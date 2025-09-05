Challenger Genova, Siviglia, Tulln, Shanghai, Cassis e Istanbul: I risultati completi con il dettaglio del Day 5 (LIVE)

Luciano Darderi ITA, 2002.02.14 - Foto Getty Images
CHALLENGER Genova 🇮🇹 – Quarti di Finale, terra battuta
Center Court – ore 13:30
Federico Bondioli
vs Stefano Travaglia
Il match deve ancora iniziare
Tom Gentzsch vs Kilian Feldbausch
Il match deve ancora iniziare
Andrea Pellegrino vs Andrea Picchione (Non prima 18:30)
Il match deve ancora iniziare
Luciano Darderi vs Thiago Monteiro (Non prima 20:30)
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 13:30
Franco Agamenone
/ Simone Agostini
vs Gianluca Cadenasso
/ Lorenzo Carboni
Il match deve ancora iniziare
August Holmgren / Johannes Ingildsen vs Mick Veldheer / Szymon Walkow
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Cassis 🇫🇷 – Quarti di Finale, cemento
CENTRAL CABESTO – ore 11:00
Daniil Glinka
vs Arthur Fery
ATP Cassis
Daniil Glinka
0
0
Arthur Fery
0
0
Jurij Rodionov vs Valentin Vacherot
Il match deve ancora iniziare
Mae Malige vs Billy Harris
Il match deve ancora iniziare
Jeevan Nedunchezhiyan / Jakub Paul vs David Pichler / Jurij Rodionov
Il match deve ancora iniziare
COURT 1 – ore 11:00
Arthur Reymond / Luca Sanchez vs Anthony Genov / Enzo Wallart
ATP Cassis
Arthur Reymond / Luca Sanchez [3]
0
0
Anthony Genov / Enzo Wallart
0
0
Justin Engel vs Mark Lajal
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Istanbul 🇹🇷 – Quarti di Finale, cemento
Center Court – ore 10:00
Hugo Grenier
vs Stefanos Sakellaridis
ATP Istanbul
Hugo Grenier [7]•
40
5
Stefanos Sakellaridis
40
5
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Grenier
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
df
30-40
df
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
S. Sakellaridis
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-4 → 5-5
H. Grenier
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
40-30
ace
2-4 → 3-4
S. Sakellaridis
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
ace
40-A
1-4 → 2-4
H. Grenier
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
40-40
40-A
1-3 → 1-4
S. Sakellaridis
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 1-3
H. Grenier
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Abdullah Shelbayh vs Alex Molcan (Non prima 11:30)
Il match deve ancora iniziare
Benjamin Hassan / Andreas Mies vs Stefanos Sakellaridis / Karan Singh (Non prima 13:00)
Il match deve ancora iniziare
Hilton Court – ore 10:00
Milos Karol vs Nicolas Mejia
ATP Istanbul
Milos Karol•
0
2
1
Nicolas Mejia
0
6
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
N. Mejia
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
M. Karol
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
N. Mejia
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Karol
0-15
0-30
df
15-30
15-40
df
2-5 → 2-6
M. Karol
0-15
0-30
0-40
15-40
ace
30-40
40-40
A-40
1-4 → 2-4
N. Mejia
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-3 → 1-4
M. Karol
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-2 → 1-3
N. Mejia
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Luca Potenza vs Calvin Hemery (Non prima 11:30)
Il match deve ancora iniziare
Alexandru Jecan / Bogdan Pavel vs Milos Karol / Daniel Masur (Non prima 13:00)
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Seville 🇪🇸 Semifinali, terra battuta
Central – ore 17:00
Pablo Llamas Ruiz
/ German Lopez Andujar
vs Mario Mansilla Diez
/ Bruno Pujol Navarro
Il match deve ancora iniziare
Daniel Merida vs Ignacio Buse (Non prima 19:00)
Il match deve ancora iniziare
Genaro Alberto Olivieri vs Dusan Lajovic
Il match deve ancora iniziare
Pista 3 – ore 18:00
Jonas Forejtek / Dominik Kellovsky vs Inigo Cervantes / Daniel Rincon
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Shanghai 🇨🇳 – Quarti di Finale, cemento
Court 3 – ore 09:30
Pruchya Isaro
/ Niki Kaliyanda Poonacha
vs Jie Cui
/ Rigele Te
ATP Shanghai
Pruchya Isaro / Niki Kaliyanda Poonacha [4]•
0
6
5
Jie Cui / Rigele Te
0
4
6
Servizio
Svolgimento
Set 2
P. Isaro / Kaliyanda Poonacha
J. Cui / Te
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-5 → 5-6
P. Isaro / Kaliyanda Poonacha
4-5 → 5-5
J. Cui / Te
15-0
15-15
df
30-15
ace
30-30
40-30
ace
40-40
4-4 → 4-5
P. Isaro / Kaliyanda Poonacha
3-4 → 4-4
J. Cui / Te
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
3-3 → 3-4
P. Isaro / Kaliyanda Poonacha
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
2-3 → 3-3
J. Cui / Te
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
P. Isaro / Kaliyanda Poonacha
1-2 → 2-2
P. Isaro / Kaliyanda Poonacha
0-1 → 1-1
J. Cui / Te
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
df
40-30
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Isaro / Kaliyanda Poonacha
5-4 → 6-4
P. Isaro / Kaliyanda Poonacha
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
4-3 → 5-3
J. Cui / Te
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
3-3 → 4-3
P. Isaro / Kaliyanda Poonacha
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-3 → 3-3
J. Cui / Te
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
2-2 → 2-3
P. Isaro / Kaliyanda Poonacha
1-2 → 2-2
P. Isaro / Kaliyanda Poonacha
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
0-1 → 1-1
Omar Jasika vs Bernard Tomic
Il match deve ancora iniziare
Yi Zhou vs Yu Hsiou Hsu
Il match deve ancora iniziare
Court 5 – ore 09:30
Jason Jung / Reese Stalder vs Kaito Uesugi / Seita Watanabe
ATP Shanghai
Jason Jung / Reese Stalder
6
1
10
Kaito Uesugi / Seita Watanabe
3
6
2
Vincitore: Jung / Stalder
Servizio
Svolgimento
Set 3
J. Jung / Stalder
1-0
1-1
2-1
3-1
4-1
5-1
6-1
7-1
8-1
9-1
9-2
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
K. Uesugi / Watanabe
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
1-5 → 1-6
J. Jung / Stalder
1-4 → 1-5
K. Uesugi / Watanabe
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
1-3 → 1-4
J. Jung / Stalder
0-3 → 1-3
K. Uesugi / Watanabe
0-2 → 0-3
J. Jung / Stalder
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
K. Uesugi / Watanabe
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Jung / Stalder
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
40-30
ace
5-3 → 6-3
K. Uesugi / Watanabe
5-2 → 5-3
J. Jung / Stalder
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
40-40
4-2 → 5-2
K. Uesugi / Watanabe
4-1 → 4-2
J. Jung / Stalder
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-1 → 4-1
K. Uesugi / Watanabe
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
2-1 → 3-1
J. Jung / Stalder
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
K. Uesugi / Watanabe
1-0 → 1-1
J. Jung / Stalder
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
0-0 → 1-0
Yasutaka Uchiyama vs Rio Noguchi
ATP Shanghai
Yasutaka Uchiyama
0
0
Rio Noguchi
0
0
Filip Peliwo vs Giulio Zeppieri
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Tulln 🇦🇹 – Quarti di Finale, terra battuta
Centre Court – ore 11:00
Joel Schwaerzler
vs Sumit Nagal
ATP Tulln
Joel Schwaerzler
0
0
Sumit Nagal
0
0
Marco Trungelliti vs Sandro Kopp (Non prima 13:30)
Il match deve ancora iniziare
Neil Oberleitner / Joel Schwaerzler vs Luka Mikrut / Marko Topo
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 11:00
Santiago Rodriguez Taverna
vs Oleg Prihodko
ATP Tulln
Santiago Rodriguez Taverna [5]
15
1
Oleg Prihodko•
15
0
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Rodriguez Taverna
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
0-0 → 1-0
Andrew Paulson vs Francesco Maestrelli
Il match deve ancora iniziare
Oleg Prihodko / Vitaliy Sachko vs Sandro Kopp / Lukas Neumayer
Il match deve ancora iniziare
