, Alcaraz ha fatto un figurone solo perché Jannik non stava benissimo.
Avremo modo di rifarci.
E comunque se prima mi stava simpatico adesso con tutti questi festeggiamenti esagerati ovunque inizia a stufare.
Bisogna considerare una cosa non da poco,ok che Alcaraz è un fenomeno e su questo non si discute ma vive in un’epoca dove la concorrenza è scarsa,all’epoca dei big 3 innanzitutto erano 3,poi c’erano altri che gli davano fastidio,Alcaraz a parte Sinner non ha nessuno di veramente credibile per contrastarlo,Djokovic ormai è arrivato,Rune non è mai partito,Fritz,Medvedev,Zverev,Tsitsipas,Rublev erano troppo debole per i big 3 over 30 e lo sono adesso per questi 2 ragazzi,i 2004 e 2005 per ora non sono pronti e non è detto che siano capaci di affrontarli alla pari,se proprio deve essere un dominio peggio dei big 3 spero almeno sia un duopolio con Sinner e non una monarchia con solo Alcaraz
d’accordo i tre mesi di stop, ma anche tralasciando Cincinnati, lo ha battuto a Roma, Parigi e New York, poi Jannik ha vinto a Wimbledon che è tutto fuorché un contentino, ma oggi Alcaraz è meritatamente numero 1, i conti della serva li lascio volentieri ai carota boys
Non dimentichiamo che ha 22 anni.
Bello non è ma ha quella sfrontatezza che può anche piacere. Io lo apprezzo.
Complimenti a parte per questo indiscusso fenomeno…finalmente qualcuno si è ricordato che il buon Carlos è diventato n.1 (in concorrenza con Ruud!!!) per situazioni eccezionali in un periodo in cui Nole stradominava. Adesso è curioso che abbia avuto come obiettivo primario il n.1 in un anno in cui Sinner è rimasto al palo 3/4 mesi ed ha fatto 4 finali slam (2 vinte). Alcaraz, ripeto fenomeno indiscusso, deve ancora conquistarsi la posizione che occupa.
Si sta nadalizzando, ha bisogno di spazio 😛
Ahahahah vero!!!
Credo che Jannik dovrà sì aggiungere qualcosa, con calma ed equilibrio, ma il suo staff medico dovrà trovare rimedio ai suoi cali fisici (evidente anche ad USO) e lavorare sui suoi timori quando soffre anche di un piccolo problema, che talvolta lo bloccano per interi set.
Il Carlos Alcaraz visto domenica sera è praticamente imbattibile. Ha servito in modo pazzesco. Ma non è sempre festa…Archiviamo il 2024 e il 2025 con 4 Slam per Sinner e 4 per Alcaraz che è in vantaggio 6-4 per quelli vinti nel 2022 e nel 2023. Siamo alla pari, Sinner ha più settimane da numero 1, Alcaraz è avanti negli h to h.
Devono essere belli larghi per contenere quel popò di muscoli…
E sta vincendo con due braccioni che assomigliano paurosamente a quelle di Nadal (e Shelton). Domanda: quanti tennisti conoscete tra i primi cento con quella muscolatura? Può il lavoro in palestra aumentare così tanto il muscolo? Sì, lo so, sono ancora incazzato per la sconfitta di Jannik, e Carlos è un grandissimo, sono il primo ad ammetterlo. Un ragazzo simpatico, onesto, divertente, e con un gioco meraviglioso. Però. Ragazzi, qualche domanda bisogna farsela … Sono tennisti? Perché così pochi sono così muscolosi? Il 5%? Può rispondere qualcuno che lavora professionalemte in una palestra? Come diceva Andreotti, a pensar male si fa peccato ma spesso si azzecca.
Alcaraz gran fortunatone a trovare tabellone da challenger con Nole zoppo e in finale un Jannik in giornata nerissima, io sono ancora ottimista sul continuo della loro rivalità, Sinner ha ancora 2 o 3 punti su cui lavorare e quando sarà al top anche lì non c’è ne sarà per nessuno, invece Alcaraz mi sembra essere già arrivato all’apice del suo gioco e con l’avanzare dell’età con il suo tennis molto fisico credo calerà.
Si indubbiamente la sua miglior performance questa finale, era proprio in giornata di grazia.
A differenza di Wimbledon dove era molto più in giornata Jannik.
Ora Jannik lavorerà per aggiungere qualcosa, è questo il bello del tennis.
Sbilanciatella questa famigerata rivalità.
Ma che pantaloni indossa?