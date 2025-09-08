Henman applaude Alcaraz: “Non ha mai servito così bene in vita sua, e così ha disinnescato la principale arma di Sinner, la risposta”
Sono passate quasi 24 ore dalla straordinaria prestazione di Carlos Alcaraz nella finale di US Open ma stenta a spegnersi l’eco di una vittoria così totale su Jannik Sinner da aver sorpreso quasi tutti, anche in Spagna. La maggior parte degli analisti ed ex giocatori si aspettava una partita più tesa e tirata, confidando nella potenza e classe dell’italiano. Carlitos invece è andato a mille all’ora e ha demolito la resistenza dell’altoatesino forte di un colpo mai così splendente finora nella sua giovane carriera: il servizio. Enorme è stato il gap tra i due giocatori nel rendimento della battuta, tanto che tra i vari fattori a spostare l’equilibrio pro-Alcaraz il servizio è stato certamente il più importante. Così la pensa anche Tim Henman, che parlando a Sky Sport si è detto stupefanno dalla qualità al servizio di Alcaraz. Un rendimento così alto della battuta ha portato a Carlos un doppio beneficio: punti importantissimi ed aperture di campo per i suoi colpi vincenti, abbinato al disarmare il colpo complessivamente più insidioso di Sinner, la risposta.
“È stata una partita meno bella rispetto alle loro altre due finali Slam, ed è stata una lezione di tecnica di gioco” afferma l’ex top 5 britannico. “Non ho mai visto Alcaraz servire in quel modo in carriera, non si era avvicinato ad una prestazione del genere nemmeno nelle sue migliori partite. Quando si pensa ai grandi battitori del tennis, mai avrei mai pensato ad Alcaraz. Dopo questa partita non posso fare a meno di includere Carlos tra i migliori in questa categoria. Contro uno dei migliori ribattitori al mondo, Sinner, il servizio di Alcaraz è stato assolutamente fenomenale”.
Velocità ma soprattutto costanza di rendimento, quello che è mancato proprio a Jannik. “Carlos è riuscito a piazzare i servizi con una velocità e una costanza incredibili” continua Henman. “Ha lasciato a Sinner pochissime opportunità di risposta nei suoi game di servizio, il che ha permesso ad Alcaraz di giocare con ancora più libertà e sfogarsi, scatenando la sua potenza col diritto. Si può vedere la gioia che emana da questa prestazione. È stata perfetta e completa. Sinner non giocato al meglio in risposta, ma il merito è di quanto ha servito bene Alcaraz”.
Marco Mazzoni
Si diciamo che ieri Alcaraz ha servito meglio, risposto meglio, giocato meglio di dritto e anche di rovescio, penso ci sia poco da aggiungere.
alcaraz nel secondo set (che ha perso) ha servito e giocato peggio (un solo ace e percentuale poco sopra il 50), sono certo che con un servizio appena decente la partita avrebbe avuto un esito diverso, alcaraz si esalta e si deprime con facilità, è chiaro che se dall’altra parte c’è uno jannik che mette meno di una prima su due e che lo puoi subito aggredire in risposta il gioco si fa facile. Jannik ha sempre battagliato col servizio ma ieri nel 4 set ha battuto col 36%, dove volevi andare…. poi anche jannik ovviamente questa insicurezza e nervosismo lo ha riversato anche sul gioco e così frittata è fatta, dopo il RG anche questa sconfitta è imputabile a questo colpo che non riesce a sistemare
Jannik ha servito e risposto male, stop… Alcaraz ha semplicemente giocato come sempre, ma senza passaggi a vuoto
A dire la verita’, si spera che qualcuno esca, perche’ potrebbe mettere il bastone tra le ruote di Alcaraz
Esattamente
Ma questo “capisco-tutto-io” perché non lavora sui talenti americani e cerca di portarli almeno in semifinale, mentre mette il becco sui giocatori italiani?
A più riprese ha attaccato Sinner, a partire dalla questione Clostebol, sparando una raffica di inesattezze (sempre con 2 z).
Rosicone!
Per me è il dritto l’arma devastante del rosso.
Servizio da migliorare.
Henmann me lo ricordo negli anni 90 che provava disperatamente a vincere Wimbledon…ma era in epoca mostri/alieni americani ed era quindi chiuso
La verità sta sempre nel mezzo. Alcaraz perfetto al servizio e Jannik al di sotto dei suoi standard. Comunque spero che nel 2026 qualcun altro possa fare il salto di qualità e provare a lottare per uno slam o per il terzo anno di fila se lo spartiranno loro due