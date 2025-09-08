WTA 500 Guadalajara, WTA 250 Sao Paulo e WTA 125 San Sebastián, Huzhou e Lubiana: I risultati completi del Day 1 (LIVE)

Martina Trevisan nella foto
WTA 500 Guadalajara 🇲🇽 – 1° Turno, cemento
Akron Stadium – ore 22:00
(7) Alycia Parks
vs Darja Vidmanova
Il match deve ancora iniziare
Katarzyna Kawa vs Iva Jovic
Il match deve ancora iniziare
Maria Sakkari vs Elsa Jacquemot Non prima 02:00
Il match deve ancora iniziare
Martina Trevisan vs Rebecca Marino
Il match deve ancora iniziare
Grandstand – ore 22:00
Nikola Bartunkova
vs Nicole Fossa Huergo
Il match deve ancora iniziare
Victoria Jimenez Kasintseva vs Elena Pridankina
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 21:00
Jessie Aney
/ Quinn Gleason
vs Carmen Corley
/ Ivana Corley
Il match deve ancora iniziare
(1) Irina Khromacheva / (1) Nicole Melichar-Martinez vs Storm Hunter / Desirae Krawczyk
Il match deve ancora iniziare
Amandine Hesse / Tatjana Maria vs (4) Sabrina Santamaria / (4) Qianhui Tang
Il match deve ancora iniziare
WTA 250 São Paulo 🇧🇷 – 1° Turno, cemento
Quadra Central Maria Esther Bueno – ore 18:00
(4) Ajla Tomljanovic
vs Victoria Rodriguez
Il match deve ancora iniziare
Carolina Alves vs Nauhany Vitoria Leme Da Silva
Il match deve ancora iniziare
Ana Candiotto / Beatriz Haddad Maia vs (3) Ingrid Martins / (3) Laura Pigossi Non prima 21:30
Il match deve ancora iniziare
Victoria Luiza Barros vs Whitney Osuigwe
Il match deve ancora iniziare
Quadra 1 – ore 18:00
Arianne Hartono vs (2) Solana Sierra
Il match deve ancora iniziare
Arina Rodionova vs Martina Okalova
Il match deve ancora iniziare
Julia Riera vs Vitalia Diatchenko
Il match deve ancora iniziare
Quadra 2 – ore 18:00
Ana Sofia Sanchez
vs Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
Il match deve ancora iniziare
(7) Leolia Jeanjean vs Janice Tjen
Il match deve ancora iniziare
Solana Sierra / Renata Zarazua vs Maryna Kolb / Nadiya Kolb
Il match deve ancora iniziare
WTA 125 San Sebastián 🇪🇸 – 1° Turno, terra battuta
Center Court – ore 11:00
Nastasja Schunk
vs (2) Sara Bejlek
Il match deve ancora iniziare
Tamara Korpatsch vs Alizé Cornet
Il match deve ancora iniziare
Aliona Bolsova vs Elvina Kalieva Non prima 17:30
Il match deve ancora iniziare
Celine Naef vs Irene Burillo
Il match deve ancora iniziare
Court 7 – ore 11:00
Caroline Werner
vs Lola Radivojevic
Il match deve ancora iniziare
(5) Julia Grabher vs Lucia Cortez Llorca
Il match deve ancora iniziare
Anouk Koevermans vs Tina Smith
Il match deve ancora iniziare
WTA 125 Huzhou 🇨🇳 – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta
Court 1 – ore 05:15
Carole Monnet
vs Zarina Diyas
WTA Huzhou 125
Carole Monnet
2
6
6
Zarina Diyas
6
4
1
Vincitore: Monnet
Servizio
Svolgimento
Set 3
Carole Monnet
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
4-1 → 5-1
Zarina Diyas
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
3-1 → 4-1
Zarina Diyas
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Carole Monnet
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-4 → 6-4
Zarina Diyas
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-3 → 5-4
Zarina Diyas
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-A
40-40
A-40
4-2 → 4-3
Carole Monnet
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Zarina Diyas
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-1 → 3-2
Carole Monnet
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-1 → 3-1
Zarina Diyas
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Carole Monnet
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Carole Monnet
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-4 → 1-5
Zarina Diyas
0-15
15-15
15-30
30-40
40-40
A-40
1-3 → 1-4
Carole Monnet
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-0 → 1-1
Zarina Diyas
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-A
0-0 → 1-0
Jia-Jing Lu vs (5) Lanlana Tararudee
WTA Huzhou 125
Jia-Jing Lu
6
3
2
Lanlana Tararudee [5]
3
6
6
Vincitore: Tararudee
Servizio
Svolgimento
Set 3
Lanlana Tararudee
2-5 → 2-6
Jia-Jing Lu
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-4 → 2-5
Lanlana Tararudee
2-3 → 2-4
Lanlana Tararudee
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-2 → 1-3
Jia-Jing Lu
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-1 → 1-2
Lanlana Tararudee
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Lanlana Tararudee
3-5 → 3-6
Jia-Jing Lu
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-4 → 3-5
Lanlana Tararudee
3-3 → 3-4
Lanlana Tararudee
2-2 → 2-3
Lanlana Tararudee
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Lanlana Tararudee
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Lanlana Tararudee
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
4-3 → 5-3
Lanlana Tararudee
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-2 → 4-2
Jia-Jing Lu
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
3-1 → 3-2
Lanlana Tararudee
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
2-1 → 3-1
Lanlana Tararudee
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-1 → 1-1
Carol Zhao vs (7) Sijia Wei
WTA Huzhou 125
Carol Zhao
40
3
2
Sijia Wei [7]•
30
6
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Sijia Wei
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
Carol Zhao
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-3 → 2-3
Sijia Wei
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 1-3
Sijia Wei
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Carol Zhao
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Sijia Wei
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-5 → 3-6
Carol Zhao
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-5 → 3-5
Sijia Wei
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-5 → 2-5
Carol Zhao
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-5 → 1-5
Carol Zhao
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-3 → 0-4
Sijia Wei
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-2 → 0-3
Sijia Wei
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Ye-Xin Ma vs Anna-Lena Friedsam
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 05:00
(1) Hanna Chang
vs (8) Ekaterina Reyngold
WTA Huzhou 125
Hanna Chang [1]
0
6
6
0
Ekaterina Reyngold [8]•
0
2
3
0
Vincitore: Chang
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Ekaterina Reyngold
15-0
15-15
15-30
30-30
40-40
40-A
40-40
40-A
5-3 → 6-3
Ekaterina Reyngold
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
3-3 → 4-3
Hanna Chang
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-3 → 3-3
Ekaterina Reyngold
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Hanna Chang
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-1 → 2-2
Ekaterina Reyngold
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Hanna Chang
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-0 → 1-1
Ekaterina Reyngold
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Hanna Chang
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
5-2 → 6-2
Ekaterina Reyngold
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
4-2 → 5-2
Hanna Chang
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Ekaterina Reyngold
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
2-2 → 3-2
Hanna Chang
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
2-1 → 2-2
Ekaterina Reyngold
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Hanna Chang
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-0 → 1-1
Ekaterina Reyngold
0-0 → 1-0
(2) En-Shuo Liang vs (6) Diletta Cherubini
WTA Huzhou 125
En-Shuo Liang [2]•
0
3
2
0
Diletta Cherubini [6]
0
6
6
0
Vincitore: Cherubini
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
En-Shuo Liang
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
2-5 → 2-6
Diletta Cherubini
2-4 → 2-5
En-Shuo Liang
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-3 → 2-4
Diletta Cherubini
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
En-Shuo Liang
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
Diletta Cherubini
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Diletta Cherubini
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Diletta Cherubini
3-4 → 3-5
Diletta Cherubini
2-3 → 2-4
Diletta Cherubini
1-2 → 2-2
En-Shuo Liang
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-1 → 1-2
Diletta Cherubini
1-0 → 1-1
Xiaodi You vs Anastasia Gasanova
WTA Huzhou 125
Xiaodi You
0
3
3
0
Anastasia Gasanova•
0
6
6
0
Vincitore: Gasanova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Anastasia Gasanova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-5 → 3-6
Xiaodi You
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-5 → 3-5
Anastasia Gasanova
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
2-4 → 2-5
Anastasia Gasanova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-3 → 2-3
Xiaodi You
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-2 → 1-3
Anastasia Gasanova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Xiaodi You
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-0 → 1-1
Anastasia Gasanova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Anastasia Gasanova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
2-5 → 3-5
Xiaodi You
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-4 → 2-5
Anastasia Gasanova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 2-4
Xiaodi You
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-2 → 2-3
Anastasia Gasanova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-2 → 2-2
Xiaodi You
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Anastasia Gasanova
1-0 → 1-1
Xiaodi You
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Yiming Dang / Yidi Yang vs Yu-Yun Li / Xinxin Yao
WTA Huzhou 125
Yiming Dang / Yidi Yang•
40
0
Yu-Yun Li / Xinxin Yao
30
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Yiming Dang / Yidi Yang
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
Yu-Yun Li / Xinxin Yao
0-0 → 0-1
Zhenghua Xiao / Ruirui Zou vs (3) Estelle Cascino / (3) Shuo Feng
Il match deve ancora iniziare
Court 7 – ore 05:00
(3) Zhibek Kulambayeva vs Su Jeong Jang
WTA Huzhou 125
Zhibek Kulambayeva [3]
0
6
6
0
Su Jeong Jang•
0
3
3
0
Vincitore: Kulambayeva
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Su Jeong Jang
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
5-3 → 6-3
Zhibek Kulambayeva
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-3 → 5-3
Su Jeong Jang
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-2 → 4-3
Zhibek Kulambayeva
3-2 → 4-2
Su Jeong Jang
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-1 → 3-2
Zhibek Kulambayeva
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Zhibek Kulambayeva
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-0 → 2-0
Su Jeong Jang
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Zhibek Kulambayeva
5-3 → 6-3
Su Jeong Jang
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-2 → 5-3
Zhibek Kulambayeva
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-2 → 5-2
Su Jeong Jang
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-2 → 4-2
Zhibek Kulambayeva
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Su Jeong Jang
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Zhibek Kulambayeva
1-1 → 2-1
Su Jeong Jang
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Zhibek Kulambayeva
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 1-0
(4) Jessica Pieri vs (7) Daria Kudashova
WTA Huzhou 125
Jessica Pieri [4]
0
6
6
0
Daria Kudashova [7]•
0
2
2
0
Vincitore: Pieri
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Daria Kudashova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-1 → 4-2
Daria Kudashova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-0 → 3-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Jessica Pieri
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
5-1 → 5-2
Daria Kudashova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
5-0 → 5-1
Jessica Pieri
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-0 → 3-0
Daria Kudashova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Jessica Pieri
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
(6) Mai Hontama vs Meiling Wang
WTA Huzhou 125
Mai Hontama [6]
0
6
6
0
Meiling Wang
0
4
1
0
Vincitore: Hontama
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Mai Hontama
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-1 → 6-1
Mai Hontama
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Meiling Wang
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Mai Hontama
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Mai Hontama
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
5-3 → 5-4
Meiling Wang
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-2 → 5-3
Meiling Wang
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-2 → 4-2
Meiling Wang
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-2 → 2-2
Meiling Wang
15-0
30-0
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Ayano Shimizu vs Kyoka Okamura
WTA Huzhou 125
Ayano Shimizu•
15
1
2
Kyoka Okamura
30
6
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Ayano Shimizu
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
Kyoka Okamura
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Ayano Shimizu
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-5 → 1-6
Ayano Shimizu
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-3 → 1-4
Ayano Shimizu
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Kyoka Okamura
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Ayano Shimizu
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
WTA 125 Ljubljana 🇸🇮 – Turno Unico Qualificazione / 1° Turno Main Draw, terra battuta
Center Court – ore 10:00
(2) Teodora Kostovic
vs Alja Senica
WTA Ljubljana 125
Teodora Kostovic [2]
40
7
2
Alja Senica•
15
6
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Teodora Kostovic
1-1 → 2-1
Alja Senica
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Teodora Kostovic
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
2*-0
3*-0
4-0*
5-0*
6*-0
6*-1
6-6 → 7-6
Teodora Kostovic
5-6 → 6-6
Teodora Kostovic
4-5 → 5-5
Teodora Kostovic
3-4 → 3-5
Teodora Kostovic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Teodora Kostovic
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Alja Senica
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Teodora Kostovic
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 1-1
(5) Kaja Juvan vs Valentina Ryser
Il match deve ancora iniziare
Kristina Novak vs Anastasiia Sobolieva
Il match deve ancora iniziare
Renata Jamrichova vs Pia Lovric Non prima 16:00
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 10:00
(3) Ipek Oz vs Nala Kovacic
WTA Ljubljana 125
Ipek Oz [3]
0
6
5
Nala Kovacic•
0
0
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Nala Kovacic
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
4-2 → 5-2
Nala Kovacic
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-2 → 3-2
Ipek Oz
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Ipek Oz
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Ipek Oz
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-0 → 6-0
Ipek Oz
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Nala Kovacic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Giorgia Pedone vs Barbora Palicova
Il match deve ancora iniziare
Jule Niemeier / Ipek Oz vs Nuria Brancaccio / Tamara Zidansek
Il match deve ancora iniziare
Leonie Kung / Vasanti Shinde vs (2) Amina Anshba / (2) Eden Silva
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 10:00
(4) Lisa Zaar
vs Lucija Ciric Bagaric
WTA Ljubljana 125
Lisa Zaar [4]•
15
6
2
Lucija Ciric Bagaric
40
7
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Lucija Ciric Bagaric
1-1 → 2-1
Lisa Zaar
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Lucija Ciric Bagaric
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
0-2*
1-2*
1*-3
2*-3
2-4*
2-5*
2*-6
3*-6
6-6 → 6-7
Lucija Ciric Bagaric
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
6-5 → 6-6
Lisa Zaar
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-5 → 6-5
Lucija Ciric Bagaric
4-5 → 5-5
Lisa Zaar
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-5 → 4-5
Lucija Ciric Bagaric
2-5 → 3-5
Lisa Zaar
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-5 → 2-5
Lucija Ciric Bagaric
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-4 → 1-5
Lisa Zaar
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-3 → 1-4
Lucija Ciric Bagaric
1-2 → 1-3
Lucija Ciric Bagaric
1-0 → 1-1
Lisa Zaar
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
(1) Silvia Ambrosio vs Aneta Kucmova
Il match deve ancora iniziare
Amarissa Toth vs Lea Boskovic
Il match deve ancora iniziare
Silvia Ambrosio / Aurora Zantedeschi vs Ekaterine Gorgodze / Alexandra Osborne
Il match deve ancora iniziare
