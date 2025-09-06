WTA 500 Copertina, WTA

WTA 500 Guadalajara: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Martina Trevisan wild card Md. Due azzurre nelle quali

06/09/2025 08:41 2 commenti
Martina Trevisan nella foto - Foto Getty Images
Martina Trevisan nella foto - Foto Getty Images

MEX WTA 500 Guadalajara – Tabellone Principale – hard
(1) Elise Mertens BEL vs Bye
Maria Sakkari GRE vs Elsa Jacquemot FRA
(WC) Martina Trevisan ITA vs Rebecca Marino CAN
Zeynep Sonmez TUR vs (6) Tatjana Maria GER

(3) Jelena Ostapenko LAT vs Bye
Polina Kudermetova RUS vs Qualifier
(WC) Storm Hunter AUS vs Katerina Siniakova CZE
Emiliana Arango COL vs (5) Magda Linette POL

(7) Alycia Parks USA vs Qualifier
(WC) Nikola Bartunkova CZE vs Qualifier
(WC) Sloane Stephens USA vs Qualifier
Bye vs (4) Magdalena Frech POL

(8) Camila Osorio COL vs Kamilla Rakhimova RUS
Katarzyna Kawa POL vs Iva Jovic USA
Qualifier vs Qualifier
Bye vs (2) Veronika Kudermetova RUS

MEX WTA 500 Guadalajara – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Varvara Lepchenko USA vs Alana Smith USA
(WC) Abril Cardenas Olivares MEX vs (11) Elena Pridankina RUS

(2) Ena Shibahara JPN vs (WC) Natalia Sousa Salazar MEX
Emina Bektas USA vs (7) Darja Vidmanova CZE

(3) Victoria Jimenez Kasintseva AND vs (WC) Maria Fernanda Navarro Oliva MEX
Martyna Kubka POL vs (10) Cadence Brace CAN

(4) Maddison Inglis AUS vs Vivian Wolff USA
(WC) Marianne Angel Gonzalez MEX vs (12) Nicole Fossa Huergo ITA

(5) Lucrezia Stefanini ITA vs Sachia Vickery USA
Anastasia Kulikova FIN vs (9) Hina Inoue USA

(6) Marina Stakusic CAN vs Amandine Hesse FRA
Kayla Day USA vs (8) Iryna Shymanovich BLR

