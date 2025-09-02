Challenger Genova, Siviglia, Tulln, Shanghai, Cassis e Istanbul: I risultati completi con il dettaglio del Day 2 (LIVE)

Luciano Darderi ITA, 2002.02.14 - Foto Getty Images
CHALLENGER Genova 🇮🇹 – 1° Turno, terra battuta
Center Court – ore 10:00
Andrea Pellegrino
vs Remy Bertola
ATP Genoa
Andrea Pellegrino [8]•
0
3
Remy Bertola
30
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Bertola
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
3-2 → 3-3
A. Pellegrino
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
R. Bertola
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
df
A-40
40-40
40-A
df
1-2 → 2-2
A. Pellegrino
15-0
15-15
30-15
30-30
df
30-40
1-1 → 1-2
R. Bertola
15-0
15-15
15-30
df
30-30
30-40
df
40-40
A-40
1-0 → 1-1
A. Pellegrino
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Marco Cecchinato vs Dmitry Popko
Il match deve ancora iniziare
Andrea Picchione vs Pedro Martinez
Il match deve ancora iniziare
Giovanni Oradini / Filippo Romano vs Andrea Pellegrino / Thiago Agustin Tirante (Non prima 15:30)
Il match deve ancora iniziare
Thiago Monteiro vs Francesco Passaro (Non prima 18:30)
Il match deve ancora iniziare
Luciano Darderi vs Federico Arnaboldi (Non prima 20:30)
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 10:00
Gabriele Pennaforti vs Tom Gentzsch
ATP Genoa
Gabriele Pennaforti•
0
3
Tom Gentzsch
0
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Gentzsch
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
2-2 → 3-2
G. Pennaforti
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
1-2 → 2-2
T. Gentzsch
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
G. Pennaforti
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Stefano Travaglia vs Duje Ajdukovic
Il match deve ancora iniziare
Nicolai Budkov Kjaer vs Gianluca Cadenasso
Il match deve ancora iniziare
Pierre-Hugues Herbert vs Carlo Alberto Caniato
Il match deve ancora iniziare
Geoffrey Blancaneaux vs Enrico Dalla Valle (Non prima 16:00)
Il match deve ancora iniziare
Federico Bondioli / Stefano Travaglia vs Giovanni Fonio / Francesco Forti
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 10:00
Alvaro Guillen Meza
vs Giovanni Fonio
ATP Genoa
Alvaro Guillen Meza•
40
4
Giovanni Fonio
15
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. Fonio
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-1 → 3-2
G. Fonio
15-0
15-15
15-30
df
15-40
df
1-1 → 2-1
A. Guillen Meza
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
ace
40-40
A-40
0-1 → 1-1
G. Fonio
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Nikolas Sanchez Izquierdo vs Matej Dodig
Il match deve ancora iniziare
Francesco Forti vs Tommaso Compagnucci
Il match deve ancora iniziare
Federico Bondioli vs Daniel Michalski
Il match deve ancora iniziare
Franco Agamenone / Simone Agostini vs Alvaro Guillen Meza / Dmitry Popko (Non prima 16:00)
Il match deve ancora iniziare
Nikolas Sanchez Izquierdo / Augusto Virgili vs August Holmgren / Johannes Ingildsen
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Cassis 🇫🇷 – turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento
CENTRAL CABESTO – ore 10:00
Nicolas Tepmahc
vs Maxime Janvier
ATP Cassis
Nicolas Tepmahc
0
4
Maxime Janvier [7]•
30
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
N. Tepmahc
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 4-3
M. Janvier
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
ace
40-40
40-A
df
40-40
A-40
3-2 → 3-3
M. Janvier
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
M. Janvier
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
N. Tepmahc
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Filippo Moroni vs Kenny De Schepper
Il match deve ancora iniziare
Lucas Poullain vs Michael Mmoh
Il match deve ancora iniziare
Timofey Skatov vs Antoine Escoffier
Il match deve ancora iniziare
Hugo Car / Pierre Antoine Tailleu vs Felix Corwin / Jamie Vance
Il match deve ancora iniziare
COURT 1 – ore 10:00
Justin Engel vs Felix Corwin
ATP Cassis
Justin Engel [1]•
15
6
4
Felix Corwin [9]
40
1
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Corwin
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
df
3-0 → 4-0
F. Corwin
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Corwin
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
5-1 → 6-1
F. Corwin
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
40-40
40-A
3-1 → 4-1
F. Corwin
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
30-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
F. Corwin
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
0-0 → 0-1
Jakub Paul vs David Pichler
Il match deve ancora iniziare
Sascha Gueymard Wayenburg vs Etienne Donnet
Il match deve ancora iniziare
Eliakim Coulibaly / Isaac Nortey vs Hugo Cardinaud / Nicolas Tepmahc
Il match deve ancora iniziare
Jeevan Nedunchezhiyan / Jakub Paul vs James Mackinlay / Hamish Stewart
Il match deve ancora iniziare
COURT 2 – ore 10:00
Olaf Pieczkowski vs Cannon Kingsley
ATP Cassis
Olaf Pieczkowski [4]
0
5
Cannon Kingsley [10]•
0
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
O. Pieczkowski
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-4 → 5-4
C. Kingsley
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-3 → 4-4
O. Pieczkowski
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
ace
3-3 → 4-3
C. Kingsley
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
3-2 → 3-3
O. Pieczkowski
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
df
40-40
A-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
C. Kingsley
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
O. Pieczkowski
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Hamish Stewart vs Egor Gerasimov
Il match deve ancora iniziare
Arthur Fery vs Michael Geerts
Il match deve ancora iniziare
Sekou Bangoura / Robin Bertrand vs Arthur Reymond / Luca Sanchez
Il match deve ancora iniziare
David Pichler / Jurij Rodionov vs Zachary Fuchs / Wally Thayne
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Istanbul 🇹🇷 – 1° turno, cemento
Center Court – ore 09:00
Ilya Ivashka
vs Nicolas Mejia
ATP Istanbul
Ilya Ivashka
0
2
1
Nicolas Mejia•
0
6
2
Vincitore: Mejia
Servizio
Svolgimento
Set 2
I. Ivashka
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 1-2
I. Ivashka
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
N. Mejia
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-5 → 2-6
N. Mejia
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 2-4
I. Ivashka
15-0
40-0
ace
40-15
40-30
df
1-3 → 2-3
I. Ivashka
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
0-2 → 1-2
I. Ivashka
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Vadym Ursu vs Martin Landaluce (Non prima 10:30)
ATP Istanbul
Vadym Ursu
15
2
Martin Landaluce [3]•
0
0
Servizio
Svolgimento
Set 1
V. Ursu
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-0 → 2-0
M. Landaluce
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Pavel Kotov vs Otto Virtanen
Il match deve ancora iniziare
Koray Kirci vs Luca Potenza
Il match deve ancora iniziare
Hilton Court – ore 09:00
Moez Echargui vs Abdullah Shelbayh
ATP Istanbul
Moez Echargui [5]
4
4
Abdullah Shelbayh
6
6
Vincitore: Shelbayh
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Shelbayh
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-5 → 4-6
A. Shelbayh
0-15
15-15
15-30
15-40
df
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 2-4
M. Echargui
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
ace
40-A
2-2 → 2-3
A. Shelbayh
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
M. Echargui
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
1-1 → 2-1
A. Shelbayh
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
M. Echargui
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Shelbayh
0-15
15-15
30-30
ace
40-30
3-4 → 3-5
M. Echargui
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
2-4 → 3-4
A. Shelbayh
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-3 → 2-4
A. Shelbayh
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 1-3
Marek Gengel vs Benjamin Hassan (Non prima 10:30)
Il match deve ancora iniziare
Hugo Grenier vs Alex Hernandez
Il match deve ancora iniziare
Rodrigo Pacheco Mendez vs Norbert Gombos
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 09:00
Michal Krajci vs Milos Karol
ATP Istanbul
Michal Krajci
3
2
Milos Karol
6
6
Vincitore: Karol
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Krajci
15-0
15-15
df
15-30
df
15-40
30-40
2-4 → 2-5
M. Krajci
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-1 → 1-2
M. Karol
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
1-0 → 1-1
M. Krajci
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Karol
15-0
ace
15-15
df
30-15
ace
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
3-5 → 3-6
M. Karol
0-15
df
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
ace
ace
2-4 → 2-5
M. Krajci
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
1-4 → 2-4
M. Karol
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
40-30
ace
1-3 → 1-4
M. Krajci
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
df
1-2 → 1-3
Ivan Nedelko vs Alex Molcan (Non prima 10:30)
ATP Istanbul
Ivan Nedelko
30
1
Alex Molcan•
40
0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Molcan
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
Peter Makk vs Calvin Hemery
Il match deve ancora iniziare
Marc-Andrea Huesler vs Alastair Gray
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Seville 🇪🇸 1° turno, terra battuta
Central – ore 11:00
Gonzalo Bueno
vs Javier Barranco Cosano
Il match deve ancora iniziare
Ignacio Buse vs Bernabe Zapata Miralles (Non prima 12:00)
Il match deve ancora iniziare
Alex Martinez vs Carlos Taberner (Non prima 17:00)
Il match deve ancora iniziare
Daniel Rincon vs Pablo Carreno Busta
Il match deve ancora iniziare
Albert Ramos-Vinolas vs Vilius Gaubas (Non prima 21:00)
Il match deve ancora iniziare
Pista 3 – ore 11:00
Pol Martin Tiffon vs Henrique Rocha
Il match deve ancora iniziare
Robert Strombachs vs Frederico Ferreira Silva
Il match deve ancora iniziare
Carlos Lopez Montagud vs Carlos Sanchez Jover (Non prima 17:00)
Il match deve ancora iniziare
Guy Den Ouden vs Dominik Kellovsky
Il match deve ancora iniziare
Jonas Forejtek vs Lorenzo Giustino
Il match deve ancora iniziare
Pista 4 – ore 11:00
Mario Mansilla Diez / Bruno Pujol Navarro vs Nicolas Alvarez Varona / Ivan Marrero Curbelo
Il match deve ancora iniziare
Alberto Barroso Campos / Inaki Montes-De La Torre vs Ivan Liutarevich / David Vega Hernandez
Il match deve ancora iniziare
Tomas Barrios Vera vs David Jorda Sanchis (Non prima 17:00)
Il match deve ancora iniziare
Boris Arias / Federico Zeballos vs Javier Barranco Cosano / Benjamin Winter Lopez
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Shanghai 🇨🇳 – 1° Turno, cemento
Court 3 – ore 09:30
Daniel Evans
vs Linang Xiao
Il match deve ancora iniziare
Yan Bai vs Tsung-Hao Huang
Il match deve ancora iniziare
Oliver Crawford vs Marat Sharipov
Il match deve ancora iniziare
Aoran Wang / Yi Zhou vs Siddhant Banthia / Ramkumar Ramanathan
Il match deve ancora iniziare
Court 4 – ore 09:30
Giulio Zeppieri vs Gauthier Onclin
Il match deve ancora iniziare
Filip Peliwo vs Luca Van Assche
Il match deve ancora iniziare
Beibit Zhukayev vs Ilia Simakin
Il match deve ancora iniziare
Court 7 – ore 09:30
Yuta Shimizu vs Sho Shimabukuro
Il match deve ancora iniziare
Kasidit Samrej vs Tung-Lin Wu
Il match deve ancora iniziare
Rio Noguchi vs Yosuke Watanuki
Il match deve ancora iniziare
Court 5 – ore 09:30
Yaojie Zeng
vs Bernard Tomic
Il match deve ancora iniziare
Kokoro Isomura vs Renta Tokuda
ATP Shanghai
Kokoro Isomura
0
0
Renta Tokuda
0
0
Yasutaka Uchiyama vs Arthur Gea
Il match deve ancora iniziare
Masamichi Imamura / Ryuki Matsuda vs Jie Cui / Rigele Te
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Tulln 🇦🇹 – 1° turno, terra battuta
Centre Court – ore 10:00
Jan Choinski
vs Jozef Kovalik
ATP Tulln
Jan Choinski [1]
30
6
1
Jozef Kovalik•
15
0
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Kovalik
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
4-0 → 5-0
J. Choinski
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
1-0 → 2-0
Joel Schwaerzler vs Tiago Pereira
Il match deve ancora iniziare
Oleg Prihodko vs Lukas Neumayer
Il match deve ancora iniziare
Kai Wehnelt vs Neil Oberleitner
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 10:00
Maxim Mrva vs Vitaliy Sachko
ATP Tulln
Maxim Mrva
30
2
0
Vitaliy Sachko [6]•
40
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
V. Sachko
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Mrva
15-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
df
40-A
2-5 → 2-6
M. Mrva
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-2 → 1-3
V. Sachko
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-1 → 1-2
V. Sachko
0-15
df
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Dominic Stricker vs Marko Topo
Il match deve ancora iniziare
Andrew Paulson vs Jacopo Berrettini
Il match deve ancora iniziare
Dimitar Kuzmanov vs Francesco Maestrelli
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 10:00
Santiago Rodriguez Taverna vs Mathys Erhard
ATP Tulln
Santiago Rodriguez Taverna [5]
40
6
0
Mathys Erhard•
A
3
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Erhard
0-15
15-15
30-15
30-30
df
30-40
40-40
A-40
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Rodriguez Taverna
5-3 → 6-3
M. Erhard
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-2 → 5-3
S. Rodriguez Taverna
4-2 → 5-2
M. Erhard
15-0
15-15
30-30
40-30
40-40
40-A
3-2 → 4-2
S. Rodriguez Taverna
2-2 → 3-2
S. Rodriguez Taverna
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
M. Erhard
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
df
40-40
A-40
1-0 → 1-1
S. Rodriguez Taverna
0-0 → 1-0
Zdenek Kolar vs Luka Mikrut
Il match deve ancora iniziare
Rudolf Molleker vs David Poljak
Il match deve ancora iniziare
Courtney John Lock / Marco Trungelliti vs Zdenek Kolar / Denys Molchanov (Non prima 15:00)
Il match deve ancora iniziare
