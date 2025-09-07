WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Huzhou: Il Tabellone Principale. Nessuna presenza di italiane (per il momento)

07/09/2025 08:37 4 commenti
Zarina Diyas nella foto - Foto getty
Zarina Diyas nella foto - Foto getty

CHN WTA 125 Huzhou – Tabellone Principale – hard
(1) Maria Lourdes Carle ARG vs (WC) Yidi Yang CHN
Wushuang Zheng CHN vs Alina Charaeva RUS
(WC) Xiaodi You CHN vs Anastasia Gasanova RUS
(WC) Jia-Jing Lu CHN vs (5) Lanlana Tararudee THA

(3) Veronika Erjavec SLO vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL it
Sara Saito JPN vs Chloe Paquet FRA
Ayano Shimizu JPN vs Kyoka Okamura JPN
Carol Zhao CAN vs (7) Sijia Wei CHN

(6) Mai Hontama JPN vs (WC) Meiling Wang CHN
Han Shi CHN vs Xinxin Yao CHN
(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL it vs Raluka Serban CYP
(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL it vs (9) Alina Charaeva RUS

(8) Maria Timofeeva RUS vs Sohyun Park KOR
Ye-Xin Ma CHN vs Anna-Lena Friedsam GER
Carole Monnet FRA vs Zarina Diyas KAZ
(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL it vs (2) Joanna Garland TPE

TAG:

4 commenti

brizz 07-09-2025 10:03

Erjavec

Garland

Carle
Charaeva

Gasanova
Okamura
Hontama
Timofeeva

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
espertodipallacorda 07-09-2025 09:58

Tararudee

Serban

Erjavec
Garland

Carle
Zhao
Hontama
Friedsam

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
l Occhio di Sauron 07-09-2025 09:48

GARLAND

ERJAVEC

TARARUDEE
HONTAMA

CARLE
WEI
CHARAEVA
TIMOFEEVA

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
miky85 07-09-2025 09:45

Hontama

Erjavec

Gasanova
Garland

Carle
Okamura
Q
Timofeeva

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!