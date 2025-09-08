Ranking ATP: La situazione di questa settimana. Carlos Alcaraz ritorna al n.1 del mondo
Classifica Atp Entry System Singolo (08-09-2025)
1
Best: 1
▲
1
Carlos Alcaraz
ESP, 05-05-2003
11540
Punti
20
Tornei
2
Best: 1
▼
-1
Jannik Sinner
ITA, 16-08-2001
10780
Punti
17
Tornei
3
Best: 2
--
0
Alexander Zverev
GER, 20-04-1997
5930
Punti
23
Tornei
4
Best: 1
▲
3
Novak Djokovic
SRB, 22-05-1987
4830
Punti
19
Tornei
5
Best: 4
▼
-1
Taylor Fritz
USA, 28-10-1997
4675
Punti
22
Tornei
6
Best: 6
--
0
Ben Shelton
USA, 09-10-2002
4280
Punti
23
Tornei
7
Best: 4
▼
-2
Jack Draper
GBR, 22-12-2001
3690
Punti
17
Tornei
8
Best: 6
--
0
Alex de Minaur
AUS, 17-02-1999
3545
Punti
23
Tornei
9
Best: 6
▲
1
Lorenzo Musetti
ITA, 03-03-2002
3505
Punti
20
Tornei
10
Best: 9
▼
-1
Karen Khachanov
RUS, 21-05-1996
3280
Punti
25
Tornei
11
Best: 4
--
0
Holger Rune
DEN, 29-04-2003
3090
Punti
22
Tornei
12
Best: 12
--
0
Casper Ruud
NOR, 22-12-1998
2755
Punti
23
Tornei
13
Best: 6
▲
14
Felix Auger-Aliassime
CAN, 08-08-2000
2755
Punti
28
Tornei
14
Best: 10
▲
1
Andrey Rublev
RUS, 20-10-1997
2610
Punti
28
Tornei
15
Best: 8
▼
-1
Tommy Paul
USA, 17-05-1997
2510
Punti
21
Tornei
16
Best: 16
▲
5
Jiri Lehecka
CZE, 08-11-2001
2415
Punti
25
Tornei
17
Best: 16
▼
-1
Jakub Mensik
CZE, 01-09-2005
2380
Punti
23
Tornei
18
Best: 1
▼
-5
Daniil Medvedev
RUS, 11-02-1996
2370
Punti
22
Tornei
19
Best: 19
▲
5
Alexander Bublik
KAZ, 17-06-1997
2245
Punti
28
Tornei
20
Best: 18
▼
-2
Alejandro Davidovich Fokina
ESP, 05-06-1999
2225
Punti
26
Tornei
21
Best: 18
▼
-2
Francisco Cerundolo
ARG, 13-08-1998
2135
Punti
26
Tornei
22
Best: 22
--
0
Tomas Machac
CZE, 13-10-2000
2110
Punti
21
Tornei
23
Best: 14
▼
-3
Arthur Fils
FRA, 12-06-2004
2070
Punti
19
Tornei
24
Best: 18
▼
-1
Ugo Humbert
FRA, 26-06-1998
2045
Punti
22
Tornei
25
Best: 17
▲
1
Flavio Cobolli
ITA, 06-05-2002
2040
Punti
28
Tornei
26
Best: 10
▲
3
Denis Shapovalov
CAN, 15-04-1999
1838
Punti
23
Tornei
27
Best: 3
▲
1
Stefanos Tsitsipas
GRE, 12-08-1998
1830
Punti
23
Tornei
28
Best: 19
▼
-3
Grigor Dimitrov
BUL, 16-05-1991
1645
Punti
18
Tornei
29
Best: 11
▼
-12
Frances Tiafoe
USA, 20-01-1998
1640
Punti
24
Tornei
30
Best: 30
▲
4
Luciano Darderi
ITA, 14-02-2002
1584
Punti
35
Tornei
31
Best: 21
▼
-1
Tallon Griekspoor
NED, 02-07-1996
1565
Punti
26
Tornei
32
Best: 30
--
0
Alex Michelsen
USA, 25-08-2004
1485
Punti
27
Tornei
33
Best: 29
▼
-2
Brandon Nakashima
USA, 03-08-2001
1420
Punti
30
Tornei
34
Best: 8
▲
1
Cameron Norrie
GBR, 23-08-1995
1397
Punti
26
Tornei
35
Best: 33
▼
-2
Gabriel Diallo
CAN, 24-09-2001
1308
Punti
25
Tornei
36
Best: 29
▲
1
Giovanni Mpetshi Perricard
FRA, 08-07-2003
1275
Punti
26
Tornei
37
Best: 37
▲
7
Jaume Munar
ESP, 05-05-1997
1253
Punti
26
Tornei
38
Best: 38
--
0
Alexandre Muller
FRA, 01-02-1997
1168
Punti
29
Tornei
39
Best: 39
▲
1
Corentin Moutet
FRA, 19-04-1999
1146
Punti
26
Tornei
40
Best: 19
▼
-4
Alexei Popyrin
AUS, 05-08-1999
1140
Punti
24
Tornei
41
Best: 18
▼
-2
Sebastian Baez
ARG, 28-12-2000
1135
Punti
27
Tornei
42
Best: 42
▲
3
Joao Fonseca
BRA, 21-08-2006
1129
Punti
21
Tornei
43
Best: 43
--
0
Camilo Ugo Carabelli
ARG, 17-06-1999
1123
Punti
29
Tornei
44
Best: 35
▲
2
Lorenzo Sonego
ITA, 11-05-1995
1090
Punti
29
Tornei
45
Best: 42
▲
6
Benjamin Bonzi
FRA, 09-06-1996
1089
Punti
27
Tornei
46
Best: 46
▲
2
Zizou Bergs
BEL, 03-06-1999
1089
Punti
27
Tornei
47
Best: 42
▼
-5
Miomir Kecmanovic
SRB, 31-08-1999
1086
Punti
30
Tornei
48
Best: 9
▼
-1
Roberto Bautista Agut
ESP, 14-04-1988
1035
Punti
28
Tornei
49
Best: 48
▲
1
Learner Tien
USA, 02-12-2005
1010
Punti
27
Tornei
50
Best: 47
▲
6
Daniel Altmaier
GER, 12-09-1998
1003
Punti
30
Tornei
51
Best: 43
▲
4
Marcos Giron
USA, 24-07-1993
1000
Punti
26
Tornei
52
Best: 30
▼
-11
Nuno Borges
POR, 19-02-1997
995
Punti
29
Tornei
53
Best: 6
▼
-4
Gael Monfils
FRA, 01-09-1986
975
Punti
21
Tornei
54
Best: 49
▲
6
Jacob Fearnley
GBR, 15-07-2001
973
Punti
26
Tornei
55
Best: 55
▲
22
Adrian Mannarino
FRA, 29-06-1988
961
Punti
29
Tornei
56
Best: 36
▼
-3
Fabian Marozsan
HUN, 08-10-1999
935
Punti
25
Tornei
57
Best: 57
▲
25
Arthur Rinderknech
FRA, 23-07-1995
932
Punti
31
Tornei
58
Best: 6
▼
-6
Matteo Berrettini
ITA, 12-04-1996
925
Punti
20
Tornei
59
Best: 59
▲
4
Marton Fucsovics
HUN, 08-02-1992
916
Punti
21
Tornei
60
Best: 3
▲
2
Marin Cilic
CRO, 28-09-1988
914
Punti
19
Tornei
61
Best: 54
▼
-7
Francisco Comesana
ARG, 06-10-2000
912
Punti
29
Tornei
62
Best: 62
▲
14
Kamil Majchrzak
POL, 13-01-1996
903
Punti
21
Tornei
63
Best: 17
▲
4
Reilly Opelka
USA, 28-08-1997
895
Punti
24
Tornei
64
Best: 27
▼
-5
Tomas Martin Etcheverry
ARG, 18-07-1999
890
Punti
33
Tornei
65
Best: 63
--
0
Mattia Bellucci
ITA, 01-06-2001
884
Punti
31
Tornei
66
Best: 57
▼
-9
Hamad Medjedovic
SRB, 18-07-2003
883
Punti
21
Tornei
67
Best: 47
▼
-1
Pedro Martinez
ESP, 26-04-1997
873
Punti
35
Tornei
68
Best: 23
▼
-7
Damir Dzumhur
BIH, 20-05-1992
868
Punti
32
Tornei
69
Best: 69
--
0
Terence Atmane
FRA, 09-01-2002
866
Punti
26
Tornei
70
Best: 62
▲
1
Aleksandar Kovacevic
USA, 29-08-1998
862
Punti
34
Tornei
71
Best: 46
▼
-1
Quentin Halys
FRA, 26-10-1996
843
Punti
30
Tornei
72
Best: 6
▼
-4
Hubert Hurkacz
POL, 11-02-1997
835
Punti
20
Tornei
73
Best: 29
▼
-9
Matteo Arnaldi
ITA, 22-02-2001
825
Punti
24
Tornei
74
Best: 64
--
0
Yunchaokete Bu
CHN, 19-01-2002
811
Punti
32
Tornei
75
Best: 75
▲
10
Adam Walton
AUS, 17-04-1999
803
Punti
31
Tornei
76
Best: 27
▼
-4
Laslo Djere
SRB, 02-06-1995
801
Punti
23
Tornei
77
Best: 26
▼
-19
Jordan Thompson
AUS, 20-04-1994
795
Punti
19
Tornei
78
Best: 23
▼
-3
Sebastian Korda
USA, 05-07-2000
795
Punti
19
Tornei
79
Best: 79
▲
4
Jesper de Jong
NED, 31-05-2000
784
Punti
24
Tornei
80
Best: 80
▲
4
Ethan Quinn
USA, 12-03-2004
773
Punti
27
Tornei
81
Best: 29
▼
-3
Mariano Navone
ARG, 27-02-2001
770
Punti
30
Tornei
82
Best: 22
▼
-9
Botic van de Zandschulp
NED, 04-10-1995
759
Punti
22
Tornei
83
Best: 75
▼
-4
Arthur Cazaux
FRA, 23-08-2002
757
Punti
21
Tornei
84
Best: 67
▲
2
Luca Nardi
ITA, 06-08-2003
755
Punti
29
Tornei
85
Best: 85
▲
7
Jenson Brooksby
USA, 26-10-2000
737
Punti
19
Tornei
86
Best: 79
▲
2
Juan Manuel Cerundolo
ARG, 15-11-2001
737
Punti
27
Tornei
87
Best: 7
▼
-7
David Goffin
BEL, 07-12-1990
734
Punti
23
Tornei
88
Best: 78
▲
1
Vit Kopriva
CZE, 15-06-1997
734
Punti
28
Tornei
89
Best: 77
▼
-8
Christopher O\'Connell
AUS, 03-06-1994
694
Punti
28
Tornei
90
Best: 90
▲
8
Valentin Royer
FRA, 29-05-2001
677
Punti
30
Tornei
91
Best: 81
▲
16
Raphael Collignon
BEL, 13-01-2002
677
Punti
25
Tornei
92
Best: 36
▲
2
Roman Safiullin
RUS, 07-08-1997
676
Punti
25
Tornei
93
Best: 4
▼
-3
Kei Nishikori
JPN, 29-12-1989
675
Punti
22
Tornei
94
Best: 93
▼
-1
Filip Misolic
AUT, 08-08-2001
671
Punti
21
Tornei
95
Best: 79
--
0
Aleksandar Vukic
AUS, 06-04-1996
668
Punti
29
Tornei
96
Best: 96
--
0
Tristan Schoolkate
AUS, 26-02-2001
654
Punti
34
Tornei
97
Best: 45
▼
-6
Alexander Shevchenko
KAZ, 29-11-2000
652
Punti
28
Tornei
98
Best: 21
▲
46
Jan-Lennard Struff
GER, 25-04-1990
648
Punti
27
Tornei
99
Best: 37
▲
1
Mackenzie McDonald
USA, 16-04-1995
642
Punti
24
Tornei
100
Best: 97
▼
-3
Dalibor Svrcina
CZE, 02-10-2002
641
Punti
30
Tornei
101
Best: 101
--
0
Emilio Nava
USA, 02-12-2001
633
Punti
29
Tornei
102
Best: 96
--
0
Nicolas Jarry
CHI, 11-10-1995
628
Punti
29
Tornei
103
Best: 83
▼
-4
Carlos Taberner
ESP, 08-08-1997
615
Punti
27
Tornei
104
Best: 104
▲
8
Shintaro Mochizuki
JPN, 02-06-2003
614
Punti
28
Tornei
105
Best: 94
▲
1
James Duckworth
AUS, 21-01-1992
600
Punti
25
Tornei
106
Best: 106
▲
7
Tristan Boyer
USA, 21-04-2001
596
Punti
30
Tornei
107
Best: 12
▼
-2
Borna Coric
CRO, 14-11-1996
595
Punti
22
Tornei
108
Best: 99
▼
-4
Nishesh Basavareddy
USA, 02-05-2005
588
Punti
27
Tornei
109
Best: 49
▼
-22
Roberto Carballes Baena
ESP, 23-03-1993
585
Punti
28
Tornei
110
Best: 62
▼
-7
Rinky Hijikata
AUS, 23-02-2001
583
Punti
27
Tornei
111
Best: 16
▼
-3
Nikoloz Basilashvili
GEO, 23-02-1992
565
Punti
25
Tornei
112
Best: 112
▲
23
Ignacio Buse
PER, 25-03-2004
559
Punti
26
Tornei
113
Best: 102
▼
-4
Elmer Moller
DEN, 09-07-2003
558
Punti
27
Tornei
114
Best: 99
▼
-4
Brandon Holt
USA, 06-04-1998
558
Punti
33
Tornei
115
Best: 115
▲
2
Jaime Faria
POR, 06-08-2003
552
Punti
22
Tornei
116
Best: 90
▼
-1
Thiago Agustin Tirante
ARG, 10-04-2001
543
Punti
28
Tornei
117
Best: 113
▼
-3
Liam Draxl
CAN, 05-12-2001
543
Punti
27
Tornei
118
Best: 116
▼
-2
Alexander Blockx
BEL, 08-04-2005
542
Punti
27
Tornei
119
Best: 119
▲
5
Dino Prizmic
CRO, 05-08-2005
536
Punti
19
Tornei
120
Best: 83
▼
-2
Chun-Hsin Tseng
TPE, 08-08-2001
531
Punti
25
Tornei
121
Best: 109
▼
-2
Lukas Klein
SVK, 22-03-1998
531
Punti
21
Tornei
122
Best: 79
▼
-1
Hugo Dellien
BOL, 16-06-1993
527
Punti
28
Tornei
123
Best: 92
▲
14
Pablo Carreno Busta
ESP, 12-07-1991
518
Punti
26
Tornei
124
Best: 17
▲
2
Cristian Garin
CHI, 30-05-1996
518
Punti
18
Tornei
125
Best: 55
▼
-3
Alejandro Tabilo
CHI, 02-06-1997
517
Punti
25
Tornei
126
Best: 126
▲
15
Andrea Pellegrino
ITA, 23-03-1997
516
Punti
24
Tornei
127
Best: 23
▲
1
Dusan Lajovic
SRB, 30-06-1990
514
Punti
25
Tornei
128
Best: 58
▼
-3
Hugo Gaston
FRA, 26-09-2000
513
Punti
28
Tornei
129
Best: 114
▼
-2
Eliot Spizzirri
USA, 23-12-2001
503
Punti
30
Tornei
130
Best: 102
▲
15
Zachary Svajda
USA, 29-11-2002
501
Punti
24
Tornei
131
Best: 105
--
0
Daniel Elahi Galan
COL, 18-06-1996
490
Punti
28
Tornei
132
Best: 125
▼
-3
Juan Pablo Ficovich
ARG, 24-01-1997
485
Punti
30
Tornei
133
Best: 133
--
0
Colton Smith
USA, 05-03-2003
473
Punti
18
Tornei
134
Best: 107
--
0
Tomas Barrios Vera
CHI, 10-12-1997
473
Punti
31
Tornei
135
Best: 45
▼
-3
Yannick Hanfmann
GER, 13-11-1991
469
Punti
17
Tornei
136
Best: 101
▲
15
Billy Harris
GBR, 25-01-1995
467
Punti
28
Tornei
137
Best: 47
▼
-26
Juncheng Shang
CHN, 02-02-2005
460
Punti
17
Tornei
138
Best: 134
--
0
Martin Landaluce
ESP, 08-01-2006
454
Punti
26
Tornei
139
Best: 37
▲
1
Sebastian Ofner
AUT, 12-05-1996
453
Punti
18
Tornei
140
Best: 125
▼
-10
Matteo Gigante
ITA, 04-01-2002
450
Punti
23
Tornei
141
Best: 91
▼
-18
Otto Virtanen
FIN, 21-06-2001
449
Punti
21
Tornei
142
Best: 126
▼
-3
Pierre-Hugues Herbert
FRA, 18-03-1991
447
Punti
24
Tornei
143
Best: 124
▼
-1
Roman Andres Burruchaga
ARG, 23-01-2002
431
Punti
29
Tornei
144
Best: 144
▲
40
Ugo Blanchet
FRA, 05-01-1999
425
Punti
23
Tornei
145
Best: 118
▼
-25
Francesco Passaro
ITA, 01-01-1900
425
Punti
21
Tornei
146
Best: 118
▼
-3
Thiago Seyboth Wild
BRA, 10-03-2000
420
Punti
23
Tornei
147
Best: 147
▲
14
Guy Den Ouden
NED, 08-04-2002
419
Punti
22
Tornei
148
Best: 148
▲
25
Coleman Wong
HKG, 06-06-2004
418
Punti
28
Tornei
149
Best: 3
▼
-3
Stan Wawrinka
SUI, 28-03-1985
417
Punti
24
Tornei
150
Best: 112
▲
33
Marco Trungelliti
ARG, 31-01-1990
403
Punti
26
Tornei
151
Best: 147
▼
-3
Yosuke Watanuki
JPN, 12-04-1998
401
Punti
20
Tornei
152
Best: 103
--
0
Harold Mayot
FRA, 04-02-2002
401
Punti
29
Tornei
153
Best: 24
▼
-4
Yoshihito Nishioka
JPN, 27-09-1995
399
Punti
24
Tornei
154
Best: 154
▲
2
Zsombor Piros
HUN, 13-10-1999
390
Punti
20
Tornei
155
Best: 123
▲
20
Jerome Kym
SUI, 12-02-2003
387
Punti
19
Tornei
156
Best: 147
▼
-9
Mark Lajal
EST, 12-05-2003
381
Punti
24
Tornei
157
Best: 21
▼
-21
Daniel Evans
GBR, 23-05-1990
378
Punti
24
Tornei
158
Best: 87
▼
-4
Jurij Rodionov
AUT, 16-05-1999
378
Punti
27
Tornei
159
Best: 158
▼
-1
Nicolai Budkov Kjaer
NOR, 01-09-2006
377
Punti
27
Tornei
160
Best: 149
▼
-5
Francesco Maestrelli
ITA, 21-12-2002
376
Punti
28
Tornei
161
Best: 143
▼
-8
Federico Coria
ARG, 09-03-1992
371
Punti
23
Tornei
162
Best: 130
▼
-3
Titouan Droguet
FRA, 15-06-2001
349
Punti
25
Tornei
163
Best: 132
▼
-3
Vilius Gaubas
LTU, 29-12-2004
345
Punti
29
Tornei
164
Best: 17
▲
4
Bernard Tomic
AUS, 21-10-1992
343
Punti
34
Tornei
165
Best: 145
▼
-2
Felipe Meligeni Alves
BRA, 19-02-1998
340
Punti
20
Tornei
166
Best: 166
▲
4
Daniel Merida
ESP, 26-09-2004
332
Punti
22
Tornei
167
Best: 117
▲
268
Leandro Riedi
SUI, 27-01-2002
326
Punti
8
Tornei
168
Best: 58
▼
-2
Taro Daniel
JPN, 27-01-1993
326
Punti
21
Tornei
169
Best: 138
--
0
Thiago Monteiro
BRA, 31-05-1994
322
Punti
25
Tornei
170
Best: 149
▼
-3
Henrique Rocha
POR, 06-04-2004
319
Punti
29
Tornei
171
Best: 171
▲
89
Giulio Zeppieri
ITA, 07-12-2001
317
Punti
18
Tornei
172
Best: 162
▼
-1
Hady Habib
LBN, 21-08-1998
317
Punti
23
Tornei
173
Best: 157
▼
-16
Lukas Neumayer
AUT, 06-09-2002
317
Punti
28
Tornei
174
Best: 150
▼
-12
Chris Rodesch
LUX, 18-07-2001
316
Punti
21
Tornei
175
Best: 165
▼
-10
Moez Echargui
TUN, 10-01-1993
316
Punti
25
Tornei
176
Best: 144
▼
-4
August Holmgren
DEN, 22-04-1998
315
Punti
25
Tornei
177
Best: 172
▲
3
Murphy Cassone
USA, 16-08-2002
309
Punti
27
Tornei
178
Best: 164
▼
-2
James McCabe
AUS, 05-07-2003
307
Punti
32
Tornei
179
Best: 153
▼
-2
Alexis Galarneau
CAN, 02-03-1999
306
Punti
28
Tornei
180
Best: 29
▼
-1
Christopher Eubanks
USA, 05-05-1996
305
Punti
25
Tornei
181
Best: 142
▼
-17
Kyrian Jacquet
FRA, 11-05-2001
298
Punti
19
Tornei
182
Best: 97
▲
11
Kimmer Coppejans
BEL, 07-02-1994
294
Punti
32
Tornei
183
Best: 10
▼
-9
Lucas Pouille
FRA, 23-02-1994
293
Punti
8
Tornei
184
Best: 184
▲
46
Oliver Crawford
GBR, 30-04-1999
292
Punti
24
Tornei
185
Best: 133
▲
18
Federico Agustin Gomez
ARG, 26-11-1996
291
Punti
21
Tornei
186
Best: 63
▲
9
Jason Kubler
AUS, 19-05-1993
291
Punti
13
Tornei
187
Best: 170
--
0
James Trotter
JPN, 01-01-1900
289
Punti
21
Tornei
188
Best: 161
▼
-7
Alibek Kachmazov
RUS, 17-08-2002
288
Punti
20
Tornei
189
Best: 189
▲
8
Rei Sakamoto
JPN, 24-06-2006
281
Punti
24
Tornei
190
Best: 133
▼
-1
Patrick Kypson
USA, 28-10-1999
280
Punti
20
Tornei
191
Best: 31
▼
-1
Zhizhen Zhang
CHN, 16-10-1996
275
Punti
19
Tornei
192
Best: 190
▲
9
Jay Clarke
GBR, 27-07-1998
275
Punti
32
Tornei
193
Best: 184
▲
3
Luka Pavlovic
FRA, 30-03-2000
274
Punti
17
Tornei
194
Best: 160
▼
-16
Li Tu
AUS, 27-05-1996
272
Punti
26
Tornei
195
Best: 178
▲
16
Yibing Wu
CHN, 14-10-1999
272
Punti
10
Tornei
196
Best: 188
▲
4
Benjamin Hassan
LBN, 04-02-1995
270
Punti
31
Tornei
197
Best: 95
▼
-9
Hugo Grenier
FRA, 23-03-1996
270
Punti
30
Tornei
198
Best: 177
▲
4
Omar Jasika
AUS, 18-05-1997
268
Punti
26
Tornei
199
Best: 63
▲
5
Luca Van Assche
FRA, 11-05-2004
267
Punti
28
Tornei
200
Best: 200
▲
46
Nicolas Mejia
COL, 11-02-2000
267
Punti
29
Tornei
201
Best: 38
▲
56
Alex Molcan
SVK, 01-12-1997
266
Punti
14
Tornei
202
Best: 181
▲
21
Yuta Shimizu
JPN, 09-06-1999
266
Punti
21
Tornei
203
Best: 116
▼
-18
Calvin Hemery
FRA, 28-01-1995
266
Punti
29
Tornei
204
Best: 204
▲
6
Federico Cina
ITA, 30-03-2007
263
Punti
25
Tornei
205
Best: 110
▲
11
Valentin Vacherot
MON, 16-11-1998
263
Punti
19
Tornei
206
Best: 131
▲
53
Genaro Alberto Olivieri
ARG, 04-08-1998
263
Punti
30
Tornei
207
Best: 171
▼
-16
Beibit Zhukayev
KAZ, 12-10-2000
262
Punti
28
Tornei
208
Best: 203
▼
-2
Sascha Gueymard Wayenburg
FRA, 01-08-2003
262
Punti
26
Tornei
209
Best: 205
▼
-4
Gonzalo Bueno
PER, 03-04-2004
261
Punti
34
Tornei
210
Best: 181
▲
77
Daniel Rincon
ESP, 07-01-2003
259
Punti
28
Tornei
211
Best: 211
▲
13
Rodrigo Pacheco Mendez
MEX, 25-04-2005
258
Punti
29
Tornei
212
Best: 211
--
0
Aziz Dougaz
TUN, 26-03-1997
256
Punti
29
Tornei
213
Best: 48
▼
-14
Constant Lestienne
FRA, 23-05-1992
256
Punti
22
Tornei
214
Best: 196
▲
5
Rio Noguchi
JPN, 28-12-1998
256
Punti
29
Tornei
215
Best: 192
▼
-2
Gauthier Onclin
BEL, 01-01-1900
255
Punti
26
Tornei
216
Best: 107
▼
-2
Nicolas Moreno De Alboran
USA, 14-07-1997
255
Punti
12
Tornei
217
Best: 207
▼
-2
Arthur Bouquier
FRA, 25-12-2000
254
Punti
17
Tornei
218
Best: 126
▼
-68
Jan Choinski
GBR, 10-06-1996
254
Punti
25
Tornei
219
Best: 208
▲
1
Justin Engel
GER, 01-10-2007
253
Punti
30
Tornei
220
Best: 170
▲
17
Dmitry Popko
KAZ, 24-10-1996
251
Punti
27
Tornei
221
Best: 72
▼
-12
Borna Gojo
CRO, 27-02-1998
250
Punti
15
Tornei
222
Best: 161
▲
5
Marc-Andrea Huesler
SUI, 24-06-1996
248
Punti
17
Tornei
223
Best: 186
▼
-25
Sho Shimabukuro
JPN, 30-07-1997
248
Punti
22
Tornei
224
Best: 205
▼
-7
Vitaliy Sachko
UKR, 14-07-1997
248
Punti
22
Tornei
225
Best: 225
▲
3
Alex Barrena
ARG, 10-10-2002
248
Punti
27
Tornei
226
Best: 185
▼
-19
Santiago Rodriguez Taverna
ARG, 16-07-1999
248
Punti
38
Tornei
227
Best: 227
▲
8
Arthur Fery
GBR, 12-07-2002
247
Punti
12
Tornei
228
Best: 184
▼
-7
Clement Chidekh
FRA, 13-01-2001
245
Punti
34
Tornei
229
Best: 125
▼
-11
Alex Bolt
AUS, 05-01-1993
244
Punti
21
Tornei
230
Best: 78
▼
-5
Yasutaka Uchiyama
JPN, 05-08-1992
244
Punti
22
Tornei
231
Best: 182
▲
3
Mikhail Kukushkin
KAZ, 26-12-1987
244
Punti
23
Tornei
232
Best: 229
▼
-3
Joao Lucas Reis Da Silva
BRA, 26-03-2000
244
Punti
30
Tornei
233
Best: 60
▼
-25
Stefano Travaglia
ITA, 18-12-1991
243
Punti
21
Tornei
234
Best: 227
▲
15
Edas Butvilas
LTU, 23-07-2004
242
Punti
27
Tornei
235
Best: 123
▼
-43
Timofey Skatov
KAZ, 21-01-2001
242
Punti
28
Tornei
236
Best: 201
▲
2
Fajing Sun
CHN, 03-10-1996
241
Punti
21
Tornei
237
Best: 175
▲
6
Alvaro Guillen Meza
ECU, 02-01-2003
241
Punti
31
Tornei
238
Best: 216
▼
-6
Johannus Monday
GBR, 22-01-2002
240
Punti
25
Tornei
239
Best: 191
▼
-6
Nerman Fatic
BIH, 24-10-1994
239
Punti
17
Tornei
240
Best: 190
▼
-18
Jack Pinnington Jones
GBR, 30-03-2003
238
Punti
16
Tornei
241
Best: 158
▼
-47
Yu Hsiou Hsu
TPE, 02-04-1999
238
Punti
27
Tornei
242
Best: 168
▲
13
Frederico Ferreira Silva
POR, 18-03-1995
237
Punti
27
Tornei
243
Best: 105
▼
-12
Elias Ymer
SWE, 10-04-1996
236
Punti
25
Tornei
244
Best: 202
▼
-18
Dominic Stricker
SUI, 16-08-2002
235
Punti
20
Tornei
245
Best: 177
▼
-6
Andrea Collarini
ARG, 31-01-1992
235
Punti
29
Tornei
246
Best: 222
▼
-5
Viktor Durasovic
NOR, 19-03-1997
233
Punti
26
Tornei
247
Best: 247
▲
15
Joel Schwaerzler
AUT, 27-01-2006
230
Punti
27
Tornei
248
Best: 159
▼
-62
Mitchell Krueger
USA, 12-01-1994
228
Punti
21
Tornei
249
Best: 215
▼
-7
Clement Tabur
FRA, 24-01-2000
228
Punti
25
Tornei
250
Best: 229
▲
1
Marek Gengel
CZE, 17-09-1995
224
Punti
30
Tornei
251
Best: 228
▼
-15
Ilia Simakin
RUS, 27-10-2003
223
Punti
24
Tornei
252
Best: 123
▼
-12
Ryan Peniston
GBR, 10-11-1995
223
Punti
25
Tornei
253
Best: 247
▼
-6
Arthur Gea
FRA, 02-01-2005
223
Punti
32
Tornei
254
Best: 229
▼
-9
George Loffhagen
GBR, 19-04-2001
221
Punti
19
Tornei
255
Best: 31
▲
98
Lloyd Harris
RSA, 24-02-1997
219
Punti
10
Tornei
256
Best: 256
▲
84
Luka Mikrut
CRO, 16-04-2004
219
Punti
24
Tornei
257
Best: 165
▼
-75
Richard Gasquet
FRA, 18-06-1986
218
Punti
14
Tornei
258
Best: 242
▼
-10
Matej Dodig
CRO, 19-07-2005
216
Punti
26
Tornei
259
Best: 259
▲
11
Patrick Zahraj
GER, 17-07-1999
211
Punti
28
Tornei
260
Best: 158
▲
3
Dimitar Kuzmanov
BUL, 28-07-1993
208
Punti
27
Tornei
261
Best: 261
▲
3
Lautaro Midon
ARG, 29-03-2004
204
Punti
30
Tornei
262
Best: 14
▼
-8
Aslan Karatsev
RUS, 04-09-1993
202
Punti
15
Tornei
263
Best: 249
▲
20
Mathys Erhard
FRA, 26-10-2001
202
Punti
28
Tornei
264
Best: 210
▲
3
Filip Cristian Jianu
ROU, 18-09-2001
202
Punti
37
Tornei
265
Best: 243
▲
3
Marat Sharipov
RUS, 09-10-2002
200
Punti
23
Tornei
266
Best: 142
▲
34
Alejandro Moro Canas
ESP, 07-12-2000
200
Punti
26
Tornei
267
Best: 267
▲
4
Matteo Martineau
FRA, 16-01-1999
199
Punti
30
Tornei
268
Best: 249
▼
-18
Juan Carlos Prado Angelo
BOL, 06-03-2005
197
Punti
27
Tornei
269
Best: 269
▲
101
Tom Gentzsch
GER, 05-09-2003
196
Punti
31
Tornei
270
Best: 270
▲
10
Andres Martin
USA, 07-07-2001
195
Punti
27
Tornei
271
Best: 187
▼
-19
Adolfo Daniel Vallejo
PAR, 28-04-2004
195
Punti
28
Tornei
272
Best: 256
▲
4
Geoffrey Blancaneaux
FRA, 08-08-1998
194
Punti
30
Tornei
273
Best: 127
▲
23
Lorenzo Giustino
ITA, 10-09-1991
194
Punti
35
Tornei
274
Best: 240
▼
-8
Dan Added
FRA, 13-04-1999
193
Punti
29
Tornei
275
Best: 237
▼
-10
Saba Purtseladze
GEO, 20-08-2001
193
Punti
30
Tornei
276
Best: 276
▲
2
Zdenek Kolar
CZE, 09-10-1996
193
Punti
32
Tornei
277
Best: 168
▼
-8
Murkel Dellien
BOL, 16-09-1997
192
Punti
30
Tornei
278
Best: 16
▲
1
Marco Cecchinato
ITA, 30-09-1992
190
Punti
18
Tornei
279
Best: 279
▲
62
Gilles Arnaud Bailly
BEL, 19-09-2005
189
Punti
26
Tornei
280
Best: 197
▼
-27
Pol Martin Tiffon
ESP, 30-07-1999
188
Punti
21
Tornei
281
Best: 175
▲
150
Martin Damm
USA, 30-09-2003
186
Punti
19
Tornei
282
Best: 275
▼
-1
Matheus Pucinelli De Almeida
BRA, 01-04-2001
185
Punti
23
Tornei
283
Best: 240
▼
-11
Matias Soto
CHI, 27-04-1999
185
Punti
29
Tornei
284
Best: 131
▲
77
Pablo Llamas Ruiz
ESP, 13-10-2002
184
Punti
15
Tornei
285
Best: 283
▲
1
Tiago Pereira
POR, 20-06-2004
183
Punti
37
Tornei
286
Best: 286
▲
29
Stefanos Sakellaridis
GRE, 13-09-2004
182
Punti
23
Tornei
287
Best: 142
▼
-14
Ivan Gakhov
RUS, 04-11-1996
182
Punti
30
Tornei
288
Best: 255
▼
-3
Marko Topo
GER, 13-09-2003
181
Punti
22
Tornei
289
Best: 263
▲
12
Eliakim Coulibaly
CIV, 05-05-2002
180
Punti
24
Tornei
290
Best: 233
▲
3
Sumit Nagal
IND, 16-08-1997
179
Punti
26
Tornei
291
Best: 158
▼
-16
Tung-Lin Wu
TPE, 12-05-1998
179
Punti
24
Tornei
292
Best: 288
▼
-4
Jakub Paul
SUI, 22-03-1999
178
Punti
23
Tornei
293
Best: 293
▲
12
Garrett Johns
USA, 17-12-2000
178
Punti
33
Tornei
294
Best: 281
▼
-5
Jie Cui
CHN, 24-01-1998
177
Punti
28
Tornei
295
Best: 243
▼
-18
Daniel Michalski
POL, 11-01-2000
176
Punti
23
Tornei
296
Best: 139
▼
-52
Thanasi Kokkinakis
AUS, 10-04-1996
175
Punti
6
Tornei
297
Best: 291
▼
-6
Nikolas Sanchez Izquierdo
ESP, 15-03-1999
174
Punti
30
Tornei
298
Best: 263
▼
-24
Christoph Negritu
GER, 21-03-1994
173
Punti
26
Tornei
299
Best: 299
▲
51
Remy Bertola
SUI, 31-08-1998
173
Punti
30
Tornei
300
Best: 219
▼
-18
Nicolas Alvarez Varona
ESP, 18-05-2001
171
Punti
25
Tornei
301
Best: 297
▲
24
Yi Zhou
CHN, 14-03-2005
170
Punti
24
Tornei
302
Best: 302
▲
50
Tom Paris
FRA, 02-09-2002
170
Punti
23
Tornei
303
Best: 303
▲
9
Florent Bax
FRA, 16-06-1999
170
Punti
23
Tornei
304
Best: 304
▲
43
Daniil Glinka
EST, 12-05-2000
168
Punti
23
Tornei
305
Best: 292
▼
-13
Hynek Barton
CZE, 05-04-2004
168
Punti
24
Tornei
306
Best: 285
▼
-4
Aidan Mayo
USA, 14-05-2003
168
Punti
26
Tornei
307
Best: 78
▼
-4
Nicolas Kicker
ARG, 16-08-1992
167
Punti
22
Tornei
308
Best: 260
▼
-13
Carlos Sanchez Jover
ESP, 21-07-2000
167
Punti
26
Tornei
309
Best: 177
▼
-51
Duje Ajdukovic
CRO, 05-02-2001
166
Punti
23
Tornei
310
Best: 297
▼
-13
Robin Bertrand
FRA, 15-03-2003
166
Punti
34
Tornei
311
Best: 311
▲
10
Michael Zheng
USA, 27-01-2004
165
Punti
9
Tornei
312
Best: 226
▼
-14
Yan Bai
CHN, 21-05-1989
165
Punti
21
Tornei
313
Best: 313
▲
9
Petr Bar Biryukov
RUS, 28-02-2002
165
Punti
27
Tornei
314
Best: 186
▼
-58
Facundo Diaz Acosta
ARG, 15-12-2000
164
Punti
14
Tornei
315
Best: 128
▼
-7
Andrea Vavassori
ITA, 05-05-1995
163
Punti
5
Tornei
316
Best: 289
--
0
Mika Brunold
SUI, 02-10-2004
163
Punti
23
Tornei
317
Best: 136
▲
6
Alexey Vatutin
RUS, 27-10-1992
163
Punti
26
Tornei
318
Best: 50
▼
-24
Pavel Kotov
RUS, 18-11-1998
162
Punti
18
Tornei
319
Best: 319
▲
8
Michael Mmoh
USA, 10-01-1998
162
Punti
11
Tornei
320
Best: 245
▼
-7
Max Houkes
NED, 03-07-2000
162
Punti
22
Tornei
321
Best: 311
▼
-7
Alex Rybakov
USA, 27-01-1997
162
Punti
24
Tornei
322
Best: 295
▼
-12
Corentin Denolly
FRA, 06-06-1997
162
Punti
28
Tornei
323
Best: 319
▲
1
Patrick Maloney
USA, 09-02-2000
162
Punti
28
Tornei
324
Best: 212
▼
-13
Michael Geerts
BEL, 17-01-1995
161
Punti
35
Tornei
325
Best: 80
▼
-64
Norbert Gombos
SVK, 13-08-1990
160
Punti
19
Tornei
326
Best: 299
▼
-19
Gastao Elias
POR, 24-11-1990
156
Punti
25
Tornei
327
Best: 225
▲
1
Gustavo Heide
BRA, 28-02-2002
155
Punti
13
Tornei
328
Best: 327
▲
2
Moerani Bouzige
AUS, 13-07-1999
154
Punti
35
Tornei
329
Best: 307
▼
-20
Oleg Prihodko
UKR, 03-10-1997
153
Punti
26
Tornei
330
Best: 19
▼
-40
Albert Ramos-Vinolas
ESP, 17-01-1988
152
Punti
18
Tornei
331
Best: 289
▼
-32
Adria Soriano Barrera
COL, 02-06-1999
152
Punti
22
Tornei
332
Best: 211
▲
73
Javier Barranco Cosano
ESP, 17-11-1998
152
Punti
24
Tornei
333
Best: 333
▲
63
Sandro Kopp
AUT, 26-05-2000
152
Punti
24
Tornei
334
Best: 153
▼
-17
Denis Yevseyev
KAZ, 22-05-1993
152
Punti
32
Tornei
335
Best: 99
▼
-51
Alexander Ritschard
SUI, 24-03-1994
151
Punti
10
Tornei
336
Best: 242
▼
-18
Juan Pablo Varillas
PER, 06-10-1995
151
Punti
16
Tornei
337
Best: 211
▼
-8
Roberto Cid Subervi
DOM, 30-08-1993
151
Punti
17
Tornei
338
Best: 180
▼
-19
Paul Jubb
GBR, 31-10-1999
151
Punti
22
Tornei
339
Best: 321
▼
-2
Robert Strombachs
LAT, 15-09-1999
151
Punti
24
Tornei
340
Best: 127
▼
-8
Jelle Sels
NED, 10-08-1995
151
Punti
28
Tornei
341
Best: 333
▼
-8
Pedro Boscardin Dias
BRA, 28-01-2003
151
Punti
30
Tornei
342
Best: 114
▼
-16
Gijs Brouwer
NED, 14-03-1996
150
Punti
5
Tornei
343
Best: 258
▼
-7
Karue Sell
BRA, 13-11-1993
148
Punti
22
Tornei
344
Best: 248
▼
-6
Andres Andrade
ECU, 14-12-1998
148
Punti
26
Tornei
345
Best: 206
▼
-25
Antoine Escoffier
FRA, 29-02-1992
148
Punti
31
Tornei
346
Best: 194
▲
62
Dane Sweeny
AUS, 12-02-2001
147
Punti
30
Tornei
347
Best: 347
▼
-8
Diego Dedura
GER, 0
146
Punti
29
Tornei
348
Best: 268
▲
25
Gonzalo Villanueva
ARG, 13-01-1995
146
Punti
29
Tornei
349
Best: 339
▼
-6
Govind Nanda
USA, 17-02-2001
145
Punti
21
Tornei
350
Best: 309
▲
21
Jacopo Berrettini
ITA, 27-11-1998
145
Punti
22
Tornei
351
Best: 345
▼
-6
Gabriele Piraino
ITA, 12-11-2003
145
Punti
24
Tornei
352
Best: 342
▼
-10
Mats Rosenkranz
GER, 23-08-1998
145
Punti
29
Tornei
353
Best: 346
▼
-7
Kasidit Samrej
THA, 20-01-2001
144
Punti
28
Tornei
354
Best: 327
▼
-10
Naoki Nakagawa
JPN, 19-11-1996
143
Punti
20
Tornei
355
Best: 355
▲
36
Henri Squire
GER, 27-09-2000
143
Punti
26
Tornei
356
Best: 230
▼
-50
Max Hans Rehberg
GER, 13-09-2003
142
Punti
13
Tornei
357
Best: 357
--
0
Milos Karol
SVK, 13-12-2002
142
Punti
26
Tornei
358
Best: 301
▼
-10
Tyler Zink
USA, 01-01-1900
142
Punti
26
Tornei
359
Best: 333
▼
-25
Daniel Dutra da Silva
BRA, 05-07-1988
142
Punti
29
Tornei
360
Best: 360
▲
33
Lilian Marmousez
FRA, 03-01-2002
141
Punti
22
Tornei
361
Best: 349
▼
-12
Alfredo Perez
USA, 22-05-1997
141
Punti
26
Tornei
362
Best: 328
▼
-4
Gabi Adrian Boitan
ROU, 11-07-1999
141
Punti
28
Tornei
363
Best: 355
▼
-8
Andrej Nedic
BIH, 16-10-2004
140
Punti
21
Tornei
364
Best: 364
▲
8
Hiroki Moriya
JPN, 16-10-1990
140
Punti
24
Tornei
365
Best: 237
▼
-30
Alastair Gray
GBR, 22-06-1998
139
Punti
22
Tornei
366
Best: 318
▼
-6
Christian Langmo
USA, 01-06-1996
139
Punti
29
Tornei
367
Best: 367
▲
35
Miguel Damas
ESP, 21-12-1999
139
Punti
29
Tornei
368
Best: 244
▼
-9
Lucas Poullain
FRA, 05-12-1995
138
Punti
31
Tornei
369
Best: 362
▼
-7
Rafael Jodar
ESP, 17-09-2006
136
Punti
10
Tornei
370
Best: 364
▼
-6
Darwin Blanch
USA, 28-09-2007
136
Punti
19
Tornei
371
Best: 328
▼
-6
Philip Henning
RSA, 10-11-2000
136
Punti
19
Tornei
372
Best: 336
▼
-4
Franco Roncadelli
URU, 06-02-2000
135
Punti
26
Tornei
373
Best: 183
▼
-4
Federico Arnaboldi
ITA, 18-06-2000
135
Punti
29
Tornei
374
Best: 367
▼
-7
Maximus Jones
THA, 05-09-2004
133
Punti
31
Tornei
375
Best: 181
▼
-24
Abdullah Shelbayh
JOR, 16-11-2003
133
Punti
31
Tornei
376
Best: 353
▼
-2
Gregoire Barrere
FRA, 16-02-1994
132
Punti
18
Tornei
377
Best: 270
▼
-2
Blake Ellis
AUS, 06-01-1999
132
Punti
18
Tornei
378
Best: 378
▲
33
Viacheslav Bielinskyi
UKR, 02-12-2003
132
Punti
19
Tornei
379
Best: 364
▼
-3
Hyeon Chung
KOR, 19-05-1996
132
Punti
20
Tornei
380
Best: 332
▼
-3
Raul Brancaccio
ITA, 04-05-1997
132
Punti
24
Tornei
381
Best: 356
▼
-25
Inaki Montes-De La Torre
ESP, 03-10-2002
132
Punti
26
Tornei
382
Best: 368
▼
-4
Alexandr Binda
ITA, 22-09-2001
132
Punti
37
Tornei
383
Best: 383
▲
23
Sanhui Shin
KOR, 18-03-1997
131
Punti
24
Tornei
384
Best: 93
▼
-30
Andrej Martin
SVK, 20-09-1989
130
Punti
21
Tornei
385
Best: 358
▼
-4
Fabrizio Andaloro
ITA, 31-01-2001
130
Punti
25
Tornei
386
Best: 384
▲
12
Kilian Feldbausch
SUI, 07-09-2005
130
Punti
27
Tornei
387
Best: 384
▼
-3
Henry Searle
GBR, 29-03-2006
129
Punti
22
Tornei
388
Best: 377
▼
-1
Oliver Tarvet
GBR, 29-10-2003
128
Punti
5
Tornei
389
Best: 284
▼
-26
Gonzalo Oliveira
VEN, 17-02-1995
128
Punti
14
Tornei
390
Best: 344
▼
-7
Guido Ivan Justo
ARG, 17-12-1997
128
Punti
27
Tornei
391
Best: 391
▲
25
Federico Bondioli
ITA, 16-05-2005
128
Punti
29
Tornei
392
Best: 389
▼
-3
Stefan Dostanic
USA, 04-11-2001
127
Punti
16
Tornei
393
Best: 304
▼
-3
Giles Hussey
GBR, 26-05-1997
127
Punti
22
Tornei
394
Best: 358
▼
-12
Svyatoslav Gulin
RUS, 04-12-2002
127
Punti
25
Tornei
395
Best: 395
▲
63
Renta Tokuda
JPN, 29-03-1998
126
Punti
23
Tornei
396
Best: 351
▼
-8
Nicholas David Ionel
ROU, 12-10-2002
126
Punti
28
Tornei
397
Best: 283
▲
40
Juan Bautista Torres
ARG, 02-04-2002
126
Punti
30
Tornei
398
Best: 388
▼
-3
Maximilian Neuchrist
AUT, 22-07-1991
125
Punti
21
Tornei
399
Best: 399
▲
18
Dennis Novak
AUT, 28-08-1993
125
Punti
26
Tornei
400
Best: 296
▼
-15
Oleksandr Ovcharenko
UKR, 17-10-2001
124
Punti
24
Tornei
401
Best: 390
▼
-2
Aryan Shah
IND, 21-11-2005
123
Punti
26
Tornei
402
Best: 227
▼
-71
Khumoyun Sultanov
UZB, 27-10-1998
122
Punti
20
Tornei
403
Best: 342
▲
10
Luciano Emanuel Ambrogi
ARG, 19-11-2003
122
Punti
28
Tornei
404
Best: 404
▲
39
David Jorda Sanchis
ESP, 14-06-1994
121
Punti
21
Tornei
405
Best: 208
▼
-4
Facundo Mena
ARG, 22-09-1992
121
Punti
24
Tornei
406
Best: 257
▼
-102
Mili Poljicak
CRO, 13-07-2004
121
Punti
28
Tornei
407
Best: 357
▼
-41
Andrea Picchione
ITA, 01-01-1900
120
Punti
26
Tornei
408
Best: 388
▲
1
Karan Singh
IND, 30-06-2003
119
Punti
29
Tornei
409
Best: 356
▼
-5
Andre Ilagan
USA, 16-11-2000
119
Punti
32
Tornei
410
Best: 408
▲
4
Olle Wallin
SWE, 22-10-2001
118
Punti
28
Tornei
411
Best: 37
▼
-1
Bernabe Zapata Miralles
ESP, 12-01-1997
117
Punti
20
Tornei
412
Best: 347
▼
-26
Rudolf Molleker
GER, 26-10-2000
117
Punti
26
Tornei
413
Best: 413
▲
29
Hamish Stewart
GBR, 30-07-1999
116
Punti
24
Tornei
414
Best: 414
▲
31
Stuart Parker
GBR, 30-07-1997
116
Punti
25
Tornei
415
Best: 382
▲
4
Max Alcala Gurri
ESP, 11-09-2002
116
Punti
26
Tornei
416
Best: 372
▼
-9
Giovanni Fonio
ITA, 07-05-1998
115
Punti
25
Tornei
417
Best: 313
▼
-37
Ricardas Berankis
LTU, 21-06-1990
114
Punti
17
Tornei
418
Best: 340
▲
3
Masamichi Imamura
JPN, 23-11-1998
114
Punti
25
Tornei
419
Best: 108
▼
-16
Franco Agamenone
ITA, 15-04-1993
114
Punti
25
Tornei
420
Best: 387
▼
-2
Mariano Kestelboim
ARG, 06-02-1996
113
Punti
22
Tornei
421
Best: 78
▼
-9
Renzo Olivo
ARG, 15-03-1992
113
Punti
25
Tornei
422
Best: 422
▲
57
Luca Potenza
ITA, 28-07-2000
113
Punti
27
Tornei
423
Best: 409
▼
-1
Juan Carlos Aguilar
CAN, 20-11-1998
112
Punti
23
Tornei
424
Best: 424
▲
56
Kokoro Isomura
JPN, 22-01-2003
112
Punti
30
Tornei
425
Best: 422
▲
2
Maxim Mrva
CZE, 02-08-2007
111
Punti
21
Tornei
426
Best: 330
▲
78
Cezar Cretu
ROU, 24-04-2001
111
Punti
25
Tornei
427
Best: 383
▼
-12
Lukas Pokorny
SVK, 28-02-2002
111
Punti
27
Tornei
428
Best: 318
▼
-4
Alex Marti Pujolras
ESP, 10-02-1999
110
Punti
25
Tornei
429
Best: 318
▼
-32
Oriol Roca Batalla
ESP, 30-04-1993
109
Punti
21
Tornei
430
Best: 235
▼
-5
Charles Broom
GBR, 24-04-1998
107
Punti
23
Tornei
431
Best: 431
▲
63
Samir Banerjee
USA, 02-10-2003
106
Punti
10
Tornei
432
Best: 167
▼
-40
Laurent Lokoli
FRA, 18-10-1994
106
Punti
18
Tornei
433
Best: 433
▲
75
Yanki Erel
TUR, 25-09-2000
106
Punti
23
Tornei
434
Best: 403
▼
-14
Matthew Dellavedova
AUS, 30-05-2000
106
Punti
30
Tornei
435
Best: 221
▲
16
Hernan Casanova
ARG, 06-02-1994
105
Punti
18
Tornei
436
Best: 433
▼
-3
Dali Blanch
USA, 05-03-2003
104
Punti
28
Tornei
437
Best: 424
▲
1
Ryan Nijboer
NED, 28-07-1999
104
Punti
29
Tornei
438
Best: 434
▲
3
Petr Brunclik
CZE, 17-07-2006
103
Punti
22
Tornei
439
Best: 238
▼
-16
Yusuke Takahashi
JPN, 17-10-1997
102
Punti
22
Tornei
440
Best: 287
▼
-12
Marvin Moeller
GER, 18-01-1999
101
Punti
19
Tornei
441
Best: 315
▼
-9
Enrico Dalla Valle
ITA, 21-03-1998
101
Punti
23
Tornei
442
Best: 417
▼
-6
Max Wiskandt
GER, 01-02-2002
100
Punti
22
Tornei
443
Best: 395
▲
1
Tibo Colson
BEL, 12-07-2000
100
Punti
22
Tornei
444
Best: 444
▲
3
Cedrik-Marcel Stebe
GER, 09-10-1990
99
Punti
9
Tornei
445
Best: 161
▲
90
Filip Peliwo
POL, 30-01-1994
99
Punti
33
Tornei
446
Best: 446
▲
10
Dan Martin
CAN, 09-05-1999
98
Punti
28
Tornei
447
Best: 407
▼
-21
Kyle Edmund
GBR, 08-01-1995
97
Punti
11
Tornei
448
Best: 363
▲
2
Stefan Kozlov
USA, 01-02-1998
97
Punti
12
Tornei
449
Best: 449
▲
5
Daniel Milavsky
USA, 12-09-2001
97
Punti
16
Tornei
450
Best: 450
▲
114
Lorenzo Carboni
ITA, 27-02-2006
97
Punti
25
Tornei
451
Best: 451
▲
2
Lorenzo Joaquin Rodriguez
ARG, 29-09-1999
97
Punti
25
Tornei
452
Best: 384
▲
14
Neil Oberleitner
AUT, 05-08-1999
97
Punti
25
Tornei
453
Best: 453
▲
20
Jonas Forejtek
CZE, 10-03-2001
96
Punti
16
Tornei
454
Best: 446
▲
3
Antoine Ghibaudo
FRA, 25-01-2005
95
Punti
14
Tornei
455
Best: 320
▼
-15
Pedro Sakamoto
BRA, 29-06-1993
95
Punti
19
Tornei
456
Best: 431
▼
-1
Gerard Campana Lee
KOR, 01-10-2004
95
Punti
23
Tornei
457
Best: 439
▼
-5
Oleksii Krutykh
UKR, 10-03-2000
95
Punti
23
Tornei
458
Best: 431
▲
3
Alex Hernandez
MEX, 23-06-1999
95
Punti
26
Tornei
459
Best: 432
▼
-10
Iliyan Radulov
BUL, 11-06-2005
94
Punti
22
Tornei
460
Best: 229
▲
4
Mukund Sasikumar
IND, 14-01-1997
93
Punti
24
Tornei
461
Best: 461
▲
10
Branko Djuric
SRB, 10-02-2005
93
Punti
26
Tornei
462
Best: 402
▲
10
Gabriele Pennaforti
ITA, 14-09-2000
93
Punti
27
Tornei
463
Best: 55
▼
-1
Facundo Bagnis
ARG, 27-02-1990
92
Punti
8
Tornei
464
Best: 458
▼
-1
Aristotelis Thanos
GRE, 07-04-2001
92
Punti
13
Tornei
465
Best: 458
▲
4
Maxwell Mckennon
USA, 17-05-2002
92
Punti
28
Tornei
466
Best: 429
▲
11
Alvin Nicholas Tudorica
CAN, 13-02-2002
92
Punti
31
Tornei
467
Best: 447
--
0
Anton Matusevich
GBR, 30-05-2001
91
Punti
16
Tornei
468
Best: 74
▲
88
Mirza Basic
BIH, 12-07-1991
91
Punti
17
Tornei
469
Best: 468
▼
-1
Tadeas Paroulek
CZE, 30-12-1999
91
Punti
23
Tornei
470
Best: 470
▲
22
Carlo Alberto Caniato
ITA, 31-10-2005
91
Punti
24
Tornei
471
Best: 468
▲
19
Ryuki Matsuda
JPN, 28-12-1999
91
Punti
26
Tornei
472
Best: 390
▲
17
Pedro Araujo
POR, 26-03-2002
91
Punti
26
Tornei
473
Best: 473
▲
18
Philip Sekulic
AUS, 05-09-2003
90
Punti
15
Tornei
474
Best: 474
▲
25
Etienne Donnet
FRA, 16-02-2001
90
Punti
20
Tornei
475
Best: 460
▼
-5
Takuya Kumasaka
JPN, 12-10-1998
90
Punti
22
Tornei
476
Best: 476
▲
74
Tsung-Hao Huang
TPE, 22-11-1999
90
Punti
26
Tornei
477
Best: 457
▼
-18
Jake Delaney
AUS, 14-05-1997
90
Punti
31
Tornei
478
Best: 52
▲
44
Soonwoo Kwon
KOR, 02-12-1997
89
Punti
8
Tornei
479
Best: 438
▼
-5
Ergi Kirkin
TUR, 27-01-1999
89
Punti
19
Tornei
480
Best: 438
▼
-5
Woobin Shin
KOR, 20-01-2004
89
Punti
26
Tornei
481
Best: 116
▼
-42
Marc Polmans
AUS, 02-05-1997
88
Punti
18
Tornei
482
Best: 481
▼
-1
Harry Wendelken
GBR, 18-12-2001
88
Punti
27
Tornei
483
Best: 483
▲
58
Yuki Mochizuki
JPN, 23-11-1997
87
Punti
20
Tornei
484
Best: 471
▼
-8
Olaf Pieczkowski
POL, 01-04-2004
87
Punti
25
Tornei
485
Best: 484
▼
-1
Tristan McCormick
USA, 01-04-1999
87
Punti
34
Tornei
486
Best: 373
▼
-1
Bor Artnak
SLO, 04-06-2004
86
Punti
21
Tornei
487
Best: 93
▲
55
Liam Broady
GBR, 04-01-1994
86
Punti
21
Tornei
488
Best: 478
▼
-10
Nikolay Vylegzhanin
RUS, 18-04-2000
86
Punti
26
Tornei
489
Best: 463
▼
-2
Eric Vanshelboim
UKR, 15-07-2001
86
Punti
26
Tornei
490
Best: 285
▲
19
Alexander Weis
ITA, 24-04-1997
86
Punti
26
Tornei
491
Best: 426
▼
-26
Tommaso Compagnucci
ITA, 01-01-1900
86
Punti
26
Tornei
492
Best: 442
▼
-9
Sergey Fomin
UZB, 01-02-2001
86
Punti
29
Tornei
493
Best: 484
▲
64
Florian Broska
GER, 01-01-1998
85
Punti
17
Tornei
494
Best: 494
▲
112
Sean Cuenin
FRA, 16-02-2004
85
Punti
19
Tornei
495
Best: 181
▼
-7
Tristan Lamasine
FRA, 05-03-1993
85
Punti
21
Tornei
496
Best: 496
▲
38
Mae Malige
FRA, 29-03-2006
85
Punti
23
Tornei
497
Best: 458
▲
3
Martin Krumich
CZE, 26-12-2002
84
Punti
25
Tornei
498
Best: 49
▼
-38
Dominik Koepfer
GER, 29-04-1994
83
Punti
7
Tornei
499
Best: 400
▼
-65
Kris Van Wyk
RSA, 29-09-1996
83
Punti
22
Tornei
500
Best: 39
▼
-100
Radu Albot
MDA, 11-11-1989
82
Punti
19
Tornei
501
Best: 477
▼
-15
Luca Castelnuovo
SUI, 29-01-1997
82
Punti
25
Tornei
502
Best: 299
▼
-9
Vadym Ursu
UKR, 01-01-1997
82
Punti
25
Tornei
503
Best: 497
▼
-6
James Story
GBR, 05-03-2001
82
Punti
25
Tornei
504
Best: 502
▲
16
Eero Vasa
FIN, 01-02-1997
82
Punti
26
Tornei
505
Best: 491
▼
-3
Nicolas Arseneault
CAN, 18-01-2007
81
Punti
20
Tornei
506
Best: 498
▼
-3
Trevor Svajda
USA, 20-04-2006
81
Punti
10
Tornei
507
Best: 316
▼
-1
Mateus Alves
BRA, 23-01-2001
81
Punti
27
Tornei
508
Best: 508
▲
4
Pietro Fellin
ITA, 02-08-2001
80
Punti
25
Tornei
509
Best: 501
▲
1
Christian Sigsgaard
DEN, 14-03-1997
79
Punti
13
Tornei
510
Best: 510
▲
6
Akira Santillan
JPN, 22-05-1997
79
Punti
17
Tornei
511
Best: 439
▲
20
Gianluca Cadenasso
ITA, 29-09-2004
79
Punti
19
Tornei
512
Best: 147
▲
67
Kaichi Uchida
JPN, 23-08-1994
79
Punti
22
Tornei
513
Best: 384
▼
-8
Petr Nesterov
BUL, 07-03-2003
79
Punti
25
Tornei
514
Best: 504
▼
-1
Hikaru Shiraishi
JPN, 22-05-2000
79
Punti
25
Tornei
515
Best: 450
▼
-1
Yurii Dzhavakian
UKR, 07-05-1993
79
Punti
35
Tornei
516
Best: 211
▼
-1
Evgeny Karlovskiy
RUS, 07-08-1994
78
Punti
19
Tornei
517
Best: 517
▲
6
Filippo Moroni
ITA, 01-02-2001
77
Punti
16
Tornei
518
Best: 437
▲
8
Michiel De Krom
NED, 27-06-1998
77
Punti
23
Tornei
519
Best: 519
▲
62
Jack Loge
BEL, 16-11-2004
77
Punti
27
Tornei
520
Best: 339
▲
28
Andrey Chepelev
RUS, 02-08-1998
77
Punti
38
Tornei
521
Best: 509
▼
-3
Manuel Mazza
ITA, 16-04-1999
76
Punti
17
Tornei
522
Best: 522
▲
8
Michael Agwi
IRL, 04-09-2003
76
Punti
17
Tornei
523
Best: 279
▼
-75
Jakub Nicod
CZE, 21-07-2004
76
Punti
19
Tornei
524
Best: 459
▲
28
Juan Manuel La Serna
ARG, 05-02-2004
76
Punti
23
Tornei
525
Best: 308
▼
-96
Toby Kodat
USA, 13-01-2003
76
Punti
24
Tornei
526
Best: 526
▲
28
Vladyslav Orlov
UKR, 17-05-1995
76
Punti
30
Tornei
527
Best: 290
▼
-10
Shintaro Imai
JPN, 07-09-1993
75
Punti
19
Tornei
528
Best: 508
▼
-1
Loann Massard
FRA, 27-07-2005
75
Punti
25
Tornei
529
Best: 176
▼
-4
Daniel Masur
GER, 06-11-1994
74
Punti
20
Tornei
530
Best: 519
▼
-1
Edward Winter
AUS, 15-09-2004
74
Punti
23
Tornei
531
Best: 45
▼
-85
Maximilian Marterer
GER, 15-06-1995
73
Punti
8
Tornei
532
Best: 495
▼
-13
Aidan McHugh
GBR, 09-07-2000
73
Punti
19
Tornei
533
Best: 265
▼
-5
Evgenii Tiurnev
RUS, 08-04-1997
73
Punti
19
Tornei
534
Best: 465
▲
3
Egor Agafonov
RUS, 05-09-2002
73
Punti
19
Tornei
535
Best: 477
▼
-39
Peter Fajta
HUN, 23-05-2002
73
Punti
22
Tornei
536
Best: 536
▲
40
Max Basing
GBR, 02-10-2002
72
Punti
10
Tornei
537
Best: 496
▲
10
Denis Klok
RUS, 26-05-1998
72
Punti
23
Tornei
538
Best: 451
▼
-27
Dan Alexandru Tomescu
ROU, 30-03-1999
71
Punti
14
Tornei
539
Best: 144
▼
-15
Cem Ilkel
TUR, 21-08-1995
71
Punti
17
Tornei
540
Best: 456
▼
-7
Alessandro Pecci
ITA, 23-03-2001
71
Punti
19
Tornei
541
Best: 541
▲
2
Fares Zakaria
EGY, 13-05-2001
71
Punti
25
Tornei
542
Best: 134
▲
3
Manuel Guinard
FRA, 15-11-1995
70
Punti
9
Tornei
543
Best: 151
▼
-45
Enzo Couacaud
FRA, 01-03-1995
70
Punti
15
Tornei
544
Best: 503
▼
-12
Andrea Guerrieri
ITA, 03-12-1998
70
Punti
18
Tornei
545
Best: 533
▼
-1
Tomasz Berkieta
POL, 21-07-2006
70
Punti
25
Tornei
546
Best: 293
▼
-116
Maks Kasnikowski
POL, 06-07-2003
69
Punti
14
Tornei
547
Best: 395
▲
2
Rigele Te
CHN, 09-10-1997
69
Punti
18
Tornei
548
Best: 65
▲
12
Egor Gerasimov
BLR, 11-11-1992
68
Punti
17
Tornei
549
Best: 429
▲
40
Alex Martinez
ESP, 19-03-2001
68
Punti
21
Tornei
550
Best: 410
▼
-43
Stefan Popovic
SRB, 25-05-2003
68
Punti
32
Tornei
551
Best: 551
▲
18
Arda Azkara
TUR, 14-03-2003
67
Punti
13
Tornei
552
Best: 80
▲
25
Jozef Kovalik
SVK, 04-11-1992
67
Punti
16
Tornei
553
Best: 538
▼
-2
Johan Alexander Rodriguez
COL, 26-09-2003
67
Punti
17
Tornei
554
Best: 428
▼
-59
Valerio Aboian
ARG, 14-06-2002
67
Punti
18
Tornei
555
Best: 417
▼
-17
Ajeet Rai
NZL, 18-01-1999
67
Punti
21
Tornei
556
Best: 515
▲
15
Felix Corwin
USA, 26-05-1996
67
Punti
21
Tornei
557
Best: 557
▲
78
Maxim Zhukov
RUS, 30-01-2005
67
Punti
23
Tornei
558
Best: 558
▲
89
Andrew Fenty
USA, 01-01-1900
67
Punti
24
Tornei
559
Best: 557
▲
14
Adhithya Ganesan
USA, 24-10-2005
67
Punti
25
Tornei
560
Best: 489
▼
-59
Erik Arutiunian
BLR, 19-10-2004
67
Punti
26
Tornei
561
Best: 547
▲
26
Stefan Adrian Andreescu
ROU, 24-12-2001
67
Punti
30
Tornei
562
Best: 520
--
0
Conner Huertas del Pino
PER, 20-12-1995
66
Punti
13
Tornei
563
Best: 411
▼
-2
Micah Braswell
USA, 04-11-2001
66
Punti
13
Tornei
564
Best: 519
▲
81
Carlos Lopez Montagud
ESP, 06-07-2000
66
Punti
24
Tornei
565
Best: 433
▼
-6
Maxime Janvier
FRA, 18-10-1996
66
Punti
31
Tornei
566
Best: 562
▲
65
Arthur Weber
FRA, 09-05-1992
65
Punti
14
Tornei
567
Best: 404
▲
11
Cannon Kingsley
USA, 06-05-2001
65
Punti
17
Tornei
568
Best: 568
▲
2
Tianhui Zhang
CHN, 19-02-2006
65
Punti
20
Tornei
569
Best: 569
▲
15
James Watt
NZL, 09-06-2000
65
Punti
24
Tornei
570
Best: 280
▲
2
Dominik Palan
CZE, 30-09-2000
64
Punti
22
Tornei
571
Best: 486
▼
-6
Keegan Smith
USA, 23-06-1998
64
Punti
22
Tornei
572
Best: 505
▲
38
Stijn Slump
NED, 21-01-1999
64
Punti
26
Tornei
573
Best: 561
▼
-10
Filippo Romano
ITA, 07-07-2005
63
Punti
18
Tornei
574
Best: 356
▲
17
Maxime Chazal
FRA, 24-04-1993
63
Punti
19
Tornei
575
Best: 436
--
0
Sebastian Gima
ROU, 17-05-2002
63
Punti
31
Tornei
576
Best: 545
▲
6
Damien Wenger
SUI, 17-03-2000
62
Punti
14
Tornei
577
Best: 571
▲
3
Paulo Andre Saraiva Dos Santos
BRA, 23-06-2000
62
Punti
22
Tornei
578
Best: 574
▲
7
Evan Zhu
USA, 15-08-1998
62
Punti
24
Tornei
579
Best: 520
▼
-21
Dominik Kellovsky
CZE, 24-07-1996
62
Punti
25
Tornei
580
Best: 515
▼
-59
Emilien Demanet
BEL, 25-04-2005
62
Punti
28
Tornei
581
Best: 408
▼
-26
Antoine Cornut-Chauvinc
FRA, 07-07-2000
61
Punti
9
Tornei
582
Best: 535
▲
6
Kenta Miyoshi
JPN, 16-03-2004
61
Punti
11
Tornei
583
Best: 523
▲
7
Facundo Juarez
ITA, 23-09-1997
61
Punti
20
Tornei
584
Best: 570
▲
9
Bruno Kuzuhara
USA, 01-04-2004
61
Punti
24
Tornei
585
Best: 585
▲
9
Luis Carlos Alvarez
MEX, 03-09-2004
60
Punti
11
Tornei
586
Best: 586
▲
96
Miguel Tobon
COL, 01-01-1900
60
Punti
16
Tornei
587
Best: 500
▼
-48
Elmar Ejupovic
GER, 01-02-1993
60
Punti
20
Tornei
588
Best: 460
▼
-5
Arthur Reymond
FRA, 02-04-1999
60
Punti
22
Tornei
589
Best: 334
▼
-107
Leo Borg
SWE, 15-05-2003
60
Punti
22
Tornei
590
Best: 493
▼
-16
Alejo Sanchez Quilez
ESP, 25-06-2005
60
Punti
24
Tornei
591
Best: 540
▲
55
Giovanni Oradini
ITA, 14-09-1997
60
Punti
25
Tornei
592
Best: 477
▼
-52
Kirill Kivattsev
RUS, 10-10-1997
60
Punti
30
Tornei
593
Best: 502
▲
3
Adrian Oetzbach
GER, 29-10-1997
60
Punti
31
Tornei
594
Best: 594
▲
18
Sergi Perez Contri
ESP, 20-01-1998
60
Punti
31
Tornei
595
Best: 563
▲
213
Andrew Paulson
CZE, 16-11-2001
59
Punti
8
Tornei
596
Best: 520
▼
-10
Joao Eduardo Schiessl
BRA, 19-08-2004
59
Punti
23
Tornei
597
Best: 515
▲
21
Buvaysar Gadamauri
BEL, 10-07-2000
59
Punti
23
Tornei
598
Best: 557
▲
13
Juan Estevez
ARG, 22-09-2005
59
Punti
30
Tornei
599
Best: 306
▼
-1
Blaise Bicknell
JAM, 26-11-2001
58
Punti
14
Tornei
600
Best: 600
▲
5
Theo Papamalamis
FRA, 09-01-2006
58
Punti
18
Tornei
601
Best: 591
▼
-6
Igor Gimenez
BRA, 20-02-2000
58
Punti
26
Tornei
602
Best: 602
▲
47
Michele Ribecai
ITA, 04-02-2003
58
Punti
28
Tornei
603
Best: 603
▲
203
Henry Bernet
SUI, 25-01-2007
57
Punti
7
Tornei
604
Best: 403
▼
-37
J.J. Wolf
USA, 21-12-1998
57
Punti
7
Tornei
605
Best: 50
▼
-2
Mikael Ymer
SWE, 09-09-1998
57
Punti
9
Tornei
606
Best: 583
▼
-2
Aidan Kim
USA, 24-11-2004
57
Punti
9
Tornei
607
Best: 509
▼
-15
Alec Beckley
RSA, 18-06-2001
57
Punti
21
Tornei
608
Best: 608
▲
8
Thomas Faurel
FRA, 0
57
Punti
23
Tornei
609
Best: 316
▲
60
Alberto Barroso Campos
ESP, 04-06-1996
57
Punti
23
Tornei
610
Best: 233
▼
-231
Gabriel Debru
FRA, 21-12-2005
56
Punti
10
Tornei
611
Best: 584
▼
-2
Kyle Kang
USA, 27-01-2005
56
Punti
11
Tornei
612
Best: 490
▼
-76
Eduardo Ribeiro
BRA, 17-03-1998
56
Punti
14
Tornei
613
Best: 545
▲
42
Filip Jeff Planinsek
SLO, 29-06-2001
56
Punti
16
Tornei
614
Best: 470
▲
20
Imanol Lopez Morillo
ESP, 18-11-1999
56
Punti
19
Tornei
615
Best: 387
▼
-15
Gianmarco Ferrari
ITA, 04-10-2000
56
Punti
20
Tornei
616
Best: 616
▲
112
Sidharth Rawat
IND, 21-04-1993
56
Punti
25
Tornei
617
Best: 617
▲
19
Yuta Kikuchi
JPN, 27-09-1999
56
Punti
26
Tornei
618
Best: 564
▲
9
Louis Wessels
GER, 27-08-1998
56
Punti
29
Tornei
619
Best: 611
▼
-5
Raphael Perot
FRA, 30-06-2001
55
Punti
10
Tornei
620
Best: 509
▲
10
Radu Mihai Papoe
ROU, 28-08-2002
55
Punti
13
Tornei
621
Best: 612
▼
-6
Joshua Sheehy
USA, 28-01-1997
55
Punti
15
Tornei
622
Best: 443
▼
-69
Federico Iannaccone
ITA, 26-03-1999
55
Punti
24
Tornei
623
Best: 542
▼
-21
Karl Poling
USA, 04-08-1999
55
Punti
28
Tornei
624
Best: 496
▲
9
Niels Visker
NED, 05-10-2001
55
Punti
29
Tornei
625
Best: 603
▼
-17
Aziz Ouakaa
TUN, 07-08-1999
55
Punti
33
Tornei
626
Best: 621
▼
-5
Dhakshineswar Suresh
IND, 29-03-2000
54
Punti
9
Tornei
627
Best: 538
▼
-4
Jiri Vesely
CZE, 10-07-1993
54
Punti
11
Tornei
628
Best: 604
▼
-4
Robin Catry
FRA, 06-03-2002
54
Punti
16
Tornei
629
Best: 278
▼
-30
Lucas Gerch
GER, 20-12-1994
54
Punti
17
Tornei
630
Best: 277
▼
-84
Michael Vrbensky
CZE, 26-12-1999
54
Punti
17
Tornei
631
Best: 483
▼
-6
Justin Boulais
CAN, 20-10-2001
54
Punti
20
Tornei
632
Best: 588
▲
11
Sebastian Sorger
AUT, 19-12-2005
54
Punti
20
Tornei
633
Best: 585
▼
-7
Ewen Lumsden
GBR, 17-02-2000
54
Punti
22
Tornei
634
Best: 610
▼
-15
Dev Javia
IND, 16-03-2002
54
Punti
26
Tornei
635
Best: 575
▼
-7
Luca Castagnola
ITA, 14-06-2002
54
Punti
27
Tornei
636
Best: 62
▲
27
Kenny De Schepper
FRA, 29-05-1987
54
Punti
28
Tornei
637
Best: 607
▼
-8
Jacob Brumm
USA, 30-11-1998
54
Punti
29
Tornei
638
Best: 62
▼
-41
Gianluca Mager
ITA, 01-12-1994
53
Punti
9
Tornei
639
Best: 638
▲
1
Jacopo Vasami
ITA, 01-01-1900
53
Punti
11
Tornei
640
Best: 640
▲
4
Cyril Vandermeersch
FRA, 06-05-1999
53
Punti
22
Tornei
641
Best: 637
▲
1
Linang Xiao
CHN, 18-03-2000
53
Punti
23
Tornei
642
Best: 448
▼
-25
Aleksandre Bakshi
GEO, 15-07-1997
53
Punti
23
Tornei
643
Best: 643
▲
48
Matthew William Donald
CZE, 08-11-2004
53
Punti
25
Tornei
644
Best: 594
▼
-7
Strong Kirchheimer
USA, 26-04-1995
53
Punti
26
Tornei
645
Best: 645
▲
19
Michal Krajci
SVK, 14-01-2005
53
Punti
28
Tornei
646
Best: 632
▼
-14
Nino Ehrenschneider
GER, 31-03-2001
52
Punti
26
Tornei
647
Best: 605
▼
-9
Mitsuki Wei Kang Leong
MAS, 06-08-2004
52
Punti
27
Tornei
648
Best: 111
▼
-9
Ramkumar Ramanathan
IND, 08-11-1994
51
Punti
13
Tornei
649
Best: 557
▼
-8
John Echeverria
ESP, 30-11-2001
51
Punti
19
Tornei
650
Best: 639
▲
11
Aleksandr Braynin
UKR, 29-08-1999
51
Punti
26
Tornei
651
Best: 633
--
0
Nick Kyrgios
AUS, 27-04-1995
50
Punti
7
Tornei
652
Best: 652
▼
-32
Pierluigi Basile
ITA, 0
50
Punti
7
Tornei
653
Best: 272
--
0
Orlando Luz
BRA, 08-02-1998
50
Punti
12
Tornei
654
Best: 645
▲
2
Millen Hurrion
GBR, 22-06-1999
50
Punti
18
Tornei
655
Best: 488
▼
-54
Peter Bertran
DOM, 05-03-1996
50
Punti
20
Tornei
656
Best: 602
▲
2
Pawit Sornlaksup
THA, 24-08-1999
50
Punti
21
Tornei
657
Best: 657
▲
3
Pavle Marinkov
AUS, 04-02-2006
50
Punti
25
Tornei
658
Best: 573
▼
-4
Felix Gill
GBR, 01-06-2002
49
Punti
11
Tornei
659
Best: 642
▲
6
Pedro Rodrigues
BRA, 05-04-2006
49
Punti
14
Tornei
660
Best: 660
▲
48
Radu David Turcanu
ROU, 01-01-1900
49
Punti
16
Tornei
661
Best: 654
▲
5
Hayato Matsuoka
JPN, 15-01-2005
49
Punti
23
Tornei
662
Best: 655
▲
5
Alejandro Manzanera Pertusa
ESP, 08-04-2003
49
Punti
25
Tornei
663
Best: 663
▲
125
Pedro Vives Marcos
ESP, 13-04-2001
48
Punti
6
Tornei
664
Best: 628
▲
6
Alexander Donski
BUL, 01-08-1998
48
Punti
11
Tornei
665
Best: 451
▲
6
Pedro Cachin
ARG, 12-04-1995
48
Punti
11
Tornei
666
Best: 666
▲
6
Tuncay Duran
TUR, 02-06-2004
48
Punti
19
Tornei
667
Best: 667
▲
11
Sergio Callejon Hernando
ESP, 16-09-2004
48
Punti
21
Tornei
668
Best: 486
▼
-6
Alex Knaff
LUX, 26-11-1997
48
Punti
23
Tornei
669
Best: 632
▲
30
Guillaume Dalmasso
FRA, 14-10-2002
48
Punti
29
Tornei
670
Best: 154
▼
-57
Altug Celikbilek
TUR, 07-09-1996
47
Punti
6
Tornei
671
Best: 620
▲
5
Trey Hilderbrand
USA, 15-05-2000
47
Punti
13
Tornei
672
Best: 672
▲
23
Andres Santamarta Roig
ESP, 01-01-1900
47
Punti
17
Tornei
673
Best: 673
▲
4
Gustavo Ribeiro De Almeida
BRA, 19-04-2006
47
Punti
20
Tornei
674
Best: 395
▼
-17
Alafia Ayeni
USA, 10-08-1999
47
Punti
20
Tornei
675
Best: 361
▲
4
Bogdan Bobrov
RUS, 16-09-1997
47
Punti
22
Tornei
676
Best: 634
▲
5
Maxence Beauge
FRA, 08-06-2000
47
Punti
24
Tornei
677
Best: 284
▲
75
Emil Ruusuvuori
FIN, 02-04-1999
46
Punti
13
Tornei
678
Best: 678
▲
111
Mate Valkusz
HUN, 13-08-1998
46
Punti
6
Tornei
679
Best: 679
▲
88
Francesco Forti
ITA, 26-07-1999
46
Punti
9
Tornei
680
Best: 680
▲
20
Santiago De La Fuente
ARG, 06-02-2002
46
Punti
18
Tornei
681
Best: 503
▲
5
Benoit Paire
FRA, 08-05-1989
46
Punti
20
Tornei
682
Best: 682
▲
117
Samuele Pieri
ITA, 28-02-2002
46
Punti
23
Tornei
683
Best: 404
▲
5
Toby Samuel
GBR, 06-09-2002
45
Punti
14
Tornei
684
Best: 684
▲
5
Ali Yazdani
IRI, 09-09-2003
45
Punti
16
Tornei
685
Best: 552
▲
9
Keisuke Saitoh
JPN, 29-04-2001
45
Punti
18
Tornei
686
Best: 256
▲
52
Johan Nikles
SUI, 23-03-1997
45
Punti
21
Tornei
687
Best: 687
--
0
Manas Dhamne
IND, 29-12-2007
45
Punti
24
Tornei
688
Best: 648
▼
-40
Mert Alkaya
TUR, 14-06-2000
45
Punti
25
Tornei
689
Best: 689
▲
3
Blu Baker
GBR, 28-08-2001
44
Punti
9
Tornei
690
Best: 690
▲
3
Kaylan Bigun
USA, 23-05-2006
44
Punti
11
Tornei
691
Best: 589
▲
5
Louis Dussin
FRA, 01-07-1999
44
Punti
16
Tornei
692
Best: 680
▲
43
Axel Garcian
FRA, 07-06-2002
44
Punti
21
Tornei
693
Best: 511
▼
-13
Dusan Obradovic
SRB, 23-03-2001
44
Punti
23
Tornei
694
Best: 478
▼
-35
Lucas Bouquet
FRA, 05-08-1997
44
Punti
23
Tornei
695
Best: 644
▲
17
Mees Rottgering
NED, 07-07-2007
44
Punti
24
Tornei
696
Best: 682
▼
-13
Albert Pedrico Kravtsov
ESP, 12-06-2005
43
Punti
13
Tornei
697
Best: 598
▼
-13
Mathias Bourgue
FRA, 18-01-1994
43
Punti
16
Tornei
698
Best: 447
▲
7
Kuan-Yi Lee
TPE, 09-09-1996
43
Punti
21
Tornei
699
Best: 666
▲
2
Taha Baadi
MAR, 19-07-2001
43
Punti
29
Tornei
700
Best: 142
▲
2
Joris De Loore
BEL, 21-04-1993
42
Punti
11
Tornei
701
Best: 24
▼
-49
Martin Klizan
SVK, 11-07-1989
42
Punti
11
Tornei
702
Best: 324
▼
-308
Adrian Andreev
BUL, 12-05-2001
42
Punti
16
Tornei
703
Best: 597
▲
1
Julio Cesar Porras
ARG, 25-02-1998
42
Punti
17
Tornei
704
Best: 704
▲
2
Quinn Vandecasteele
USA, 01-09-2002
42
Punti
23
Tornei
705
Best: 694
▼
-8
Maxence Bertimon
FRA, 20-09-1999
42
Punti
26
Tornei
706
Best: 575
▲
15
Mario Gonzalez Fernandez
ESP, 28-04-2002
42
Punti
28
Tornei
707
Best: 546
▼
-9
Diego Augusto Barreto Sanchez
ESP, 18-04-2002
42
Punti
28
Tornei
708
Best: 362
▼
-101
Tim Handel
GER, 18-10-1996
42
Punti
29
Tornei
709
Best: 439
--
0
Samuel Vincent Ruggeri
ITA, 22-05-2002
41
Punti
15
Tornei
710
Best: 539
▼
-20
Blake Mott
AUS, 21-04-1996
41
Punti
16
Tornei
711
Best: 711
--
0
Ryan Fishback
USA, 27-04-2002
41
Punti
22
Tornei
712
Best: 130
▲
33
Duckhee Lee
KOR, 29-05-1998
41
Punti
22
Tornei
713
Best: 713
▲
1
Yanaki Milev
BUL, 15-04-2004
41
Punti
25
Tornei
714
Best: 686
▲
1
William Grant
USA, 13-02-2001
41
Punti
25
Tornei
715
Best: 605
▼
-8
Leonardo Rossi
ITA, 05-08-2002
41
Punti
27
Tornei
716
Best: 258
--
0
Igor Marcondes
BRA, 16-06-1997
40
Punti
10
Tornei
717
Best: 710
▼
-7
Koki Matsuda
JPN, 31-10-2000
40
Punti
16
Tornei
718
Best: 714
▼
-1
Isaiah Strode
USA, 15-09-1997
40
Punti
18
Tornei
719
Best: 601
▲
6
Bautista Vilicich
ARG, 05-10-2001
40
Punti
20
Tornei
720
Best: 546
▼
-47
Uisung Park
KOR, 27-09-2000
40
Punti
20
Tornei
721
Best: 527
▼
-3
Ye Cong Mo
CHN, 26-06-2000
40
Punti
21
Tornei
722
Best: 364
▼
-3
Mikalai Haliak
BLR, 14-08-1998
40
Punti
23
Tornei
723
Best: 723
▲
26
Niccolo Catini
ITA, 09-12-1997
40
Punti
29
Tornei
724
Best: 688
▼
-2
Cooper Williams
USA, 17-06-2005
39
Punti
7
Tornei
725
Best: 636
▼
-22
Mohamed Safwat
EGY, 19-09-1990
39
Punti
12
Tornei
726
Best: 586
▼
-2
Nick Hardt
DOM, 20-09-2000
39
Punti
13
Tornei
727
Best: 403
▼
-14
Lorenzo Rottoli
ITA, 19-02-2002
39
Punti
22
Tornei
728
Best: 340
▼
-8
Colin Sinclair
NMI, 19-12-1994
39
Punti
22
Tornei
729
Best: 729
▲
95
Josip Simundza
CRO, 20-12-2004
39
Punti
23
Tornei
730
Best: 635
▲
17
John Sperle
GER, 30-01-2002
39
Punti
25
Tornei
731
Best: 549
▼
-57
Stefan Palosi
ROU, 28-01-2000
39
Punti
25
Tornei
732
Best: 67
▼
-3
Ernesto Escobedo
MEX, 04-07-1996
38
Punti
9
Tornei
733
Best: 730
▼
-3
Pablo Martinez Gomez
ESP, 10-03-2006
38
Punti
10
Tornei
734
Best: 704
▼
-3
Reda Bennani
MAR, 01-01-1900
38
Punti
10
Tornei
735
Best: 297
▼
-113
Alexey Zakharov
RUS, 21-04-2000
38
Punti
10
Tornei
736
Best: 732
▼
-4
Ioannis Xilas
GRE, 12-05-2001
38
Punti
11
Tornei
737
Best: 659
▲
24
JiSung Nam
KOR, 15-08-1993
38
Punti
12
Tornei
738
Best: 578
▼
-53
Jose Pereira
BRA, 26-01-1991
38
Punti
17
Tornei
739
Best: 609
▼
-2
Juan Pablo Paz
ARG, 04-01-1995
38
Punti
19
Tornei
740
Best: 728
▼
-4
Semen Pankin
RUS, 04-09-1999
38
Punti
20
Tornei
741
Best: 348
▼
-18
Omni Kumar
USA, 10-10-2001
37
Punti
6
Tornei
742
Best: 672
▼
-1
Elliot Benchetrit
MAR, 02-10-1998
37
Punti
12
Tornei
743
Best: 481
--
0
Ryan Seggerman
USA, 06-08-1999
37
Punti
12
Tornei
744
Best: 744
▲
50
Attila Boros
HUN, 22-12-2003
37
Punti
17
Tornei
745
Best: 520
▼
-11
Emile Hudd
GBR, 27-05-2000
37
Punti
19
Tornei
746
Best: 476
--
0
Ignacio Monzon
ARG, 05-01-1998
37
Punti
21
Tornei
747
Best: 709
▼
-7
Iannis Miletich
ITA, 27-08-2005
37
Punti
25
Tornei
748
Best: 748
▲
121
Kai Wehnelt
GER, 27-11-1995
37
Punti
26
Tornei
749
Best: 746
▼
-1
Fausto Tabacco
ITA, 01-01-1900
37
Punti
26
Tornei
750
Best: 659
--
0
Wishaya Trongcharoenchaikul
THA, 08-04-1995
37
Punti
30
Tornei
751
Best: 690
--
0
Denis Kudla
USA, 17-08-1992
36
Punti
7
Tornei
752
Best: 752
▲
122
Jay Dylan Friend
JPN, 22-12-2003
36
Punti
9
Tornei
753
Best: 753
▲
1
Samuel Alejandro Linde Palacios
COL, 0
36
Punti
17
Tornei
754
Best: 704
▼
-10
Mwendwa Mbithi
USA, 10-01-1998
36
Punti
17
Tornei
755
Best: 751
▲
28
Yuta Kawahashi
JPN, 26-01-1998
36
Punti
19
Tornei
756
Best: 751
▼
-1
Adrien Gobat
FRA, 10-07-2001
36
Punti
20
Tornei
757
Best: 757
▲
7
Juan Cruz Martin Manzano
ITA, 15-12-2004
36
Punti
21
Tornei
758
Best: 669
▼
-2
Kosuke Ogura
JPN, 09-02-1996
36
Punti
26
Tornei
759
Best: 620
▼
-2
Ben Jones
GBR, 19-05-1998
36
Punti
26
Tornei
760
Best: 655
▼
-1
Noah Schachter
USA, 06-09-1999
36
Punti
26
Tornei
761
Best: 760
▼
-1
Oscar Weightman
GBR, 19-11-2001
35
Punti
6
Tornei
762
Best: 739
▼
-20
Lorenzo Bocchi
ITA, 29-11-1997
35
Punti
11
Tornei
763
Best: 560
▼
-1
Steven Diez
CAN, 17-03-1991
35
Punti
13
Tornei
764
Best: 536
▲
8
Ryotaro Taguchi
JPN, 30-06-2000
35
Punti
19
Tornei
765
Best: 724
▼
-2
Gabriel Ghetu
ROU, 07-11-2007
35
Punti
20
Tornei
766
Best: 675
▲
46
Francisco Rocha
POR, 04-10-1999
35
Punti
22
Tornei
767
Best: 622
▼
-40
Amaury Raynel
FRA, 29-06-2002
35
Punti
23
Tornei
768
Best: 653
▼
-100
Taisei Ichikawa
JPN, 21-12-2000
35
Punti
24
Tornei
769
Best: 769
▲
67
Giuseppe La Vela
ITA, 16-10-2000
35
Punti
26
Tornei
770
Best: 770
▼
-5
Lucas Andrade Da Silva
BRA, 0
34
Punti
3
Tornei
771
Best: 771
▼
-5
Pierre Yves Bailly
BEL, 0
34
Punti
3
Tornei
772
Best: 765
▼
-4
Ilya Ivashka
BLR, 24-02-1994
34
Punti
11
Tornei
773
Best: 748
▼
-3
Alexis Gautier
FRA, 07-04-1997
34
Punti
13
Tornei
774
Best: 752
▼
-3
Yusuke Kusuhara
JPN, 09-08-1997
34
Punti
14
Tornei
775
Best: 479
▼
-42
Ilya Snitari
MDA, 20-03-2002
34
Punti
16
Tornei
776
Best: 754
▼
-18
Alexander Klintcharov
NZL, 25-08-1996
34
Punti
25
Tornei
777
Best: 777
▲
84
Yassine Dlimi
MAR, 05-05-2003
33
Punti
10
Tornei
778
Best: 751
▼
-3
Alan Magadan
MEX, 26-05-2001
33
Punti
14
Tornei
779
Best: 441
▼
-2
Gergely Madarasz
HUN, 01-10-1994
33
Punti
16
Tornei
780
Best: 778
--
0
Felix Balshaw
FRA, 15-06-2006
33
Punti
20
Tornei
781
Best: 742
▼
-2
Aleksandr Lobanov
RUS, 01-04-2001
33
Punti
20
Tornei
782
Best: 776
▼
-4
Daisuke Sumizawa
JPN, 31-01-1999
33
Punti
20
Tornei
783
Best: 776
▲
1
Nicolas Tepmahc
FRA, 23-05-2001
33
Punti
20
Tornei
784
Best: 743
▼
-10
Abel Forger
NED, 25-07-2005
33
Punti
23
Tornei
785
Best: 781
--
0
Rodrigo Alujas
MEX, 26-08-2002
33
Punti
23
Tornei
786
Best: 690
▼
-47
Ivan Marrero Curbelo
ESP, 27-09-1998
33
Punti
23
Tornei
787
Best: 438
▼
-34
Orel Kimhi
ISR, 19-08-2003
32
Punti
13
Tornei
788
Best: 788
▼
-6
Sora Fukuda
JPN, 0
32
Punti
14
Tornei
789
Best: 789
▲
88
Marcel Zielinski
POL, 27-10-2000
32
Punti
17
Tornei
790
Best: 790
▼
-17
Daniel Antonio Nunez
CHI, 0
32
Punti
19
Tornei
791
Best: 447
▲
12
Tomas Farjat
ARG, 15-02-2001
32
Punti
19
Tornei
792
Best: 738
▲
19
Matthew Summers
GBR, 25-09-1998
32
Punti
21
Tornei
793
Best: 793
▲
125
Joshua Charlton
AUS, 01-01-1900
32
Punti
23
Tornei
794
Best: 792
▲
59
Mert Naci Turker
TUR, 16-08-1998
32
Punti
25
Tornei
795
Best: 640
▼
-9
Massimo Giunta
ITA, 09-07-2004
32
Punti
26
Tornei
796
Best: 666
▼
-6
Rudy Quan
USA, 21-02-2006
31
Punti
9
Tornei
797
Best: 797
▼
-6
Roger Pascual Ferra
ESP, 0
31
Punti
11
Tornei
798
Best: 798
▼
-6
Daniel Siniakov
CZE, 0
31
Punti
12
Tornei
799
Best: 785
▼
-6
Jan Kumstat
CZE, 01-01-1900
31
Punti
12
Tornei
800
Best: 787
▼
-5
Kalin Ivanovski
MKD, 11-05-2004
31
Punti
16
Tornei
801
Best: 789
▼
-4
Victor Lilov
USA, 11-02-2004
31
Punti
17
Tornei
802
Best: 802
▼
-4
Luca Preda
ROU, 0
31
Punti
17
Tornei
803
Best: 795
▼
-2
Joaquin Aguilar Cardozo
URU, 08-04-2005
31
Punti
24
Tornei
804
Best: 728
▲
9
Leo Vithoontien
JPN, 18-08-1999
31
Punti
25
Tornei
805
Best: 763
▼
-18
Dragos Nicolae Cazacu
ROU, 10-02-2004
31
Punti
31
Tornei
806
Best: 806
▲
264
Lui Maxted
GBR, 01-01-1900
30
Punti
5
Tornei
807
Best: 309
▼
-239
Benjamin Lock
ZIM, 04-03-1993
30
Punti
9
Tornei
808
Best: 734
▼
-32
Nick Chappell
USA, 19-09-1992
30
Punti
13
Tornei
809
Best: 767
▼
-7
Pierre Delage
FRA, 22-01-2001
30
Punti
14
Tornei
810
Best: 759
▼
-14
Pablo Masjuan Ginel
ESP, 01-01-1900
30
Punti
15
Tornei
811
Best: 787
▼
-7
Martin Van Der Meerschen
BEL, 14-06-2000
30
Punti
21
Tornei
812
Best: 797
▲
11
Naoya Honda
JPN, 01-01-1900
30
Punti
23
Tornei
813
Best: 813
▲
85
Artur Kukasian
RUS, 21-03-2004
30
Punti
23
Tornei
814
Best: 745
▼
-9
Taiyo Yamanaka
JPN, 05-09-2001
30
Punti
23
Tornei
815
Best: 519
▼
-34
Amr Elsayed
EGY, 04-03-1999
30
Punti
27
Tornei
816
Best: 462
▲
39
Constantin Bittoun Kouzmine
FRA, 04-01-1999
30
Punti
29
Tornei
817
Best: 687
▲
39
Samir Hamza Reguig
ALG, 19-01-2002
30
Punti
30
Tornei
818
Best: 818
▲
9
Ognjen Milic
SRB, 22-06-2007
29
Punti
10
Tornei
819
Best: 817
▼
-2
Daniil Ostapenkov
BLR, 08-05-2003
29
Punti
14
Tornei
820
Best: 820
▲
239
Karol Filar
POL, 31-08-1998
29
Punti
15
Tornei
821
Best: 687
▼
-12
Alan Fernando Rubio Fierros
MEX, 03-02-1999
29
Punti
16
Tornei
822
Best: 656
--
0
Maik Steiner
GER, 19-06-1994
29
Punti
23
Tornei
823
Best: 791
▲
11
Nikita Mashtakov
UKR, 18-03-1999
29
Punti
25
Tornei
824
Best: 735
▼
-10
Ezekiel Clark
USA, 19-07-1998
29
Punti
27
Tornei
825
Best: 825
▲
32
Dimitris Sakellaridis
GRE, 30-04-2006
29
Punti
35
Tornei
826
Best: 826
▼
-11
Hoyoung Roh
KOR, 0
28
Punti
8
Tornei
827
Best: 827
▼
-11
Oliver Bonding
GBR, 0
28
Punti
13
Tornei
828
Best: 479
▼
-9
Jacob Bradshaw
AUS, 23-10-2002
28
Punti
16
Tornei
829
Best: 786
▼
-19
Dinko Dinev
BUL, 13-02-2004
28
Punti
19
Tornei
830
Best: 821
▼
-9
Tai Sach
AUS, 16-09-2002
28
Punti
19
Tornei
831
Best: 829
▲
1
Yanis Ghazouani Durand
FRA, 04-07-2000
28
Punti
22
Tornei
832
Best: 716
▼
-32
Wilson Leite
BRA, 06-11-1991
28
Punti
22
Tornei
833
Best: 833
▲
4
Jesse Delaney
AUS, 14-11-1998
28
Punti
27
Tornei
834
Best: 834
▲
920
Fryderyk Lechno-Wasiutynski
POL, 20-03-2005
27
Punti
8
Tornei
835
Best: 835
▼
-9
Jack Anthrop
USA, 0
27
Punti
9
Tornei
836
Best: 828
▼
-8
Patrick Brady
GBR, 14-11-2004
27
Punti
10
Tornei
837
Best: 811
▼
-7
Oliver Anderson
AUS, 01-01-1900
27
Punti
16
Tornei
838
Best: 796
▼
-7
Gilbert Klier Junior
BRA, 16-05-2000
27
Punti
17
Tornei
839
Best: 839
▲
48
Yaojie Zeng
CHN, 30-01-2002
27
Punti
20
Tornei
840
Best: 802
▼
-7
Georgii Kravchenko
UKR, 28-07-2000
27
Punti
22
Tornei
841
Best: 783
▲
10
Zura Tkemaladze
GEO, 04-06-2000
27
Punti
23
Tornei
842
Best: 842
▲
12
Michael Bassem Sobhy
EGY, 07-05-2004
27
Punti
24
Tornei
843
Best: 774
▼
-18
Marlon Vankan
GER, 27-08-2000
27
Punti
27
Tornei
844
Best: 839
▼
-5
Benito Sanchez Martinez
GER, 30-04-2002
26
Punti
3
Tornei
845
Best: 845
▼
-5
Emon Van Loben Sels
USA, 0
26
Punti
4
Tornei
846
Best: 669
▲
25
Shunsuke Mitsui
JPN, 20-05-2002
26
Punti
6
Tornei
847
Best: 121
▼
-78
Stefano Napolitano
ITA, 11-04-1995
26
Punti
9
Tornei
848
Best: 848
▲
12
Kristijan Juhas
SRB, 04-06-2001
26
Punti
10
Tornei
849
Best: 817
▼
-6
Moise Kouame
FRA, 06-03-2009
26
Punti
12
Tornei
850
Best: 844
▼
-6
Ryan Dickerson
USA, 08-05-1997
26
Punti
16
Tornei
851
Best: 660
▼
-6
Kiranpal Pannu
NZL, 07-01-1997
26
Punti
17
Tornei
852
Best: 453
▼
-6
Leonardo Aboian
ARG, 20-04-1998
26
Punti
17
Tornei
853
Best: 812
▼
-33
Leo Raquillet
FRA, 04-10-2005
26
Punti
18
Tornei
854
Best: 739
▼
-6
Filip Pieczonka
POL, 09-04-2004
26
Punti
18
Tornei
855
Best: 769
▼
-8
Miles Jones
USA, 26-12-2000
26
Punti
18
Tornei
856
Best: 850
▼
-6
Matyas Cerny
CZE, 15-10-2001
26
Punti
20
Tornei
857
Best: 740
▲
31
Lautaro Agustin Falabella
ARG, 19-01-1998
26
Punti
23
Tornei
858
Best: 851
▲
26
Nicolas Jadoun
FRA, 09-08-2002
26
Punti
24
Tornei
859
Best: 744
▼
-21
Tomohiro Masabayashi
JPN, 05-03-1998
26
Punti
30
Tornei
860
Best: 551
▼
-294
Diego Schwartzman
ARG, 16-08-1992
25
Punti
2
Tornei
861
Best: 850
▼
-3
Nicolas Ian Kotzen
USA, 22-03-2003
25
Punti
6
Tornei
862
Best: 656
▼
-3
Duarte Vale
POR, 11-01-1999
25
Punti
6
Tornei
863
Best: 863
▲
284
Jeffrey Von Der Schulenburg
SUI, 13-02-2002
25
Punti
12
Tornei
864
Best: 734
▲
12
Sebastian Fanselow
GER, 30-12-1991
25
Punti
14
Tornei
865
Best: 777
▼
-1
Matt Hulme
AUS, 17-02-1999
25
Punti
14
Tornei
866
Best: 866
▲
9
Lucio Ratti
ARG, 27-01-2004
25
Punti
15
Tornei
867
Best: 826
▲
12
Tyler Stice
USA, 01-01-1900
25
Punti
19
Tornei
868
Best: 857
▼
-2
Samuel Heredia
COL, 07-06-2006
25
Punti
19
Tornei
869
Best: 780
▲
11
Shinji Hazawa
JPN, 12-04-1999
25
Punti
20
Tornei
870
Best: 857
▼
-2
Evgeny Philippov
RUS, 06-02-2002
25
Punti
20
Tornei
871
Best: 856
▲
10
Menelaos Efstathiou
CYP, 02-03-1999
25
Punti
20
Tornei
872
Best: 831
▲
10
Tomas Curras Abasolo
ESP, 02-05-2000
25
Punti
21
Tornei
873
Best: 655
▼
-21
Thanapet Chanta
THA, 09-09-1999
25
Punti
21
Tornei
874
Best: 785
▼
-39
Amit Vales
ISR, 07-06-2005
25
Punti
24
Tornei
875
Best: 830
▼
-5
Mihai Razvan Marinescu
ROU, 09-09-2001
25
Punti
29
Tornei
876
Best: 50
▼
-4
Juan Ignacio Londero
ARG, 15-08-1993
24
Punti
4
Tornei
877
Best: 556
▼
-4
Savriyan Danilov
RUS, 03-06-2000
24
Punti
8
Tornei
878
Best: 878
▲
150
Tiago Torres
POR, 0
24
Punti
9
Tornei
879
Best: 826
▼
-16
Cruz Hewitt
AUS, 11-12-2008
24
Punti
10
Tornei
880
Best: 880
▲
6
Tomas Serrano Luis
POR, 0
24
Punti
14
Tornei
881
Best: 843
▼
-3
Chirag Duhan
IND, 01-01-2004
24
Punti
17
Tornei
882
Best: 736
▲
11
Jakub Filip
CZE, 25-09-2005
24
Punti
18
Tornei
883
Best: 545
▼
-34
Sebastian Prechtel
GER, 14-05-1996
24
Punti
19
Tornei
884
Best: 811
▼
-17
Thiago Cigarran
ARG, 26-03-2000
24
Punti
20
Tornei
885
Best: 624
▼
-159
Yaroslav Demin
RUS, 30-08-2005
24
Punti
21
Tornei
886
Best: 714
▲
24
Niklas Schell
GER, 03-01-1999
24
Punti
26
Tornei
887
Best: 887
▲
565
Jorge Plans
ESP, 0
23
Punti
11
Tornei
888
Best: 808
▼
-59
Enzo Wallart
USA, 12-02-1997
23
Punti
12
Tornei
889
Best: 828
▼
-6
Jasza Szajrych
POL, 23-04-2002
23
Punti
21
Tornei
890
Best: 888
▲
1
Paul Inchauspe
FRA, 25-02-2004
22
Punti
5
Tornei
891
Best: 877
▲
46
Ivan Nedelko
RUS, 12-05-1986
22
Punti
12
Tornei
892
Best: 203
▼
-74
Jules Marie
FRA, 01-09-1991
22
Punti
12
Tornei
893
Best: 893
▲
20
Toufik Sahtali
ALG, 0
22
Punti
13
Tornei
894
Best: 866
--
0
Juan Sebastian Osorio
COL, 14-10-1997
22
Punti
17
Tornei
895
Best: 877
--
0
Thomas Braithwaite
AUS, 09-12-1999
22
Punti
19
Tornei
896
Best: 896
▲
23
Gregor Ramskogler
AUT, 05-12-1998
22
Punti
21
Tornei
897
Best: 595
--
0
S D Prajwal Dev
IND, 27-05-1996
22
Punti
22
Tornei
898
Best: 844
▲
1
Matt Kuhar
USA, 17-06-1996
22
Punti
23
Tornei
899
Best: 827
▲
2
Pietro Marino
ITA, 03-06-2001
22
Punti
23
Tornei
900
Best: 900
▲
3
Zoran Ludoski
SRB, 16-06-2005
21
Punti
4
Tornei
901
Best: 773
▲
3
Ozan Baris
USA, 31-03-2004
21
Punti
5
Tornei
902
Best: 902
▼
-17
Nikita Bilozertsev
UKR, 0
21
Punti
6
Tornei
903
Best: 903
▲
2
Georgi Georgiev
BUL, 0
21
Punti
8
Tornei
904
Best: 896
▼
-8
Lorenzo Sciahbasi
ITA, 04-11-2005
21
Punti
19
Tornei
905
Best: 884
▲
27
Arthur Nagel
FRA, 14-04-2003
21
Punti
19
Tornei
906
Best: 826
▼
-6
Benjamin Thomas George
CAN, 20-12-2002
21
Punti
20
Tornei
907
Best: 907
▲
1
Evan Bynoe
USA, 27-05-1999
21
Punti
21
Tornei
907
Best: 900
--
0
Axel Nefve
USA, 22-07-2000
21
Punti
21
Tornei
909
Best: 887
▼
-20
Andrea Fiorentini
ITA, 02-02-2001
21
Punti
25
Tornei
910
Best: 688
▼
-1
Alexandre Aubriot
FRA, 06-06-1999
21
Punti
27
Tornei
911
Best: 911
--
0
Pavlos Tsitsipas
GRE, 23-07-2005
21
Punti
32
Tornei
912
Best: 912
▲
49
Kaito Uesugi
JPN, 02-06-1995
20
Punti
3
Tornei
913
Best: 150
▼
-21
Joao Domingues
POR, 05-10-1993
20
Punti
9
Tornei
914
Best: 910
--
0
Igor Kudriashov
RUS, 27-09-2003
20
Punti
12
Tornei
915
Best: 883
▼
-3
Carles Hernandez
ESP, 25-04-2001
20
Punti
13
Tornei
916
Best: 825
▲
172
Benjamin Winter Lopez
ESP, 27-05-1998
20
Punti
14
Tornei
917
Best: 917
▲
52
Kasra Rahmani
IRI, 0
20
Punti
15
Tornei
918
Best: 918
▲
139
Nikola Slavic
SWE, 01-01-1900
20
Punti
15
Tornei
919
Best: 901
▼
-13
Benjamin Torrealba
CHI, 23-06-2005
20
Punti
18
Tornei
920
Best: 685
▲
88
Peter Buldorini
IRL, 09-08-2004
20
Punti
20
Tornei
921
Best: 905
▼
-5
Lasse Poertner
GER, 22-11-2005
20
Punti
20
Tornei
922
Best: 922
▲
83
Rares Teodor Pieleanu
ROU, 10-02-2007
20
Punti
20
Tornei
923
Best: 923
▲
142
Sam Ryan Ziegann
AUS, 25-07-1998
20
Punti
22
Tornei
924
Best: 924
▼
-4
Matteo Covato
ITA, 0
20
Punti
24
Tornei
925
Best: 756
▲
23
Ignacio Parisca Romera
VEN, 20-08-2005
20
Punti
26
Tornei
926
Best: 921
▼
-5
Oscar Jose Gutierrez
ESP, 25-04-1993
20
Punti
28
Tornei
927
Best: 927
▼
-5
Pavel Lagutin
RUS, 0
19
Punti
6
Tornei
928
Best: 920
▼
-5
Derek Pham
AUS, 31-03-2004
19
Punti
6
Tornei
929
Best: 929
▼
-5
Spencer Johnson
USA, 0
19
Punti
7
Tornei
930
Best: 930
▼
-5
Timofei Derepasko
RUS, 0
19
Punti
8
Tornei
931
Best: 836
▲
5
Jea Moon Lee
KOR, 02-07-1993
19
Punti
9
Tornei
932
Best: 595
▼
-4
Mateo Barreiros Reyes
BRA, 14-12-2000
19
Punti
12
Tornei
933
Best: 377
▼
-6
Alejo Lorenzo Lingua Lavallen
ARG, 09-03-2001
19
Punti
12
Tornei
934
Best: 934
▼
-8
Ivan Ivanov
BUL, 0
19
Punti
13
Tornei
935
Best: 917
▼
-5
Simeon Stankovic
SRB, 01-01-1900
19
Punti
15
Tornei
936
Best: 936
▲
37
Fernando Cavallo
ARG, 13-12-2005
19
Punti
16
Tornei
937
Best: 860
▼
-6
Chanyeong Oh
KOR, 27-06-1998
19
Punti
16
Tornei
938
Best: 530
▲
64
M Rifki Fitriadi
INA, 23-01-1999
19
Punti
17
Tornei
939
Best: 939
▼
-22
Lucas Marionneau
FRA, 0
19
Punti
19
Tornei
940
Best: 797
▼
-75
Elgin Khoeblal
NED, 29-09-2001
19
Punti
20
Tornei
941
Best: 377
▼
-39
Marcello Serafini
ITA, 25-08-2002
19
Punti
22
Tornei
942
Best: 942
▲
39
Nicolas Villalon
CHI, 21-02-2004
19
Punti
23
Tornei
943
Best: 784
▼
-53
Stefano D\'Agostino
ITA, 03-11-2003
19
Punti
26
Tornei
944
Best: 944
▲
39
Michael Zhu
USA, 12-08-1992
19
Punti
28
Tornei
945
Best: 390
▲
19
David Pichler
AUT, 19-02-1996
18
Punti
6
Tornei
946
Best: 299
▼
-104
Hazem Naw
SYR, 01-01-2000
18
Punti
7
Tornei
947
Best: 929
▼
-18
Kacper Szymkowiak
POL, 10-12-2004
18
Punti
12
Tornei
948
Best: 948
▲
175
Finn Murgett
GBR, 0
18
Punti
13
Tornei
949
Best: 940
▼
-9
Jumpei Yamasaki
JPN, 02-07-1997
18
Punti
14
Tornei
950
Best: 906
▼
-8
Chase Ferguson
AUS, 02-01-1999
18
Punti
16
Tornei
951
Best: 906
▼
-10
Alessandro Bellifemine
ITA, 24-06-2001
18
Punti
17
Tornei
952
Best: 952
▼
-8
Maximo Zeitune
ARG, 0
18
Punti
17
Tornei
953
Best: 758
▼
-8
Alexandre Reco
FRA, 01-01-1900
18
Punti
19
Tornei
954
Best: 899
▼
-8
Daniel De Jonge
NED, 17-08-1999
18
Punti
20
Tornei
955
Best: 602
▲
23
Maxence Rivet
FRA, 09-10-2003
18
Punti
21
Tornei
956
Best: 947
▼
-9
Hayden Jones
AUS, 30-08-2006
18
Punti
22
Tornei
957
Best: 896
▼
-22
Pengyu Lu
CHN, 09-01-2002
18
Punti
23
Tornei
958
Best: 904
▼
-9
Seydina Andre
SEN, 08-08-2003
18
Punti
25
Tornei
959
Best: 817
▼