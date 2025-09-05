Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Genova, Siviglia, Tulln, Shanghai, Cassis e Istanbul: I risultati completi con il dettaglio del Day 5 (LIVE)

05/09/2025 08:52 Nessun commento
Luciano Darderi ITA, 2002.02.14 - Foto Getty Images
Luciano Darderi ITA, 2002.02.14 - Foto Getty Images

CHALLENGER Genova 🇮🇹 – Quarti di Finale, terra battuta

Center Court – ore 13:30
Federico Bondioli ITA vs Stefano Travaglia ITA
Il match deve ancora iniziare

Tom Gentzsch GER vs Kilian Feldbausch SUI

Il match deve ancora iniziare

Andrea Pellegrino ITA vs Andrea Picchione ITA (Non prima 18:30)

Il match deve ancora iniziare

Luciano Darderi ITA vs Thiago Monteiro BRA (Non prima 20:30)

Il match deve ancora iniziare




Court 1 – ore 13:30
Franco Agamenone ITA / Simone Agostini ITA vs Gianluca Cadenasso ITA / Lorenzo Carboni ITA
Il match deve ancora iniziare

August Holmgren DEN / Johannes Ingildsen DEN vs Mick Veldheer NED / Szymon Walkow POL

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Cassis 🇫🇷 – Quarti di Finale, cemento

CENTRAL CABESTO – ore 11:00
Daniil Glinka EST vs Arthur Fery GBR
ATP Cassis
Daniil Glinka
0
0
Arthur Fery
0
0
Mostra dettagli

Jurij Rodionov AUT vs Valentin Vacherot MON

Il match deve ancora iniziare

Mae Malige FRA vs Billy Harris GBR

Il match deve ancora iniziare

Jeevan Nedunchezhiyan IND / Jakub Paul SUI vs David Pichler AUT / Jurij Rodionov AUT

Il match deve ancora iniziare



COURT 1 – ore 11:00
Arthur Reymond FRA / Luca Sanchez FRA vs Anthony Genov BUL / Enzo Wallart FRA

ATP Cassis
Arthur Reymond / Luca Sanchez [3]
0
0
Anthony Genov / Enzo Wallart
0
0
Mostra dettagli

Justin Engel GER vs Mark Lajal EST

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Istanbul 🇹🇷 – Quarti di Finale, cemento

Center Court – ore 10:00
Hugo Grenier FRA vs Stefanos Sakellaridis GRE
ATP Istanbul
Hugo Grenier [7]
40
5
Stefanos Sakellaridis
40
5
Mostra dettagli

Abdullah Shelbayh JOR vs Alex Molcan SVK (Non prima 11:30)

Il match deve ancora iniziare

Benjamin Hassan LBN / Andreas Mies GER vs Stefanos Sakellaridis GRE / Karan Singh IND (Non prima 13:00)

Il match deve ancora iniziare



Hilton Court – ore 10:00
Milos Karol SVK vs Nicolas Mejia COL

ATP Istanbul
Milos Karol
0
2
1
Nicolas Mejia
0
6
2
Mostra dettagli

Luca Potenza ITA vs Calvin Hemery FRA (Non prima 11:30)

Il match deve ancora iniziare

Alexandru Jecan ROU / Bogdan Pavel ROU vs Milos Karol SVK / Daniel Masur GER (Non prima 13:00)

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Seville 🇪🇸 Semifinali, terra battuta

Central – ore 17:00
Pablo Llamas Ruiz ESP / German Lopez Andujar ESP vs Mario Mansilla Diez ESP / Bruno Pujol Navarro ESP
Il match deve ancora iniziare

Daniel Merida ESP vs Ignacio Buse PER (Non prima 19:00)

Il match deve ancora iniziare

Genaro Alberto Olivieri ARG vs Dusan Lajovic SRB

Il match deve ancora iniziare



Pista 3 – ore 18:00
Jonas Forejtek CZE / Dominik Kellovsky CZE vs Inigo Cervantes ESP / Daniel Rincon ESP

Il match deve ancora iniziare






CHALLENGER Shanghai 🇨🇳 – Quarti di Finale, cemento

Court 3 – ore 09:30
Pruchya Isaro THA / Niki Kaliyanda Poonacha IND vs Jie Cui CHN / Rigele Te CHN
ATP Shanghai
Pruchya Isaro / Niki Kaliyanda Poonacha [4]
0
6
5
Jie Cui / Rigele Te
0
4
6
Mostra dettagli

Omar Jasika AUS vs Bernard Tomic AUS

Il match deve ancora iniziare

Yi Zhou CHN vs Yu Hsiou Hsu TPE

Il match deve ancora iniziare



Court 5 – ore 09:30
Jason Jung TPE / Reese Stalder USA vs Kaito Uesugi JPN / Seita Watanabe JPN

ATP Shanghai
Jason Jung / Reese Stalder
6
1
10
Kaito Uesugi / Seita Watanabe
3
6
2
Vincitore: Jung / Stalder
Mostra dettagli

Yasutaka Uchiyama JPN vs Rio Noguchi JPN

ATP Shanghai
Yasutaka Uchiyama
0
0
Rio Noguchi
0
0
Mostra dettagli

Filip Peliwo POL vs Giulio Zeppieri ITA

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Tulln 🇦🇹 – Quarti di Finale, terra battuta

Centre Court – ore 11:00
Joel Schwaerzler AUT vs Sumit Nagal IND
ATP Tulln
Joel Schwaerzler
0
0
Sumit Nagal
0
0
Mostra dettagli

Marco Trungelliti ARG vs Sandro Kopp AUT (Non prima 13:30)

Il match deve ancora iniziare

Neil Oberleitner AUT / Joel Schwaerzler AUT vs Luka Mikrut CRO / Marko Topo GER

Il match deve ancora iniziare




Court 1 – ore 11:00
Santiago Rodriguez Taverna ARG vs Oleg Prihodko UKR
ATP Tulln
Santiago Rodriguez Taverna [5]
15
1
Oleg Prihodko
15
0
Mostra dettagli

Andrew Paulson CZE vs Francesco Maestrelli ITA

Il match deve ancora iniziare

Oleg Prihodko UKR / Vitaliy Sachko UKR vs Sandro Kopp AUT / Lukas Neumayer AUT

Il match deve ancora iniziare

TAG: