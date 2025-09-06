Italiani e Italiane nei tornei ITF Copertina, Future

Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Sabato 06 Settembre 2025

06/09/2025 08:30 Nessun commento
Giorgio Tabacco nella foto
ITA M15 Bologna 15000 – Semi-final
Kasra Rahmani IRI vs Giorgio Tabacco ITA ore 12:00

Il match deve ancora iniziare

[7] Juan Cruz Martin manzano ITA vs Leonardo Malgaroli ITA 2 incontro dalle 12:00

Il match deve ancora iniziare




ITA W15 Fiano Romano 15000 – Semi-final
Yuliana Lizarazo COL vs [3] Jennifer Ruggeri ITA 2 incontro dalle 10:30
Il match deve ancora iniziare




ESP W15 Denia 15000 – Semi-final
Isabel Skoog SWE vs [2] Verena Meliss ITA ore 11:00
Il match deve ancora iniziare

