Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 125 Szczecin: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani. Due azzurri testa di serie nel md. Uno nelle quali

06/09/2025 19:49 1 commento
Andrea Pellegrino, pugliese classe 1997
Andrea Pellegrino, pugliese classe 1997

POL Challenger 125 Szczecin – Tabellone Principale – terra
(1) Vit Kopriva CZE vs Daniel Michalski POL
Luka Pavlovic FRA vs (NG) Diego Dedura GER
Dimitar Kuzmanov BUL vs (WC) Alan Wazny POL
(PR) Pablo Llamas Ruiz ESP vs (8) Thiago Monteiro BRA

(3) Francesco Passaro ITA vs (WC) Dorian Juszczak POL
Ivan Gakhov RUS vs Qualifier
Elias Ymer SWE vs Facundo Diaz Acosta ARG
(Alt) Hynek Barton CZE vs (6) Roman Andres Burruchaga ARG

(5) Andrea Pellegrino ITA vs (WC) Mateusz Lange POL
Santiago Rodriguez Taverna ARG vs Qualifier
Geoffrey Blancaneaux FRA vs Qualifier
(Alt) Nikolas Sanchez Izquierdo ESP vs (4) Daniel Elahi Galan COL

(7) Jan Choinski GBR vs Vitaliy Sachko UKR
Tiago Pereira POR vs (SE) Andrew Paulson CZE
Qualifier vs Qualifier
Qualifier vs (2) Thiago Agustin Tirante ARG

POL Challenger 125 Szczecin – Tabellone Qualificazione – terra
[1] 🇷🇺 Vatutin vs 🇨🇿 Cerny
🇵🇱 Sterniczuk [WC] vs 🇳🇱 Visker [9]

[2] 🇩🇪 Molleker vs 🇸🇰 Michalik
🇵🇱 Juszczak [ALT] vs 🇩🇪 Steiner [12]

[3] 🇩🇪 Squire vs 🇵🇱 Kielan
🇩🇪 Schell vs 🇧🇷 Luz [10] [ALT]

[4] 🇩🇪 Moeller [ALT] vs 🇵🇱 Knitter [WC]
🇵🇱 Surudo [WC] vs 🇸🇰 Kovalik [8]

[5] 🇨🇿 Nicod vs 🇦🇹 Ramskogler
🇦🇹 Pichler vs 🇨🇿 Vrbensky [7]

[6] 🇨🇿 Paroulek vs 🇵🇱 Pieczonka
🇵🇱 Plewa [WC] vs 🇮🇹 Bocchi [11]

COURT BOHDAN TOMASZEWSKI – Ore: 10:30
Tadeas Paroulek CZE vs Filip Pieczonka POL
Pawel Juszczak POL vs Maik Steiner GER
Henri Squire GER vs Szymon Kielan POL
Oliwier Sterniczuk POL vs Niels Visker NED

COURT 1 – Ore: 10:30
Marvin Moeller GER vs Kacper Knitter POL
Bartosz Surudo POL vs Jozef Kovalik SVK
Jakub Nicod CZE vs Gregor Ramskogler AUT
Niklas Schell GER vs Orlando Luz BRA

COURT 2 – Ore: 10:30
Krzysztof Plewa POL vs Lorenzo Bocchi ITA
Rudolf Molleker GER vs Radovan Michalik SVK
Alexey Vatutin RUS vs Matyas Cerny CZE
David Pichler AUT vs Michael Vrbensky CZE

TAG:

1 commento

brizz 06-09-2025 20:42

Kopriva

Tirante

Burruchaga
Galan

Monteiro
Passaro
Pellegrino
Choinski

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!