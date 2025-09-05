Italiani e Italiane nei tornei ITF Copertina, Future

Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Venerdì 05 Settembre 2025

05/09/2025 09:18 1 commento
Daniele Rapagnetta nella foto

HKG M15 Hong Kong 15000 – Quarter-final
Xing Dao Chen CHN vs [5] Niccolo Catini ITA 6-0 3-0 rit.




SRB M15 Kursumlijska Banja 15000 – Quarter-final
Giuseppe La vela ITA vs [4] Felix Gill GBR 2 incontro dalle 09:00
ITF M15 Kursumlijska Banja - 2025-08-31T00:00:00Z
Felix Gill
40
2
Giuseppe La Vela
0
3
Mostra dettagli




ITA M15 Bologna 15000 – Quarter-final
Giulio Perego ITA vs [7] Juan Cruz Martin manzano ITA ore 13:00
Il match deve ancora iniziare

Giorgio Tabacco ITA vs Ainius Sabaliauskas LTU Non prima delle 17:00

Il match deve ancora iniziare

Leonardo Malgaroli ITA vs Pietro Romeo Scomparin ITA ore 13:00

Il match deve ancora iniziare

Kasra Rahmani IRI vs Daniele Rapagnetta ITA Non prima delle 18:00

Il match deve ancora iniziare




FRA W50 Saint-Palais-sur-Mer 40000 – Quarter-final
Alice Tubello FRA vs [3] Silvia Ambrosio ITA ore 11:30
Il match deve ancora iniziare



ITA W15 Fiano Romano 15000 – Quarter-final
Marta Lombardini ITA vs [2] Eva Marie Voracek GER ore 11:00

ITF W15 Fiano Romano - 2025-08-31T00:00:00Z
Marta Lombardini
0
0
Eva Marie Voracek
15
0
Mostra dettagli

[3] Jennifer Ruggeri ITA vs [6] Angelica Raggi ITA 2 incontro dalle 11:00

Il match deve ancora iniziare

[5] Linda Sevcikova CZE vs Noemi Maines ITA 2 incontro dalle 11:00

Il match deve ancora iniziare




EGY W15 Hurghada 15000 – Quarter-final
[8] Maddalena Giordano ITA vs [2] Sandra Samir EGY 2 incontro dalle 16:00
Il match deve ancora iniziare



ESP W15 Denia 15000 – Quarter-final
[5] Michaela Bayerlova CZE vs [2] Verena Meliss ITA Non prima delle 14:00

Il match deve ancora iniziare



GRE W15 Heraklion 15000 – Quarter-final
[4] Marie Weckerle LUX vs Lavinia Luciano ITA Non prima delle 12:00

ITF W15 Heraklion - 2025-08-31T00:00:00Z
Marie Weckerle
0
1
Lavinia Luciano
0
1
Mostra dettagli

[6] Federica Sacco ITA vs Kateryna Diatlova UKR ore 11:00

ITF W15 Heraklion - 2025-08-31T00:00:00Z
Federica Sacco
40
6
2
Kateryna Diatlova
30
7
5
Mostra dettagli

1 commento

Andreas Seppi 05-09-2025 09:25

Peccato per Cato, sarà al 4° quarto nella sua trasferta asiatica

 1
