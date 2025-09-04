Laver Cup in emergenza: Shelton e Paul danno forfait, chiamati Michelsen e Opelka

L’estate tennistica 2025, segnata da un calendario massacrante con due Masters 1000 da due settimane e lo US Open, ha lasciato il segno su molti giocatori. Le fatiche accumulate hanno costretto alcuni a fermarsi, incidendo inevitabilmente anche sulla composizione della Laver Cup, l’evento esibizione che ogni anno contrappone il Team Europa al Team Resto del Mondo.

Il Resto del Mondo perde due dei nomi più attesi: Ben Shelton e Tommy Paul, che avrebbero dovuto rappresentare i leader della squadra in questa edizione. Entrambi hanno rinunciato per motivi fisici e di recupero, lasciando due vuoti significativi nell’organico.

I capitani non hanno però perso tempo e hanno ufficializzato le chiamate dei sostituti: Alex Michelsen e Reilly Opelka. Due scelte che portano freschezza e curiosità all’interno della competizione: Michelsen, uno dei giovani statunitensi più promettenti, reduce da un 2025 in continua crescita, e Opelka, rientrato in pianta stabile nel circuito dopo i problemi fisici, sempre in grado di mettere pressione con il suo servizio micidiale.