Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Sabato 06 Settembre 2025
06/09/2025 08:30 Nessun commento
M15 Bologna 15000 – Semi-final
Kasra Rahmani vs Giorgio Tabacco ore 12:00
Il match deve ancora iniziare
[7] Juan Cruz Martin manzano vs Leonardo Malgaroli 2 incontro dalle 12:00
Il match deve ancora iniziare
W15 Fiano Romano 15000 – Semi-final
Yuliana Lizarazo vs [3] Jennifer Ruggeri 2 incontro dalle 10:30
Il match deve ancora iniziare
W15 Denia 15000 – Semi-final
Isabel Skoog vs [2] Verena Meliss ore 11:00
Il match deve ancora iniziare
