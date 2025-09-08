Circuito WTA Copertina, WTA

WTA 500 Guadalajara, WTA 250 Sao Paulo e WTA 125 San Sebastián, Huzhou e Lubiana: I risultati completi del Day 1 (LIVE)

08/09/2025 09:14 1 commento
Martina Trevisan nella foto
Martina Trevisan nella foto

WTA 500 Guadalajara 🇲🇽 – 1° Turno, cemento

Akron Stadium – ore 22:00
(7) Alycia Parks USA vs Darja Vidmanova CZE


Katarzyna Kawa POL vs Iva Jovic USA



Maria Sakkari GRE vs Elsa Jacquemot FRA Non prima 02:00



Martina Trevisan ITA vs Rebecca Marino CAN






Grandstand – ore 22:00
Nikola Bartunkova CZE vs Nicole Fossa Huergo ITA


Victoria Jimenez Kasintseva AND vs Elena Pridankina RUS






Court 1 – ore 21:00
Jessie Aney USA / Quinn Gleason USA vs Carmen Corley USA / Ivana Corley USA


(1) Irina Khromacheva RUS / (1) Nicole Melichar-Martinez USA vs Storm Hunter AUS / Desirae Krawczyk USA



Amandine Hesse FRA / Tatjana Maria GER vs (4) Sabrina Santamaria USA / (4) Qianhui Tang CHN








WTA 250 São Paulo 🇧🇷 – 1° Turno, cemento

Quadra Central Maria Esther Bueno – ore 18:00
(4) Ajla Tomljanovic AUS vs Victoria Rodriguez MEX


Carolina Alves BRA vs Nauhany Vitoria Leme Da Silva BRA



Ana Candiotto BRA / Beatriz Haddad Maia BRA vs (3) Ingrid Martins BRA / (3) Laura Pigossi BRA Non prima 21:30



Victoria Luiza Barros BRA vs Whitney Osuigwe USA





Quadra 1 – ore 18:00
Arianne Hartono NED vs (2) Solana Sierra ARG



Arina Rodionova AUS vs Martina Okalova SVK



Julia Riera ARG vs Vitalia Diatchenko RUS






Quadra 2 – ore 18:00
Ana Sofia Sanchez MEX vs Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah FRA


(7) Leolia Jeanjean FRA vs Janice Tjen INA



Solana Sierra ARG / Renata Zarazua MEX vs Maryna Kolb UKR / Nadiya Kolb UKR








WTA 125 San Sebastián 🇪🇸 – 1° Turno, terra battuta

Center Court – ore 11:00
Nastasja Schunk GER vs (2) Sara Bejlek CZE


Tamara Korpatsch GER vs Alizé Cornet FRA



Aliona Bolsova ESP vs Elvina Kalieva USA Non prima 17:30



Celine Naef SUI vs Irene Burillo ESP






Court 7 – ore 11:00
Caroline Werner GER vs Lola Radivojevic SRB


(5) Julia Grabher AUT vs Lucia Cortez Llorca ESP



Anouk Koevermans NED vs Tina Smith AUS







WTA 125 Huzhou 🇨🇳 – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta

Court 1 – ore 05:15
Carole Monnet FRA vs Zarina Diyas KAZ
WTA Huzhou 125
Carole Monnet
2
6
6
Zarina Diyas
6
4
1
Vincitore: Monnet
Mostra dettagli

Jia-Jing Lu CHN vs (5) Lanlana Tararudee THA

WTA Huzhou 125
Jia-Jing Lu
6
3
2
Lanlana Tararudee [5]
3
6
6
Vincitore: Tararudee
Mostra dettagli

Carol Zhao CAN vs (7) Sijia Wei CHN

WTA Huzhou 125
Carol Zhao
40
3
2
Sijia Wei [7]
30
6
3
Mostra dettagli

Ye-Xin Ma CHN vs Anna-Lena Friedsam GER






Court 2 – ore 05:00
(1) Hanna Chang USA vs (8) Ekaterina Reyngold RUS
WTA Huzhou 125
Hanna Chang [1]
0
6
6
0
Ekaterina Reyngold [8]
0
2
3
0
Vincitore: Chang
Mostra dettagli

(2) En-Shuo Liang TPE vs (6) Diletta Cherubini ITA

WTA Huzhou 125
En-Shuo Liang [2]
0
3
2
0
Diletta Cherubini [6]
0
6
6
0
Vincitore: Cherubini
Mostra dettagli

Xiaodi You CHN vs Anastasia Gasanova RUS

WTA Huzhou 125
Xiaodi You
0
3
3
0
Anastasia Gasanova
0
6
6
0
Vincitore: Gasanova
Mostra dettagli

Yiming Dang CHN / Yidi Yang CHN vs Yu-Yun Li TPE / Xinxin Yao CHN

WTA Huzhou 125
Yiming Dang / Yidi Yang
40
0
Yu-Yun Li / Xinxin Yao
30
1
Mostra dettagli

Zhenghua Xiao CHN / Ruirui Zou CHN vs (3) Estelle Cascino FRA / (3) Shuo Feng CHN





Court 7 – ore 05:00
(3) Zhibek Kulambayeva KAZ vs Su Jeong Jang KOR

WTA Huzhou 125
Zhibek Kulambayeva [3]
0
6
6
0
Su Jeong Jang
0
3
3
0
Vincitore: Kulambayeva
Mostra dettagli

(4) Jessica Pieri ITA vs (7) Daria Kudashova RUS

WTA Huzhou 125
Jessica Pieri [4]
0
6
6
0
Daria Kudashova [7]
0
2
2
0
Vincitore: Pieri
Mostra dettagli

(6) Mai Hontama JPN vs Meiling Wang CHN

WTA Huzhou 125
Mai Hontama [6]
0
6
6
0
Meiling Wang
0
4
1
0
Vincitore: Hontama
Mostra dettagli

Ayano Shimizu JPN vs Kyoka Okamura JPN

WTA Huzhou 125
Ayano Shimizu
15
1
2
Kyoka Okamura
30
6
3
Mostra dettagli






WTA 125 Ljubljana 🇸🇮 – Turno Unico Qualificazione / 1° Turno Main Draw, terra battuta

Center Court – ore 10:00
(2) Teodora Kostovic SRB vs Alja Senica SLO
WTA Ljubljana 125
Teodora Kostovic [2]
40
7
2
Alja Senica
15
6
1
Mostra dettagli

(5) Kaja Juvan SLO vs Valentina Ryser SUI



Kristina Novak SLO vs Anastasiia Sobolieva UKR



Renata Jamrichova SVK vs Pia Lovric SLO Non prima 16:00





Court 1 – ore 10:00
(3) Ipek Oz TUR vs Nala Kovacic SLO

WTA Ljubljana 125
Ipek Oz [3]
0
6
5
Nala Kovacic
0
0
2
Mostra dettagli

Giorgia Pedone ITA vs Barbora Palicova CZE



Jule Niemeier GER / Ipek Oz TUR vs Nuria Brancaccio ITA / Tamara Zidansek SLO



Leonie Kung SUI / Vasanti Shinde IND vs (2) Amina Anshba RUS / (2) Eden Silva GBR






Court 3 – ore 10:00
(4) Lisa Zaar SWE vs Lucija Ciric Bagaric CRO
WTA Ljubljana 125
Lisa Zaar [4]
15
6
2
Lucija Ciric Bagaric
40
7
1
Mostra dettagli

(1) Silvia Ambrosio ITA vs Aneta Kucmova CZE



Amarissa Toth HUN vs Lea Boskovic CRO



Silvia Ambrosio ITA / Aurora Zantedeschi ITA vs Ekaterine Gorgodze GEO / Alexandra Osborne AUS



