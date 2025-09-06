Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 100 Rennes: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani. Federico Cinà testa di serie n.7

06/09/2025 20:13 1 commento
Federico Cina ITA, 30.03.2007 - Foto gerry images
Federico Cina ITA, 30.03.2007 - Foto gerry images

FRA Challenger 100 Rennes – Tabellone Principale – indoor hard
(1) Hugo Gaston FRA vs Christoph Negritu GER
Mikhail Kukushkin KAZ vs Qualifier
Eliakim Coulibaly CIV vs Qualifier
Tom Paris FRA vs (6) Sascha Gueymard Wayenburg FRA

(3) Harold Mayot FRA vs Robin Bertrand FRA
(Alt) Gregoire Barrere FRA vs (WC) Daniel Jade FRA
(Alt) Vadym Ursu UKR vs Clement Chidekh FRA
Qualifier vs (5) Calvin Hemery FRA

(8) Arthur Bouquier FRA vs Marek Gengel CZE
Antoine Escoffier FRA vs Patrick Zahraj GER
Qualifier vs (WC) Sean Cuenin FRA
Matteo Martineau FRA vs (4) Titouan Droguet FRA

(7) Federico Cina ITA vs Lucas Poullain FRA
Michael Geerts BEL vs Qualifier
(WC) Mae Malige FRA vs Dan Added FRA
Qualifier vs (2) Stan Wawrinka SUI

FRA Challenger 100 Rennes – Tabellone Principale – indoor hard
(1) Nikolay Vylegzhanin RUS vs Bye
(Alt) Maxence Bertimon FRA vs (9) Arthur Reymond FRA

(2) Enzo Couacaud FRA vs Enzo Wallart FRA
(Alt) Pablo Trochu FRA vs (10) Robin Catry FRA

(3) Filippo Moroni ITA vs Patrick Brady GBR
Nicolas Tepmahc FRA vs (11) Kenny De Schepper FRA

(4) Loann Massard FRA vs (WC) Pierre Antoine Faut FRA
Leo Raquillet FRA vs (7) Felix Corwin USA

(5) Maxime Janvier FRA vs (Alt) Albano Olivetti FRA
Adrien Gobat FRA vs (WC) (12) Benoit Paire FRA

(6) Egor Gerasimov BLR vs (Alt) Matteo Covato ITA
(Alt) Thijmen Loof NED vs (8) Cannon Kingsley USA

Le Liberte – Ore: 10:00
Thijmen Loof NED vs Cannon Kingsley USA
Egor Gerasimov BLR vs Matteo Covato ITA
Loann Massard FRA vs Pierre Antoine Faut FRA
Maxime Janvier FRA vs Albano Olivetti FRA
Filippo Moroni ITA vs Patrick Brady GBR

Colette Besson – Ore: 10:00
Enzo Couacaud FRA vs Enzo Wallart USA
Pablo Trochu FRA vs Robin Catry FRA
Leo Raquillet FRA vs Felix Corwin USA
Adrien Gobat FRA vs Benoit Paire FRA (Non prima 15:00)
Nicolas Tepmahc FRA vs Kenny De Schepper FRA
Maxence Bertimon FRA vs Arthur Reymond FRA

