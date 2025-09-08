Draper chiude il suo 2025 per l’infortunio al braccio

Brutte notizie da Jack Draper. Il top 10 britannico, costretto al ritiro nel corso di US Open, ha annunciato che il suo 2025 si è già chiuso per l’infortunio al braccio subito nel corso della stagione su terra battuta e aggravatosi a Wimbledon. L’amara decisione è arrivata con il classico post social, pubblicato su Instagram. Un vero peccato per Jack che così interrompe un periodo molto positivo iniziato nell’estate dell’anno scorso e che l’ha portato a vincere il primo Masters 1000 in carriera a Indian Wells lo scorso marzo (e anche Stoccarda e Vienna nel 2024) e issarsi sino al n.4 nel ranking. Fino al nuovo infortunio: grande talento ma altrettanta fragilità nel fisico, tanto potente quanto delicato.

“Ciao ragazzi, un aggiornamento… Purtroppo l’infortunio al braccio mi costringerà a riposare e saltare il resto del 2025. È molto difficile da accettare per me, visto che quest’anno stavo attraversando un momento molto positivo e giocando alla grande. Tuttavia, ho già affrontato situazioni simili in passato… e torno sempre più forte, perché sono totalmente motivato a esprimere il mio potenziale. Un enorme ringraziamento a tutti coloro che mi sostengono nel mio percorso. Non vedo l’ora di tornare in campo e dare il massimo. A presto!” queste le parole scritte da Jack.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @jackdraper

Un anno senza grossi intoppi fisici ha consentito a Draper di esprimere finalmente il suo potenziale ed entrare, di slancio, tra i migliori tennisti al mondo grazie alla semifinale a US Open 2024 e altri ottimi risultati, come il titolo a Indian Wells vinto quest’anno e la finale a Madrid. Proprio dopo il torneo spagnolo il suo braccio ha iniziato ad accusare problemi, soprattutto al servizio ma anche cercando la massima spinta col suo terrificante diritto, ma ha tenuto sino a Wimbledon dove si è presentato già acciaccato ed è uscito al secondo turno da Cilic. Quindi lo stop per provare a rientrare a New York, per difendere i punti pesanti della semifinale dell’anno scorso. C’era fiducia in lui e nel suo team, ma purtroppo lo sforzo della partita ha provocato di nuovo il dolore al braccio e quindi la decisione di fermarsi per recuperare al 100%.

Questo stop prematuro tra l’altro impedisce a Jack di continuare la corsa per un posto alle ATP Finals (era ben posizionato nella Race, al nono posto appena dietro Musetti per una manciata di punti). Auguriamo un pronto recupero a Draper.

Marco Mazzoni