Classifica WTA Italiane: +24 Tyra Caterina Grant e +25 per Silvia Ambrosio
08/09/2025 08:38 Nessun commento
Classifica Wta Entry System Singolo (08-09-2025)
8
Best: 4
--
0
Jasmine Paolini
ITA, 04-01-1996
4006
Punti
19
Tornei
64
Best: 46
▼
-7
Lucia Bronzetti
ITA, 10-12-1998
1008
Punti
28
Tornei
92
Best: 29
▼
-7
Elisabetta Cocciaretto
ITA, 25-01-2001
810
Punti
26
Tornei
148
Best: 99
▼
-3
Lucrezia Stefanini
ITA, 15-05-1998
491
Punti
29
Tornei
178
Best: 165
▼
-13
Nuria Brancaccio
ITA, 24-06-2000
406
Punti
23
Tornei
208
Best: 208
▲
24
Tyra Caterina Grant
ITA, 0
337
Punti
18
Tornei
231
Best: 231
▲
25
Silvia Ambrosio
ITA, 24-01-1997
303
Punti
27
Tornei
249
Best: 225
▲
5
Camilla Rosatello
ITA, 28-05-1995
282
Punti
22
Tornei
258
Best: 258
▼
-9
Giorgia Pedone
ITA, 0
272
Punti
27
Tornei
269
Best: 256
▲
11
Nicole Fossa Huergo
ITA, 26-05-1995
259
Punti
31
Tornei
299
Best: 18
▼
-14
Martina Trevisan
ITA, 03-11-1993
225
Punti
11
Tornei
301
Best: 292
▼
-2
Aurora Zantedeschi
ITA, 02-11-2000
222
Punti
24
Tornei
316
Best: 205
▲
10
Jessica Pieri
ITA, 24-04-1997
204
Punti
20
Tornei
350
Best: 350
▲
39
Samira De Stefano
ITA, 0
171
Punti
18
Tornei
353
Best: 322
▲
3
Tatiana Pieri
ITA, 29-03-1999
169
Punti
21
Tornei
356
Best: 305
▲
25
Dalila Spiteri
ITA, 24-04-1997
168
Punti
14
Tornei
398
Best: 398
▼
-3
Federica Urgesi
ITA, 0
139
Punti
25
Tornei
399
Best: 399
▲
6
Diletta Cherubini
ITA, 0
139
Punti
28
Tornei
409
Best: 310
▲
6
Miriana Tona
ITA, 09-01-1995
132
Punti
15
Tornei
426
Best: 426
--
0
Matilde Paoletti
ITA, 0
125
Punti
10
Tornei
453
Best: 318
▲
44
Lisa Pigato
ITA, 21-06-2003
113
Punti
14
Tornei
456
Best: 456
▲
27
Alessandra Mazzola
ITA, 0
112
Punti
20
Tornei
463
Best: 5
▼
-173
Sara Errani
ITA, 29-04-1987
110
Punti
11
Tornei
468
Best: 468
▲
3
Vittoria Paganetti
ITA, 0
108
Punti
16
Tornei
486
Best: 486
▼
-54
Anastasia Abbagnato
ITA, 0
102
Punti
22
Tornei
494
Best: 494
▼
-38
Camilla Zanolini
ITA, 0
101
Punti
16
Tornei
502
Best: 502
▲
11
Noemi Basiletti
ITA, 0
99
Punti
15
Tornei
505
Best: 505
▲
9
Beatrice Ricci
ITA, 0
98
Punti
14
Tornei
509
Best: 509
▲
79
Jennifer Ruggeri
ITA, 0
97
Punti
15
Tornei
532
Best: 487
▼
-2
Verena Meliss
ITA, 21-07-1997
90
Punti
20
Tornei
539
Best: 531
▼
-8
Jessica Bertoldo
ITA, 01-10-1992
89
Punti
15
Tornei
582
Best: 582
▼
-3
Francesca Pace
ITA, 0
76
Punti
16
Tornei
585
Best: 380
▼
-26
Sofia Rocchetti
ITA, 23-08-2002
75
Punti
17
Tornei
588
Best: 588
▼
-50
Arianna Zucchini
ITA, 0
73
Punti
13
Tornei
643
Best: 643
▲
48
Laura Mair
ITA, 0
62
Punti
13
Tornei
704
Best: 515
▲
7
Angelica Raggi
ITA, 14-11-1998
50
Punti
14
Tornei
707
Best: 707
▲
10
Camilla Gennaro
ITA, 0
50
Punti
14
Tornei
711
Best: 711
▲
12
Isabella Maria Serban
ITA, 0
49
Punti
10
Tornei
712
Best: 143
▼
-93
Deborah Chiesa
ITA, 13-06-1996
49
Punti
10
Tornei
717
Best: 717
▲
65
Anastasia Bertacchi
ITA, 0
48
Punti
11
Tornei
743
Best: 698
▼
-2
Enola Chiesa
ITA, 16-07-2000
45
Punti
14
Tornei
772
Best: 772
▲
55
Viola Turini
ITA, 0
41
Punti
16
Tornei
773
Best: 773
▲
34
Federica Sacco
ITA, 20-04-2002
41
Punti
12
Tornei
793
Best: 660
▼
-24
Gloria Ceschi
ITA, 24-05-1998
38
Punti
14
Tornei
794
Best: 192
▼
-47
Federica Di Sarra
ITA, 16-05-1990
37
Punti
9
Tornei
807
Best: 627
▲
2
Gaia Squarcialupi
ITA, 23-10-1997
36
Punti
13
Tornei
830
Best: 347
▲
9
Martina Colmegna
ITA, 10-12-1996
32
Punti
11
Tornei
833
Best: 833
▲
4
Lara Pfeifer
ITA, 0
32
Punti
9
Tornei
882
Best: 882
▲
8
Noemi Maines
ITA, 0
28
Punti
15
Tornei
933
Best: 933
▲
39
Gaia Maduzzi
ITA, 0
23
Punti
6
Tornei
938
Best: 938
▼
-15
Maddalena Giordano
ITA, 0
23
Punti
12
Tornei
943
Best: 943
▲
4
Francesca Mattioli
ITA, 0
22
Punti
3
Tornei
952
Best: 952
▲
8
Carlotta Moccia
ITA, 0
22
Punti
11
Tornei
991
Best: 991
▲
11
Beatrice Stagno
ITA, 0
19
Punti
7
Tornei
995
Best: 995
▲
11
Lavinia Luciano
ITA, 0
19
Punti
10
Tornei
1000
Best: 1000
▲
11
Eleonora Alvisi
ITA, 0
18
Punti
9
Tornei
1088
Best: 1071
▲
10
Valentina Losciale
ITA, 04-01-1997
14
Punti
6
Tornei
1135
Best: 1135
▲
12
Matilde Mariani
ITA, 0
12
Punti
4
Tornei
1139
Best: 1139
▲
12
Giulia Paterno
ITA, 0
12
Punti
6
Tornei
1190
Best: 1190
▼
-11
Lucrezia Musetti
ITA, 0
10
Punti
5
Tornei
1199
Best: 1199
▲
115
Caterina Odorizzi
ITA, 0
10
Punti
8
Tornei
1222
Best: 1222
▲
13
Barbara Dessolis
ITA, 0
9
Punti
7
Tornei
1222
Best: 1222
▼
-268
Denise Valente
ITA, 0
9
Punti
7
Tornei
1242
Best: 1242
▲
12
Giulia Alessia Monteleone
ITA, 0
8
Punti
3
Tornei
1259
Best: 1259
▲
9
Emma Ottavia Ghirardato
ITA, 0
8
Punti
5
Tornei
1275
Best: 1275
▲
7
Sara Milanese
ITA, 0
7
Punti
3
Tornei
1279
Best: 1279
▲
5
Angelica Sara
ITA, 0
7
Punti
3
Tornei
1316
Best: 1229
▲
41
Francesca Dell\'Edera
ITA, 28-06-1996
6
Punti
4
Tornei
1316
Best: 821
▼
-16
Irene Lavino
ITA, 11-10-1998
6
Punti
4
Tornei
1352
Best: 1352
--
0
Giuliana Bestetti
ITA, 0
5
Punti
3
Tornei
1352
Best: 1352
▲
5
Carola Cavelli
ITA, 0
5
Punti
3
Tornei
1352
Best: 1352
▼
-84
Chiara Girelli
ITA, 0
5
Punti
3
Tornei
1393
Best: 1393
▼
-46
Chiara Fornasieri
ITA, 0
5
Punti
5
Tornei
1448
Best: 1448
▲
2
Noemi La Cagnina
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
1448
Best: 1448
▲
2
Sofia Avataneo
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
1448
Best: 1448
▲
2
Marcella Dessolis
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
TAG: Italiane, Tyra Caterina Grant
