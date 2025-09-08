Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Biella, Szcsecin, Rennes, Guangzhou, Winston Salem e Târgu Mureș 1: I risultati completi con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

08/09/2025 08:57 Nessun commento
Gabriele Piraino nella foto
Gabriele Piraino nella foto

CHALLENGER Biella 🇮🇹 – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta

Campo Centrale – ore 10:00
Federico Iannaccone ITA vs Buvaysar Gadamauri BEL
ATP Biella
Federico Iannaccone [3]
15
6
2
Buvaysar Gadamauri [8]
0
2
3
Mostra dettagli

Lorenzo Carboni ITA vs Iannis Miletich ITA (Non prima 11:30)

Il match deve ancora iniziare

Dennis Novak AUT vs Sandro Kopp AUT

Il match deve ancora iniziare

Marko Topo GER vs Raul Brancaccio ITA

Il match deve ancora iniziare



Campo 3 Biella Collezioni – ore 10:00
Stefan Popovic SRB vs Massimo Giunta ITA

ATP Biella
Stefan Popovic [2]
0
6
4
Massimo Giunta
0
4
2
Mostra dettagli

Alex Martinez ESP vs Giovanni Oradini ITA (Non prima 11:30)

Il match deve ancora iniziare

Kilian Feldbausch SUI vs Alexander Weis ITA

Il match deve ancora iniziare

Gabriele Piraino ITA vs Robert Strombachs LAT

Il match deve ancora iniziare



Campo 4 Servizi e Seta – ore 10:00
Pol Martin Tiffon ESP vs Michele Ribecai ITA

ATP Biella
Pol Martin Tiffon [1]
15
6
2
Michele Ribecai [10]
0
4
3
Mostra dettagli

Damien Wenger SUI vs Maxime Chazal FRA (Non prima 11:30)

Il match deve ancora iniziare

Eric Vanshelboim UKR vs Jelle Sels NED

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Guangzhou 2 🇨🇳 – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento

INDOOR COURT 1 – ore 05:00
Yuta Kikuchi JPN vs Yaojie Zeng CHN
ATP Guangzhou
Yaojie Zeng
3
6
Yuta Kikuchi [8]
6
7
Vincitore: Kikuchi
Mostra dettagli

Kasidit Samrej THA vs Linghao Zhang CHN

ATP Guangzhou
Kasidit Samrej [2]
6
6
Linghao Zhang
1
2
Vincitore: Samrej
Mostra dettagli

Tianhui Zhang CHN vs Duan Hao CHN

ATP Guangzhou
Tianhui Zhang [6]
6
6
Duan Hao
3
4
Vincitore: Zhang
Mostra dettagli

Luca Castelnuovo SUI vs Ye Cong Mo CHN (Non prima 07:30)

ATP Guangzhou
Luca Castelnuovo [5]
4
6
7
Ye Cong Mo [10]
6
3
6
Vincitore: Castelnuovo
Mostra dettagli

Hanyi Liu CHN vs Yuta Kikuchi JPN (Non prima 09:00)

ATP Guangzhou
Hanyi Liu
15
4
1
Yuta Kikuchi [8]
0
6
1
Mostra dettagli

it vs it

Il match deve ancora iniziare



INDOOR COURT 3 – ore 05:00
Ramkumar Ramanathan IND vs Kaito Uesugi JPN

ATP Guangzhou
Kaito Uesugi
6
3
Ramkumar Ramanathan [9]
7
6
Vincitore: Ramanathan
Mostra dettagli

Tomohiro Masabayashi JPN vs Nathaniel Lammons USA

ATP Guangzhou
Nathaniel Lammons
0
7
5
2
Tomohiro Masabayashi [12]
0
5
7
1
Vincitore: Masabayashi
Mostra dettagli

Siddhant Banthia IND vs Wishaya Trongcharoenchaikul THA

ATP Guangzhou
Siddhant Banthia
3
3
Wishaya Trongcharoenchaikul [11]
6
6
Vincitore: Trongcharoenchaikul
Mostra dettagli

Alexandr Binda ITA vs Evan Zhu USA (Non prima 07:30)

ATP Guangzhou
Alexandr Binda [4]
6
6
Evan Zhu [7]
4
4
Vincitore: Binda
Mostra dettagli

Seita Watanabe JPN vs Ramkumar Ramanathan IND (Non prima 09:00)

ATP Guangzhou
Seita Watanabe
40
5
2
Ramkumar Ramanathan [9]
15
7
3
Mostra dettagli

Kasidit Samrej THA vs it

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Rennes 🇫🇷 – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento (indoor)

Le Liberte – ore 11:00
Enzo Couacaud FRA vs Robin Catry FRA
ATP Rennes
Enzo Couacaud [2]
30
2
Robin Catry [10]
0
1
Mostra dettagli

Pierre Antoine Faut FRA vs Leo Raquillet FRA

Il match deve ancora iniziare

Nikolay Vylegzhanin RUS vs Maxence Bertimon FRA

Il match deve ancora iniziare

Arthur Bouquier FRA vs Marek Gengel CZE (Non prima 16:30)

Il match deve ancora iniziare

Hugo Gaston FRA vs Christoph Negritu GER (Non prima 19:00)

Il match deve ancora iniziare

Vadym Ursu UKR vs Clement Chidekh FRA

Il match deve ancora iniziare



Colette Besson – ore 11:00
Egor Gerasimov BLR vs Cannon Kingsley USA

ATP Rennes
Egor Gerasimov [6]
0
2
Cannon Kingsley [8]
40
2
Mostra dettagli

Maxime Janvier FRA vs Adrien Gobat FRA

Il match deve ancora iniziare

Patrick Brady GBR vs Kenny De Schepper FRA

Il match deve ancora iniziare

Tom Paris FRA vs Sascha Gueymard Wayenburg FRA (Non prima 16:00)

Il match deve ancora iniziare

Egor Gerasimov BLR / Mikhail Kukushkin KAZ vs Robin Catry FRA / Kenny De Schepper FRA

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Szczecin 🇵🇱 – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta

COURT BOHDAN TOMASZEWSKI – ore 13:00
Luka Pavlovic FRA vs Diego Dedura GER
Il match deve ancora iniziare

Francesco Passaro ITA vs Dorian Juszczak POL

Il match deve ancora iniziare

Dimitar Kuzmanov BUL vs Alan Wazny POL

Il match deve ancora iniziare

Elias Ymer SWE vs Facundo Diaz Acosta ARG (Non prima 19:00)

Il match deve ancora iniziare



COURT 1 – ore 10:30
Marvin Moeller GER vs Jozef Kovalik SVK

ATP Szczecin
Marvin Moeller [4]
0
2
0
Jozef Kovalik [8]
30
6
1
Mostra dettagli

Rudolf Molleker GER vs Maik Steiner GER

Il match deve ancora iniziare

Henri Squire GER vs Niklas Schell GER

Il match deve ancora iniziare

Hynek Barton CZE vs Roman Andres Burruchaga ARG (Non prima 15:00)

Il match deve ancora iniziare




COURT 2 – ore 10:30
Tadeas Paroulek CZE vs Lorenzo Bocchi ITA
ATP Szczecin
Tadeas Paroulek [6]
0
5
Lorenzo Bocchi [11]
0
4
Mostra dettagli

Alexey Vatutin RUS vs Niels Visker NED

Il match deve ancora iniziare

Jakub Nicod CZE vs Michael Vrbensky CZE

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Târgu Mureș 🇷🇴 – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta

Court 1 – ore 10:00
Stefan Adrian Andreescu ROU vs Mihai Razvan Marinescu ROU
ATP Targu Mures
Stefan Adrian Andreescu [4]
6
6
Mihai Razvan Marinescu [12]
4
2
Vincitore: Andreescu
Mostra dettagli

Emilien Demanet BEL vs Dragos Nicolae Cazacu ROU

ATP Targu Mures
Emilien Demanet [2]
0
0
Dragos Nicolae Cazacu [10]
0
0
Mostra dettagli

Franco Agamenone ITA vs Max Alcala Gurri ESP (Non prima 14:00)

Il match deve ancora iniziare

Mili Poljicak CRO vs Nicholas David Ionel ROU (Non prima 16:00)

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 10:00
Radu Mihai Papoe ROU vs Jan Jermar CZE

ATP Targu Mures
Radu Mihai Papoe [6]
6
6
Jan Jermar
4
0
Vincitore: Papoe
Mostra dettagli

Jack Loge BEL vs Imanol Lopez Morillo ESP

ATP Targu Mures
Jack Loge [3]
0
0
Imanol Lopez Morillo [7]
0
0
Mostra dettagli



Court 3 – ore 10:00
Cezar Cretu ROU vs Nikita Mashtakov UKR

ATP Targu Mures
Cezar Cretu [1]
A
6
2
Nikita Mashtakov [11]
40
4
1
Mostra dettagli

Thomas Faurel FRA vs Stefan Palosi ROU

Il match deve ancora iniziare

Mika Brunold SUI vs Dan Martin CAN (Non prima 15:00)

Il match deve ancora iniziare






CHALLENGER Winston-Salem 🇺🇸 – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento

Court 5 – ore 18:00
Pablo Martinez Gomez ESP vs Cooper Williams USA
Il match deve ancora iniziare

Edward Winter AUS vs Dominick Mosejczuk USA (Non prima 19:30)

Il match deve ancora iniziare

Emon Van Loben Sels USA vs Martin Damm USA (Non prima 20:30)

Il match deve ancora iniziare

Patrick Maloney USA vs Luca Pow GBR

Il match deve ancora iniziare




Court 1 – ore 18:00
Gavin Goode USA vs Jangjun Kim KOR
Il match deve ancora iniziare

James Trotter JPN vs Strong Kirchheimer USA

Il match deve ancora iniziare

Blaise Bicknell JAM vs Johannus Monday GBR (Non prima 20:30)

Il match deve ancora iniziare

Tyler Zink USA vs Mitchell Krueger USA

Il match deve ancora iniziare




Court 2 – ore 18:00
Theo Papamalamis FRA vs Quinn Vandecasteele USA
Il match deve ancora iniziare

Daniel Milavsky USA vs Joshua Sheehy USA

Il match deve ancora iniziare

Antoine Ghibaudo FRA vs Garrett Johns USA (Non prima 20:30)

Il match deve ancora iniziare

Andre Ilagan USA vs Trevor Svajda USA

Il match deve ancora iniziare

TAG: