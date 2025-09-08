Challenger Biella, Szcsecin, Rennes, Guangzhou, Winston Salem e Târgu Mureș 1: I risultati completi con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

Gabriele Piraino nella foto
CHALLENGER Biella 🇮🇹 – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta
Campo Centrale – ore 10:00
Federico Iannaccone
vs Buvaysar Gadamauri
ATP Biella
Federico Iannaccone [3]•
15
6
2
Buvaysar Gadamauri [8]
0
2
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
B. Gadamauri
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
2-2 → 2-3
F. Iannaccone
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
B. Gadamauri
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
F. Iannaccone
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Iannaccone
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
df
40-40
A-40
40-40
A-40
5-2 → 6-2
B. Gadamauri
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
4-2 → 5-2
B. Gadamauri
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-1 → 3-2
F. Iannaccone
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-1 → 3-1
F. Iannaccone
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Lorenzo Carboni vs Iannis Miletich (Non prima 11:30)
Il match deve ancora iniziare
Dennis Novak vs Sandro Kopp
Il match deve ancora iniziare
Marko Topo vs Raul Brancaccio
Il match deve ancora iniziare
Campo 3 Biella Collezioni – ore 10:00
Stefan Popovic vs Massimo Giunta
ATP Biella
Stefan Popovic [2]
0
6
4
Massimo Giunta•
0
4
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Giunta
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-1 → 3-2
M. Giunta
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-0 → 2-1
S. Popovic
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
1-0 → 2-0
M. Giunta
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Popovic
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 3-3
M. Giunta
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
S. Popovic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Alex Martinez vs Giovanni Oradini (Non prima 11:30)
Il match deve ancora iniziare
Kilian Feldbausch vs Alexander Weis
Il match deve ancora iniziare
Gabriele Piraino vs Robert Strombachs
Il match deve ancora iniziare
Campo 4 Servizi e Seta – ore 10:00
Pol Martin Tiffon vs Michele Ribecai
ATP Biella
Pol Martin Tiffon [1]•
15
6
2
Michele Ribecai [10]
0
4
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Ribecai
15-0
15-15
30-15
30-30
40-40
40-A
1-3 → 2-3
P. Martin Tiffon
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-3 → 1-3
P. Martin Tiffon
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
df
0-1 → 0-2
M. Ribecai
15-0
30-0
30-15
df
30-30
df
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Martin Tiffon
5-4 → 6-4
M. Ribecai
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
4-4 → 5-4
P. Martin Tiffon
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-4 → 4-4
M. Ribecai
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-4 → 3-4
P. Martin Tiffon
2-3 → 2-4
M. Ribecai
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
P. Martin Tiffon
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
1-2 → 2-2
M. Ribecai
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
P. Martin Tiffon
1-0 → 1-1
M. Ribecai
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
df
0-0 → 1-0
Damien Wenger vs Maxime Chazal (Non prima 11:30)
Il match deve ancora iniziare
Eric Vanshelboim vs Jelle Sels
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Guangzhou 2 🇨🇳 – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento
INDOOR COURT 1 – ore 05:00
Yuta Kikuchi
vs Yaojie Zeng
ATP Guangzhou
Yaojie Zeng
3
6
Yuta Kikuchi [8]
6
7
Vincitore: Kikuchi
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
0*-3
ace
0*-4
1-4*
1-5*
2*-5
2*-6
df
3-6*
6-6 → 6-7
Y. Kikuchi
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
6-5 → 6-6
Y. Zeng
15-15
15-30
30-30
30-40
df
A-40
5-5 → 6-5
Y. Zeng
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
4-4 → 5-4
Y. Kikuchi
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
3-4 → 4-4
Y. Zeng
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-4 → 3-4
Y. Kikuchi
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
2-3 → 2-4
Y. Zeng
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
30-40
2-2 → 2-3
Y. Kikuchi
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
2-1 → 2-2
Y. Zeng
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Y. Kikuchi
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
1-0 → 1-1
Y. Zeng
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Y. Kikuchi
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-4 → 2-5
Y. Kikuchi
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-3 → 1-4
Y. Zeng
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
ace
0-3 → 1-3
Y. Kikuchi
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
40-40
df
40-A
40-40
A-40
0-2 → 0-3
Y. Zeng
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
Y. Kikuchi
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Kasidit Samrej vs Linghao Zhang
ATP Guangzhou
Kasidit Samrej [2]
6
6
Linghao Zhang
1
2
Vincitore: Samrej
Servizio
Svolgimento
Set 2
K. Samrej
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-2 → 6-2
L. Zhang
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
5-1 → 5-2
L. Zhang
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
ace
40-A
df
2-0 → 3-0
K. Samrej
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
A-40
1-0 → 2-0
L. Zhang
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Samrej
15-0
ace
15-15
df
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
A-40
5-1 → 6-1
L. Zhang
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
df
4-1 → 5-1
K. Samrej
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
3-1 → 4-1
L. Zhang
15-0
15-15
df
15-30
15-40
2-1 → 3-1
L. Zhang
0-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Tianhui Zhang vs Duan Hao
ATP Guangzhou
Tianhui Zhang [6]
6
6
Duan Hao
3
4
Vincitore: Zhang
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Zhang
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-4 → 6-4
D. Hao
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-3 → 5-4
T. Zhang
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
5-2 → 5-3
D. Hao
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
df
4-2 → 5-2
D. Hao
0-15
15-15
15-30
15-40
df
2-0 → 3-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Zhang
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
5-3 → 6-3
D. Hao
0-15
df
15-15
15-30
30-30
30-40
4-3 → 5-3
T. Zhang
15-0
ace
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 4-3
D. Hao
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
40-40
A-40
3-2 → 3-3
T. Zhang
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
df
40-A
40-40
40-A
df
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 3-2
D. Hao
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Luca Castelnuovo vs Ye Cong Mo (Non prima 07:30)
ATP Guangzhou
Luca Castelnuovo [5]
4
6
7
Ye Cong Mo [10]
6
3
6
Vincitore: Castelnuovo
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
2-2*
3*-2
3*-3
df
4-3*
ace
5-3*
5*-4
6*-4
6-6 → 7-6
Y. Cong Mo
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
5-5 → 5-6
L. Castelnuovo
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
4-5 → 5-5
Y. Cong Mo
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-4 → 4-5
L. Castelnuovo
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
3-4 → 4-4
Y. Cong Mo
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
df
40-40
40-A
2-4 → 3-4
Y. Cong Mo
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
df
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
2-2 → 2-3
L. Castelnuovo
15-15
ace
40-15
40-30
40-40
ace
1-2 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Castelnuovo
15-0
ace
15-15
15-30
df
30-30
ace
40-30
ace
5-3 → 6-3
L. Castelnuovo
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
ace
40-30
ace
3-3 → 4-3
L. Castelnuovo
0-15
df
30-15
30-30
30-40
3-1 → 3-2
Y. Cong Mo
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
df
40-30
40-40
40-A
40-40
ace
40-A
1-0 → 2-0
L. Castelnuovo
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
40-30
40-40
A-40
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Y. Cong Mo
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
40-40
A-40
3-4 → 3-5
L. Castelnuovo
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
ace
30-40
3-3 → 3-4
Y. Cong Mo
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
3-2 → 3-3
Y. Cong Mo
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
1-0 → 1-1
L. Castelnuovo
0-15
df
15-15
ace
30-15
ace
40-15
0-0 → 1-0
Hanyi Liu vs Yuta Kikuchi (Non prima 09:00)
ATP Guangzhou
Hanyi Liu
15
4
1
Yuta Kikuchi [8]•
0
6
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Y. Kikuchi
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Liu
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
df
A-40
3-4 → 4-4
H. Liu
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
2-3 → 3-3
Y. Kikuchi
15-0
15-15
15-30
df
15-40
1-3 → 2-3
H. Liu
15-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
1-2 → 1-3
Y. Kikuchi
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
1-1 → 1-2
H. Liu
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Y. Kikuchi
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
df
40-40
A-40
0-0 → 0-1
vs
Il match deve ancora iniziare
INDOOR COURT 3 – ore 05:00
Ramkumar Ramanathan vs Kaito Uesugi
ATP Guangzhou
Kaito Uesugi
6
3
Ramkumar Ramanathan [9]
7
6
Vincitore: Ramanathan
Servizio
Svolgimento
Set 2
K. Uesugi
30-40
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
df
40-A
A-40
df
0-3 → 1-3
R. Ramanathan
15-0
ace
30-0
30-30
40-30
0-2 → 0-3
K. Uesugi
0-15
15-15
15-30
15-40
df
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
0*-3
4*-4
4-5*
5-5*
5*-6
ace
6*-6
7-6*
7*-8
6-6 → 6-7
R. Ramanathan
30-15
30-30
40-40
40-A
df
40-40
A-40
ace
4-3 → 4-4
R. Ramanathan
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
3-2 → 3-3
K. Uesugi
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
2-2 → 3-2
R. Ramanathan
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
1-0 → 1-1
K. Uesugi
0-15
15-15
15-30
df
30-30
ace
40-30
ace
0-0 → 1-0
Tomohiro Masabayashi vs Nathaniel Lammons
ATP Guangzhou
Nathaniel Lammons
0
7
5
2
Tomohiro Masabayashi [12]•
0
5
7
1
Vincitore: Masabayashi
Servizio
Svolgimento
Set 3
N. Lammons
15-0
15-15
df
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Masabayashi
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-4 → 5-5
T. Masabayashi
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
4-3 → 4-4
T. Masabayashi
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
3-2 → 3-3
N. Lammons
15-0
ace
30-0
ace
30-15
40-15
2-2 → 3-2
T. Masabayashi
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
T. Masabayashi
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
N. Lammons
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
N. Lammons
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
5-5 → 6-5
T. Masabayashi
0-15
df
0-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
4-5 → 5-5
T. Masabayashi
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
3-4 → 3-5
T. Masabayashi
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-3 → 2-4
T. Masabayashi
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
0-1 → 0-2
Siddhant Banthia vs Wishaya Trongcharoenchaikul
ATP Guangzhou
Siddhant Banthia
3
3
Wishaya Trongcharoenchaikul [11]
6
6
Vincitore: Trongcharoenchaikul
Servizio
Svolgimento
Set 2
W. Trongcharoenchaikul
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
3-5 → 3-6
W. Trongcharoenchaikul
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
3-3 → 3-4
W. Trongcharoenchaikul
3-1 → 3-2
S. Banthia
15-0
15-15
df
30-15
40-15
2-1 → 3-1
W. Trongcharoenchaikul
1-1 → 2-1
S. Banthia
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
W. Trongcharoenchaikul
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Banthia
15-0
15-15
15-30
15-40
df
3-5 → 3-6
W. Trongcharoenchaikul
3-4 → 3-5
S. Banthia
15-0
15-15
df
30-15
ace
30-30
30-40
df
3-3 → 3-4
W. Trongcharoenchaikul
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 3-3
W. Trongcharoenchaikul
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
2-1 → 2-2
W. Trongcharoenchaikul
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
ace
1-0 → 1-1
S. Banthia
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
0-0 → 1-0
Alexandr Binda vs Evan Zhu (Non prima 07:30)
ATP Guangzhou
Alexandr Binda [4]
6
6
Evan Zhu [7]
4
4
Vincitore: Binda
Servizio
Svolgimento
Set 2
E. Zhu
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
5-3 → 5-4
A. Binda
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
4-3 → 5-3
E. Zhu
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
A-40
4-2 → 4-3
E. Zhu
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-1 → 3-2
A. Binda
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
2-1 → 3-1
E. Zhu
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-0 → 2-1
E. Zhu
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Zhu
15-0
15-15
30-15
40-15
40-40
A-40
40-40
A-40
4-2 → 4-3
E. Zhu
0-15
0-30
0-40
15-40
ace
30-40
1-1 → 2-1
A. Binda
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
ace
0-1 → 1-1
E. Zhu
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Seita Watanabe vs Ramkumar Ramanathan (Non prima 09:00)
ATP Guangzhou
Seita Watanabe•
40
5
2
Ramkumar Ramanathan [9]
15
7
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Watanabe
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
S. Watanabe
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
1-2 → 2-2
R. Ramanathan
15-0
ace
40-0
40-15
40-30
40-40
1-1 → 1-2
S. Watanabe
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Ramanathan
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
ace
5-5 → 5-6
S. Watanabe
0-15
15-15
15-30
df
30-30
ace
40-30
4-5 → 5-5
S. Watanabe
15-0
ace
30-0
40-0
ace
40-15
df
40-30
40-40
df
A-40
40-40
40-A
df
40-40
40-A
40-40
A-40
3-4 → 4-4
S. Watanabe
0-15
30-15
30-30
40-30
40-40
2-3 → 3-3
Kasidit Samrej vs
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Rennes 🇫🇷 – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento (indoor)
Le Liberte – ore 11:00
Enzo Couacaud
vs Robin Catry
ATP Rennes
Enzo Couacaud [2]•
30
2
Robin Catry [10]
0
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Catry
0-15
df
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 2-1
Pierre Antoine Faut vs Leo Raquillet
Il match deve ancora iniziare
Nikolay Vylegzhanin vs Maxence Bertimon
Il match deve ancora iniziare
Arthur Bouquier vs Marek Gengel (Non prima 16:30)
Il match deve ancora iniziare
Hugo Gaston vs Christoph Negritu (Non prima 19:00)
Il match deve ancora iniziare
Vadym Ursu vs Clement Chidekh
Il match deve ancora iniziare
Colette Besson – ore 11:00
Egor Gerasimov vs Cannon Kingsley
ATP Rennes
Egor Gerasimov [6]
0
2
Cannon Kingsley [8]•
40
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Gerasimov
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
1-2 → 2-2
E. Gerasimov
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
0-1 → 1-1
C. Kingsley
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
ace
0-0 → 0-1
Maxime Janvier vs Adrien Gobat
Il match deve ancora iniziare
Patrick Brady vs Kenny De Schepper
Il match deve ancora iniziare
Tom Paris vs Sascha Gueymard Wayenburg (Non prima 16:00)
Il match deve ancora iniziare
Egor Gerasimov / Mikhail Kukushkin vs Robin Catry / Kenny De Schepper
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Szczecin 🇵🇱 – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta
COURT BOHDAN TOMASZEWSKI – ore 13:00
Luka Pavlovic
vs Diego Dedura
Il match deve ancora iniziare
Francesco Passaro vs Dorian Juszczak
Il match deve ancora iniziare
Dimitar Kuzmanov vs Alan Wazny
Il match deve ancora iniziare
Elias Ymer vs Facundo Diaz Acosta (Non prima 19:00)
Il match deve ancora iniziare
COURT 1 – ore 10:30
Marvin Moeller vs Jozef Kovalik
ATP Szczecin
Marvin Moeller [4]•
0
2
0
Jozef Kovalik [8]
30
6
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Kovalik
15-0
15-15
15-30
15-40
df
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Moeller
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-5 → 2-6
J. Kovalik
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-4 → 2-5
M. Moeller
0-15
df
15-15
30-15
30-30
30-40
2-3 → 2-4
J. Kovalik
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
1-1 → 1-2
M. Moeller
0-15
df
0-30
15-30
15-40
30-40
1-0 → 1-1
J. Kovalik
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Rudolf Molleker vs Maik Steiner
Il match deve ancora iniziare
Henri Squire vs Niklas Schell
Il match deve ancora iniziare
Hynek Barton vs Roman Andres Burruchaga (Non prima 15:00)
Il match deve ancora iniziare
COURT 2 – ore 10:30
Tadeas Paroulek
vs Lorenzo Bocchi
ATP Szczecin
Tadeas Paroulek [6]•
0
5
Lorenzo Bocchi [11]
0
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Bocchi
0-15
15-15
15-30
df
15-40
30-40
4-4 → 5-4
T. Paroulek
0-15
df
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
L. Bocchi
15-0
15-15
df
15-30
15-40
30-40
2-2 → 3-2
L. Bocchi
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
T. Paroulek
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Alexey Vatutin vs Niels Visker
Il match deve ancora iniziare
Jakub Nicod vs Michael Vrbensky
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Târgu Mureș 🇷🇴 – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta
Court 1 – ore 10:00
Stefan Adrian Andreescu
vs Mihai Razvan Marinescu
ATP Targu Mures
Stefan Adrian Andreescu [4]
6
6
Mihai Razvan Marinescu [12]
4
2
Vincitore: Andreescu
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Adrian Andreescu
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-2 → 6-2
M. Razvan Marinescu
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
4-2 → 5-2
S. Adrian Andreescu
3-2 → 4-2
M. Razvan Marinescu
3-1 → 3-2
S. Adrian Andreescu
2-1 → 3-1
M. Razvan Marinescu
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
df
40-A
1-1 → 2-1
S. Adrian Andreescu
0-15
15-15
30-30
30-40
df
1-0 → 1-1
M. Razvan Marinescu
0-15
df
15-15
15-30
df
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Adrian Andreescu
15-0
30-15
df
30-30
40-30
5-4 → 6-4
M. Razvan Marinescu
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-3 → 5-4
S. Adrian Andreescu
15-0
15-15
15-30
15-40
40-40
A-40
4-3 → 5-3
M. Razvan Marinescu
4-2 → 4-3
S. Adrian Andreescu
4-1 → 4-2
M. Razvan Marinescu
4-0 → 4-1
S. Adrian Andreescu
3-0 → 4-0
M. Razvan Marinescu
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-0 → 3-0
S. Adrian Andreescu
1-0 → 2-0
M. Razvan Marinescu
0-0 → 1-0
Emilien Demanet vs Dragos Nicolae Cazacu
ATP Targu Mures
Emilien Demanet [2]
0
0
Dragos Nicolae Cazacu [10]
0
0
Franco Agamenone vs Max Alcala Gurri (Non prima 14:00)
Il match deve ancora iniziare
Mili Poljicak vs Nicholas David Ionel (Non prima 16:00)
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 10:00
Radu Mihai Papoe vs Jan Jermar
ATP Targu Mures
Radu Mihai Papoe [6]
6
6
Jan Jermar
4
0
Vincitore: Papoe
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Jermar
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
2-0 → 3-0
J. Jermar
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
30-40
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Mihai Papoe
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-3 → 5-3
J. Jermar
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-3 → 4-3
R. Mihai Papoe
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
df
3-2 → 3-3
R. Mihai Papoe
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Jack Loge vs Imanol Lopez Morillo
ATP Targu Mures
Jack Loge [3]
0
0
Imanol Lopez Morillo [7]
0
0
Court 3 – ore 10:00
Cezar Cretu vs Nikita Mashtakov
ATP Targu Mures
Cezar Cretu [1]•
A
6
2
Nikita Mashtakov [11]
40
4
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Cretu
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
N. Mashtakov
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-1 → 2-1
C. Cretu
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
N. Mashtakov
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Cretu
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-4 → 6-4
N. Mashtakov
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-3 → 5-4
C. Cretu
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-3 → 5-3
C. Cretu
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 4-2
N. Mashtakov
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-1 → 3-2
C. Cretu
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 2-0
Thomas Faurel vs Stefan Palosi
Il match deve ancora iniziare
Mika Brunold vs Dan Martin (Non prima 15:00)
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Winston-Salem 🇺🇸 – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento
Court 5 – ore 18:00
Pablo Martinez Gomez
vs Cooper Williams
Il match deve ancora iniziare
Edward Winter vs Dominick Mosejczuk (Non prima 19:30)
Il match deve ancora iniziare
Emon Van Loben Sels vs Martin Damm (Non prima 20:30)
Il match deve ancora iniziare
Patrick Maloney vs Luca Pow
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 18:00
Gavin Goode
vs Jangjun Kim
Il match deve ancora iniziare
James Trotter vs Strong Kirchheimer
Il match deve ancora iniziare
Blaise Bicknell vs Johannus Monday (Non prima 20:30)
Il match deve ancora iniziare
Tyler Zink vs Mitchell Krueger
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 18:00
Theo Papamalamis
vs Quinn Vandecasteele
Il match deve ancora iniziare
Daniel Milavsky vs Joshua Sheehy
Il match deve ancora iniziare
Antoine Ghibaudo vs Garrett Johns (Non prima 20:30)
Il match deve ancora iniziare
Andre Ilagan vs Trevor Svajda
Il match deve ancora iniziare
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit