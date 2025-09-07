US Open GS | Hard | $80412800 livescore | sito ufficiale | notizie relative
WTA 125 Montreux, Guadalajara e Changsha: I risultati completi con il dettaglio delle Finali (LIVE)
07/09/2025 08:13 Nessun commento
WTA 125 Montreux 🇨🇭 – Finale, terra battuta
Center Court – ore 14:00
(5) Darja Semenistaja vs Maja Chwalinska
Il match deve ancora iniziare
WTA 125 Guadalajara 🇲🇽 – Finale (giocata ieri), cemento
Grandstand – ore 19:30
Panna Udvardy vs (2) Alexandra Eala 61 57 36
WTA 125 Changsha 🇨🇳 – Finali , terra battuta (giocate ieri)
Center Court – ore 08:30
(4) Eudice Chong / (4) En-Shuo Liang vs Yu-Yun Li / Xinxin Yao
WTA Changsha 125
Eudice Chong / En-Shuo Liang [4]
0
7
6
0
Yu-Yun Li / Xinxin Yao
0
5
3
0
Vincitore: Chong / Liang
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
6-3
Yu-Yun Li / Xinxin Yao
0-15
0-30
0-40
5-3 → 6-3
Eudice Chong / En-Shuo Liang
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
5-2 → 5-3
Yu-Yun Li / Xinxin Yao
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
4-2 → 5-2
Eudice Chong / En-Shuo Liang
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
3-2 → 4-2
Yu-Yun Li / Xinxin Yao
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-1 → 3-2
Eudice Chong / En-Shuo Liang
0-15
0-30
0-40
3-0 → 3-1
Yu-Yun Li / Xinxin Yao
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
2-0 → 3-0
Eudice Chong / En-Shuo Liang
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-0 → 2-0
Yu-Yun Li / Xinxin Yao
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
7-5
Eudice Chong / En-Shuo Liang
15-0
30-0
40-0
6-5 → 7-5
Yu-Yun Li / Xinxin Yao
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
5-5 → 6-5
Eudice Chong / En-Shuo Liang
15-0
15-15
30-15
40-15
4-5 → 5-5
Yu-Yun Li / Xinxin Yao
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
4-4 → 4-5
Eudice Chong / En-Shuo Liang
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
3-4 → 4-4
Yu-Yun Li / Xinxin Yao
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
2-4 → 3-4
Eudice Chong / En-Shuo Liang
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
1-4 → 2-4
Yu-Yun Li / Xinxin Yao
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-4 → 1-4
Eudice Chong / En-Shuo Liang
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-3 → 0-4
Yu-Yun Li / Xinxin Yao
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
0-2 → 0-3
Eudice Chong / En-Shuo Liang
0-15
0-30
15-30
15-40
0-1 → 0-2
Yu-Yun Li / Xinxin Yao
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
(8) Maria Timofeeva vs (3) Veronika Erjavec
WTA Changsha 125
Maria Timofeeva [8]
0
1
2
0
Veronika Erjavec [3]
0
6
6
0
Vincitore: Erjavec
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
2-6
Veronika Erjavec
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-5 → 2-6
Maria Timofeeva
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-4 → 2-5
Veronika Erjavec
0-15
0-30
15-30
15-40
1-4 → 2-4
Maria Timofeeva
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-3 → 1-4
Veronika Erjavec
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-2 → 1-3
Maria Timofeeva
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Veronika Erjavec
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Maria Timofeeva
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
1-6
Veronika Erjavec
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-5 → 1-6
Maria Timofeeva
0-15
0-30
0-40
1-4 → 1-5
Veronika Erjavec
0-15
15-15
30-15
40-15
1-3 → 1-4
Maria Timofeeva
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-2 → 1-3
Veronika Erjavec
0-15
0-30
0-40
0-2 → 1-2
Maria Timofeeva
0-15
0-30
0-40
15-40
0-1 → 0-2
Veronika Erjavec
15-0
15-15
30-15
40-15
0-0 → 0-1
TAG: WTA 125
