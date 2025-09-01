WTA 125 Montreux, Guadalajara e Changsha: I risultati completi con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

Martina Trevisan nella foto
WTA 125 Montreux 🇨🇭 – 1° Turno, terra battuta
Center Court – ore 10:30
(4) Teodora Kostovic
vs Alina Granwehr
WTA Montreux 125
Teodora Kostovic [4]
0
7
6
0
Alina Granwehr•
0
6
1
0
Vincitore: Kostovic
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Teodora Kostovic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-1 → 5-1
Alina Granwehr
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
3-1 → 4-1
Teodora Kostovic
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-0 → 3-1
Teodora Kostovic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
0-2*
1-2*
2*-2
3*-2
3-3*
4-3*
4*-4
4*-5
5-5*
5-6*
6*-6
6*-7
7-7*
8-7*
6-6 → 7-6
Alina Granwehr
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
6-5 → 6-6
Teodora Kostovic
5-5 → 6-5
Teodora Kostovic
5-3 → 5-4
Teodora Kostovic
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-2 → 4-3
Alina Granwehr
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
3-2 → 4-2
Teodora Kostovic
2-2 → 3-2
Teodora Kostovic
1-1 → 2-1
Alina Granwehr
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Teodora Kostovic
0-0 → 1-0
(3) Sara Bejlek vs Dominika Salkova Non prima 12:00
WTA Montreux 125
Sara Bejlek [3]
0
0
Dominika Salkova
0
0
Nuria Brancaccio vs Darya Astakhova
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 10:30
(1) Sada Nahimana
vs (7) Anouck Vrancken Peeters
WTA Montreux 125
Sada Nahimana [1]•
15
6
5
Anouck Vrancken Peeters [7]
0
3
6
Servizio
Svolgimento
Set 2
Anouck Vrancken Peeters
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-5 → 5-6
Sada Nahimana
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
5-4 → 5-5
Anouck Vrancken Peeters
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
4-4 → 5-4
Sada Nahimana
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
3-4 → 4-4
Anouck Vrancken Peeters
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Sada Nahimana
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-3 → 3-3
Anouck Vrancken Peeters
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-2 → 2-3
Anouck Vrancken Peeters
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Anouck Vrancken Peeters
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Sada Nahimana
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-3 → 6-3
Anouck Vrancken Peeters
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
4-3 → 5-3
Anouck Vrancken Peeters
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
2-3 → 3-3
Sada Nahimana
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-3 → 2-3
Anouck Vrancken Peeters
1-2 → 1-3
Hanne Vandewinkel vs (6) Julia Grabher Non prima 12:00
Il match deve ancora iniziare
Anouk Koevermans vs Carson Branstine
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 10:30
(3) Aliona Bolsova
vs (6) Dalila Spiteri
WTA Montreux 125
Aliona Bolsova [3]
0
6
5
Dalila Spiteri [6]•
0
2
4
Servizio
Svolgimento
Set 2
Dalila Spiteri
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-3 → 5-4
Dalila Spiteri
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
4-2 → 5-2
Dalila Spiteri
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Aliona Bolsova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-2 → 6-2
Dalila Spiteri
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
4-2 → 5-2
Aliona Bolsova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
4-1 → 4-2
Dalila Spiteri
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-0 → 2-1
Aliona Bolsova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Kaja Juvan vs Kathinka Von Deichmann Non prima 12:00
Il match deve ancora iniziare
WTA 125 Guadalajara 🇲🇽 – 1° Turno, cemento
Grandstand – ore 19:00
Martina Trevisan
vs (8) Olivia Gadecki
Il match deve ancora iniziare
Panna Udvardy vs (5) Elsa Jacquemot
Il match deve ancora iniziare
(6) Rebecca Marino vs Ana Sofia Sanchez
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 19:00
(7) Katarzyna Kawa
vs Amandine Hesse
Il match deve ancora iniziare
Iryna Shymanovich vs Laura Pigossi
Il match deve ancora iniziare
(4) Francesca Jones vs Victoria Rodriguez
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 19:00
Alisa Oktiabreva
vs Nikola Bartunkova
Il match deve ancora iniziare
Kayla Day vs Emina Bektas
Il match deve ancora iniziare
Maria Kozyreva vs Anastasia Kulikova
Il match deve ancora iniziare
WTA 125 Changsha 🇨🇳 – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta
Center Court – ore 04:30
(3) Meiling Wang
vs (7) Meiqi Guo
WTA Changsha 125
Meiling Wang [3]
0
0
3
0
Meiqi Guo [7]
0
6
6
0
Vincitore: Guo
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Meiqi Guo
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-5 → 3-6
Meiling Wang
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
3-4 → 3-5
Meiling Wang
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-3 → 3-3
Meiqi Guo
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-3 → 2-3
Meiqi Guo
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Meiling Wang
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
0-5 → 0-6
Meiling Wang
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-3 → 0-4
Meiling Wang
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
Ye-Xin Ma vs En-Shuo Liang
WTA Changsha 125
Ye-Xin Ma
3
6
6
En-Shuo Liang
6
4
2
Vincitore: Ma
Servizio
Svolgimento
Set 3
En-Shuo Liang
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-1 → 4-2
En-Shuo Liang
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-0 → 3-1
Ye-Xin Ma
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Ye-Xin Ma
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Ye-Xin Ma
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-4 → 5-4
En-Shuo Liang
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-4 → 4-4
En-Shuo Liang
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-2 → 2-2
Ye-Xin Ma
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-2 → 1-2
Ye-Xin Ma
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
En-Shuo Liang
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-5 → 3-6
Ye-Xin Ma
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-4 → 3-5
En-Shuo Liang
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Ye-Xin Ma
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-3 → 3-3
En-Shuo Liang
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
(4) Xinyu Gao vs Anna-Lena Friedsam Non prima 08:00
WTA Changsha 125
Xinyu Gao [4]
0
6
6
0
Anna-Lena Friedsam•
0
1
1
0
Vincitore: Gao
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Anna-Lena Friedsam
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
5-1 → 6-1
Anna-Lena Friedsam
3-1 → 4-1
Xinyu Gao
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 3-1
Anna-Lena Friedsam
1-1 → 2-1
Anna-Lena Friedsam
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Xinyu Gao
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
5-1 → 6-1
Anna-Lena Friedsam
4-1 → 5-1
Anna-Lena Friedsam
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-1 → 3-1
Xinyu Gao
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Anna-Lena Friedsam
1-0 → 1-1
Hanna Chang / Xiaodi You vs (3) Maria Lourdes Carle / (3) Veronika Erjavec Non prima 10:00
WTA Changsha 125
Hanna Chang / Xiaodi You•
0
2
6
0
Maria Lourdes Carle / Veronika Erjavec [3]
0
6
7
0
Vincitore: Carle / Erjavec
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
1-1*
1-2*
2*-2
3*-2
3-3*
3-4*
3*-5
3*-6
4-6*
5-6*
6-6 → 6-7
Maria Lourdes Carle / Veronika Erjavec
5-6 → 6-6
Hanna Chang / Xiaodi You
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
5-5 → 5-6
Maria Lourdes Carle / Veronika Erjavec
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
5-4 → 5-5
Hanna Chang / Xiaodi You
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
4-4 → 5-4
Maria Lourdes Carle / Veronika Erjavec
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
3-4 → 4-4
Hanna Chang / Xiaodi You
3-3 → 3-4
Maria Lourdes Carle / Veronika Erjavec
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
2-3 → 3-3
Hanna Chang / Xiaodi You
1-3 → 2-3
Maria Lourdes Carle / Veronika Erjavec
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-2 → 1-3
Hanna Chang / Xiaodi You
1-1 → 1-2
Maria Lourdes Carle / Veronika Erjavec
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Hanna Chang / Xiaodi You
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Maria Lourdes Carle / Veronika Erjavec
2-5 → 2-6
Hanna Chang / Xiaodi You
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
1-5 → 2-5
Maria Lourdes Carle / Veronika Erjavec
1-4 → 1-5
Hanna Chang / Xiaodi You
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
1-3 → 1-4
Maria Lourdes Carle / Veronika Erjavec
1-2 → 1-3
Hanna Chang / Xiaodi You
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-2 → 1-2
Maria Lourdes Carle / Veronika Erjavec
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
0-1 → 0-2
Hanna Chang / Xiaodi You
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Court 2 – ore 04:30
(2) Jessica Pieri
vs (8) Zongyu Li
WTA Changsha 125
Jessica Pieri [2]
0
7
6
0
Zongyu Li [8]
0
6
1
0
Vincitore: Pieri
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Jessica Pieri
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-1 → 5-1
Zongyu Li
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
3-1 → 4-1
Jessica Pieri
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
1-1*
2-1*
2*-2
3*-2
4-2*
4-3*
4*-4
5*-4
6-4*
6-5*
6-6 → 7-6
Zongyu Li
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
6-5 → 6-6
Zongyu Li
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
4-5 → 5-5
Zongyu Li
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-4 → 3-5
Zongyu Li
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
Jessica Pieri
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
Zongyu Li
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-2 → 2-2
Jessica Pieri
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Zongyu Li
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
0-1 → 1-1
Han Shi vs (8) Maria Timofeeva
WTA Changsha 125
Han Shi•
0
0
6
0
Maria Timofeeva [8]
0
6
7
0
Vincitore: Timofeeva
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
0-2*
0-3*
1*-3
1*-4
1-5*
2-5*
2*-6
6-6 → 6-7
Maria Timofeeva
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
6-5 → 6-6
Han Shi
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-5 → 6-5
Maria Timofeeva
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-5 → 5-5
Maria Timofeeva
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
4-3 → 4-4
Han Shi
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-3 → 4-3
Maria Timofeeva
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-3 → 3-3
Han Shi
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-3 → 2-3
Han Shi
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Maria Timofeeva
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-5 → 0-6
Maria Timofeeva
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-3 → 0-4
Han Shi
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-2 → 0-3
Han Shi
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Ying Zhang vs Alina Charaeva Non prima 08:00
WTA Changsha 125
Ying Zhang•
0
3
0
Alina Charaeva
0
6
2
Vincitore: Charaeva
Servizio
Svolgimento
Set 2
Alina Charaeva
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Ying Zhang
15-0
30-0
30-15
30-30
40-40
40-A
3-5 → 3-6
Ying Zhang
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-4 → 3-4
Alina Charaeva
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-3 → 2-4
Alina Charaeva
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Ying Zhang
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Alina Charaeva
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Ying Zhang
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Court 3 – ore 04:30
(4) Diletta Cherubini
vs (6) Ekaterina Reyngold Inizio 03:30
WTA Changsha 125
Diletta Cherubini [4]
0
6
5
Ekaterina Reyngold [6]
0
4
6
Vincitore: Reyngold
Servizio
Svolgimento
Set 2
Ekaterina Reyngold
5-5 → 5-6
Diletta Cherubini
5-4 → 5-5
Ekaterina Reyngold
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-4 → 5-4
Diletta Cherubini
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-3 → 4-4
Ekaterina Reyngold
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-3 → 4-3
Diletta Cherubini
2-3 → 3-3
Ekaterina Reyngold
2-2 → 2-3
Diletta Cherubini
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-1 → 2-2
Ekaterina Reyngold
1-1 → 2-1
Diletta Cherubini
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Ekaterina Reyngold
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Diletta Cherubini
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-4 → 6-4
Ekaterina Reyngold
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
4-4 → 5-4
Diletta Cherubini
3-4 → 4-4
Ekaterina Reyngold
3-3 → 3-4
Diletta Cherubini
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-3 → 3-3
Ekaterina Reyngold
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-3 → 2-3
Diletta Cherubini
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-3 → 1-3
Ekaterina Reyngold
0-2 → 0-3
Diletta Cherubini
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Ekaterina Reyngold
0-0 → 0-1
(1) Sohyun Park vs (5) Daria Kudashova
WTA Changsha 125
Sohyun Park [1]
0
4
4
0
Daria Kudashova [5]•
0
6
6
0
Vincitore: Kudashova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Daria Kudashova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-5 → 4-6
Sohyun Park
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
4-4 → 4-5
Daria Kudashova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-4 → 4-4
Daria Kudashova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 3-3
Sohyun Park
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
Daria Kudashova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-2 → 2-2
Sohyun Park
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Sohyun Park
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Daria Kudashova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-3 → 4-4
Sohyun Park
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
4-2 → 4-3
Daria Kudashova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
3-2 → 4-2
Sohyun Park
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-1 → 3-2
Daria Kudashova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Sohyun Park
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Raluka Serban vs Sara Saito Non prima 08:00
WTA Changsha 125
Raluka Serban
3
7
0
Sara Saito
6
6
6
Vincitore: Saito
Servizio
Svolgimento
Set 3
Sara Saito
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-5 → 0-6
Raluka Serban
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
0-4 → 0-5
Sara Saito
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-3 → 0-4
Raluka Serban
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-2 → 0-3
Sara Saito
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
2*-0
3*-0
4-0*
5-0*
6*-0
6*-1
6-6 → 7-6
Raluka Serban
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
5-6 → 6-6
Raluka Serban
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
4-5 → 5-5
Raluka Serban
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-3 → 4-4
Sara Saito
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-2 → 4-3
Raluka Serban
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Sara Saito
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-2 → 3-2
Raluka Serban
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-1 → 2-2
Sara Saito
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-0 → 2-1
Raluka Serban
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Sara Saito
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Raluka Serban
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
3-5 → 3-6
Sara Saito
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-4 → 3-5
Sara Saito
0-15
0-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 3-3
Raluka Serban
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Raluka Serban
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Sara Saito
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Raluka Serban
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
1 commento
Qua c’è il brodino , trevisan e brancaccio.