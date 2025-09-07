Challenger Biella, Szcsecin, Rennes, Guangzhou, Winston Salem e Târgu Mureș 1: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione (LIVE)

Lorenzo Carboni ITA, 27.02.2006 - Foto Antonio Burruni
CHALLENGER Biella 🇮🇹 – 1° Turno Qualificazione, terra battuta
Campo Centrale – ore 10:00
Stefan Popovic
vs Davide Malan
ATP Biella
Stefan Popovic [2]
6
6
Davide Malan
0
0
Vincitore: Popovic
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Malan
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-0 → 4-0
S. Popovic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
df
2-0 → 3-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Malan
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-0 → 6-0
S. Popovic
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
4-0 → 5-0
Lorenzo Beraldo vs Michele Ribecai
ATP Biella
Lorenzo Beraldo
0
0
Michele Ribecai [10]
0
0
Lorenzo Carboni vs Matthieu Roehrich
Il match deve ancora iniziare
Adil Kalyanpur vs Giovanni Oradini
Il match deve ancora iniziare
Campo 3 Biella Collezioni – ore 10:00
Massimo Giunta vs Yaroslav Demin
ATP Biella
Massimo Giunta•
0
6
1
Yaroslav Demin [11]
0
3
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Y. Demin
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Giunta
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-3 → 6-3
Y. Demin
15-0
15-15
df
15-30
15-40
30-40
4-3 → 5-3
Y. Demin
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
df
2-3 → 3-3
M. Giunta
0-15
df
0-30
15-30
ace
15-40
30-40
ace
2-2 → 2-3
Y. Demin
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Pol Martin Tiffon vs Samuele Pieri
Il match deve ancora iniziare
Tymur Bieldiugin vs Maxime Chazal
Il match deve ancora iniziare
Alex Martinez vs Giorgio Tabacco (Non prima 17:00)
Il match deve ancora iniziare
Campo 4 Servizi e Seta – ore 10:00
Gabriele Maria Noce vs Buvaysar Gadamauri
ATP Biella
Gabriele Maria Noce•
0
2
0
Buvaysar Gadamauri [8]
0
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
B. Gadamauri
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
2-5 → 2-6
G. Maria Noce
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
1-5 → 2-5
G. Maria Noce
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-3 → 1-4
B. Gadamauri
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 1-3
G. Maria Noce
0-15
df
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Federico Iannaccone vs Giannicola Misasi
Il match deve ancora iniziare
Josip Simundza vs Iannis Miletich
Il match deve ancora iniziare
Damien Wenger vs Juan Cruz Martin Manzano (Non prima 17:00)
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Guangzhou 2 🇨🇳 – 1° Turno Qualificazione, cemento
CENTER COURT – ore 10:00
Qian Sun
vs Evan Zhu
ATP Guangzhou
Qian Sun•
15
1
1
Evan Zhu [7]
0
6
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Q. Sun
0-15
15-15
30-15
30-30
df
30-40
A-40
0-2 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Zhu
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-5 → 1-6
E. Zhu
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-4 → 0-5
E. Zhu
0-15
0-30
df
0-40
15-40
30-40
40-40
ace
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-2 → 0-3
Q. Sun
0-15
df
15-15
30-15
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Lloyd Harris vs Hanyi Liu
Il match deve ancora iniziare
Kasidit Samrej vs Linghao Zhang
Il match deve ancora iniziare
COURT 1 – ore 10:00
Alexandr Binda vs Aoran Wang
ATP Guangzhou
Alexandr Binda [4]•
0
6
1
Aoran Wang
15
2
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Wang
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Binda
15-0
ace
30-0
40-0
ace
40-15
5-2 → 6-2
A. Binda
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
df
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
40-40
A-40
4-1 → 5-1
A. Wang
15-0
ace
15-15
30-15
ace
40-15
ace
4-0 → 4-1
A. Binda
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-0 → 4-0
A. Wang
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
df
2-0 → 3-0
A. Binda
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
40-30
1-0 → 2-0
A. Wang
0-15
15-15
30-15
30-30
df
30-40
0-0 → 1-0
Yaojie Zeng vs Yuta Kikuchi
Il match deve ancora iniziare
Petr Bar Biryukov vs Seita Watanabe
Il match deve ancora iniziare
COURT 2 – ore 10:00
Luca Castelnuovo vs Yuichiro Inui
ATP Guangzhou
Luca Castelnuovo [5]
40
6
0
Yuichiro Inui•
A
1
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Y. Inui
15-0
30-0
40-0
40-15
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
L. Castelnuovo
15-0
15-30
15-40
30-40
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Y. Inui
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
df
5-1 → 6-1
L. Castelnuovo
0-15
0-30
df
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
A-40
4-1 → 5-1
Y. Inui
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
3-1 → 4-1
L. Castelnuovo
0-15
df
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Y. Inui
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
2-0 → 2-1
L. Castelnuovo
15-15
ace
15-30
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Tianhui Zhang vs Hao Duan
Il match deve ancora iniziare
Nathaniel Lammons vs Tomohiro Masabayashi
Il match deve ancora iniziare
COURT 5 – ore 10:00
Xing Dao Chen vs Ye Cong Mo
ATP Guangzhou
Xing Dao Chen
0
4
Ye Cong Mo [10]•
15
5
Servizio
Svolgimento
Set 1
Y. Cong Mo
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-4 → 3-5
X. Dao Chen
0-15
df
15-15
30-15
30-30
30-40
df
3-3 → 3-4
X. Dao Chen
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
Y. Cong Mo
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
X. Dao Chen
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Y. Cong Mo
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-1 → 1-1
Siddhant Banthia vs Wishaya Trongcharoenchaikul
Il match deve ancora iniziare
Kaito Uesugi vs Ramkumar Ramanathan
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Rennes 🇫🇷 – 1° Turno Qualificazione, cemento (indoor)
Le Liberte – ore 10:00
Thijmen Loof
vs Cannon Kingsley
ATP Rennes
Thijmen Loof•
30
1
3
Cannon Kingsley [8]
15
6
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Kingsley
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
3-0 → 3-1
T. Loof
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
40-30
40-40
A-40
2-0 → 3-0
C. Kingsley
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
T. Loof
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
df
40-40
40-A
40-40
40-A
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Loof
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
ace
1-4 → 1-5
C. Kingsley
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
1-3 → 1-4
T. Loof
15-0
30-0
ace
40-0
ace
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
1-2 → 1-3
Egor Gerasimov vs Matteo Covato
Il match deve ancora iniziare
Loann Massard vs Pierre Antoine Faut
Il match deve ancora iniziare
Maxime Janvier vs Albano Olivetti
Il match deve ancora iniziare
Filippo Moroni vs Patrick Brady
Il match deve ancora iniziare
Colette Besson – ore 10:00
Enzo Couacaud vs Enzo Wallart
ATP Rennes
Enzo Couacaud [2]•
0
6
1
Enzo Wallart
0
2
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
E. Wallart
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
E. Wallart
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Couacaud
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
ace
ace
5-2 → 6-2
E. Wallart
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
40-40
40-A
4-2 → 5-2
E. Couacaud
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 3-1
E. Wallart
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-0 → 2-1
E. Couacaud
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
ace
1-0 → 2-0
E. Wallart
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
ace
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Pablo Trochu vs Robin Catry
Il match deve ancora iniziare
Leo Raquillet vs Felix Corwin
Il match deve ancora iniziare
Adrien Gobat vs Benoit Paire (Non prima 15:00)
Il match deve ancora iniziare
Nicolas Tepmahc vs Kenny De Schepper
Il match deve ancora iniziare
Maxence Bertimon vs Arthur Reymond
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Szczecin 🇵🇱 – 1° Turno Qualificazione, terra battuta
COURT BOHDAN TOMASZEWSKI – ore 10:30
Tadeas Paroulek
vs Filip Pieczonka
ATP Szczecin
Tadeas Paroulek [6]
0
3
Filip Pieczonka•
30
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Pieczonka
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
ace
2-1 → 2-2
T. Paroulek
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Pawel Juszczak vs Maik Steiner
Il match deve ancora iniziare
Henri Squire vs Szymon Kielan
Il match deve ancora iniziare
Oliwier Sterniczuk vs Niels Visker
Il match deve ancora iniziare
COURT 1 – ore 10:30
Marvin Moeller vs Kacper Knitter
ATP Szczecin
Marvin Moeller [4]•
15
0
Kacper Knitter
0
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Moeller
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-2 → 0-3
K. Knitter
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 0-2
M. Moeller
15-0
ace
15-15
15-30
15-40
0-0 → 0-1
Bartosz Surudo vs Jozef Kovalik
Il match deve ancora iniziare
Jakub Nicod vs Gregor Ramskogler
Il match deve ancora iniziare
Niklas Schell vs Orlando Luz
Il match deve ancora iniziare
COURT 2 – ore 10:30
Krzysztof Plewa vs Lorenzo Bocchi
ATP Szczecin
Krzysztof Plewa
40
1
Lorenzo Bocchi [11]•
40
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Bocchi
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
K. Plewa
15-0
15-15
df
15-30
15-40
1-2 → 1-3
L. Bocchi
0-15
15-15
15-30
df
30-30
ace
40-30
1-1 → 1-2
K. Plewa
0-15
df
15-30
15-40
df
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
L. Bocchi
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
0-0 → 0-1
Rudolf Molleker vs Radovan Michalik
Il match deve ancora iniziare
Alexey Vatutin vs Matyas Cerny
Il match deve ancora iniziare
David Pichler vs Michael Vrbensky
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Târgu Mureș 🇷🇴 – 1° Turno Qualificazione, terra battuta
Court 1 – ore 10:00
Cezar Cretu
vs Matei Varbanciu
ATP Targu Mures
Cezar Cretu [1]
40
2
Matei Varbanciu•
40
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Varbanciu
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
C. Cretu
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
C. Cretu
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Cezar Stefan Bentzel vs Tuncay Duran
Il match deve ancora iniziare
Alexandru Cristian Dumitru vs Dragos Nicolae Cazacu (Non prima 13:00)
Il match deve ancora iniziare
Edoardo Zanada vs Stefan Palosi
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 10:00
Lawrence Bataljin vs Nikita Mashtakov
ATP Targu Mures
Lawrence Bataljin•
15
1
Nikita Mashtakov [11]
30
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
N. Mashtakov
15-0
15-15
df
15-30
df
30-30
30-40
0-2 → 1-2
L. Bataljin
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-1 → 0-2
N. Mashtakov
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Stefan Adrian Andreescu vs Oscar Jose Gutierrez
Il match deve ancora iniziare
Thomas Faurel vs Benjamin Thomas George
Il match deve ancora iniziare
Alessandro Bellifemine vs Imanol Lopez Morillo
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 10:00
Radu Mihai Papoe
vs David Poljak
ATP Targu Mures
Radu Mihai Papoe [6]•
40
2
David Poljak
40
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Mihai Papoe
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
D. Poljak
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-0 → 2-1
Darius Florin Pop vs Mihai Razvan Marinescu
Il match deve ancora iniziare
Emilien Demanet vs Daniel Uta
Il match deve ancora iniziare
Jack Loge vs Isaac Nortey
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Winston-Salem 🇺🇸 – 1° Turno Qualificazione, cemento
Court 5 – ore 17:00
Quinn Vandecasteele
vs Andrew Fenty
Il match deve ancora iniziare
Dominick Mosejczuk vs Albert Pedrico Kravtsov
Il match deve ancora iniziare
Daniel Milavsky vs Kacper Szymkowiak
Il match deve ancora iniziare
Andrew Delgado vs Strong Kirchheimer
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 17:00
Jangjun Kim vs Justin Boulais
Il match deve ancora iniziare
Karl Poling vs Gavin Goode
Il match deve ancora iniziare
Cooper Williams vs Raphael Perot
Il match deve ancora iniziare
Stefan Dostanic vs Pablo Martinez Gomez
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 17:00
Theo Papamalamis vs Roger Pascual Ferra
Il match deve ancora iniziare
Edward Winter vs Corey Craig
Il match deve ancora iniziare
Rudy Quan vs Joshua Sheehy
Il match deve ancora iniziare
James Trotter vs William Grant
Il match deve ancora iniziare
