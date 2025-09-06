WTA 250 Sao Paulo: Il Tabellone Principale. Nessuna presenza italiana
WTA 250 Sao Paulo – Tabellone Principale – hard
(1) Beatriz Haddad Maia vs Qualifier
Elizabeth Mandlik vs Laura Pigossi
Jazmin Ortenzi vs Berfu Cengiz
(WC) Luiza Fullana vs (5) Renata Zarazua
(4) Ajla Tomljanovic vs Qualifier
Ana Sofia Sanchez vs Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
Valeriya Strakhova vs (WC) Ana Candiotto
Anna Rogers vs (8) Panna Udvardy
(7) Leolia Jeanjean vs Janice Tjen
Arina Rodionova vs Qualifier
Julia Riera vs Vitalia Diatchenko
Qualifier vs (3) Alexandra Eala
(6) Francesca Jones vs Lina Glushko
(WC) Victoria Luiza Barros vs Whitney Osuigwe
Carolina Alves vs (WC) Nauhany Vitoria Leme Da Silva
Arianne Hartono vs (2) Solana Sierra
TAG: WTA 250 Sao Paulo, WTA 250 Sao Paulo 2025
3 commenti
Haddad
Eala
Tomljanovic
Sierra
Zarazua
Strakhova
Jeanjean
Jones
HADDAD MAIA
EALA
TOMLJANOVIC
JONES
ZARAZUA
UDVARDY
TJEN
HARTONO
Forza brasiliani