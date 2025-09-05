Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Venerdì 05 Settembre 2025

Daniele Rapagnetta nella foto
M15 Hong Kong 15000 – Quarter-final
Xing Dao Chen vs [5] Niccolo Catini 6-0 3-0 rit.
M15 Kursumlijska Banja 15000 – Quarter-final
Giuseppe La vela
vs [4] Felix Gill 2 incontro dalle 09:00
ITF M15 Kursumlijska Banja - 2025-08-31T00:00:00Z
Felix Gill•
40
2
Giuseppe La Vela
0
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
Giuseppe La Vela
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Giuseppe La Vela
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
1-1 → 1-2
Giuseppe La Vela
0-0 → 0-1
M15 Bologna 15000 – Quarter-final
Giulio Perego
vs [7] Juan Cruz Martin manzano ore 13:00
Il match deve ancora iniziare
Giorgio Tabacco vs Ainius Sabaliauskas Non prima delle 17:00
Il match deve ancora iniziare
Leonardo Malgaroli vs Pietro Romeo Scomparin ore 13:00
Il match deve ancora iniziare
Kasra Rahmani vs Daniele Rapagnetta Non prima delle 18:00
Il match deve ancora iniziare
W50 Saint-Palais-sur-Mer 40000 – Quarter-final
Alice Tubello
vs [3] Silvia Ambrosio ore 11:30
Il match deve ancora iniziare
W15 Fiano Romano 15000 – Quarter-final
Marta Lombardini vs [2] Eva Marie Voracek ore 11:00
ITF W15 Fiano Romano - 2025-08-31T00:00:00Z
Marta Lombardini•
0
0
Eva Marie Voracek
15
0
[3] Jennifer Ruggeri vs [6] Angelica Raggi 2 incontro dalle 11:00
Il match deve ancora iniziare
[5] Linda Sevcikova vs Noemi Maines 2 incontro dalle 11:00
Il match deve ancora iniziare
W15 Hurghada 15000 – Quarter-final
[8] Maddalena Giordano
vs [2] Sandra Samir 2 incontro dalle 16:00
Il match deve ancora iniziare
W15 Denia 15000 – Quarter-final
[5] Michaela Bayerlova vs [2] Verena Meliss Non prima delle 14:00
Il match deve ancora iniziare
W15 Heraklion 15000 – Quarter-final
[4] Marie Weckerle vs Lavinia Luciano Non prima delle 12:00
ITF W15 Heraklion - 2025-08-31T00:00:00Z
Marie Weckerle
0
1
Lavinia Luciano•
0
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Marie Weckerle
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
1-0 → 1-1
[6] Federica Sacco vs Kateryna Diatlova ore 11:00
ITF W15 Heraklion - 2025-08-31T00:00:00Z
Federica Sacco•
40
6
2
Kateryna Diatlova
30
7
5
Servizio
Svolgimento
Set 2
Kateryna Diatlova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-4 → 2-5
Kateryna Diatlova
15-0
15-15
15-0
15-15
30-15
30-30
1-3 → 1-4
Kateryna Diatlova
15-0
15-15
15-0
30-15
15-15
40-15
1-1 → 1-2
Kateryna Diatlova
0-15
15-15
15-30
30-30
15-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0-1*
0-2*
0-3*
0-2*
0-5*
1-5*
1-6*
2-6*
3-6*
2-6*
3-6*
6-6 → 6-7
Kateryna Diatlova
6-5 → 6-6
Federica Sacco
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-5 → 6-5
Kateryna Diatlova
5-4 → 5-5
Federica Sacco
15-15
15-30
30-40
40-40
15-40
A-40
4-4 → 5-4
Kateryna Diatlova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
4-3 → 4-4
Kateryna Diatlova
3-2 → 4-2
Federica Sacco
0-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Kateryna Diatlova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
1-2 → 2-2
Kateryna Diatlova
0-1 → 1-1
1 commento
Peccato per Cato, sarà al 4° quarto nella sua trasferta asiatica