LiveTennis Cup 2025 – Us Open: Ecco i pronostici della terza giornata (chiusura prono domani alle ore 17)

La LiveTennis Cup è un gioco gratuito aperto a tutti gli utenti iscritti di LiveTennis, nel quale si pronosticherà il risultato di una serie di incontri ed eventi.
Il gioco ha cadenza quotidiana lungo l’intero torneo degli Us Open ed ogni giorno, quindi, ci sarà una classifica di giornata e una generale. Al vincitore della classifica generale spetterà poi un piccolo premio per rendere la competizione più divertente.
Le partite da pronosticare le trovate nel box presente in questa pagina. E’ possibile giocare in qualunque momento, anche a torneo già iniziato!
Per farlo è necessario essere registrati al sito e quindi aver effettuato il login.
Per il campione finale, ovvero il vincente della classifica generale ci sarà un premio (buono da 20 euro).
ATTRIBUZIONE PUNTEGGI
Esito finale: Per ogni esito finale indovinato, ovvero il vincitore dell’incontro, saranno assegnati 3 punti mentre in caso di pronostico esatto per il numero di set ci saranno altri 2 punti: ogni partita, quindi, può valere fino a 5 punti. In caso di ritiro: se non è stato completato il primo set, allora la partita è nulla. In caso contrario, si assegnano i 3 punti dell’esito finale a chi ha pronosticato vincente il giocatore che non si è ritirato.
1) Per poter vedere la lista delle partite e inviare i pronostici è necessario essere registrati ed aver effetuato il login.
2) Il punteggio Sinner vs Alcaraz 3-1, per esempio, significa che vincerà Sinner per 3 set ad 1.
3) I pronostici non saranno visibili fino alla chiusura della giornata.
N.B.Il premio sarà assegnato alla fine del gioco. Il vincitore sarà contattato alla mail con cui si è registrato al sito. In caso di problemi contattare info@livetennis.it.
CLASSIFICA
1) Papero 22 (1 vitt., 1 gior.)2) bgiampa 22 (0 vitt., 1 gior.)3) stefano2 20 (0 vitt., 1 gior.)4) alessio 20 (0 vitt., 1 gior.)5) faraone 20 (0 vitt., 1 gior.)6) digeritor 20 (0 vitt., 1 gior.)7) roger61 20 (0 vitt., 1 gior.)8) Luca Milano 20 (0 vitt., 1 gior.)9) adecor 20 (0 vitt., 1 gior.)10) scriccio 20 (0 vitt., 1 gior.) zedarioz 18 (0 vitt., 1 gior.)31) SGT76 18 (0 vitt., 1 gior.)32) Eman32 18 (0 vitt., 1 gior.)33) Barney 18 (0 vitt., 1 gior.)34) LucaP 18 (0 vitt., 1 gior.)35) Lore_LjubO 18 (0 vitt., 1 gior.)36) Druvi 18 (0 vitt., 1 gior.)37) pantera96 18 (0 vitt., 1 gior.)38) tinnu 18 (0 vitt., 1 gior.)39) fedder 18 (0 vitt., 1 gior.)40) Luca Napoli 18 (0 vitt., 1 gior.)41) Bonfanm 18 (0 vitt., 1 gior.)42) Thomisu 18 (0 vitt., 1 gior.)43) Avide 18 (0 vitt., 1 gior.)44) ForeverMecir 18 (0 vitt., 1 gior.)45) brizz 18 (0 vitt., 1 gior.)46) Alessio89 18 (0 vitt., 1 gior.)47) Elio 18 (0 vitt., 1 gior.)48) Swako 18 (0 vitt., 1 gior.)49) luca71 18 (0 vitt., 1 gior.)50) greasylake 18 (0 vitt., 1 gior.)51) Erca70 18 (0 vitt., 1 gior.)52) Tox I 18 (0 vitt., 1 gior.)53) Raffo 18 (0 vitt., 1 gior.)54) AndiRafa11 18 (0 vitt., 1 gior.)55) IlMago 18 (0 vitt., 1 gior.)56) AmeAur 18 (0 vitt., 1 gior.)57) j 18 (0 vitt., 1 gior.)58) Capitano70 18 (0 vitt., 1 gior.)59) Marco M. 18 (0 vitt., 1 gior.)60) Irlandero 18 (0 vitt., 1 gior.)61) Cannibale Rosso 18 (0 vitt., 1 gior.)62) Molto Pollo 18 (0 vitt., 1 gior.)63) von Hayek 18 (0 vitt., 1 gior.)64) AlRio 18 (0 vitt., 1 gior.)65) Sagitter 18 (0 vitt., 1 gior.)66) Golden Shark 18 (0 vitt., 1 gior.)67) Babaiarosky 18 (0 vitt., 1 gior.)68) Fogazzaroj 18 (0 vitt., 1 gior.)69) Il Gran Maestro 18 (0 vitt., 1 gior.)70) icemann76 18 (0 vitt., 1 gior.)71) Giorgio Basile SUPERTENNIS 18 (0 vitt., 1 gior.)72) vise 18 (0 vitt., 1 gior.)73) Fede99 18 (0 vitt., 1 gior.)74) Costantini 18 (0 vitt., 1 gior.)75) Appassionato spettatore 18 (0 vitt., 1 gior.)76) Sinneriano_doc 18 (0 vitt., 1 gior.)77) Articuz06 18 (0 vitt., 1 gior.)78) Gigrobot 18 (0 vitt., 1 gior.)79) ricciolibelli 17 (0 vitt., 1 gior.)80) l Occhio di Sauron 17 (0 vitt., 1 gior.)81) mmarco82 17 (0 vitt., 1 gior.)82) DustinBrownNumberOne 17 (0 vitt., 1 gior.)83) Bounty 17 (0 vitt., 1 gior.)84) Bas 17 (0 vitt., 1 gior.)85) Rafamancino 17 (0 vitt., 1 gior.)86) mcris 17 (0 vitt., 1 gior.)87) therocket 17 (0 vitt., 1 gior.)88) maverikkk 17 (0 vitt., 1 gior.)89) leonealfa 17 (0 vitt., 1 gior.)90) Lenci2 17 (0 vitt., 1 gior.)91) Lukaa 17 (0 vitt., 1 gior.)92) Albo 17 (0 vitt., 1 gior.)93) zawix 17 (0 vitt., 1 gior.)94) Aio051174 17 (0 vitt., 1 gior.)95) GIOTAD 17 (0 vitt., 1 gior.)96) Etnatracker 17 (0 vitt., 1 gior.)97) mattia saracino 17 (0 vitt., 1 gior.)98) Tennis bel gioco 17 (0 vitt., 1 gior.)99) Narmer 17 (0 vitt., 1 gior.)100) manuel89 15 (0 vitt., 1 gior.)101) Andreas Seppi 15 (0 vitt., 1 gior.)102) boris becker n.1 15 (0 vitt., 1 gior.)103) utente non registrato 15 (0 vitt., 1 gior.)104) alexpic 15 (0 vitt., 1 gior.)105) lapez 15 (0 vitt., 1 gior.)106) USOPEN2011 15 (0 vitt., 1 gior.)107) broom 15 (0 vitt., 1 gior.)108) alex83 15 (0 vitt., 1 gior.)109) lcmcarra 15 (0 vitt., 1 gior.)110) Ken_Rosewall 15 (0 vitt., 1 gior.)111) sasuzzo 15 (0 vitt., 1 gior.)112) miele67 15 (0 vitt., 1 gior.)113) Alessandro6.9 15 (0 vitt., 1 gior.)114) Alb4647 15 (0 vitt., 1 gior.)115) Luigi68 15 (0 vitt., 1 gior.)116) Costamar 15 (0 vitt., 1 gior.)117) Lollorafael 15 (0 vitt., 1 gior.)118) true-tone 15 (0 vitt., 1 gior.)119) gbuttit 15 (0 vitt., 1 gior.)120) italtennis 15 (0 vitt., 1 gior.)121) Markus1892 15 (0 vitt., 1 gior.)122) Forza Flavia 15 (0 vitt., 1 gior.)123) piper 15 (0 vitt., 1 gior.)124) king_scipion66 15 (0 vitt., 1 gior.)125) vortice 15 (0 vitt., 1 gior.)126) nicolapre 15 (0 vitt., 1 gior.)127) Federer.Forever 15 (0 vitt., 1 gior.)128) ASHTONEATON 15 (0 vitt., 1 gior.)129) matl 15 (0 vitt., 1 gior.)130) cucciardi24 15 (0 vitt., 1 gior.)131) Lory99 15 (0 vitt., 1 gior.)132) Il peccatore 15 (0 vitt., 1 gior.)133) Grifo999 15 (0 vitt., 1 gior.)134) Auger00 15 (0 vitt., 1 gior.)135) Lo Scriba 15 (0 vitt., 1 gior.)136) Pikario Furioso 15 (0 vitt., 1 gior.)137) gimaxx75 15 (0 vitt., 1 gior.)138) Trap 15 (0 vitt., 1 gior.)139) tripwood 15 (0 vitt., 1 gior.)140) halilovic a. 15 (0 vitt., 1 gior.)141) Viri 15 (0 vitt., 1 gior.)142) Alex77 15 (0 vitt., 1 gior.)143) Pippolivetennis 15 (0 vitt., 1 gior.)144) Fighter1990 15 (0 vitt., 1 gior.)145) Max966 15 (0 vitt., 1 gior.)146) Tutto Dritto 15 (0 vitt., 1 gior.)147) lele83 15 (0 vitt., 1 gior.)148) Leftwing13 15 (0 vitt., 1 gior.)149) sergiot4 15 (0 vitt., 1 gior.)150) Fufu 15 (0 vitt., 1 gior.)151) Paolo64 15 (0 vitt., 1 gior.)152) Luigi 70 15 (0 vitt., 1 gior.)153) Forbis1967 15 (0 vitt., 1 gior.)154) Manu09 15 (0 vitt., 1 gior.)155) robi01 15 (0 vitt., 1 gior.)156) Dennis 15 (0 vitt., 1 gior.)157) Jason 15 (0 vitt., 1 gior.)158) Cibrario 15 (0 vitt., 1 gior.)159) He 15 (0 vitt., 1 gior.)160) Tennisforever 15 (0 vitt., 1 gior.)161) Aky 15 (0 vitt., 1 gior.)162) PN 15 (0 vitt., 1 gior.)163) Skater 14 (0 vitt., 1 gior.)164) Mattia 97 14 (0 vitt., 1 gior.)165) Mickis 14 (0 vitt., 1 gior.)166) Leo mega 14 (0 vitt., 1 gior.)167) piet64 14 (0 vitt., 1 gior.)168) Remandrew 14 (0 vitt., 1 gior.)169) trebaldi 14 (0 vitt., 1 gior.)170) guido Guest 14 (0 vitt., 1 gior.)171) pluki07 14 (0 vitt., 1 gior.)172) Dany 12 (0 vitt., 1 gior.)173) kaishaku 12 (0 vitt., 1 gior.)174) pafort 12 (0 vitt., 1 gior.)175) verygabry 12 (0 vitt., 1 gior.)176) wwenderww 12 (0 vitt., 1 gior.)177) kalu 12 (0 vitt., 1 gior.)178) robba4 12 (0 vitt., 1 gior.)179) miky85 12 (0 vitt., 1 gior.)180) Alfredo 12 (0 vitt., 1 gior.)181) gaga84 12 (0 vitt., 1 gior.)182) liborio450 12 (0 vitt., 1 gior.)183) mandrax75 12 (0 vitt., 1 gior.)184) giamar26 12 (0 vitt., 1 gior.)185) Napol ti amo 12 (0 vitt., 1 gior.)186) juhu59 12 (0 vitt., 1 gior.)187) Paky 71 12 (0 vitt., 1 gior.)188) il capitano 12 (0 vitt., 1 gior.)189) brunodalla 12 (0 vitt., 1 gior.)190) renzopii 12 (0 vitt., 1 gior.)191) Bernardino Lamis 12 (0 vitt., 1 gior.)192) Ice Man 12 (0 vitt., 1 gior.)193) Cabri 12 (0 vitt., 1 gior.)194) Rovescio al tramonto 12 (0 vitt., 1 gior.)195) mascagni17 12 (0 vitt., 1 gior.)196) TKT 12 (0 vitt., 1 gior.)197) Pino_ 12 (0 vitt., 1 gior.)198) GuestingWho 12 (0 vitt., 1 gior.)199) Il GUEst 12 (0 vitt., 1 gior.)200) UnoQualinque 12 (0 vitt., 1 gior.)201) Inox 12 (0 vitt., 1 gior.)202) Supporter dei poeti estinti 12 (0 vitt., 1 gior.)203) Damatra 12 (0 vitt., 1 gior.)204) quandosmettesinnervendolatv 12 (0 vitt., 1 gior.)205) luneros 12 (0 vitt., 1 gior.)206) Max1966 11 (0 vitt., 1 gior.)207) BigLebowski 9 (0 vitt., 1 gior.)208) Massi 9 (0 vitt., 1 gior.)Visualizza la classifica completa
