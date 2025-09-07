Sabalenka trionfa a US Open! Supera Anisimova in due set

Aryna Sabalenka è la campionessa a US Open 2025. La n.1 WTA vince il primo Slam in stagione battendo in finale la statunitense Amanda Anisimova per 6-3 7-6, sfruttando le troppe incertezze della tennista di casa, più fallosa nei momenti chiave. Sabalenka ha difeso il titolo dell’anno scorso, vincendo il quarto Major in carriera, cedendo un solo set in tutto il torneo. L’ultima tennista capace di confermarsi campionessa a New York era stata Serena Williams nel 2014. Per Anisimova è la seconda sconfitta consecutiva in una finale Slam dopo la batosta rimediata a Wimbledon da Swiatek.

ARYNA SABALENKA CLINCHES HER FOURTH GRAND SLAM TITLE! 🏆🏆🏆🏆 pic.twitter.com/r2Yo8kcfAX — US Open Tennis (@usopen) September 6, 2025

