Challenger Genova, Siviglia, Tulln, Shanghai, Cassis e Istanbul: I risultati completi con il dettaglio del Day 6 (LIVE)
CHALLENGER Genova 🇮🇹 – Semifinali, terra battuta
Center Court – ore 16:00
Gianluca Cadenasso / Lorenzo Carboni vs Mick Veldheer / Szymon Walkow
Stefano Travaglia vs Andrea Pellegrino (Non prima 18:30)
Luciano Darderi vs Tom Gentzsch (Non prima 20:30)
CHALLENGER Cassis 🇫🇷 – Semifinali, cemento
CENTRAL CABESTO – ore 11:30
Daniil Glinka vs Jurij Rodionov
Billy Harris vs Justin Engel (Non prima 14:00)
David Pichler / Jurij Rodionov vs Arthur Reymond / Luca Sanchez
CHALLENGER Istanbul 🇹🇷 – Semifinali, cemento
Center Court – ore 10:00
Alex Molcan vs Stefanos Sakellaridis
Nicolas Mejia vs Luca Potenza (Non prima 11:30)
Milos Karol / Daniel Masur vs Stefanos Sakellaridis / Karan Singh (Non prima 14:00)
CHALLENGER Seville 🇪🇸 Finali, terra battuta
Central – ore 17:30
Jonas Forejtek / Dominik Kellovsky vs Mario Mansilla Diez / Bruno Pujol Navarro
Genaro Alberto Olivieri vs Ignacio Buse (Non prima 20:00)
CHALLENGER Shanghai 🇨🇳 – Semifinali, cemento
Court 3 – ore 09:30
Jason Jung / Reese Stalder vs Pruchya Isaro / Niki Kaliyanda Poonacha
Bernard Tomic vs Yasutaka Uchiyama
Giulio Zeppieri vs Yu Hsiou Hsu
CHALLENGER Tulln 🇦🇹 – Semifinali, terra battuta
Centre Court – ore 11:00
Joel Schwaerzler vs Marco Trungelliti
Santiago Rodriguez Taverna vs Andrew Paulson (Non prima 14:00)
Oleg Prihodko / Vitaliy Sachko vs Neil Oberleitner / Joel Schwaerzler (Non prima 15:30)
TAG: Circuito Challenger
