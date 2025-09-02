Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Genova, Siviglia, Tulln, Shanghai, Cassis e Istanbul: I risultati completi con il dettaglio del Day 2 (LIVE)

02/09/2025 08:51 1 commento
Luciano Darderi ITA, 2002.02.14 - Foto Getty Images
Luciano Darderi ITA, 2002.02.14 - Foto Getty Images

CHALLENGER Genova 🇮🇹 – 1° Turno, terra battuta

Center Court – ore 10:00
Andrea Pellegrino ITA vs Remy Bertola SUI
ATP Genoa
Andrea Pellegrino [8]
0
3
Remy Bertola
30
3
Mostra dettagli

Marco Cecchinato ITA vs Dmitry Popko KAZ

Il match deve ancora iniziare

Andrea Picchione ITA vs Pedro Martinez ESP

Il match deve ancora iniziare

Giovanni Oradini ITA / Filippo Romano ITA vs Andrea Pellegrino ITA / Thiago Agustin Tirante ARG (Non prima 15:30)

Il match deve ancora iniziare

Thiago Monteiro BRA vs Francesco Passaro ITA (Non prima 18:30)

Il match deve ancora iniziare

Luciano Darderi ITA vs Federico Arnaboldi ITA (Non prima 20:30)

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 10:00
Gabriele Pennaforti ITA vs Tom Gentzsch GER

ATP Genoa
Gabriele Pennaforti
0
3
Tom Gentzsch
0
2
Mostra dettagli

Stefano Travaglia ITA vs Duje Ajdukovic CRO

Il match deve ancora iniziare

Nicolai Budkov Kjaer NOR vs Gianluca Cadenasso ITA

Il match deve ancora iniziare

Pierre-Hugues Herbert FRA vs Carlo Alberto Caniato ITA

Il match deve ancora iniziare

Geoffrey Blancaneaux FRA vs Enrico Dalla Valle ITA (Non prima 16:00)

Il match deve ancora iniziare

Federico Bondioli ITA / Stefano Travaglia ITA vs Giovanni Fonio ITA / Francesco Forti ITA

Il match deve ancora iniziare




Court 2 – ore 10:00
Alvaro Guillen Meza ECU vs Giovanni Fonio ITA
ATP Genoa
Alvaro Guillen Meza
40
4
Giovanni Fonio
15
3
Mostra dettagli

Nikolas Sanchez Izquierdo ESP vs Matej Dodig CRO

Il match deve ancora iniziare

Francesco Forti ITA vs Tommaso Compagnucci ITA

Il match deve ancora iniziare

Federico Bondioli ITA vs Daniel Michalski POL

Il match deve ancora iniziare

Franco Agamenone ITA / Simone Agostini ITA vs Alvaro Guillen Meza ECU / Dmitry Popko KAZ (Non prima 16:00)

Il match deve ancora iniziare

Nikolas Sanchez Izquierdo ESP / Augusto Virgili ITA vs August Holmgren DEN / Johannes Ingildsen DEN

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Cassis 🇫🇷 – turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento

CENTRAL CABESTO – ore 10:00
Nicolas Tepmahc FRA vs Maxime Janvier FRA
ATP Cassis
Nicolas Tepmahc
0
4
Maxime Janvier [7]
30
3
Mostra dettagli

Filippo Moroni ITA vs Kenny De Schepper FRA

Il match deve ancora iniziare

Lucas Poullain FRA vs Michael Mmoh USA

Il match deve ancora iniziare

Timofey Skatov KAZ vs Antoine Escoffier FRA

Il match deve ancora iniziare

Hugo Car FRA / Pierre Antoine Tailleu FRA vs Felix Corwin USA / Jamie Vance USA

Il match deve ancora iniziare



COURT 1 – ore 10:00
Justin Engel GER vs Felix Corwin USA

ATP Cassis
Justin Engel [1]
15
6
4
Felix Corwin [9]
40
1
0
Mostra dettagli

Jakub Paul SUI vs David Pichler AUT

Il match deve ancora iniziare

Sascha Gueymard Wayenburg FRA vs Etienne Donnet FRA

Il match deve ancora iniziare

Eliakim Coulibaly CIV / Isaac Nortey GHA vs Hugo Cardinaud FRA / Nicolas Tepmahc FRA

Il match deve ancora iniziare

Jeevan Nedunchezhiyan IND / Jakub Paul SUI vs James Mackinlay GBR / Hamish Stewart GBR

Il match deve ancora iniziare



COURT 2 – ore 10:00
Olaf Pieczkowski POL vs Cannon Kingsley USA

ATP Cassis
Olaf Pieczkowski [4]
0
5
Cannon Kingsley [10]
0
4
Mostra dettagli

Hamish Stewart GBR vs Egor Gerasimov BLR

Il match deve ancora iniziare

Arthur Fery GBR vs Michael Geerts BEL

Il match deve ancora iniziare

Sekou Bangoura USA / Robin Bertrand FRA vs Arthur Reymond FRA / Luca Sanchez FRA

Il match deve ancora iniziare

David Pichler AUT / Jurij Rodionov AUT vs Zachary Fuchs USA / Wally Thayne USA

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Istanbul 🇹🇷 – 1° turno, cemento

Center Court – ore 09:00
Ilya Ivashka BLR vs Nicolas Mejia COL
ATP Istanbul
Ilya Ivashka
0
2
1
Nicolas Mejia
0
6
2
Vincitore: Mejia
Mostra dettagli

Vadym Ursu UKR vs Martin Landaluce ESP (Non prima 10:30)

ATP Istanbul
Vadym Ursu
15
2
Martin Landaluce [3]
0
0
Mostra dettagli

Pavel Kotov RUS vs Otto Virtanen FIN

Il match deve ancora iniziare

Koray Kirci TUR vs Luca Potenza ITA

Il match deve ancora iniziare



Hilton Court – ore 09:00
Moez Echargui TUN vs Abdullah Shelbayh JOR

ATP Istanbul
Moez Echargui [5]
4
4
Abdullah Shelbayh
6
6
Vincitore: Shelbayh
Mostra dettagli

Marek Gengel CZE vs Benjamin Hassan LBN (Non prima 10:30)

Il match deve ancora iniziare

Hugo Grenier FRA vs Alex Hernandez MEX

Il match deve ancora iniziare

Rodrigo Pacheco Mendez MEX vs Norbert Gombos SVK

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 09:00
Michal Krajci SVK vs Milos Karol SVK

ATP Istanbul
Michal Krajci
3
2
Milos Karol
6
6
Vincitore: Karol
Mostra dettagli

Ivan Nedelko RUS vs Alex Molcan SVK (Non prima 10:30)

ATP Istanbul
Ivan Nedelko
30
1
Alex Molcan
40
0
Mostra dettagli

Peter Makk HUN vs Calvin Hemery FRA

Il match deve ancora iniziare

Marc-Andrea Huesler SUI vs Alastair Gray GBR

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Seville 🇪🇸 1° turno, terra battuta

Central – ore 11:00
Gonzalo Bueno PER vs Javier Barranco Cosano ESP
Il match deve ancora iniziare

Ignacio Buse PER vs Bernabe Zapata Miralles ESP (Non prima 12:00)

Il match deve ancora iniziare

Alex Martinez ESP vs Carlos Taberner ESP (Non prima 17:00)

Il match deve ancora iniziare

Daniel Rincon ESP vs Pablo Carreno Busta ESP

Il match deve ancora iniziare

Albert Ramos-Vinolas ESP vs Vilius Gaubas LTU (Non prima 21:00)

Il match deve ancora iniziare



Pista 3 – ore 11:00
Pol Martin Tiffon ESP vs Henrique Rocha POR

Il match deve ancora iniziare

Robert Strombachs LAT vs Frederico Ferreira Silva POR

Il match deve ancora iniziare

Carlos Lopez Montagud ESP vs Carlos Sanchez Jover ESP (Non prima 17:00)

Il match deve ancora iniziare

Guy Den Ouden NED vs Dominik Kellovsky CZE

Il match deve ancora iniziare

Jonas Forejtek CZE vs Lorenzo Giustino ITA

Il match deve ancora iniziare



Pista 4 – ore 11:00
Mario Mansilla Diez ESP / Bruno Pujol Navarro ESP vs Nicolas Alvarez Varona ESP / Ivan Marrero Curbelo ESP

Il match deve ancora iniziare

Alberto Barroso Campos ESP / Inaki Montes-De La Torre ESP vs Ivan Liutarevich BLR / David Vega Hernandez ESP

Il match deve ancora iniziare

Tomas Barrios Vera CHI vs David Jorda Sanchis ESP (Non prima 17:00)

Il match deve ancora iniziare

Boris Arias BOL / Federico Zeballos BOL vs Javier Barranco Cosano ESP / Benjamin Winter Lopez ESP

Il match deve ancora iniziare






CHALLENGER Shanghai 🇨🇳 – 1° Turno, cemento

Court 3 – ore 09:30
Daniel Evans GBR vs Linang Xiao CHN
Il match deve ancora iniziare

Yan Bai CHN vs Tsung-Hao Huang TPE

Il match deve ancora iniziare

Oliver Crawford GBR vs Marat Sharipov RUS

Il match deve ancora iniziare

Aoran Wang CHN / Yi Zhou CHN vs Siddhant Banthia IND / Ramkumar Ramanathan IND

Il match deve ancora iniziare



Court 4 – ore 09:30
Giulio Zeppieri ITA vs Gauthier Onclin BEL

Il match deve ancora iniziare

Filip Peliwo POL vs Luca Van Assche FRA

Il match deve ancora iniziare

Beibit Zhukayev KAZ vs Ilia Simakin RUS

Il match deve ancora iniziare



Court 7 – ore 09:30
Yuta Shimizu JPN vs Sho Shimabukuro JPN

Il match deve ancora iniziare

Kasidit Samrej THA vs Tung-Lin Wu TPE

Il match deve ancora iniziare

Rio Noguchi JPN vs Yosuke Watanuki JPN

Il match deve ancora iniziare




Court 5 – ore 09:30
Yaojie Zeng CHN vs Bernard Tomic AUS
Il match deve ancora iniziare

Kokoro Isomura JPN vs Renta Tokuda JPN

ATP Shanghai
Kokoro Isomura
0
0
Renta Tokuda
0
0
Mostra dettagli

Yasutaka Uchiyama JPN vs Arthur Gea FRA

Il match deve ancora iniziare

Masamichi Imamura JPN / Ryuki Matsuda JPN vs Jie Cui CHN / Rigele Te CHN

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Tulln 🇦🇹 – 1° turno, terra battuta

Centre Court – ore 10:00
Jan Choinski GBR vs Jozef Kovalik SVK
ATP Tulln
Jan Choinski [1]
30
6
1
Jozef Kovalik
15
0
1
Mostra dettagli

Joel Schwaerzler AUT vs Tiago Pereira POR

Il match deve ancora iniziare

Oleg Prihodko UKR vs Lukas Neumayer AUT

Il match deve ancora iniziare

Kai Wehnelt GER vs Neil Oberleitner AUT

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 10:00
Maxim Mrva CZE vs Vitaliy Sachko UKR

ATP Tulln
Maxim Mrva
30
2
0
Vitaliy Sachko [6]
40
6
0
Mostra dettagli

Dominic Stricker SUI vs Marko Topo GER

Il match deve ancora iniziare

Andrew Paulson CZE vs Jacopo Berrettini ITA

Il match deve ancora iniziare

Dimitar Kuzmanov BUL vs Francesco Maestrelli ITA

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 10:00
Santiago Rodriguez Taverna ARG vs Mathys Erhard FRA

ATP Tulln
Santiago Rodriguez Taverna [5]
40
6
0
Mathys Erhard
A
3
0
Mostra dettagli

Zdenek Kolar CZE vs Luka Mikrut CRO

Il match deve ancora iniziare

Rudolf Molleker GER vs David Poljak CZE

Il match deve ancora iniziare

Courtney John Lock ZIM / Marco Trungelliti ARG vs Zdenek Kolar CZE / Denys Molchanov UKR (Non prima 15:00)

Il match deve ancora iniziare

TAG:

1 commento

mattia saracino 02-09-2025 09:01

Forza italiani.

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!