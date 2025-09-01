WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Montreux, Guadalajara e Changsha: I risultati completi con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

01/09/2025 09:17 1 commento
Martina Trevisan nella foto
WTA 125 Montreux 🇨🇭 – 1° Turno, terra battuta

Center Court – ore 10:30
(4) Teodora Kostovic SRB vs Alina Granwehr SUI
WTA Montreux 125
Teodora Kostovic [4]
0
7
6
0
Alina Granwehr
0
6
1
0
Vincitore: Kostovic
Mostra dettagli

(3) Sara Bejlek CZE vs Dominika Salkova CZE Non prima 12:00

WTA Montreux 125
Sara Bejlek [3]
0
0
Dominika Salkova
0
0
Mostra dettagli

Nuria Brancaccio ITA vs Darya Astakhova RUS

Il match deve ancora iniziare




Court 1 – ore 10:30
(1) Sada Nahimana BDI vs (7) Anouck Vrancken Peeters NED
WTA Montreux 125
Sada Nahimana [1]
15
6
5
Anouck Vrancken Peeters [7]
0
3
6
Mostra dettagli

Hanne Vandewinkel BEL vs (6) Julia Grabher AUT Non prima 12:00

Il match deve ancora iniziare

Anouk Koevermans NED vs Carson Branstine CAN

Il match deve ancora iniziare




Court 2 – ore 10:30
(3) Aliona Bolsova ESP vs (6) Dalila Spiteri ITA
WTA Montreux 125
Aliona Bolsova [3]
0
6
5
Dalila Spiteri [6]
0
2
4
Mostra dettagli

Kaja Juvan SLO vs Kathinka Von Deichmann LIE Non prima 12:00

Il match deve ancora iniziare






WTA 125 Guadalajara 🇲🇽 – 1° Turno, cemento

Grandstand – ore 19:00
Martina Trevisan ITA vs (8) Olivia Gadecki AUS
Il match deve ancora iniziare

Panna Udvardy HUN vs (5) Elsa Jacquemot FRA

Il match deve ancora iniziare

(6) Rebecca Marino CAN vs Ana Sofia Sanchez MEX

Il match deve ancora iniziare




Court 1 – ore 19:00
(7) Katarzyna Kawa POL vs Amandine Hesse FRA
Il match deve ancora iniziare

Iryna Shymanovich BLR vs Laura Pigossi BRA

Il match deve ancora iniziare

(4) Francesca Jones GBR vs Victoria Rodriguez MEX

Il match deve ancora iniziare




Court 2 – ore 19:00
Alisa Oktiabreva RUS vs Nikola Bartunkova CZE
Il match deve ancora iniziare

Kayla Day USA vs Emina Bektas USA

Il match deve ancora iniziare

Maria Kozyreva RUS vs Anastasia Kulikova FIN

Il match deve ancora iniziare






WTA 125 Changsha 🇨🇳 – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta

Center Court – ore 04:30
(3) Meiling Wang CHN vs (7) Meiqi Guo CHN
WTA Changsha 125
Meiling Wang [3]
0
0
3
0
Meiqi Guo [7]
0
6
6
0
Vincitore: Guo
Mostra dettagli

Ye-Xin Ma CHN vs En-Shuo Liang TPE

WTA Changsha 125
Ye-Xin Ma
3
6
6
En-Shuo Liang
6
4
2
Vincitore: Ma
Mostra dettagli

(4) Xinyu Gao CHN vs Anna-Lena Friedsam GER Non prima 08:00

WTA Changsha 125
Xinyu Gao [4]
0
6
6
0
Anna-Lena Friedsam
0
1
1
0
Vincitore: Gao
Mostra dettagli

Hanna Chang USA / Xiaodi You CHN vs (3) Maria Lourdes Carle ARG / (3) Veronika Erjavec SLO Non prima 10:00

WTA Changsha 125
Hanna Chang / Xiaodi You
0
2
6
0
Maria Lourdes Carle / Veronika Erjavec [3]
0
6
7
0
Vincitore: Carle / Erjavec
Mostra dettagli




Court 2 – ore 04:30
(2) Jessica Pieri ITA vs (8) Zongyu Li CHN
WTA Changsha 125
Jessica Pieri [2]
0
7
6
0
Zongyu Li [8]
0
6
1
0
Vincitore: Pieri
Mostra dettagli

Han Shi CHN vs (8) Maria Timofeeva RUS

WTA Changsha 125
Han Shi
0
0
6
0
Maria Timofeeva [8]
0
6
7
0
Vincitore: Timofeeva
Mostra dettagli

Ying Zhang CHN vs Alina Charaeva RUS Non prima 08:00

WTA Changsha 125
Ying Zhang
0
3
0
Alina Charaeva
0
6
2
Vincitore: Charaeva
Mostra dettagli




Court 3 – ore 04:30
(4) Diletta Cherubini ITA vs (6) Ekaterina Reyngold RUS Inizio 03:30
WTA Changsha 125
Diletta Cherubini [4]
0
6
5
Ekaterina Reyngold [6]
0
4
6
Vincitore: Reyngold
Mostra dettagli

(1) Sohyun Park KOR vs (5) Daria Kudashova RUS

WTA Changsha 125
Sohyun Park [1]
0
4
4
0
Daria Kudashova [5]
0
6
6
0
Vincitore: Kudashova
Mostra dettagli

Raluka Serban CYP vs Sara Saito JPN Non prima 08:00

WTA Changsha 125
Raluka Serban
3
7
0
Sara Saito
6
6
6
Vincitore: Saito
Mostra dettagli

