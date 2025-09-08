Sabalenka chiama “Jannik” Alcaraz, Carlitos pensa al look e Sinner torna al torneo di Vienna (Video)

Aryna Sabalenka e Carlos Alcaraz, freschi campioni dello US Open 2025, sono stati ospiti di un programma televisivo newyorkese che ha celebrato i loro successi. La serata ha regalato anche un momento particolarmente divertente: la bielorussa, presa dall’entusiasmo, si è confusa e ha chiamato Carlos… “Jannik”. La gaffe ha scatenato le risate di tutti i presenti in studio, compreso lo stesso Alcaraz, che ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di prendersi con leggerezza anche gli imprevisti, trasformando l’errore in una gag che ha divertito il pubblico.

The way Lenka was about to call him Jannik pic.twitter.com/BwUzrdmIs3 — Lex ✨ (@BellaBobollina) September 8, 2025

E proprio Carlitos continua a far parlare di sé anche fuori dal campo. Dopo aver attirato l’attenzione all’inizio dello US Open per il suo nuovo taglio di capelli, lo spagnolo ha già annunciato che a breve si sottoporrà a un ulteriore cambio di look. Intervistato da Onda Radio Murcia, Alcaraz ha svelato che al suo rientro visiterà il suo parrucchiere di fiducia, il celebre Víctor, con cui ha già programmato una sorpresa: “Voy a dar la sorpresa a la gente, él ya sabe lo que voy a hacerme”, ha dichiarato, lasciando tutti con la curiosità sul suo prossimo stile.

Intanto, Jannik Sinner prepara il suo ritorno in campo dopo la delusione di New York. Come annunciato dagli organizzatori dell’Erste Bank Open, l’altoatesino tornerà a giocare a Vienna dal prossimo 20 ottobre. L’anno scorso aveva scelto di non partecipare, rinunciando a difendere il titolo vinto nel 2023 contro Daniil Medvedev.

“Ciao a tutti, sono contento di annunciare che tornerò alla Wiener Stadthalle a ottobre”, ha detto Sinner in un video pubblicato sui social. “È un torneo speciale: la città e l’evento mi piacciono molto, ho bellissimi ricordi della vittoria di due anni fa. Sono felice di tornare“.

Per il numero 2 del mondo si tratterà di un ritorno in un luogo significativo della sua carriera: Vienna gli aveva offerto la prima wild card nel 2019, quando a 18 anni non era ancora entrato nei primi 100 del ranking. Un percorso che lo ha visto crescere fino al trionfo del 2023 e che ora lo riporterà nuovamente nella capitale austriaca, dove difenderanno i colori italiani anche Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli.

Il tabellone si preannuncia stellare: oltre a Sinner, saranno al via Alexander Zverev, il campione in carica Jack Draper, Alex De Minaur e Karen Khachanov. Una line-up che conferma Vienna come una delle tappe più prestigiose del calendario indoor europeo.