WTA 500 Guadalajara: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Martina Trevisan wild card Md. Due azzurre nelle quali
WTA 500 Guadalajara – Tabellone Principale – hard
(1) Elise Mertens vs Bye
Maria Sakkari vs Elsa Jacquemot
(WC) Martina Trevisan vs Rebecca Marino
Zeynep Sonmez vs (6) Tatjana Maria
(3) Jelena Ostapenko vs Bye
Polina Kudermetova vs Qualifier
(WC) Storm Hunter vs Katerina Siniakova
Emiliana Arango vs (5) Magda Linette
(7) Alycia Parks vs Qualifier
(WC) Nikola Bartunkova vs Qualifier
(WC) Sloane Stephens vs Qualifier
Bye vs (4) Magdalena Frech
(8) Camila Osorio vs Kamilla Rakhimova
Katarzyna Kawa vs Iva Jovic
Qualifier vs Qualifier
Bye vs (2) Veronika Kudermetova
WTA 500 Guadalajara – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Varvara Lepchenko vs Alana Smith
(WC) Abril Cardenas Olivares vs (11) Elena Pridankina
(2) Ena Shibahara vs (WC) Natalia Sousa Salazar
Emina Bektas vs (7) Darja Vidmanova
(3) Victoria Jimenez Kasintseva vs (WC) Maria Fernanda Navarro Oliva
Martyna Kubka vs (10) Cadence Brace
(4) Maddison Inglis vs Vivian Wolff
(WC) Marianne Angel Gonzalez vs (12) Nicole Fossa Huergo
(5) Lucrezia Stefanini vs Sachia Vickery
Anastasia Kulikova vs (9) Hina Inoue
(6) Marina Stakusic vs Amandine Hesse
Kayla Day vs (8) Iryna Shymanovich
2 commenti
@ Cip (#4477327)
Grazie carissimo! Questo è quello giusto. Un abbraccio (ps: purtroppo c’è questa brutta moda di giocare tornei consecutivi nello stesso posto, un tempo per tornei importanti non era possibile una cosa del genere).
Questo è il tabellone del 125k appena concluso