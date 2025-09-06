Circuito WTA Copertina, WTA

WTA 500 Guadalajara, WTA 250 Sao Paulo e WTA 125 San Sebastián: I risultati completi del Primo Turno di Qualificazione (LIVE)

06/09/2025 09:29 Nessun commento
Lucrezia Stefanini ITA, 15.05.1998
WTA 500 Guadalajara 🇲🇽 – 1° Turno Qualificazione, cemento

Akron Stadium – ore 18:00
(3) Victoria Jimenez Kasintseva AND vs Maria Fernanda Navarro Oliva MEX
Il match deve ancora iniziare

(1) Varvara Lepchenko USA vs Alana Smith USA

Il match deve ancora iniziare

(5) Lucrezia Stefanini ITA vs Sachia Vickery USA

Il match deve ancora iniziare

(4) Maddison Inglis AUS vs Vivian Wolff USA

Il match deve ancora iniziare



Grandstand – ore 18:00
Abril Cardenas Olivares MEX vs (11) Elena Pridankina RUS

Il match deve ancora iniziare

(2) Ena Shibahara JPN vs Natalia Sousa Salazar MEX

Il match deve ancora iniziare

Marianne Angel Gonzalez MEX vs (12) Nicole Fossa Huergo ITA

Il match deve ancora iniziare

(6) Marina Stakusic CAN vs Amandine Hesse FRA

Il match deve ancora iniziare




Court 1 – ore 18:00
Martyna Kubka POL vs (10) Cadence Brace CAN
Il match deve ancora iniziare

Anastasia Kulikova FIN vs (9) Hina Inoue USA

Il match deve ancora iniziare

Emina Bektas USA vs (7) Darja Vidmanova CZE

Il match deve ancora iniziare

Kayla Day USA vs (8) Iryna Shymanovich BLR

Il match deve ancora iniziare






WTA 250 São Paulo 🇧🇷 – 1° Turno Qualificazione, cemento

Quadra Central – ore 18:00
(4) Yasmine Mansouri FRA vs Ana Cruz BRA
Il match deve ancora iniziare

Thaisa Grana Pedretti BRA vs (6) Victoria Bosio ARG

Il match deve ancora iniziare

Pietra Rivoli BRA vs (8) Miriana Tona ITA

Il match deve ancora iniziare




Quadra 1 – ore 18:00
(3) Emily Appleton GBR vs Victoria Hu USA
Il match deve ancora iniziare

(2) Alicia Herrero Linana ESP vs Valentini Grammatikopoulou GRE

Il match deve ancora iniziare

(1) Lian Tran NED vs Noelia Zeballos BOL

Il match deve ancora iniziare



Quadra 2 – ore 18:00
Victoria Rodriguez MEX vs (5) Haley Giavara USA

Il match deve ancora iniziare

Martina Okalova SVK vs (7) Martha Matoula GRE

Il match deve ancora iniziare






WTA 125 San Sebastián 🇪🇸 – 1° Turno Qualificazione, terra battuta

Center Court – ore 11:00
Olga Bienzobas Fernandez ESP vs (5) Tina Smith AUS
WTA San Sebastian 125
Olga Bienzobas Fernandez
30
1
Tina Smith [5]
40
5
Mostra dettagli

(2) Carson Branstine CAN vs Noma Noha Akugue GER

Il match deve ancora iniziare

(4) Gabriela Lee ROU vs Ekaterina Kazionova RUS

Il match deve ancora iniziare

(3) Julia Avdeeva RUS vs Dalila Spiteri ITA Non prima 17:00

Il match deve ancora iniziare



Court 7 – ore 11:00
Nahia Berecoechea FRA vs (8) Tatiana Pieri ITA

WTA San Sebastian 125
Nahia Berecoechea
40
5
Tatiana Pieri [8]
30
0
Mostra dettagli

Enola Chiesa ITA vs (6) Francesca Curmi MLT

Il match deve ancora iniziare

(1) Tamara Korpatsch GER vs Emily Seibold GER Non prima 15:00

Il match deve ancora iniziare

Ellie Schoppe USA vs (7) Anastasia Tikhonova RUS

Il match deve ancora iniziare

