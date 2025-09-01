Tornei ITF Copertina, WTA

ITF Vienna e Leiria: I Main Draw

01/09/2025 19:37 2 commenti
Giorgia Pedone nella foto - Foto FITP

ITF VIENNA(Aut 75k terra)
[1] Leyre Romero gormaz ESP vs Anastasiia Sobolieva UKR
Lea Boskovic CRO vs [5] Miriam Bianca Bulgaru ROU

[3] Jule Niemeier GER vs TBD
Angela Fita boluda ESP vs Anna Pircher AUT
Ylena In-albon SUI vs TBD
Ipek Oz TUR vs [8] Marina Bassols ribera ESP

[7] Giorgia Pedone ITA vs TBD
Claudia Gasparovic AUT vs Alice Rame FRA
Lilli Tagger AUT vs Dalila Jakupovic SLO
Tena Lukas CRO vs [4] Barbora Palicova CZE

[6] Irene Burillo ESP vs TBD
Amarissa Kiara Toth HUN vs Ekaterina Perelygina AUT
Leonie Kung SUI vs Valeriya Strakhova UKR
[2] Sinja Kraus AUT vs TBD

ITF LEIRIA(Por 50k cemento outdoor)
[1] Linda Fruhvirtova CZE vs Ashley Lahey USA
Yasmine Mansouri FRA vs Lina Glushko ISR
Jada Robinson USA vs Jenna Defalco USA
Jamilah Snells USA vs [6] Gabriela Knutson CZE

[4] Matilde Jorge POR vs Carol Young Suh Lee USA
Astrid Wanja Brune olsen NOR vs Diana Martynov FRA
Harmony Tan FRA vs Lena Couto POR
Ciara Moore GBR vs [8] Julie Belgraver FRA

[7] Kayla Cross CAN vs Malaika Rapolu USA
Katherine Sebov CAN vs Haruka Kaji JPN
Elza Tomase LAT vs Ayla Aksu TUR
Carla Tomai POR vs [3] Alina Korneeva RUS

[5] Francisca Jorge POR vs Eva Guerrero alvarez ESP
Urszula Radwanska POL vs Sana Garakani POR
Mary Lewis USA vs Angelina Voloshchuk POR
Maria Martinez vaquero ESP vs [2] Kaitlin Quevedo ESP

