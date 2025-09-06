Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Genova, Siviglia, Tulln, Shanghai, Cassis e Istanbul: I risultati completi con il dettaglio del Day 6 (LIVE)

06/09/2025
Giulio Zeppieri nella foto - Foto Patrick Boren
CHALLENGER Genova 🇮🇹 – Semifinali, terra battuta

Center Court – ore 16:00
Gianluca Cadenasso ITA / Lorenzo Carboni ITA vs Mick Veldheer NED / Szymon Walkow POL
Il match deve ancora iniziare

Stefano Travaglia ITA vs Andrea Pellegrino ITA (Non prima 18:30)

Il match deve ancora iniziare

Luciano Darderi ITA vs Tom Gentzsch GER (Non prima 20:30)

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Cassis 🇫🇷 – Semifinali, cemento

CENTRAL CABESTO – ore 11:30
Daniil Glinka EST vs Jurij Rodionov AUT
Il match deve ancora iniziare

Billy Harris GBR vs Justin Engel GER (Non prima 14:00)

Il match deve ancora iniziare

David Pichler AUT / Jurij Rodionov AUT vs Arthur Reymond FRA / Luca Sanchez FRA

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Istanbul 🇹🇷 – Semifinali, cemento

Center Court – ore 10:00
Alex Molcan SVK vs Stefanos Sakellaridis GRE
Il match deve ancora iniziare

Nicolas Mejia COL vs Luca Potenza ITA (Non prima 11:30)

Il match deve ancora iniziare

Milos Karol SVK / Daniel Masur GER vs Stefanos Sakellaridis GRE / Karan Singh IND (Non prima 14:00)

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Seville 🇪🇸 Finali, terra battuta

Central – ore 17:30
Jonas Forejtek CZE / Dominik Kellovsky CZE vs Mario Mansilla Diez ESP / Bruno Pujol Navarro ESP
Il match deve ancora iniziare

Genaro Alberto Olivieri ARG vs Ignacio Buse PER (Non prima 20:00)

Il match deve ancora iniziare






CHALLENGER Shanghai 🇨🇳 – Semifinali, cemento

Court 3 – ore 09:30
Jason Jung TPE / Reese Stalder USA vs Pruchya Isaro THA / Niki Kaliyanda Poonacha IND
ATP Shanghai
Jason Jung / Reese Stalder
0
0
Pruchya Isaro / Niki Kaliyanda Poonacha [4]
0
0
Mostra dettagli

Bernard Tomic AUS vs Yasutaka Uchiyama JPN

Il match deve ancora iniziare

Giulio Zeppieri ITA vs Yu Hsiou Hsu TPE

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Tulln 🇦🇹 – Semifinali, terra battuta

Centre Court – ore 11:00
Joel Schwaerzler AUT vs Marco Trungelliti ARG
Il match deve ancora iniziare

Santiago Rodriguez Taverna ARG vs Andrew Paulson CZE (Non prima 14:00)

Il match deve ancora iniziare

Oleg Prihodko UKR / Vitaliy Sachko UKR vs Neil Oberleitner AUT / Joel Schwaerzler AUT (Non prima 15:30)

Il match deve ancora iniziare

