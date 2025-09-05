È scomparsa la Duchessa di Kent, per molti anni protagonista nella cerimonia di premiazione a Wimbledon

A 92 anni è mancata la Duchessa di Kent, lo annuncia Buckingham Palace con “profondo dolore”. “Si è spenta serenamente ieri sera a Kensington Palace, circondata dalla sua famiglia”, si legge in una nota diffusa venerdì, con le bandiere delle residenze reali, tra cui Buckingham Palace, ora abbassate a mezz’asta.

La notizia, rilanciata anche dalla LTA (la federazione tennistica della Gran Bretagna), tocca anche gli appassionati di tennis: la Duchessa era diventata un volto assai familiare per la sua partecipazione alla premiazione dei Championships di Wimbledon. Per molti anni ha premiato vincitori e sconfitti della finale, con il suo sorriso solare la sua umanità.

Impossibile dimenticare la toccante cerimonia della finale femminile 1993, quando la ceca Jana Novotna scoppiò in lacrime sulla spalla della Duchessa, affranta per aver subito la rimonta di Steffi Graf quando era vicina al successo. La Duchessa fece di tutto per rincuorare Jana, affermando che un giorno quel bellissimo piatto sarebbe stato tra le sue mani (cosa che accadde nel 1998).

We are very sorry to hear of the death of HRH The Duchess of Kent who was a great supporter of tennis. We send our condolences to the Royal Family. pic.twitter.com/uT2Cs1MCYY — LTA (@the_LTA) September 5, 2025

“Ricordo bene quel momento” affermò la Duchessa in un’intervista alla BBC qualche anno dopo, “Successe tutto in modo molto naturale. Jana devi guardare a testa alta, hai giocato la finale di Wimbledon”.

Per questo fu ancor più emozionante quando Novotna vinse la finale nel 1998 e proprio la Duchessa la premiò, con un saluto affettuoso tra le due.

Oltre al tennis, era musica la grande passione della Duchessa: “Sosteneva associazioni benefiche per la musica e insegnava musica in una scuola elementare di Hull, dove gli alunni non sapevano nulla della sua identità reale e dove era conosciuta come “Mrs Kent””, si legge nel ricordo della Duchessa pubblicato su BBC.

