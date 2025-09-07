WTA 125 Huzhou: Il Tabellone Principale. Nessuna presenza di italiane (per il momento)
WTA 125 Huzhou – Tabellone Principale – hard
(1) Maria Lourdes Carle vs (WC) Yidi Yang
Wushuang Zheng vs Alina Charaeva
(WC) Xiaodi You vs Anastasia Gasanova
(WC) Jia-Jing Lu vs (5) Lanlana Tararudee
(3) Veronika Erjavec vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL
Sara Saito vs Chloe Paquet
Ayano Shimizu vs Kyoka Okamura
Carol Zhao vs (7) Sijia Wei
(6) Mai Hontama vs (WC) Meiling Wang
Han Shi vs Xinxin Yao
(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL vs Raluka Serban
(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL vs (9) Alina Charaeva
(8) Maria Timofeeva vs Sohyun Park
Ye-Xin Ma vs Anna-Lena Friedsam
Carole Monnet vs Zarina Diyas
(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL vs (2) Joanna Garland
