Challenger 125 Szczecin: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani. Due azzurri testa di serie nel md. Uno nelle quali

Challenger 125 Szczecin – Tabellone Principale – terra

(1) Vit Kopriva vs Daniel Michalski

Luka Pavlovic vs (NG) Diego Dedura

Dimitar Kuzmanov vs (WC) Alan Wazny

(PR) Pablo Llamas Ruiz vs (8) Thiago Monteiro

(3) Francesco Passaro vs (WC) Dorian Juszczak

Ivan Gakhov vs Qualifier

Elias Ymer vs Facundo Diaz Acosta

(Alt) Hynek Barton vs (6) Roman Andres Burruchaga

(5) Andrea Pellegrino vs (WC) Mateusz Lange

Santiago Rodriguez Taverna vs Qualifier

Geoffrey Blancaneaux vs Qualifier

(Alt) Nikolas Sanchez Izquierdo vs (4) Daniel Elahi Galan

(7) Jan Choinski vs Vitaliy Sachko

Tiago Pereira vs (SE) Andrew Paulson

Qualifier vs Qualifier

Qualifier vs (2) Thiago Agustin Tirante

[1] 🇷🇺 Vatutin vs 🇨🇿 Cerny🇵🇱 Sterniczuk [WC] vs 🇳🇱 Visker [9]

[2] 🇩🇪 Molleker vs 🇸🇰 Michalik

🇵🇱 Juszczak [ALT] vs 🇩🇪 Steiner [12]

[3] 🇩🇪 Squire vs 🇵🇱 Kielan

🇩🇪 Schell vs 🇧🇷 Luz [10] [ALT]

[4] 🇩🇪 Moeller [ALT] vs 🇵🇱 Knitter [WC]

🇵🇱 Surudo [WC] vs 🇸🇰 Kovalik [8]

[5] 🇨🇿 Nicod vs 🇦🇹 Ramskogler

🇦🇹 Pichler vs 🇨🇿 Vrbensky [7]

[6] 🇨🇿 Paroulek vs 🇵🇱 Pieczonka

🇵🇱 Plewa [WC] vs 🇮🇹 Bocchi [11]

COURT BOHDAN TOMASZEWSKI – Ore: 10:30

Tadeas Paroulek vs Filip Pieczonka

Pawel Juszczak vs Maik Steiner

Henri Squire vs Szymon Kielan

Oliwier Sterniczuk vs Niels Visker

COURT 1 – Ore: 10:30

Marvin Moeller vs Kacper Knitter

Bartosz Surudo vs Jozef Kovalik

Jakub Nicod vs Gregor Ramskogler

Niklas Schell vs Orlando Luz

COURT 2 – Ore: 10:30

Krzysztof Plewa vs Lorenzo Bocchi

Rudolf Molleker vs Radovan Michalik

Alexey Vatutin vs Matyas Cerny

David Pichler vs Michael Vrbensky