LiveTennis Cup 2025 – Us Open: Ecco i pronostici dell’ottava giornata (scadenza domani ore 17:00)

La LiveTennis Cup è un gioco gratuito aperto a tutti gli utenti iscritti di LiveTennis, nel quale si pronosticherà il risultato di una serie di incontri ed eventi.
Il gioco ha cadenza quotidiana lungo l’intero torneo degli Us Open ed ogni giorno, quindi, ci sarà una classifica di giornata e una generale. Al vincitore della classifica generale spetterà poi un piccolo premio per rendere la competizione più divertente.
Le partite da pronosticare le trovate nel box presente in questa pagina. E’ possibile giocare in qualunque momento, anche a torneo già iniziato!
Per farlo è necessario essere registrati al sito e quindi aver effettuato il login.
Per il campione finale, ovvero il vincente della classifica generale ci sarà un premio (buono da 20 euro).
ATTRIBUZIONE PUNTEGGI
Esito finale: Per ogni esito finale indovinato, ovvero il vincitore dell’incontro, saranno assegnati 3 punti mentre in caso di pronostico esatto per il numero di set ci saranno altri 2 punti: ogni partita, quindi, può valere fino a 5 punti. In caso di ritiro: se non è stato completato il primo set, allora la partita è nulla. In caso contrario, si assegnano i 3 punti dell’esito finale a chi ha pronosticato vincente il giocatore che non si è ritirato.
Giornata 8
Gioca, è gratis ed in palio ci sono dei premi!
1) Per poter vedere la lista delle partite e inviare i pronostici è necessario essere registrati ed aver effetuato il login.
2) Il punteggio Sinner vs Alcaraz 3-1, per esempio, significa che vincerà Sinner per 3 set ad 1.
3) I pronostici non saranno visibili fino alla chiusura della giornata.
N.B.Il premio sarà assegnato alla fine del gioco. Il vincitore sarà contattato alla mail con cui si è registrato al sito. In caso di problemi contattare info@livetennis.it.
NB. Nella generale Pit64 è al primo posto ma perchè ha giocato in una giornata tre volte (sarà stata colpa del server). Bisognerà sottrarre -32 punti nella generale. Il sistema ha subito individuato l’anomalia. In caso di un nuovo errore da parte sua ci sarà la squalifica (bisogna premere solo una volta il tasto ed aspettare il pronostico che venga registrato).
