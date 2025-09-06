WTA 250 Copertina, WTA

WTA 250 Sao Paulo: Il Tabellone Principale. Nessuna presenza italiana

06/09/2025 20:09 3 commenti
Beatriz Haddad Maia BRA, 30-05-1996 - Foto Getty Images
Beatriz Haddad Maia BRA, 30-05-1996 - Foto Getty Images

BRA WTA 250 Sao Paulo – Tabellone Principale – hard
(1) Beatriz Haddad Maia BRA vs Qualifier
Elizabeth Mandlik USA vs Laura Pigossi BRA
Jazmin Ortenzi ARG vs Berfu Cengiz TUR
(WC) Luiza Fullana BRA vs (5) Renata Zarazua MEX

(4) Ajla Tomljanovic AUS vs Qualifier
Ana Sofia Sanchez MEX vs Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah FRA
Valeriya Strakhova UKR vs (WC) Ana Candiotto BRA
Anna Rogers USA vs (8) Panna Udvardy HUN

(7) Leolia Jeanjean FRA vs Janice Tjen INA
Arina Rodionova AUS vs Qualifier
Julia Riera ARG vs Vitalia Diatchenko RUS
Qualifier vs (3) Alexandra Eala PHI

(6) Francesca Jones GBR vs Lina Glushko ISR
(WC) Victoria Luiza Barros BRA vs Whitney Osuigwe USA
Carolina Alves BRA vs (WC) Nauhany Vitoria Leme Da Silva BRA
Arianne Hartono NED vs (2) Solana Sierra ARG

TAG: ,

3 commenti

Luod 06-09-2025 20:58

Haddad

Eala

Tomljanovic
Sierra

Zarazua
Strakhova
Jeanjean
Jones

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Luca96 06-09-2025 20:53

HADDAD MAIA

EALA

TOMLJANOVIC
JONES

ZARAZUA
UDVARDY
TJEN
HARTONO

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
mattia saracino 06-09-2025 20:21

Forza brasiliani

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!