CTB EMILBANCA GARDENS CUP – In semifinale Manzano e Malgaroli: due autentiche battaglie nei quarti al Circolo Tennis Bologna

Due battaglie senza esclusioni di colpi hanno aperto il quadro dei quarti di finale alla CTB Emibanca Gardens cup, il torneo del circuito ITF (15mila dollari di montepremi) in corso di svolgimento al Circolo Tennis Bologna. Il primo semifinalista è l’italo-argentino Juan Cruz Martin Manzano, che parte male ma poi riesce a sfruttare un proseguo in crescendo contro il qualificato Giulio Perego, imponendosi 2-6, 7-6, 6-1. Ancor più spettacolare è il match sul campo 1, dove dopo 3 ore e mezza di battaglia esce vincitore Leonardo Malgaroli: il tennista bergamasco, alla prima semifinale in carriera, deve annullare 6 match point al vicentino Pietro Romeo Scomparin, per poi esultare sul 7-5, 1-6, 7-6. Malgaroli, peraltro, nei precedenti con Manzano non ha mai vinto, ma proverà a dire la sua, mettendosi alle spalle le tossine di una dura battaglia.

Gli altri semifinalisti usciranno dai match Kasra Rhamani-Daniele Rapagnetta e Ainius Sabaliauskas-Giovanni Tabacco, quest’ultimo vincitore in maniera convincente negli ottavi contro Stefano Napolitano, uno degli atleti col pedigree più illustre tra quelli di scena in viale Rino Cristiani.

Nel tabellone di doppio i primi finalisti sono i già citati Kasra Rahmani e Daniele Rapagnetta, che si aggiudicano un match molto emozionante contro Gabriele Maria Noce e Alessio De Bernardis: partiti sotto di un set, i due 18enni trovano la forza per ribaltare l’inerzia della sfida, imponendosi 1-6, 6-3, 12-10. Di fronte, a conclusione della giornata di sabato, attendono i campioni in carica, il padrone di casa Enrico Baldisserri e il figlio d’arte Noah Perfetti, oppure la coppia formata da Perego e da Matteo Sciahbasi.

Le semifinali si giocheranno sabato 6 settembre a partire dalle 12 (ingresso libero).