Challenger Biella, Szcsecin, Rennes, Guangzhou, Winston Salem e Târgu Mureș 1: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione (LIVE)

Lorenzo Carboni ITA, 27.02.2006 - Foto Antonio Burruni
CHALLENGER Biella 🇮🇹 – 1° Turno Qualificazione, terra battuta

Campo Centrale – ore 10:00
Stefan Popovic SRB vs Davide Malan ITA
ATP Biella
Stefan Popovic [2]
6
6
Davide Malan
0
0
Vincitore: Popovic
Lorenzo Beraldo ITA vs Michele Ribecai ITA

ATP Biella
Lorenzo Beraldo
0
0
Michele Ribecai [10]
0
0
Lorenzo Carboni ITA vs Matthieu Roehrich FRA

Il match deve ancora iniziare

Adil Kalyanpur IND vs Giovanni Oradini ITA

Il match deve ancora iniziare



Campo 3 Biella Collezioni – ore 10:00
Massimo Giunta ITA vs Yaroslav Demin RUS

ATP Biella
Massimo Giunta
0
6
1
Yaroslav Demin [11]
0
3
0
Pol Martin Tiffon ESP vs Samuele Pieri ITA

Il match deve ancora iniziare

Tymur Bieldiugin UKR vs Maxime Chazal FRA

Il match deve ancora iniziare

Alex Martinez ESP vs Giorgio Tabacco ITA (Non prima 17:00)

Il match deve ancora iniziare



Campo 4 Servizi e Seta – ore 10:00
Gabriele Maria Noce ITA vs Buvaysar Gadamauri BEL

ATP Biella
Gabriele Maria Noce
0
2
0
Buvaysar Gadamauri [8]
0
6
0
Federico Iannaccone ITA vs Giannicola Misasi ITA

Il match deve ancora iniziare

Josip Simundza CRO vs Iannis Miletich ITA

Il match deve ancora iniziare

Damien Wenger SUI vs Juan Cruz Martin Manzano ITA (Non prima 17:00)

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Guangzhou 2 🇨🇳 – 1° Turno Qualificazione, cemento

CENTER COURT – ore 10:00
Qian Sun CHN vs Evan Zhu USA
ATP Guangzhou
Qian Sun
15
1
1
Evan Zhu [7]
0
6
3
Lloyd Harris RSA vs Hanyi Liu CHN

Il match deve ancora iniziare

Kasidit Samrej THA vs Linghao Zhang CHN

Il match deve ancora iniziare



COURT 1 – ore 10:00
Alexandr Binda ITA vs Aoran Wang CHN

ATP Guangzhou
Alexandr Binda [4]
0
6
1
Aoran Wang
15
2
0
Yaojie Zeng CHN vs Yuta Kikuchi JPN

Il match deve ancora iniziare

Petr Bar Biryukov RUS vs Seita Watanabe JPN

Il match deve ancora iniziare



COURT 2 – ore 10:00
Luca Castelnuovo SUI vs Yuichiro Inui JPN

ATP Guangzhou
Luca Castelnuovo [5]
40
6
0
Yuichiro Inui
A
1
1
Tianhui Zhang CHN vs Hao Duan CHN

Il match deve ancora iniziare

Nathaniel Lammons USA vs Tomohiro Masabayashi JPN

Il match deve ancora iniziare



COURT 5 – ore 10:00
Xing Dao Chen CHN vs Ye Cong Mo CHN

ATP Guangzhou
Xing Dao Chen
0
4
Ye Cong Mo [10]
15
5
Siddhant Banthia IND vs Wishaya Trongcharoenchaikul THA

Il match deve ancora iniziare

Kaito Uesugi JPN vs Ramkumar Ramanathan IND

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Rennes 🇫🇷 – 1° Turno Qualificazione, cemento (indoor)

Le Liberte – ore 10:00
Thijmen Loof NED vs Cannon Kingsley USA
ATP Rennes
Thijmen Loof
30
1
3
Cannon Kingsley [8]
15
6
1
Egor Gerasimov BLR vs Matteo Covato ITA

Il match deve ancora iniziare

Loann Massard FRA vs Pierre Antoine Faut FRA

Il match deve ancora iniziare

Maxime Janvier FRA vs Albano Olivetti FRA

Il match deve ancora iniziare

Filippo Moroni ITA vs Patrick Brady GBR

Il match deve ancora iniziare



Colette Besson – ore 10:00
Enzo Couacaud FRA vs Enzo Wallart USA

ATP Rennes
Enzo Couacaud [2]
0
6
1
Enzo Wallart
0
2
2
Pablo Trochu FRA vs Robin Catry FRA

Il match deve ancora iniziare

Leo Raquillet FRA vs Felix Corwin USA

Il match deve ancora iniziare

Adrien Gobat FRA vs Benoit Paire FRA (Non prima 15:00)

Il match deve ancora iniziare

Nicolas Tepmahc FRA vs Kenny De Schepper FRA

Il match deve ancora iniziare

Maxence Bertimon FRA vs Arthur Reymond FRA

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Szczecin 🇵🇱 – 1° Turno Qualificazione, terra battuta

COURT BOHDAN TOMASZEWSKI – ore 10:30
Tadeas Paroulek CZE vs Filip Pieczonka POL
ATP Szczecin
Tadeas Paroulek [6]
0
3
Filip Pieczonka
30
2
Pawel Juszczak POL vs Maik Steiner GER

Il match deve ancora iniziare

Henri Squire GER vs Szymon Kielan POL

Il match deve ancora iniziare

Oliwier Sterniczuk POL vs Niels Visker NED

Il match deve ancora iniziare



COURT 1 – ore 10:30
Marvin Moeller GER vs Kacper Knitter POL

ATP Szczecin
Marvin Moeller [4]
15
0
Kacper Knitter
0
4
Bartosz Surudo POL vs Jozef Kovalik SVK

Il match deve ancora iniziare

Jakub Nicod CZE vs Gregor Ramskogler AUT

Il match deve ancora iniziare

Niklas Schell GER vs Orlando Luz BRA

Il match deve ancora iniziare



COURT 2 – ore 10:30
Krzysztof Plewa POL vs Lorenzo Bocchi ITA

ATP Szczecin
Krzysztof Plewa
40
1
Lorenzo Bocchi [11]
40
3
Rudolf Molleker GER vs Radovan Michalik SVK

Il match deve ancora iniziare

Alexey Vatutin RUS vs Matyas Cerny CZE

Il match deve ancora iniziare

David Pichler AUT vs Michael Vrbensky CZE

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Târgu Mureș 🇷🇴 – 1° Turno Qualificazione, terra battuta

Court 1 – ore 10:00
Cezar Cretu ROU vs Matei Varbanciu ROU
ATP Targu Mures
Cezar Cretu [1]
40
2
Matei Varbanciu
40
1
Cezar Stefan Bentzel ROU vs Tuncay Duran TUR

Il match deve ancora iniziare

Alexandru Cristian Dumitru ROU vs Dragos Nicolae Cazacu ROU (Non prima 13:00)

Il match deve ancora iniziare

Edoardo Zanada ITA vs Stefan Palosi ROU

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 10:00
Lawrence Bataljin AUS vs Nikita Mashtakov UKR

ATP Targu Mures
Lawrence Bataljin
15
1
Nikita Mashtakov [11]
30
2
Stefan Adrian Andreescu ROU vs Oscar Jose Gutierrez ESP

Il match deve ancora iniziare

Thomas Faurel FRA vs Benjamin Thomas George CAN

Il match deve ancora iniziare

Alessandro Bellifemine ITA vs Imanol Lopez Morillo ESP

Il match deve ancora iniziare




Court 3 – ore 10:00
Radu Mihai Papoe ROU vs David Poljak CZE
ATP Targu Mures
Radu Mihai Papoe [6]
40
2
David Poljak
40
1
Darius Florin Pop ROU vs Mihai Razvan Marinescu ROU

Il match deve ancora iniziare

Emilien Demanet BEL vs Daniel Uta ROU

Il match deve ancora iniziare

Jack Loge BEL vs Isaac Nortey GHA

Il match deve ancora iniziare






CHALLENGER Winston-Salem 🇺🇸 – 1° Turno Qualificazione, cemento

Court 5 – ore 17:00
Quinn Vandecasteele USA vs Andrew Fenty USA
Il match deve ancora iniziare

Dominick Mosejczuk USA vs Albert Pedrico Kravtsov ESP

Il match deve ancora iniziare

Daniel Milavsky USA vs Kacper Szymkowiak POL

Il match deve ancora iniziare

Andrew Delgado USA vs Strong Kirchheimer USA

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 17:00
Jangjun Kim KOR vs Justin Boulais CAN

Il match deve ancora iniziare

Karl Poling USA vs Gavin Goode USA

Il match deve ancora iniziare

Cooper Williams USA vs Raphael Perot FRA

Il match deve ancora iniziare

Stefan Dostanic USA vs Pablo Martinez Gomez ESP

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 17:00
Theo Papamalamis FRA vs Roger Pascual Ferra ESP

Il match deve ancora iniziare

Edward Winter AUS vs Corey Craig USA

Il match deve ancora iniziare

Rudy Quan USA vs Joshua Sheehy USA

Il match deve ancora iniziare

James Trotter JPN vs William Grant USA

Il match deve ancora iniziare

