WTA 500 Guadalajara, WTA 250 Sao Paulo e WTA 125 San Sebastián: I risultati completi del Primo Turno di Qualificazione (LIVE)
WTA 500 Guadalajara 🇲🇽 – 1° Turno Qualificazione, cemento
Akron Stadium – ore 18:00
(3) Victoria Jimenez Kasintseva vs Maria Fernanda Navarro Oliva
(1) Varvara Lepchenko vs Alana Smith
(5) Lucrezia Stefanini vs Sachia Vickery
(4) Maddison Inglis vs Vivian Wolff
Grandstand – ore 18:00
Abril Cardenas Olivares vs (11) Elena Pridankina
(2) Ena Shibahara vs Natalia Sousa Salazar
Marianne Angel Gonzalez vs (12) Nicole Fossa Huergo
(6) Marina Stakusic vs Amandine Hesse
Court 1 – ore 18:00
Martyna Kubka vs (10) Cadence Brace
Anastasia Kulikova vs (9) Hina Inoue
Emina Bektas vs (7) Darja Vidmanova
Kayla Day vs (8) Iryna Shymanovich
WTA 250 São Paulo 🇧🇷 – 1° Turno Qualificazione, cemento
Quadra Central – ore 18:00
(4) Yasmine Mansouri vs Ana Cruz
Thaisa Grana Pedretti vs (6) Victoria Bosio
Pietra Rivoli vs (8) Miriana Tona
Quadra 1 – ore 18:00
(3) Emily Appleton vs Victoria Hu
(2) Alicia Herrero Linana vs Valentini Grammatikopoulou
(1) Lian Tran vs Noelia Zeballos
Quadra 2 – ore 18:00
Victoria Rodriguez vs (5) Haley Giavara
Martina Okalova vs (7) Martha Matoula
WTA 125 San Sebastián 🇪🇸 – 1° Turno Qualificazione, terra battuta
Center Court – ore 11:00
Olga Bienzobas Fernandez vs (5) Tina Smith
(2) Carson Branstine vs Noma Noha Akugue
(4) Gabriela Lee vs Ekaterina Kazionova
(3) Julia Avdeeva vs Dalila Spiteri Non prima 17:00
Court 7 – ore 11:00
Nahia Berecoechea vs (8) Tatiana Pieri
Enola Chiesa vs (6) Francesca Curmi
(1) Tamara Korpatsch vs Emily Seibold Non prima 15:00
Ellie Schoppe vs (7) Anastasia Tikhonova
TAG: Qualificazioni WTA
