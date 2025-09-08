Nuovo scenario nel ranking ATP: la sfida Alcaraz–Sinner fino a fine anno
Si apre un nuovo scenario nel ranking ATP dopo lo US Open 2025, frutto dell’impressionante rendimento di Carlos Alcaraz negli ultimi mesi. Lo spagnolo è tornato numero 1 del mondo, scalzando Jannik Sinner che non avrà vita facile nel tentativo di riprendersi la vetta a breve termine. Ripercorriamo come sarà la lotta tra i due fino alla fine della stagione.
I tornei del Grande Slam sono terminati per quest’anno, ma la rivalità tra i due migliori tennisti del mondo continua ad animare il circuito. Sia Carlos Alcaraz che Jannik Sinner hanno come obiettivo prioritario chiudere la stagione da numero 1 del ranking ATP, un traguardo che richiederà il massimo rendimento nei due mesi conclusivi del 2025. Alcaraz parte in vantaggio ed è considerato il grande favorito, ma l’azzurro non intende arrendersi.
Al momento, Alcaraz vanta 760 punti di margine su Sinner nella classifica mondiale, mentre nella Race ATP – che considera solo i risultati del 2025 – il distacco è ancora più netto: 2.590 punti. Un margine importante che lo proietta come il principale candidato a chiudere l’anno in vetta.
Cosa resta da giocare ai due campioni
Il finale di stagione metterà alla prova la resistenza e la costanza di entrambi.
Carlos Alcaraz deve difendere soltanto circa 1.000 punti fino a fine anno. Il suo calendario comprende il torneo ATP 500 di Tokyo, i Masters 1000 di Shanghai e Parigi, e naturalmente le Finals di Torino. In totale, il murciano avrebbe un potenziale massimo di circa 4.000 punti da guadagnare, con margini importanti per allungare la sua leadership.
Jannik Sinner, invece, si trova in una situazione molto più delicata. L’italiano difende ben 2.880 punti, frutto delle vittorie ottenute un anno fa a Shanghai e alle ATP Finals, oltre alla finale raggiunta a Pechino. Non ha margini di errore: per sperare nel sorpasso dovrà conquistare titoli pesanti e, soprattutto, confidare in qualche passo falso di Alcaraz. Il suo calendario include due ATP 500 (Pechino e Vienna), i Masters 1000 di Shanghai e Parigi e le Finals di Torino, con un massimo teorico di 4.500 punti.
Questo confronto chiarisce perché Alcaraz sia il favorito: con meno punti da difendere, anche risultati “solidi” nei tornei più importanti potrebbero consolidare il suo primato.
Le chance di sorpasso per Sinner
Sinner può chiudere il 2025 da numero 1? Sì, ma l’impresa è tutt’altro che semplice. Servirebbe un finale di stagione quasi perfetto, con trionfi nei Masters 1000, negli ATP 500 di Pechino e Vienna e soprattutto alle Finals, dove il bottino massimo è di 1.500 punti.
Alcaraz, invece, potrebbe blindare il suo trono già con semifinali o finali a Shanghai e Parigi, oltre a un buon cammino alle Finals. Per il murciano sarà fondamentale sfruttare il vantaggio attuale e trasformarlo in una distanza di sicurezza che gli consenta di presentarsi all’Australian Open 2026 ancora da numero 1 del mondo.
Jannik Sinner sarà costretto a sfiorare la perfezione per tornare in vetta, mentre Carlos Alcaraz può gestire il vantaggio e dipendere soprattutto da sé stesso. Più grande sarà il distacco a fine anno, maggiori saranno le probabilità dello spagnolo di mantenere la leadership anche nel 2026.
TAG: Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Ranking ATP
Io mi limitavo a contraddire quelli che parlavano della scarsa efficienza al servizio come causa della sconfitta
mi sembra che tu la verità non sappia neppure dove stia…
Pensa quanto ridiamo noi di te!
Se consideriamo i punti conseguiti nel periodo in cui sono stati entrambi attivi (Ao e da gli Internazionali in poi) Alcaraz è a 8200 punti e Sinner a 7950. Sarebbe stato sufficiente a Sinner arrivare alla finale di Halle(330 anzichè 50) per essere davanti in questa “mini-race”. Quindi è matematico che se Alcaraz è davanti a Sinner nella race di 2590 punti deriva dalle vittorie a Rotterdam (500 pt) e di Montecarlo (1000) e dalle finali di Barcellona (330) della Sf di IW (400) ed i quarti di Doha (100), per un totale di 2330 punti.
@ Fi (#4480257)
Stagione fantastica di alcaraz ma sinner non ha giocato 4 1000 e almeno un 500 causa squalifica.. Chiuderà ancora n. 1 senza che il suo rivale abbia potuto svolgere una stagione intera come djokovic nel 2022.cio non toglie slche sia fortissimo
Secondo me c’e’ un po’ di confusione nei commenti. Che Alcaraz abbia dominato ieri, e negli scontri diretti spesso vince e’ oggettivo….e anche che da Roma in poi ha fatto molto meglio di Sinner lo e’.
Pero’…c’e’ un grosso pero’…. che sia primo perche’ Jannik ha saltato 3 mesi lo sa anche lui….o qualcuno sano di mente pensa che in 4 master 1000 e 1 o 2 500 Jannik faceva meno dei circa 800 punti che li separano???? La vera classifica si vedra’ prima di Roma….e’ oggettivo anche questo no?
Apro certi articoli solo per leggere certi commenti esilaranti !
@ Luca Napoli (#4480248)
Sinner 3 mesi fermo può solo incolpare se stesso come è noto e dice la sentenza. E negli head to head nulla da dire?!? E poi abbassa i toni che non hai tu la verità in tasca
@ velenopuro (#4480277)
Ma infatti Alcaraz ha giocato meglio punto,lo stesso sinner è stato chiaro , comunque il tennis va avanti sinner si rifarà,io che guardo questo gioco da una vita ero già contento quando era in top 10
Guarda che nella Race (risultati del 2025) Alcaraz è avanti di 2500 punti, mica di un corto muso
E’ da ieri che sento il mantra “Se Jannik avesse servito meglio bla bla bla”
C’è un errore di prospettiva e mi baso solo sui numeri
Jannik ha servito 54 prime, Alcaraz 55
Solo che Carlitos ha vinto 9 punti in più
E questo senz nemmeno andare guardare le percentuali delle seconde che sono impietose
Ma, soprattuto, c’è un dato che pare che nessuno abbia preso in considerazione
Jannik ha fatto la bellezza di 24 punti su 17 servizi di Alcaraz
Se si toglie il break siamo a 20 punti su 16 turni di servizio, un 15 e mezzo a game
E con quei punti non si va da nessuna parte, il massimo che si può ottenere è perdere 7-4 al tb
a me interessano le sfide dirette e non posizioni di classifica. Poi, ovviamente, se torna n.1 meglio. Entrambi lo meritano più degli altri.
Scusate ma quando uno dei big 3, non è stato numero 1, hanno fatto drammi, loro e i loro tifosi?
Pensate veramente che nei prossimi 5 10 anni vinceranno solo loro 2, senza considerare i mostri 2006 e seguenti?
Se fosse così sai che noia.
Poi quelli che vincono sempre dopo un po’ non mi piacciono più. P.e. Shumacher, Hamilton, Verstappen, Rossi, Marquez ecc
Detto ciò non è un dramma chiudere la stagione senza essere numero 1. Anzi può fargli solo bene perché così giocherà con meno pressione e potrà concentrarsi nelle prossime settimane sul migliorarsi ulteriormente come tennista, che è di fatto quello che ha fatto alcaraz da aprile dopo che aveva perso diversi match a sorpresa.
Rimane per lui una stagione ottima, ha vinto 2 slam ed è arrivato in finale in OGNI singolo torneo, tolto halle, risultato per me impressionante.
ora io capisco che tu ci vorresti far passare che il tennis sia come il paddle….ma che giocando in 12 mesi anziche 9 sia possibile fare piu’ punti è indiscutibile.cosa c’entra la varicella infantile lo sai solo tu…..
Dai su, alcaraz ha vinto 7 tornei quest’anno. 2 slam, 3 1000 e 2 500. Ha fatto una stagione favolosa, e non è ancora finita. Anche se sinner ha giocato meno del previsto non si può negare che lo spagnolo sia stato il migliore quest’anno, soprattutto perché, fatta l’eccezione di montecarlo, ha vinto tutti i tornei quando sinner giocava
ma ce ne faremo una ragione….visto l’anno e senza ripetersi a dire le stesse cose…..
La Sfida e’ finita, andate in Pace.
Diglielo !!
E quando ha avuto la varicella a 8 anni !!?!?
Anche li ha dovuto fare 15 gg a casa ! 🙂
Mi sembra una discussione sulla possibilità che ci sia neve in vista di Sant’Ambrogio!
Non so cosa ci sia da appassionarsi su certe elucubrazioni…
Avanti torneo x torneo e poi a Natale faremo i conti!
Ma meritatamente che cosa!! Numero uno solo perchè Sinner è stato 3 mesi fermo! Anche a livello slam meglio Jannik con 2 titoli e 2 finali!
Praticamente impossibile
La spagnolo a fine anno sarà numero uno. E anche meritatamente