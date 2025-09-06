Challenger 125 Szczecin: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani. Due azzurri testa di serie nel md. Uno nelle quali
Challenger 125 Szczecin – Tabellone Principale – terra
(1) Vit Kopriva vs Daniel Michalski
Luka Pavlovic vs (NG) Diego Dedura
Dimitar Kuzmanov vs (WC) Alan Wazny
(PR) Pablo Llamas Ruiz vs (8) Thiago Monteiro
(3) Francesco Passaro vs (WC) Dorian Juszczak
Ivan Gakhov vs Qualifier
Elias Ymer vs Facundo Diaz Acosta
(Alt) Hynek Barton vs (6) Roman Andres Burruchaga
(5) Andrea Pellegrino vs (WC) Mateusz Lange
Santiago Rodriguez Taverna vs Qualifier
Geoffrey Blancaneaux vs Qualifier
(Alt) Nikolas Sanchez Izquierdo vs (4) Daniel Elahi Galan
(7) Jan Choinski vs Vitaliy Sachko
Tiago Pereira vs (SE) Andrew Paulson
Qualifier vs Qualifier
Qualifier vs (2) Thiago Agustin Tirante
Challenger 125 Szczecin – Tabellone Qualificazione – terra
[1] 🇷🇺 Vatutin vs 🇨🇿 Cerny
🇵🇱 Sterniczuk [WC] vs 🇳🇱 Visker [9]
[2] 🇩🇪 Molleker vs 🇸🇰 Michalik
🇵🇱 Juszczak [ALT] vs 🇩🇪 Steiner [12]
[3] 🇩🇪 Squire vs 🇵🇱 Kielan
🇩🇪 Schell vs 🇧🇷 Luz [10] [ALT]
[4] 🇩🇪 Moeller [ALT] vs 🇵🇱 Knitter [WC]
🇵🇱 Surudo [WC] vs 🇸🇰 Kovalik [8]
[5] 🇨🇿 Nicod vs 🇦🇹 Ramskogler
🇦🇹 Pichler vs 🇨🇿 Vrbensky [7]
[6] 🇨🇿 Paroulek vs 🇵🇱 Pieczonka
🇵🇱 Plewa [WC] vs 🇮🇹 Bocchi [11]
COURT BOHDAN TOMASZEWSKI – Ore: 10:30
Tadeas Paroulek vs Filip Pieczonka
Pawel Juszczak vs Maik Steiner
Henri Squire vs Szymon Kielan
Oliwier Sterniczuk vs Niels Visker
COURT 1 – Ore: 10:30
Marvin Moeller vs Kacper Knitter
Bartosz Surudo vs Jozef Kovalik
Jakub Nicod vs Gregor Ramskogler
Niklas Schell vs Orlando Luz
COURT 2 – Ore: 10:30
Krzysztof Plewa vs Lorenzo Bocchi
Rudolf Molleker vs Radovan Michalik
Alexey Vatutin vs Matyas Cerny
David Pichler vs Michael Vrbensky
