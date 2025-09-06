Challenger 100 Rennes: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani. Federico Cinà testa di serie n.7
Challenger 100 Rennes – Tabellone Principale – indoor hard
(1) Hugo Gaston vs Christoph Negritu
Mikhail Kukushkin vs Qualifier
Eliakim Coulibaly vs Qualifier
Tom Paris vs (6) Sascha Gueymard Wayenburg
(3) Harold Mayot vs Robin Bertrand
(Alt) Gregoire Barrere vs (WC) Daniel Jade
(Alt) Vadym Ursu vs Clement Chidekh
Qualifier vs (5) Calvin Hemery
(8) Arthur Bouquier vs Marek Gengel
Antoine Escoffier vs Patrick Zahraj
Qualifier vs (WC) Sean Cuenin
Matteo Martineau vs (4) Titouan Droguet
(7) Federico Cina vs Lucas Poullain
Michael Geerts vs Qualifier
(WC) Mae Malige vs Dan Added
Qualifier vs (2) Stan Wawrinka
Challenger 100 Rennes – Tabellone Principale – indoor hard
(1) Nikolay Vylegzhanin vs Bye
(Alt) Maxence Bertimon vs (9) Arthur Reymond
(2) Enzo Couacaud vs Enzo Wallart
(Alt) Pablo Trochu vs (10) Robin Catry
(3) Filippo Moroni vs Patrick Brady
Nicolas Tepmahc vs (11) Kenny De Schepper
(4) Loann Massard vs (WC) Pierre Antoine Faut
Leo Raquillet vs (7) Felix Corwin
(5) Maxime Janvier vs (Alt) Albano Olivetti
Adrien Gobat vs (WC) (12) Benoit Paire
(6) Egor Gerasimov vs (Alt) Matteo Covato
(Alt) Thijmen Loof vs (8) Cannon Kingsley
Le Liberte – Ore: 10:00
Thijmen Loof vs Cannon Kingsley
Egor Gerasimov vs Matteo Covato
Loann Massard vs Pierre Antoine Faut
Maxime Janvier vs Albano Olivetti
Filippo Moroni vs Patrick Brady
Colette Besson – Ore: 10:00
Enzo Couacaud vs Enzo Wallart
Pablo Trochu vs Robin Catry
Leo Raquillet vs Felix Corwin
Adrien Gobat vs Benoit Paire (Non prima 15:00)
Nicolas Tepmahc vs Kenny De Schepper
Maxence Bertimon vs Arthur Reymond
