Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Martedì 09 Settembre 2025

09/09/2025 10:34 9 commenti
Federico Cina ITA, 30.03.2007
Federico Cina ITA, 30.03.2007

POL CH Szczecin – terra – (☀️ 24-15)
R32 Pellegrino ITA – Lange POL Non prima 19:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Blancaneaux FRA – Bocchi ITA 2° inc. ore 11

Il match deve ancora iniziare




CHN CH Guangzhou – hard – (🌦️ 32-26)
R32 Zhu USA – Zeppieri ITA Non prima 11:00
ATP Guangzhou
Evan Zhu
0
6
0
Giulio Zeppieri
0
7
0


R32 Gea FRA – Binda ITA 2° inc. ore 8

ATP Guangzhou
Arthur Gea
15
6
1
Alexandr Binda
15
4
1




ROU CH Targu Mures – terra – (🌧️ 22-12)
R32 Jianu ROU – Compagnucci ITA Non prima 16:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Gima ROU – Picchione ITA Inizio 10:00

Il match deve ancora iniziare



FRA CH Rennes – Indoor Hard
R32 Cina ITA – Poullain FRA Non prima 16:30

Il match deve ancora iniziare



ITA CH Biella – terra – (🌦️ 22-15)
R32 Romano ITA – Fonio ITA Inizio 10:00

ATP Biella
Filippo Romano
6
4
Giovanni Fonio
7
6
Vincitore: Fonio


R32 Gadamauri BEL – Cecchinato ITA 2° inc. ore 10

ATP Biella
Buvaysar Gadamauri
0
0
Marco Cecchinato [3]
0
1


R32 Napolitano ITA – Dalla Valle ITA 3° inc. ore 10

Il match deve ancora iniziare

R32 Travaglia ITA – Arnaboldi ITA 4° inc. ore 10

ATP Biella
Stefano Travaglia [1]
0
Federico Arnaboldi
0
Vincitore: Arnaboldi per walkover


R16 Kalyanpur IND/Somani IND – Cardella ITA/Rossi ITA 2° inc. ore 14:30

Il match deve ancora iniziare

R32 Oradini ITA – Cadenasso ITA 2° inc. ore 10

ATP Biella
Giovanni Oradini
0
3
2
Gianluca Cadenasso
0
6
1


R32 Mikrut CRO – Carboni ITA 3° inc. ore 10

Il match deve ancora iniziare

R32 Pennaforti ITA – Martin Tiffon ESP 3° inc. ore 10

Il match deve ancora iniziare

R16 Kopp AUT/Weis ITA – Kalender CRO/Verbin RUS Non prima 14:00

Il match deve ancora iniziare

R16 Fuchs USA/Thayne USA – Giunta ITA/Noce ITA 2° inc. ore 14:30

Il match deve ancora iniziare



ESP WTA San Sebastian 125 – terra – (🌧️ 18-13)
1T Todoni ROU – Spiteri ITA 3 incontro dalle 10:00

Il match deve ancora iniziare



BRA WTA 250 Sao Paulo – hard – (🌤️ 28-15)
1T Haddad Maia BRA – Tona ITA 2 incontro dalle 22:30

Il match deve ancora iniziare



CHN Huzhou 125 – terra – (⛅ 29-25)
1T Zheng CHN – Pieri ITA 2 incontro dalle 06:00

WTA Huzhou 125
Wushuang Zheng
0
1
6
0
Jessica Pieri
0
6
7
0
Vincitore: Pieri


1T Cherubini ITA – Serban CYP 3 incontro dalle 05:00

WTA Huzhou 125
Diletta Cherubini
0
7
6
0
Raluka Serban
0
5
1
0
Vincitore: Cherubini




SLO Ljubljana 125 – terra – (🌧️ 29-16)
1T Jakupovic SLO – Zantedeschi ITA 4 incontro dalle 10:00

Il match deve ancora iniziare

1T Brancaccio ITA – Gorgodze GEO 3 incontro dalle 10:00

Il match deve ancora iniziare

2T Ambrosio ITA – Kraus AUT ore 10:00

WTA Ljubljana 125
Silvia Ambrosio
0
1
3
0
Sinja Kraus [2]
0
6
6
0
Vincitore: Kraus




MEX Guadalajara 500 – hard – (🌩️ 26-17)
1T Stephens USA – Stefanini ITA 2 incontro dalle 02:00

Il match deve ancora iniziare

1T Trevisan ITA – Marino CAN 2 incontro dalle 21:00

Il match deve ancora iniziare

1T Kempen BEL/Piter POL – Fossa Huergo ITA/Kubka POL ore 21:00

Il match deve ancora iniziare

9 commenti. Lasciane uno!

Lo Scriba 09-09-2025 12:23

Scritto da Ging89
Ci ho ripensato: secondo me Sinner ha un evidente problema fisico: cambiare in questo modo il servizio dopo che a Wimbledon aveva cominciato a funzionare vuol dire due cose: sei nevrotico oppure molto più probabilmente hai un infortunio
40% di prime non solo in finale ma proprio in tutto il torneo con record di doppi falli ed anche da fondocampo ha spinto ma di meno
Se Sinner ha un infortunio cronico alla spalla come credo allora che si prenda il resto della stagione libera per operarsi altrimenti è inutile continuare a competere da menomato sennò si fa la fine di Medvedev

Straordinario, ti inventi una teoria bislacca e in più prevedi un’operazione (a cosa poi?) oppure un crollo prestazionale.
Tutto questo perché ha perso in finale agli US Open contro Alcaraz e non Roca Batalla…
Si sta intonando il De Profundis ad un giocatore che ha vinto 4 slam in due anni con 6 finali, di cui 5 consecutive, un ATP Finals e un paio di Davis. Il tutto con il problema della squalifica.
Misericordia…

 9
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
brunodalla 09-09-2025 12:18

@ Ging89 (#4480591)

usti, se ci hai pure pensato per scrivere questa serie di scemenze vuol dire che non stai messo molto bene.

 8
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Ging89 (Guest) 09-09-2025 11:58

Ci ho ripensato: secondo me Sinner ha un evidente problema fisico: cambiare in questo modo il servizio dopo che a Wimbledon aveva cominciato a funzionare vuol dire due cose: sei nevrotico oppure molto più probabilmente hai un infortunio

40% di prime non solo in finale ma proprio in tutto il torneo con record di doppi falli ed anche da fondocampo ha spinto ma di meno

Se Sinner ha un infortunio cronico alla spalla come credo allora che si prenda il resto della stagione libera per operarsi altrimenti è inutile continuare a competere da menomato sennò si fa la fine di Medvedev

 7
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: brunodalla
Vasco90 09-09-2025 11:15

Benissimo la cherubini

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Vasco90 09-09-2025 11:14

Benissimo jessica

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
brunodalla 09-09-2025 10:35

cambiato l’avversario di zeppieri in cina. evidentemente lo Zeppo ha sfiancato talmente uchiyama che quest’ultimo ha deciso di cancellarsi. al suo posto evan zhu.

 4
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Vasco90, maverikkk
PAOLO (Guest) 09-09-2025 10:28

Nel WTA 125 di Lubiana manca la Ambrosio che,ripescata come LL,sta giocando già il 1T contro la tds n.2 Krauss…

 3
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Vasco90, Gian 61
brunodalla 09-09-2025 10:00

per le prossime settimane ci sono tre cose da segnalare, in chiave italiana.
la prima è che maestrelli ha scelto di andare a lottare nelle arene del sudamerica sulla terra rossa.
la seconda è che bondioli invece si fa un tour in america.
la terza è che cina’ invece si fa tutti i tornei sul duro in francia di settembre.

 2
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Vasco90
Giuliano da Viareggio (Guest) 09-09-2025 09:45

SOLO CHALLENGER OGGI, MA IN CAMPO UNA MAREA DI AZZURRI!
PER ME DA SEGUIRE:
PELLEGRINO
ZEPPIERI
CINA
CADENASSO
CARBONI
I primi due perche’ li seguo da sempre e mi piacerebbe vederli primeggiare!
Gli altri tre in quanto giovanissimi rappresentano per l’Italia il futuro del nostro sport

 1
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Il GUEst, Vasco90