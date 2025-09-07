WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Montreux, Guadalajara e Changsha: I risultati completi con il dettaglio delle Finali (LIVE)

Maja Chwalinska nella foto
WTA 125 Montreux 🇨🇭 – Finale, terra battuta

Center Court – ore 14:00
(5) Darja Semenistaja LAT vs Maja Chwalinska POL
Il match deve ancora iniziare






WTA 125 Guadalajara 🇲🇽 – Finale (giocata ieri), cemento

Grandstand – ore 19:30
Panna Udvardy HUN vs (2) Alexandra Eala PHI 61 57 36






WTA 125 Changsha 🇨🇳 – Finali , terra battuta (giocate ieri)

Center Court – ore 08:30
(4) Eudice Chong HKG / (4) En-Shuo Liang TPE vs Yu-Yun Li TPE / Xinxin Yao CHN
WTA Changsha 125
Eudice Chong / En-Shuo Liang [4]
0
7
6
0
Yu-Yun Li / Xinxin Yao
0
5
3
0
Vincitore: Chong / Liang
Mostra dettagli

(8) Maria Timofeeva RUS vs (3) Veronika Erjavec SLO

WTA Changsha 125
Maria Timofeeva [8]
0
1
2
0
Veronika Erjavec [3]
0
6
6
0
Vincitore: Erjavec
Mostra dettagli

