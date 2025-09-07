WTA 500 Guadalajara, WTA 250 Sao Paulo e WTA 125 San Sebastián, Huzhou: I risultati completi delle Qualificazione (LIVE)

Lucrezia Stefanini ITA, 15.05.1998
WTA 500 Guadalajara 🇲🇽 – Turno Qualificazione, cemento
Grandstand – ore 18:00
(3) Victoria Jimenez Kasintseva
vs (10) Cadence Brace
Il match deve ancora iniziare
(6) Marina Stakusic vs Amandine Hesse Non prima 19:00
WTA Guadalajara 500
Marina Stakusic [6]
0
5
Amandine Hesse•
0
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Amandine Hesse
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-1 → 3-1
Amandine Hesse
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-1 → 1-1
(2) Ena Shibahara vs (7) Darja Vidmanova
Il match deve ancora iniziare
(4) Maddison Inglis vs (12) Nicole Fossa Huergo
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 18:00
Alana Smith vs (11) Elena Pridankina
Il match deve ancora iniziare
(5) Lucrezia Stefanini vs Anastasia Kulikova
Il match deve ancora iniziare
vs (8) Iryna Shymanovich
Il match deve ancora iniziare
WTA 250 São Paulo 🇧🇷 – Turno Qualificazione, cemento
Quadra Central – ore 18:00
(4) Yasmine Mansouri
vs Thaisa Grana Pedretti
Il match deve ancora iniziare
(1) Lian Tran vs (8) Miriana Tona
Il match deve ancora iniziare
Quadra 1 – ore 18:00
Victoria Hu
vs Victoria Rodriguez
Il match deve ancora iniziare
(2) Alicia Herrero Linana vs Martina Okalova
Il match deve ancora iniziare
WTA 125 San Sebastián 🇪🇸 – Turno Qualificazione, terra battuta
Center Court – ore 12:00
Ekaterina Kazionova
vs Nahia Berecoechea
Il match deve ancora iniziare
(1) Tamara Korpatsch vs (5) Tina Smith
Il match deve ancora iniziare
Dalila Spiteri vs (7) Anastasia Tikhonova
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 12:00
12:00 🇨🇦 Branstine C. – 🇲🇹 Curmi F.
Il match deve ancora iniziare
WTA 125 Huzhou 🇨🇳 – 1° Turno Qualificazione, terra battuta
Court 1 – ore 04:00
(1) Hanna Chang
vs Meiqi Guo Inizio 04:00
WTA Huzhou 125
Hanna Chang [1]
5
6
6
Meiqi Guo
7
3
3
Vincitore: Chang
Servizio
Svolgimento
Set 3
Hanna Chang
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-3 → 6-3
Meiqi Guo
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-3 → 5-3
Hanna Chang
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-3 → 4-3
Meiqi Guo
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
Meiqi Guo
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
Hanna Chang
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Meiqi Guo
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Hanna Chang
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Meiqi Guo
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-3 → 6-3
Hanna Chang
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-2 → 3-3
Meiqi Guo
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-2 → 3-2
Hanna Chang
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-1 → 2-2
Meiqi Guo
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-A
1-1 → 2-1
Meiqi Guo
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Hanna Chang
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-5 → 5-5
Meiqi Guo
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-1 → 4-1
Hanna Chang
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Meiqi Guo
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-0 → 2-1
Hanna Chang
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Meiqi Guo
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
(3) Zhibek Kulambayeva vs Guyu Xu
WTA Huzhou 125
Zhibek Kulambayeva [3]•
0
6
6
0
Guyu Xu
0
0
0
0
Vincitore: Kulambayeva
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Zhibek Kulambayeva
5-0 → 6-0
Zhibek Kulambayeva
3-0 → 4-0
Guyu Xu
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-0 → 3-0
Zhibek Kulambayeva
1-0 → 2-0
Guyu Xu
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Zhibek Kulambayeva
5-0 → 6-0
Guyu Xu
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-0 → 5-0
Zhibek Kulambayeva
3-0 → 4-0
Zhibek Kulambayeva
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 2-0
(2) En-Shuo Liang vs Riya Bhatia Non prima 08:00
WTA Huzhou 125
En-Shuo Liang [2]•
15
7
2
Riya Bhatia
40
5
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Riya Bhatia
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 2-0
En-Shuo Liang
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Riya Bhatia
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
6-5 → 7-5
En-Shuo Liang
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-5 → 6-5
En-Shuo Liang
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-4 → 5-4
Riya Bhatia
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
2-3 → 3-3
Riya Bhatia
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-2 → 2-2
En-Shuo Liang
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 1-2
Riya Bhatia
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-1 → 1-1
En-Shuo Liang
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Court 2 – ore 04:00
Zongyu Li
vs (8) Ekaterina Reyngold Inizio 04:00
WTA Huzhou 125
Zongyu Li
6
2
2
Ekaterina Reyngold [8]
4
6
6
Vincitore: Reyngold
Servizio
Svolgimento
Set 3
Ekaterina Reyngold
2-5 → 2-6
Zongyu Li
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-4 → 2-5
Ekaterina Reyngold
2-3 → 2-4
Zongyu Li
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-3 → 2-3
Ekaterina Reyngold
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-2 → 1-3
Ekaterina Reyngold
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Zongyu Li
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Ekaterina Reyngold
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-5 → 2-6
Zongyu Li
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-4 → 2-5
Ekaterina Reyngold
2-3 → 2-4
Zongyu Li
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-2 → 2-3
Ekaterina Reyngold
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Ekaterina Reyngold
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Ekaterina Reyngold
5-4 → 6-4
Zongyu Li
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-4 → 5-4
Ekaterina Reyngold
4-3 → 4-4
Zongyu Li
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 4-3
Ekaterina Reyngold
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-2 → 3-3
Ekaterina Reyngold
3-0 → 3-1
Ekaterina Reyngold
1-0 → 2-0
Chengyiyi Yuan vs (7) Daria Kudashova
WTA Huzhou 125
Chengyiyi Yuan•
0
3
2
0
Daria Kudashova [7]
0
6
6
0
Vincitore: Kudashova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Chengyiyi Yuan
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-5 → 2-6
Daria Kudashova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-5 → 2-5
Chengyiyi Yuan
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-4 → 1-5
Daria Kudashova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-4 → 1-4
Chengyiyi Yuan
0-15
15-15
30-15
40-30
40-40
40-A
0-3 → 0-4
Chengyiyi Yuan
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Daria Kudashova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Chengyiyi Yuan
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-5 → 3-6
Chengyiyi Yuan
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
2-4 → 2-5
Daria Kudashova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-4 → 2-4
Chengyiyi Yuan
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-4 → 1-4
Daria Kudashova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-3 → 0-4
Chengyiyi Yuan
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-2 → 0-3
Daria Kudashova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-1 → 0-2
(4) Jessica Pieri vs Eudice Chong Non prima 08:00
WTA Huzhou 125
Jessica Pieri [4]
0
6
7
0
Eudice Chong
0
0
6
0
Vincitore: Pieri
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
0*-2
0*-3
1-3*
2-3*
2*-4
3*-4
4-4*
5-4*
5*-5
6*-5
6-6 → 7-6
Jessica Pieri
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-6 → 6-6
Eudice Chong
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-4 → 4-5
Jessica Pieri
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
4-3 → 4-4
Eudice Chong
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
3-3 → 4-3
Jessica Pieri
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Jessica Pieri
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
2-1 → 2-2
Eudice Chong
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Eudice Chong
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Eudice Chong
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
4-0 → 5-0
Eudice Chong
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
2-0 → 3-0
Eudice Chong
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Court 7 – ore 04:00
Su Jeong Jang vs (5) Momoko Kobori Inizio 04:00
WTA Huzhou 125
Su Jeong Jang
6
3
6
Momoko Kobori [5]
3
6
3
Vincitore: Jang
Servizio
Svolgimento
Set 3
Momoko Kobori
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-3 → 6-3
Momoko Kobori
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-3 → 4-3
Su Jeong Jang
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-2 → 3-3
Momoko Kobori
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Su Jeong Jang
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
3-5 → 3-6
Momoko Kobori
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-2 → 3-3
Su Jeong Jang
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
Momoko Kobori
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Su Jeong Jang
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Su Jeong Jang
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Su Jeong Jang
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-3 → 5-3
Momoko Kobori
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
3-3 → 4-3
Su Jeong Jang
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-3 → 3-3
Momoko Kobori
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Yuki Naito vs (6) Diletta Cherubini Non prima 06:00
WTA Huzhou 125
Yuki Naito•
0
3
2
0
Diletta Cherubini [6]
0
6
6
0
Vincitore: Cherubini
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Yuki Naito
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-5 → 2-6
Diletta Cherubini
2-4 → 2-5
Yuki Naito
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-4 → 2-4
Diletta Cherubini
1-3 → 1-4
Yuki Naito
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-2 → 1-3
Diletta Cherubini
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Diletta Cherubini
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Yuki Naito
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-5 → 3-6
Diletta Cherubini
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-4 → 3-5
Yuki Naito
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-3 → 3-4
Diletta Cherubini
3-2 → 3-3
Yuki Naito
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Diletta Cherubini
2-1 → 2-2
Diletta Cherubini
1-0 → 2-0
Yuki Naito
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit