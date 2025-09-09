Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Martedì 09 Settembre 2025

Federico Cina ITA, 30.03.2007
CH Szczecin – terra – (☀️ 24-15)
R32 Pellegrino – Lange Non prima 19:00
Il match deve ancora iniziare
R32 Blancaneaux – Bocchi 2° inc. ore 11
Il match deve ancora iniziare
CH Guangzhou – hard – (🌦️ 32-26)
R32 Zhu
– Zeppieri Non prima 11:00
ATP Guangzhou
Evan Zhu
0
6
0
Giulio Zeppieri•
0
7
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
0*-3
1*-3
1-4*
1-5*
ace
2*-5
2*-6
3-6*
4-6*
6-6 → 6-7
E. Zhu
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
df
A-40
5-5 → 6-5
G. Zeppieri
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
ace
5-4 → 5-5
E. Zhu
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-4 → 5-4
G. Zeppieri
0-15
15-15
15-30
df
30-30
ace
40-30
40-40
A-40
ace
4-3 → 4-4
E. Zhu
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
E. Zhu
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
E. Zhu
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
E. Zhu
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
R32 Gea – Binda 2° inc. ore 8
ATP Guangzhou
Arthur Gea•
15
6
1
Alexandr Binda
15
4
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Gea
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
df
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Binda
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
40-40
40-A
5-4 → 6-4
A. Gea
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-4 → 5-4
A. Gea
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
3-3 → 4-3
A. Binda
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-2 → 3-3
A. Gea
0-15
df
0-30
0-40
df
15-40
30-40
3-1 → 3-2
A. Binda
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
A. Gea
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
CH Targu Mures – terra – (🌧️ 22-12)
R32 Jianu – Compagnucci Non prima 16:00
Il match deve ancora iniziare
R32 Gima – Picchione Inizio 10:00
Il match deve ancora iniziare
CH Rennes – Indoor Hard
R32 Cina – Poullain Non prima 16:30
Il match deve ancora iniziare
CH Biella – terra – (🌦️ 22-15)
R32 Romano – Fonio Inizio 10:00
ATP Biella
Filippo Romano
6
4
Giovanni Fonio
7
6
Vincitore: Fonio
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Romano
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
4-5 → 4-6
G. Fonio
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-4 → 4-5
F. Romano
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-4 → 4-4
G. Fonio
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
40-30
df
40-40
A-40
1-1 → 1-2
F. Romano
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
1*-3
2-3*
2-4*
2*-5
3*-5
3-6*
4-6*
6-6 → 6-7
G. Fonio
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-4 → 5-5
F. Romano
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
5-3 → 5-4
F. Romano
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-2 → 5-2
F. Romano
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-1 → 4-1
G. Fonio
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
2-1 → 3-1
G. Fonio
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
F. Romano
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
R32 Gadamauri – Cecchinato 2° inc. ore 10
ATP Biella
Buvaysar Gadamauri•
0
0
Marco Cecchinato [3]
0
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Cecchinato
15-0
15-15
15-30
30-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
R32 Napolitano – Dalla Valle 3° inc. ore 10
Il match deve ancora iniziare
R32 Travaglia – Arnaboldi 4° inc. ore 10
ATP Biella
Stefano Travaglia [1]
0
Federico Arnaboldi
0
Vincitore: Arnaboldi per walkover
R16 Kalyanpur /Somani – Cardella /Rossi 2° inc. ore 14:30
Il match deve ancora iniziare
R32 Oradini – Cadenasso 2° inc. ore 10
ATP Biella
Giovanni Oradini•
0
3
2
Gianluca Cadenasso
0
6
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
G. Oradini
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
G. Cadenasso
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. Oradini
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-5 → 3-6
G. Cadenasso
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 0-2
R32 Mikrut – Carboni 3° inc. ore 10
Il match deve ancora iniziare
R32 Pennaforti – Martin Tiffon 3° inc. ore 10
Il match deve ancora iniziare
R16 Kopp /Weis – Kalender /Verbin Non prima 14:00
Il match deve ancora iniziare
R16 Fuchs /Thayne – Giunta /Noce 2° inc. ore 14:30
Il match deve ancora iniziare
WTA San Sebastian 125 – terra – (🌧️ 18-13)
1T Todoni – Spiteri 3 incontro dalle 10:00
Il match deve ancora iniziare
WTA 250 Sao Paulo – hard – (🌤️ 28-15)
1T Haddad Maia – Tona 2 incontro dalle 22:30
Il match deve ancora iniziare
Huzhou 125 – terra – (⛅ 29-25)
1T Zheng – Pieri 2 incontro dalle 06:00
WTA Huzhou 125
Wushuang Zheng
0
1
6
0
Jessica Pieri
0
6
7
0
Vincitore: Pieri
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
2-0*
2-1*
3*-1
3*-2
3-3*
4-3*
4*-4
4*-5
4-6*
5-6*
6*-6
6*-7
6-6 → 6-7
Jessica Pieri
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
5-6 → 6-6
Jessica Pieri
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
4-5 → 5-5
Wushuang Zheng
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-5 → 4-5
Wushuang Zheng
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-5 → 2-5
Jessica Pieri
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 1-3
Wushuang Zheng
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-2 → 1-2
Jessica Pieri
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Wushuang Zheng
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Jessica Pieri
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-5 → 1-6
Jessica Pieri
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-4 → 1-4
Wushuang Zheng
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
0-3 → 0-4
Wushuang Zheng
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Jessica Pieri
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
1T Cherubini – Serban 3 incontro dalle 05:00
WTA Huzhou 125
Diletta Cherubini
0
7
6
0
Raluka Serban•
0
5
1
0
Vincitore: Cherubini
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Raluka Serban
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
5-1 → 6-1
Diletta Cherubini
4-1 → 5-1
Diletta Cherubini
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
3-0 → 3-1
Raluka Serban
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-0 → 3-0
Diletta Cherubini
1-0 → 2-0
Raluka Serban
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Diletta Cherubini
6-5 → 7-5
Raluka Serban
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
5-5 → 6-5
Diletta Cherubini
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-5 → 5-5
Raluka Serban
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-4 → 4-5
Diletta Cherubini
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-4 → 4-4
Raluka Serban
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
2-4 → 3-4
Diletta Cherubini
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-3 → 2-4
Raluka Serban
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-3 → 2-3
Diletta Cherubini
0-3 → 1-3
Raluka Serban
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-2 → 0-3
Diletta Cherubini
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Ljubljana 125 – terra – (🌧️ 29-16)
1T Jakupovic – Zantedeschi 4 incontro dalle 10:00
Il match deve ancora iniziare
1T Brancaccio – Gorgodze 3 incontro dalle 10:00
Il match deve ancora iniziare
2T Ambrosio – Kraus ore 10:00
WTA Ljubljana 125
Silvia Ambrosio•
0
1
3
0
Sinja Kraus [2]
0
6
6
0
Vincitore: Kraus
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Sinja Kraus
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-4 → 3-5
Servizio
Svolgimento
Set 1
Guadalajara 500 – hard – (🌩️ 26-17)
1T Stephens – Stefanini 2 incontro dalle 02:00
Il match deve ancora iniziare
1T Trevisan – Marino 2 incontro dalle 21:00
Il match deve ancora iniziare
1T Kempen /Piter – Fossa Huergo /Kubka ore 21:00
Il match deve ancora iniziare
Straordinario, ti inventi una teoria bislacca e in più prevedi un’operazione (a cosa poi?) oppure un crollo prestazionale.
Tutto questo perché ha perso in finale agli US Open contro Alcaraz e non Roca Batalla…
Si sta intonando il De Profundis ad un giocatore che ha vinto 4 slam in due anni con 6 finali, di cui 5 consecutive, un ATP Finals e un paio di Davis. Il tutto con il problema della squalifica.
Misericordia…
@ Ging89 (#4480591)
usti, se ci hai pure pensato per scrivere questa serie di scemenze vuol dire che non stai messo molto bene.
Ci ho ripensato: secondo me Sinner ha un evidente problema fisico: cambiare in questo modo il servizio dopo che a Wimbledon aveva cominciato a funzionare vuol dire due cose: sei nevrotico oppure molto più probabilmente hai un infortunio
40% di prime non solo in finale ma proprio in tutto il torneo con record di doppi falli ed anche da fondocampo ha spinto ma di meno
Se Sinner ha un infortunio cronico alla spalla come credo allora che si prenda il resto della stagione libera per operarsi altrimenti è inutile continuare a competere da menomato sennò si fa la fine di Medvedev
Benissimo la cherubini
Benissimo jessica
cambiato l’avversario di zeppieri in cina. evidentemente lo Zeppo ha sfiancato talmente uchiyama che quest’ultimo ha deciso di cancellarsi. al suo posto evan zhu.
Nel WTA 125 di Lubiana manca la Ambrosio che,ripescata come LL,sta giocando già il 1T contro la tds n.2 Krauss…
per le prossime settimane ci sono tre cose da segnalare, in chiave italiana.
la prima è che maestrelli ha scelto di andare a lottare nelle arene del sudamerica sulla terra rossa.
la seconda è che bondioli invece si fa un tour in america.
la terza è che cina’ invece si fa tutti i tornei sul duro in francia di settembre.
SOLO CHALLENGER OGGI, MA IN CAMPO UNA MAREA DI AZZURRI!
PER ME DA SEGUIRE:
PELLEGRINO
ZEPPIERI
CINA
CADENASSO
CARBONI
I primi due perche’ li seguo da sempre e mi piacerebbe vederli primeggiare!
Gli altri tre in quanto giovanissimi rappresentano per l’Italia il futuro del nostro sport