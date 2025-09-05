Stefano Travaglia e Tom Gentzsch sono i primi semifinalisti dell’Aon Open Challenger Memorial Giorgio Messina. Stasera tocca a Darderi e Thiago Monteiro, dalle 20.30 grande spettacolo a Valletta Cambiaso. Domani finale di doppio col genovese Gianluca Cadenasso in campo.

Stefano Travaglia (nella foto) e Tom Gentzsch sono i primi semifinalisti dell’Aon Open Challenger – Memorial Giorgio Messina, il torneo internazionale di tennis in corso di svolgimento a Genova nei campi in terra rossa di Valletta Cambiaso. Il tennista di Ascoli Piceno ha battuto 6-4/6-3 il giovanissimo talento azzurro Federico Bondioli. Mentre Tom Gentzsch ha vinto contro il baby svizzero Kilian Feldbausch: match concluso con il risultato di 6-4/7-6 per il tedesco. Appuntamento intanto questa sera alle 20.30 con il numero uno del tabellone principale e 32esimo al mondo Luciano Darderi contro il brasiliano Thiago Monteiro in quella che può essere considerata una finale anticipata si annuncia un’altra cornice di pubblico straordinaria. Domani si giocheranno le semifinali: la prima si giocherà alle 18.30 mentre la seconda alle 20.30. Mentre alle 16 la finalissima di doppio con la coppia formata dal genovese Gianluca Cadenasso e Lorenzo Carboni che sfiderà il duo composto dall’olandese Mick Veldheer e il polacco Szymon Walkow, teste di serie numero 2 del tabellone di doppio. Il torneo terminerà poi domenica con la finale di singolare alle 18.