Medvedev cambia rotta: nuovi allenatori Johansson e Goetzke al suo fianco

Daniil Medvedev ha deciso di dare una svolta importante alla sua carriera dopo l’addio a Gilles Cervara, con cui ha condiviso otto anni ricchi di successi e di momenti chiave. Il russo, alla ricerca di nuova linfa e di stimoli differenti, ha annunciato il nome dei due tecnici che lo accompagneranno in questa nuova fase.

Si tratta dello svedese Thomas Johansson, campione dell’Australian Open 2002 ed ex allenatore di giocatori come Caroline Wozniacki e David Goffin, e dell’olandese Rohan Goetzke, storico coach di Richard Krajicek — con cui vinse Wimbledon nel 1996 — e per sette anni direttore tecnico della IMG Academy.

Con due figure di grande esperienza e curriculum internazionale, Medvedev punta a ritrovare quella freschezza tattica e mentale che negli ultimi tempi sembrava essersi affievolita. Resta da vedere come funzionerà questa nuova collaborazione, ma l’obiettivo è chiaro: rilanciare un progetto tecnico in grado di riportare il russo ai massimi livelli e renderlo competitivo contro i dominatori del circuito.