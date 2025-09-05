WTA 125 Montreux, Guadalajara e Changsha: I risultati completi con il dettaglio del Day 5 (LIVE)

Alexandra Eala PHI, 23.05.2005 - Foto Getty
WTA 125 Montreux 🇨🇭 – Quarti di Finale, terra battuta
Center Court – ore 12:00
(5) Darja Semenistaja
vs (4) Anca Todoni
Il match deve ancora iniziare
(7) Simona Waltert vs Oleksandra Oliynykova
Il match deve ancora iniziare
Maja Chwalinska vs (8) Arantxa Rus Non prima 15:30
Il match deve ancora iniziare
Oksana Selekhmeteva / Simona Waltert vs (2) Aliona Bolsova / (2) Darja Semenistaja Non prima 17:00
Il match deve ancora iniziare
Andrea Lazaro Garcia vs (6) Julia Grabher
Il match deve ancora iniziare
WTA 125 Guadalajara 🇲🇽 – Semifinali, cemento
Grandstand – ore 19:00
Maria Kozyreva
vs Panna Udvardy
Il match deve ancora iniziare
Kayla Day vs (2) Alexandra Eala
Il match deve ancora iniziare
(1) Irina Khromacheva / (1) Kamilla Rakhimova vs Maria Kozyreva / Iryna Shymanovich Non prima 21:00
Il match deve ancora iniziare
WTA 125 Changsha 🇨🇳 – Semifinali , terra battuta
Center Court – ore 04:00
Anna-Lena Friedsam
/ Lanlana Tararudee
vs (2) Estelle Cascino
/ (2) Shuo Feng
WTA Changsha 125
Anna-Lena Friedsam / Lanlana Tararudee•
0
6
6
0
Estelle Cascino / Shuo Feng [2]
0
1
4
0
Vincitore: Friedsam / Tararudee
Servizio
Svolgimento
Set 3
Anna-Lena Friedsam / Lanlana Tararudee
Servizio
Svolgimento
Set 2
Anna-Lena Friedsam / Lanlana Tararudee
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-4 → 6-4
Estelle Cascino / Shuo Feng
5-3 → 5-4
Anna-Lena Friedsam / Lanlana Tararudee
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-3 → 5-3
Estelle Cascino / Shuo Feng
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
4-2 → 4-3
Anna-Lena Friedsam / Lanlana Tararudee
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
3-2 → 4-2
Estelle Cascino / Shuo Feng
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-2 → 3-2
Anna-Lena Friedsam / Lanlana Tararudee
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-1 → 2-2
Estelle Cascino / Shuo Feng
2-0 → 2-1
Anna-Lena Friedsam / Lanlana Tararudee
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
1-0 → 2-0
Estelle Cascino / Shuo Feng
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Anna-Lena Friedsam / Lanlana Tararudee
5-1 → 6-1
Estelle Cascino / Shuo Feng
5-0 → 5-1
Anna-Lena Friedsam / Lanlana Tararudee
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-0 → 5-0
Estelle Cascino / Shuo Feng
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
3-0 → 4-0
Anna-Lena Friedsam / Lanlana Tararudee
2-0 → 3-0
Estelle Cascino / Shuo Feng
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-0 → 2-0
Anna-Lena Friedsam / Lanlana Tararudee
0-0 → 1-0
(8) Maria Timofeeva vs Alina Charaeva Non prima 09:30
WTA Changsha 125
Maria Timofeeva [8]
0
6
1
Alina Charaeva•
0
3
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Maria Timofeeva
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Maria Timofeeva
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-3 → 5-3
Alina Charaeva
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-3 → 4-3
Maria Timofeeva
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Alina Charaeva
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Maria Timofeeva
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Alina Charaeva
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-2 → 1-2
Peangtarn Plipuech / Wushuang Zheng vs (4) Eudice Chong / (4) En-Shuo Liang
Il match deve ancora iniziare
/ vs /
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 09:30
(3) Veronika Erjavec
vs Ekaterina Reyngold Inizio 09:30
WTA Changsha 125
Veronika Erjavec [3]•
40
0
5
Ekaterina Reyngold
40
6
4
Servizio
Svolgimento
Set 2
Veronika Erjavec
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
Ekaterina Reyngold
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
4-4 → 5-4
Veronika Erjavec
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
4-3 → 4-4
Ekaterina Reyngold
4-2 → 4-3
Veronika Erjavec
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Ekaterina Reyngold
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-1 → 3-2
Veronika Erjavec
2-1 → 3-1
Ekaterina Reyngold
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-1 → 2-1
Veronika Erjavec
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Ekaterina Reyngold
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Veronika Erjavec
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-5 → 0-6
Ekaterina Reyngold
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-4 → 0-5
Veronika Erjavec
0-3 → 0-4
Ekaterina Reyngold
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-2 → 0-3
Veronika Erjavec
0-1 → 0-2
Ekaterina Reyngold
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Yu-Yun Li / Xinxin Yao vs (3) Maria Lourdes Carle / (3) Veronika Erjavec
Il match deve ancora iniziare
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit