WTA 500 Guadalajara, WTA 250 Sao Paulo e WTA 125 San Sebastián, Huzhou: I risultati completi delle Qualificazione (LIVE)

07/09/2025 09:36 Nessun commento
Lucrezia Stefanini ITA, 15.05.1998

WTA 500 Guadalajara 🇲🇽 – Turno Qualificazione, cemento

Grandstand – ore 18:00
(3) Victoria Jimenez Kasintseva AND vs (10) Cadence Brace CAN
Il match deve ancora iniziare

(6) Marina Stakusic CAN vs Amandine Hesse FRA Non prima 19:00

WTA Guadalajara 500
Marina Stakusic [6]
0
5
Amandine Hesse
0
1
(2) Ena Shibahara JPN vs (7) Darja Vidmanova CZE

Il match deve ancora iniziare

(4) Maddison Inglis AUS vs (12) Nicole Fossa Huergo ITA

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 18:00
Alana Smith USA vs (11) Elena Pridankina RUS

Il match deve ancora iniziare

(5) Lucrezia Stefanini ITA vs Anastasia Kulikova FIN

Il match deve ancora iniziare

it vs (8) Iryna Shymanovich BLR

Il match deve ancora iniziare






WTA 250 São Paulo 🇧🇷 – Turno Qualificazione, cemento

Quadra Central – ore 18:00
(4) Yasmine Mansouri FRA vs Thaisa Grana Pedretti BRA
Il match deve ancora iniziare

(1) Lian Tran NED vs (8) Miriana Tona ITA

Il match deve ancora iniziare




Quadra 1 – ore 18:00
Victoria Hu USA vs Victoria Rodriguez MEX
Il match deve ancora iniziare

(2) Alicia Herrero Linana ESP vs Martina Okalova SVK

Il match deve ancora iniziare






WTA 125 San Sebastián 🇪🇸 – Turno Qualificazione, terra battuta

Center Court – ore 12:00
Ekaterina Kazionova RUS vs Nahia Berecoechea FRA
Il match deve ancora iniziare

(1) Tamara Korpatsch GER vs (5) Tina Smith AUS

Il match deve ancora iniziare

Dalila Spiteri ITA vs (7) Anastasia Tikhonova RUS

Il match deve ancora iniziare




Court 1 – ore 12:00
12:00 🇨🇦 Branstine C. – 🇲🇹 Curmi F.
Il match deve ancora iniziare





WTA 125 Huzhou 🇨🇳 – 1° Turno Qualificazione, terra battuta

Court 1 – ore 04:00
(1) Hanna Chang USA vs Meiqi Guo CHN Inizio 04:00
WTA Huzhou 125
Hanna Chang [1]
5
6
6
Meiqi Guo
7
3
3
Vincitore: Chang
(3) Zhibek Kulambayeva KAZ vs Guyu Xu CHN

WTA Huzhou 125
Zhibek Kulambayeva [3]
0
6
6
0
Guyu Xu
0
0
0
0
Vincitore: Kulambayeva
(2) En-Shuo Liang TPE vs Riya Bhatia IND Non prima 08:00

WTA Huzhou 125
En-Shuo Liang [2]
15
7
2
Riya Bhatia
40
5
0
Court 2 – ore 04:00
Zongyu Li CHN vs (8) Ekaterina Reyngold RUS Inizio 04:00
WTA Huzhou 125
Zongyu Li
6
2
2
Ekaterina Reyngold [8]
4
6
6
Vincitore: Reyngold
Chengyiyi Yuan CHN vs (7) Daria Kudashova RUS

WTA Huzhou 125
Chengyiyi Yuan
0
3
2
0
Daria Kudashova [7]
0
6
6
0
Vincitore: Kudashova
(4) Jessica Pieri ITA vs Eudice Chong HKG Non prima 08:00

WTA Huzhou 125
Jessica Pieri [4]
0
6
7
0
Eudice Chong
0
0
6
0
Vincitore: Pieri
Court 7 – ore 04:00
Su Jeong Jang KOR vs (5) Momoko Kobori JPN Inizio 04:00

WTA Huzhou 125
Su Jeong Jang
6
3
6
Momoko Kobori [5]
3
6
3
Vincitore: Jang
Yuki Naito JPN vs (6) Diletta Cherubini ITA Non prima 06:00

WTA Huzhou 125
Yuki Naito
0
3
2
0
Diletta Cherubini [6]
0
6
6
0
Vincitore: Cherubini
