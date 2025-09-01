ITF Vienna e Leiria: I Main Draw
ITF VIENNA(Aut 75k terra)
[1] Leyre Romero gormaz vs Anastasiia Sobolieva
TBD vs TBD
TBD vs TBD
Lea Boskovic vs [5] Miriam Bianca Bulgaru
[3] Jule Niemeier vs TBD
Angela Fita boluda vs Anna Pircher
Ylena In-albon vs TBD
Ipek Oz vs [8] Marina Bassols ribera
[7] Giorgia Pedone vs TBD
Claudia Gasparovic vs Alice Rame
Lilli Tagger vs Dalila Jakupovic
Tena Lukas vs [4] Barbora Palicova
[6] Irene Burillo vs TBD
Amarissa Kiara Toth vs Ekaterina Perelygina
Leonie Kung vs Valeriya Strakhova
[2] Sinja Kraus vs TBD
ITF LEIRIA(Por 50k cemento outdoor)
[1] Linda Fruhvirtova vs Ashley Lahey
Yasmine Mansouri vs Lina Glushko
Jada Robinson vs Jenna Defalco
Jamilah Snells vs [6] Gabriela Knutson
[4] Matilde Jorge vs Carol Young Suh Lee
Astrid Wanja Brune olsen vs Diana Martynov
Harmony Tan vs Lena Couto
Ciara Moore vs [8] Julie Belgraver
[7] Kayla Cross vs Malaika Rapolu
Katherine Sebov vs Haruka Kaji
Elza Tomase vs Ayla Aksu
Carla Tomai vs [3] Alina Korneeva
[5] Francisca Jorge vs Eva Guerrero alvarez
Urszula Radwanska vs Sana Garakani
Mary Lewis vs Angelina Voloshchuk
Maria Martinez vaquero vs [2] Kaitlin Quevedo
TAG: Tornei ITF
2 commenti
KRAUS
ROMERO
BASSOLS
PALICOVA
BOSKOVIC
NIEMEIER
PEDONE
BURILLO
—
FRUHVIRTOVA
JORGE
JORGE
KOMEEVA
KNUTSON
TAN
KROSS
QUEVEDO
Forza pedone.