WTA 125 Montreux, Guadalajara e Changsha: I risultati completi con il dettaglio del Day 5 (LIVE)

Alexandra Eala PHI, 23.05.2005 - Foto Getty
WTA 125 Montreux 🇨🇭 – Quarti di Finale, terra battuta

Center Court – ore 12:00
(5) Darja Semenistaja LAT vs (4) Anca Todoni ROU
Il match deve ancora iniziare

(7) Simona Waltert SUI vs Oleksandra Oliynykova UKR

Il match deve ancora iniziare

Maja Chwalinska POL vs (8) Arantxa Rus NED Non prima 15:30

Il match deve ancora iniziare

Oksana Selekhmeteva RUS / Simona Waltert SUI vs (2) Aliona Bolsova ESP / (2) Darja Semenistaja LAT Non prima 17:00

Il match deve ancora iniziare

Andrea Lazaro Garcia ESP vs (6) Julia Grabher AUT

Il match deve ancora iniziare






WTA 125 Guadalajara 🇲🇽 – Semifinali, cemento

Grandstand – ore 19:00
Maria Kozyreva RUS vs Panna Udvardy HUN
Il match deve ancora iniziare

Kayla Day USA vs (2) Alexandra Eala PHI

Il match deve ancora iniziare

(1) Irina Khromacheva RUS / (1) Kamilla Rakhimova RUS vs Maria Kozyreva RUS / Iryna Shymanovich BLR Non prima 21:00

Il match deve ancora iniziare






WTA 125 Changsha 🇨🇳 – Semifinali , terra battuta

Center Court – ore 04:00
Anna-Lena Friedsam GER / Lanlana Tararudee THA vs (2) Estelle Cascino FRA / (2) Shuo Feng CHN
WTA Changsha 125
Anna-Lena Friedsam / Lanlana Tararudee
0
6
6
0
Estelle Cascino / Shuo Feng [2]
0
1
4
0
Vincitore: Friedsam / Tararudee
Mostra dettagli

(8) Maria Timofeeva RUS vs Alina Charaeva RUS Non prima 09:30

WTA Changsha 125
Maria Timofeeva [8]
0
6
1
Alina Charaeva
0
3
1
Mostra dettagli

Peangtarn Plipuech THA / Wushuang Zheng CHN vs (4) Eudice Chong HKG / (4) En-Shuo Liang TPE

Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare




Court 2 – ore 09:30
(3) Veronika Erjavec SLO vs Ekaterina Reyngold RUS Inizio 09:30
WTA Changsha 125
Veronika Erjavec [3]
40
0
5
Ekaterina Reyngold
40
6
4
Mostra dettagli

Yu-Yun Li TPE / Xinxin Yao CHN vs (3) Maria Lourdes Carle ARG / (3) Veronika Erjavec SLO

Il match deve ancora iniziare

